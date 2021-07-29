Четвертая медаль Украины: пловец Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в заплыве на 800 метров вольным стилем, которым накануне он установил олимпийский рекорд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта в Facebook.
"Михаил Романчук приносит Украине четвертую бронзу на Олимпийских играх - 2020! Михаил Романчук финишировал третьим в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем. Украинец показал время 7.42,33", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что это еще один украинец, вместе с Романчуком который квалифицировался в восьмерку лучших, Сергей Фролов в финале со временем 7.45,11 стал шестым.
Фото: Министерствоо молодежи и спорта
"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петра Нагорного, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было", – цитирует Романчука НОК Украины.
Романчук добавил, что "это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли".
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Как пишет Sport.ua, последние медали в плавании Украина получила на Олимпийских играх 2004 года. Тогда в Афинах два золота завоевала Яна Клочкова, а бронза была у Андрея Сердинова.
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Ему обидней, чем нам!
She is:
- A PhD in Math
- Researching partial differential equations
- Teaches in university
- An amateur cyclist
- No coach
- No teammates
- Trained by herself
... She just won gold at the Olympics.
Велика подяка Сергію Фролову за достойний виступ на Олімпіаді!
Бажаємо здоров'я та нових спортивних досягнень!
Подальших успіхів, Михайле.
Хто з наших здобуде срібло і золото ?
Ми дуже чекаємо.
Писала про українських олімпійців.
576 604https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-12 [d] км², все по чесному.
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