Тело пропавшей 6-летней девочки обнаружили на Харьковщине: СМИ сообщают об изнасиловании, подозревают 13-летнего подростка. ФОТО
На Харьковщине обнаружили тело шестилетней Мирославы Третьяк, которая накануне ушла гулять и не вернулась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковщины в Facebook.
"Нашли тело 6-летней девочки. Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Подробную информацию обнародуем утром после работы следственно-оперативной группы. Сочувствуем родным Мирославы", - говорится в сообщении полиции.
В свою очередь, глава полиции Харьковщины Андрей Рубель написал следующее: "К сожалению, шестилетнюю девочку, которую искали, нашли мертвой. Сейчас полиция устанавливает причины смерти ребенка. Благодарен всем, кто помогал в поиске. Искренние соболезнования близким маленькой Мирославы".
В то же время ряд харьковских телеграмм-каналов сообщают, что девочку изнасиловали.
"На Старом Салтове нашли мертвой и изнасилованной пропавшую шестилетнюю девочку. Подозревают 13-летнего ублюдка, который был с ней", - пишет "Труха.Харьков".
"6 летнюю девочку, которую искали поисковые группы и полиция найдена убитой в Старом Салтове. По предварительной информации девочка была изнасилована", - сообщает "Харьков 1654".
Напомним, ранее сообщалось, что отделом полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение Мирославы Третьяк, 2014 года рождения. 28 июля девочка ушла гулять и не вернулась.
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И все это переплелось с местным поселком Старый Салтов и близлежащими деревушками типа Молодовой , где кстати я сейчас и нахожусь. Я вначале не понял ,по какой причине такой кипишь , и машины милиции с сиренами и мигалками , и мотоциклы, скутера и квадроциклы. Народ молодцы , что все включились и быстро наши девочку. Жаль ,что мертвой. Но то ,что быстро надеюсь поможет быстро найти ублюдка.
На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка https://www.unn.com.ua/ru/news/1878331-na-khersonskomu-kurorti-u-mori-potonula-3-richna-divchinka