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Новости Коронавирус и карантин
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Блинкен встретился с главой ВОЗ Гебрейесусом: обсуждали планы по дальнейшему изучению происхождения коронавируса

Блинкен встретился с главой ВОЗ Гебрейесусом: обсуждали планы по дальнейшему изучению происхождения коронавируса

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом в Кувейте. Стороны обсудили планы дальнейшего изучения происхождения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдепартамент США.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе в КНР, для лучшего понимания нынешней пандемии и предотвращения будущих", - говорится в сообщении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Госсекретарь подчеркнул необходимость того, чтобы следующий этап был "своевременным, основанным на фактических данных, прозрачным, находящимся под контролем экспертов и свободным от вмешательства".

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность объединения усилий международного сообщества по этому исключительно важному вопросу", - добавили во внешнеполитическом ведомстве США.

Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус попал туда и как начал распространяться среди людей.

Ранее заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил журналистам, что предложение ВОЗ по второму этапу изучения происхождения COVID-19 в Китае содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом. Он отметил, что Китай решительно выступает против политизации исследования происхождения вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных

В ответ на это представитель Белого дома Дженнифер Псаки отметила: "Их позиция безответственна и откровенно опасна. Сейчас не время уклоняться".

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

ВОЗ (780) карантин (16729) США (27331) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Блинкен Энтони (937)


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А шо тут обсуждать? Трамп сказал что утечка из лаборатории. Значится вирус природного происхождения. 100500 ученых, год назад осуждавших Трампа за антинаучные домыслы, ошибаться не могут.
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29.07.2021 07:43 Ответить
Бабуся в поселке Вухань съела летючого кажана, что тут еще изучать? причем съела сырого, бо не было на чем приготовить
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29.07.2021 08:38 Ответить
Надо искать следы лаптей - к гадалке не ходи!!
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29.07.2021 07:44 Ответить
не утечка а сознательное деяние россии, для которой атлас мира - список враждебных стран
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29.07.2021 07:49 Ответить
Гебрейше приказали заканчивать с этой *******. Хватит ковидистерии.
Блинкен в медицинской маске, а Гебрейсус - в бандитской.
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29.07.2021 09:04 Ответить
Эколог занимется тем, что разрушает внешнюю политику, а министр иностранных дел устроился экспертом по холере. Неисповедимы пути твои, Господи!
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29.07.2021 11:07 Ответить
 
 