Тело пропавшей 6-летней девочки обнаружили на Харьковщине: СМИ сообщают об изнасиловании, подозревают 13-летнего подростка. ФОТО

На Харьковщине обнаружили тело шестилетней Мирославы Третьяк, которая накануне ушла гулять и не вернулась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковщины в Facebook.

"Нашли тело 6-летней девочки. Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Подробную информацию обнародуем утром после работы следственно-оперативной группы. Сочувствуем родным Мирославы", - говорится в сообщении полиции.

В свою очередь, глава полиции Харьковщины Андрей Рубель написал следующее: "К сожалению, шестилетнюю девочку, которую искали, нашли мертвой. Сейчас полиция устанавливает причины смерти ребенка. Благодарен всем, кто помогал в поиске. Искренние соболезнования близким маленькой Мирославы".

В то же время ряд харьковских телеграмм-каналов сообщают, что девочку изнасиловали.

"На Старом Салтове нашли мертвой и изнасилованной пропавшую шестилетнюю девочку. Подозревают 13-летнего ублюдка, который был с ней", - пишет "Труха.Харьков".

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"6 летнюю девочку, которую искали поисковые группы и полиция найдена убитой в Старом Салтове. По предварительной информации девочка была изнасилована", - сообщает "Харьков 1654".

Напомним, ранее сообщалось, что отделом полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение Мирославы Третьяк, 2014 года рождения. 28 июля девочка ушла гулять и не вернулась.