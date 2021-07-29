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Новости Олимпиада-2020
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Четвертая медаль Украины: пловец Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в заплыве на 800 метров вольным стилем, которым накануне он установил олимпийский рекорд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта в Facebook.

"Михаил Романчук приносит Украине четвертую бронзу на Олимпийских играх - 2020! Михаил Романчук финишировал третьим в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем. Украинец показал время 7.42,33", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это еще один украинец, вместе с Романчуком который квалифицировался в восьмерку лучших, Сергей Фролов в финале со временем 7.45,11 стал шестым.

Четвертая медаль Украины: пловец Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио 01
Фото: Министерствоо молодежи и спорта

"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петра Нагорного, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было", – цитирует Романчука НОК Украины.

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Романчук добавил, что "это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли".

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Как пишет Sport.ua, последние медали в плавании Украина получила на Олимпийских играх 2004 года. Тогда в Афинах два золота завоевала Яна Клочкова, а бронза была у Андрея Сердинова.

Четвертая медаль Украины: пловец Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио 02

Олимпиада (1137) плавание (107) Романчук Михаил (13)


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Топ комментарии
+8
Шановний Михайле, дякуємо за чудовий результат та за медаль, за роки виснажливої праці та волю до перемоги!
Велика подяка Сергію Фролову за достойний виступ на Олімпіаді!
Бажаємо здоров'я та нових спортивних досягнень!
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29.07.2021 07:55 Ответить
+6
Перепутал заплыв в котором надо было установить олимпийский рекорд.
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29.07.2021 07:34 Ответить
+5
Вітання ! Але жаль, що не золото.
Подальших успіхів, Михайле.

Хто з наших здобуде срібло і золото ?
Ми дуже чекаємо.
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29.07.2021 07:55 Ответить
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Перепутал заплыв в котором надо было установить олимпийский рекорд.
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29.07.2021 07:34 Ответить
Да, американец выиграл 7-41-87, а Михаил в полуфинале проплыл 7-41-28.

Ему обидней, чем нам!
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29.07.2021 08:05 Ответить
Anna Kiesenhofer ...

She is:

- Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 4879 A PhD in Math

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- Teaches in university Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 4879

- An amateur cyclist Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 4879

- No coach

- No teammates Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 4879

- Trained by herself

... She just won gold at the Olympics.
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29.07.2021 07:41 Ответить
Шо це ти накарябав?
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29.07.2021 07:44 Ответить
наш бедоносец уже не поздравляет с бронзой какие то двойные стандарты одну поздравил а остальных троих нет чем они хуже или вообще не поздравляй или буть последовательным
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29.07.2021 07:53 Ответить
Опять в коксовый угар ушел.
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29.07.2021 10:46 Ответить
Шановний Михайле, дякуємо за чудовий результат та за медаль, за роки виснажливої праці та волю до перемоги!
Велика подяка Сергію Фролову за достойний виступ на Олімпіаді!
Бажаємо здоров'я та нових спортивних досягнень!
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29.07.2021 07:55 Ответить
Вітання ! Але жаль, що не золото.
Подальших успіхів, Михайле.

Хто з наших здобуде срібло і золото ?
Ми дуже чекаємо.
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29.07.2021 07:55 Ответить
У Канады уже есть золото в плавании.

Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 1971
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29.07.2021 08:09 Ответить
Я в курсі.
Писала про українських олімпійців.
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29.07.2021 08:24 Ответить
Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3067
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29.07.2021 07:55 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Территория • Всего 603 549https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-Area2015UA-10 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-uncontrolled-11 [c] км² (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8 44 (47)-я в мире )
576 604https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-12 [d] км², все по чесному.
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29.07.2021 08:24 Ответить
На своей первой Олимпиаде в Атланте Украина выиграла 9 золотых медалей. Может дело все-таки не в территории?
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29.07.2021 09:20 Ответить
Может кацапня ещё какую то территорию Украины отхватит и тогда медали посыпятся.
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29.07.2021 09:27 Ответить
Отлично выступает олимпийская сборная РФ по плаванью. Еще ни один спортсмен не утонул
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29.07.2021 10:01 Ответить
молодец!
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29.07.2021 10:02 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3962

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29.07.2021 10:10 Ответить
Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7552
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29.07.2021 10:17 Ответить
 
 