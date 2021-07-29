РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7591 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 114 19

Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе. За сутки - 13 нарушений "тишины", боевых потерь нет

Вражеский БПЛА

За прошедшие сутки, 28 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

По данным ведомства, недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра.

Возле населенного пункта Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе села Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Каменки противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало. ФОТОрепортаж

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, в районе населенного пункта Пивденне враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 29 июля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.

беспилотник (3852) минирование (1446) обстрел (28218) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Пересікав... це зрозуміло🤔🧐 Не зрозуміло чому не збили к ******** матєрі, фіксатори-пєрєсікальщікі срані😁
показать весь комментарий
29.07.2021 08:26 Ответить
+8
тому що ти захотів клоуна і "жрать+ржать+срать". Все просто.
показать весь комментарий
29.07.2021 07:37 Ответить
+7
Не розумію чому наші не глушать вражеськи бпла
показать весь комментарий
29.07.2021 07:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не розумію чому наші не глушать вражеськи бпла
показать весь комментарий
29.07.2021 07:26 Ответить
тому що ти захотів клоуна і "жрать+ржать+срать". Все просто.
показать весь комментарий
29.07.2021 07:37 Ответить
Запам'ятай "жрать+ржать+спать" це твоє
показать весь комментарий
29.07.2021 09:01 Ответить
Мені політика бариги не подобалась я за нього ніколи не голосував аж і в 2014
показать весь комментарий
29.07.2021 09:02 Ответить
барига не подобався, тоді чого питання задаєш7 при баризі такого не було....
показать весь комментарий
29.07.2021 09:11 Ответить
При баризі 5 військових складів вибухнуло
показать весь комментарий
29.07.2021 09:14 Ответить
И кто это сделал?
показать весь комментарий
29.07.2021 10:11 Ответить
Той же хто і в Чехії.
Тільки дурням не втямки..
показать весь комментарий
29.07.2021 13:26 Ответить
Це не перший і,нажаль,не останній факт політу БЛА.Поки Єрмак хоче сподобатись путлєру,команди саджать іх не буде.
показать весь комментарий
29.07.2021 07:54 Ответить
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

А чим наші відповідають ? Що використовують ?
показать весь комментарий
29.07.2021 08:00 Ответить
максимум АК, я так думаю... і те, лише тому, що на передку АК ще не додумались відібрати.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:04 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2021 08:25 Ответить
Пересікав... це зрозуміло🤔🧐 Не зрозуміло чому не збили к ******** матєрі, фіксатори-пєрєсікальщікі срані😁
показать весь комментарий
29.07.2021 08:26 Ответить
Тому що.
Очень опасно, что начальником комитета по разведке при президенте остается Руслан Демченко - известный русофил, тесно связанный с Кремлем. Именно Демченко причастен к провалу всех разведывательных операций ГУР МО против России и именно Демченко постоянно подает доклады, что "перемирие" на Донбассе нарушают... украинские войска
Джерело: https://censor.net/ru/r3279672
показать весь комментарий
29.07.2021 09:07 Ответить
Потому что ни чего не поменялось с 2014 года, как не было армии, так и нет, есть только статисты, которые констатируют и мишени. Границы проходной двор, на что только идут наши налоги?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:08 Ответить
хотілося б почуть головнокомандуючого , чому не збивають
показать весь комментарий
29.07.2021 09:13 Ответить
...Хутин нападет...
показать весь комментарий
29.07.2021 10:11 Ответить
"Альма матер «Орлана-10» - санкт-петербургское предприятие «Специальный технологический центр»."
показать весь комментарий
29.07.2021 11:39 Ответить
а жирная зеленая тварь занята только тем, что жрет бюджет
показать весь комментарий
29.07.2021 12:03 Ответить
 
 