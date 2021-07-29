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Новости
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Тело пропавшей 6-летней девочки обнаружили на Харьковщине: СМИ сообщают об изнасиловании, подозревают 13-летнего подростка. ФОТО

На Харьковщине обнаружили тело шестилетней Мирославы Третьяк, которая накануне ушла гулять и не вернулась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковщины в Facebook.

"Нашли тело 6-летней девочки. Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Подробную информацию обнародуем утром после работы следственно-оперативной группы. Сочувствуем родным Мирославы", - говорится в сообщении полиции.

В свою очередь, глава полиции Харьковщины Андрей Рубель написал следующее: "К сожалению, шестилетнюю девочку, которую искали, нашли мертвой. Сейчас полиция устанавливает причины смерти ребенка. Благодарен всем, кто помогал в поиске. Искренние соболезнования близким маленькой Мирославы".

Тело пропавшей 6-летней девочки обнаружили на Харьковщине: СМИ сообщают об изнасиловании, подозревают 13-летнего подростка 01

В то же время ряд харьковских телеграмм-каналов сообщают, что девочку изнасиловали.

"На Старом Салтове нашли мертвой и изнасилованной пропавшую шестилетнюю девочку. Подозревают 13-летнего ублюдка, который был с ней", - пишет "Труха.Харьков".

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"6 летнюю девочку, которую искали поисковые группы и полиция найдена убитой в Старом Салтове. По предварительной информации девочка была изнасилована", - сообщает "Харьков 1654".

Напомним, ранее сообщалось, что отделом полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение Мирославы Третьяк, 2014 года рождения. 28 июля девочка ушла гулять и не вернулась.

Тело пропавшей 6-летней девочки обнаружили на Харьковщине: СМИ сообщают об изнасиловании, подозревают 13-летнего подростка 02

дети (6608) изнасилование (922) Нацполиция (16607) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+28
Отож, придурки-родители это реально проблема. Вспомнить хотя бы историю где 8 летняя Милана встречается с 13 летним Пашей. И всё это дерьмо льют в ин сто грамм. Вот этот кретин и подумал, чем он хуже...
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29.07.2021 08:26 Ответить
+20
закрийте коментарі...
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29.07.2021 08:13 Ответить
+11
Господи.
Батьки, стежте за дітьми.
Жаль дитя.
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29.07.2021 08:23 Ответить
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Так если вам не нравится любая информация, сидите ровно и не вопрошайте, чтобы не вести себя как клоун-аниматор, который ржёт над любой фразой.Вам это нравится?
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29.07.2021 23:37 Ответить
Старый Салтов , что под Харьковом летом становится своей Кириловкой ,если можно так сказать. Тут тебе и Печенежское водохранилище , и всевозможные базы отдыха с хорошими пляжами , оставшиеся еще от ссср , полно дач и дачных кооперативов. Сами понимаете куда летом едут родители со своими детьми летом в жару. Есть такая база отдыха "Соича". Там цены на номер со всеми удобствами выше , чем на Азовском море.
И все это переплелось с местным поселком Старый Салтов и близлежащими деревушками типа Молодовой , где кстати я сейчас и нахожусь. Я вначале не понял ,по какой причине такой кипишь , и машины милиции с сиренами и мигалками , и мотоциклы, скутера и квадроциклы. Народ молодцы , что все включились и быстро наши девочку. Жаль ,что мертвой. Но то ,что быстро надеюсь поможет быстро найти ублюдка.
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29.07.2021 09:09 Ответить
Як думаєте, чи є шанс у того 13-ти річного покидька стати нормальною людиною?
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29.07.2021 08:34 Ответить
Я бы поставил вопрос по другому, имеет ли право такие жить ?
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29.07.2021 08:43 Ответить
Возможно, если его на поруки возьмёт какой то космонавт и пристроит потом прорабом в Укравтодор на велике будивныцтво.
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29.07.2021 09:44 Ответить
нардепом самое то, лозинский - вот пример
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29.07.2021 09:57 Ответить
Последствия отмены смертной казни!
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29.07.2021 08:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ps3BvUsfSl8 Согласен.
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29.07.2021 09:46 Ответить
почему коп на русском говорит он обязан на укр..
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29.07.2021 08:49 Ответить
не обязан, он не на работе.
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29.07.2021 10:00 Ответить
уволить с конфискацией ватника
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29.07.2021 11:08 Ответить
Увольняй.
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29.07.2021 13:33 Ответить
В древнем Риме половые потребности /и фантазии/ подросков решали в публичных домах, правда последним запретили работать до обеда /чтоб школьники не пропускали занятий/, современное жанжество сбодренное лживым христианским "воздержанием и добродетель целомудрия", не имеющем ничего общего с физиологией человека - не просто глупость и анахронизм, а преступление!
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29.07.2021 09:48 Ответить
А дрочити ти не пробував, як всі нормальні люди у підлітковому віці?
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29.07.2021 10:07 Ответить
"дрочи на здоровье", по этим проблему не решить!
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29.07.2021 10:13 Ответить
Я вже своє віддрочив. І ніколи не чув про борделі для 13-ти річних дітей. Йди козу ви*би, може полегшає.
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29.07.2021 10:22 Ответить
потому что ты не думаешь СВОЕЙ головой /слушаешь пропаганду и то, что тебе вливают в голову СМИ и в школе - фабрике по штпмповке послушных РАБОВ/, не знаешь истории, психологии и физиологии человека как биологического вида, РАБОВ держут в повиновении дресеруя их преждеже всего на основных инстинктах!
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29.07.2021 10:28 Ответить
о о ((
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29.07.2021 11:32 Ответить
ты знаешь , в 13 лет смотреть в сторону шестилетних детей это умственное отклонение и преступление , а не фантазии и половые потребности ,нормальные пацаны в 13 лет смотрят в сторону 15-20 летних , а не детей которые играют в кукол...
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29.07.2021 10:50 Ответить
Бред бредовый! Христианство оградило человечество от варварских полуживотных желаний.Но православие ,католицизм и протестанство опять тащат человеческие души к животным потребностям. Люди перестали доверят Вселенским законам ,которые им преподал Христос.Эти законы совершенно не понятны для нынешнего времени и мы видим к чему приводит их игнорирование и непонимание.К преступлениям против души,человечества,Вселенной.
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29.07.2021 23:47 Ответить
Этот пост Рустлику .
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29.07.2021 23:48 Ответить
Христианство - религия РАБОВ ЫМПЕРИИ /изначально исторически Римской/, прямо по тексту /библии/ ПАСТВЫ /а точнее СТАДА ГЛУПЫХ И ПОСЛУШНЫХ БАРАНОВ/. А православие и католицизм - это изначально его исторические "непричесанные" современным соплежуйством и безхребетностью формы!
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01.08.2021 08:28 Ответить
В кримінології є поняття "віктимність поведінки", в загагальних рисах - схильність потерпілих стати жертвою злочину нещасного випадку, взагалі бути потерпілим навіть в цивільних відносинах. У даному випадку маємо віктимну поведінку батьків - така дитина постійно повинна знаходитись під наглядом. Соціальний та матеріальний статус не має вирішального значення. Найсвіжіші випадки: В Великопольском воеводстве в Польше в озере Шперек, на территории развлекательного центра "Лидо", https://tsn.ua/ru/tags/%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB утонул 2-летний мальчик из Украины. Его родители в это время распивали алкоголь вместе со знакомыми. https://tsn.ua/ru/svit/roditeli-raspivali-alkogol-i-ne-zametili-ischeznoveniya-v-polshe-na-otdyhe-utonul-2-letniy-malchik-s-ukrainy-1826701.html
На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка https://www.unn.com.ua/ru/news/1878331-na-khersonskomu-kurorti-u-mori-potonula-3-richna-divchinka
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29.07.2021 09:51 Ответить
пока вина не доказана экспертизами и в суде нельзя быть такими злобными
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29.07.2021 10:06 Ответить
опять Харьков ... как там они пишут у себя в пабликах : - "мы русский город..."
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29.07.2021 10:44 Ответить
Ребята ! вашу мать! У нас нет прекрасной ,фантастической совершенной идеи. Поэтому 13 летние ребята реализуют свою собственную- ЖИВОТНУЮ.Страсть ......к наживе,это второе имя нашей недогосударственности. Пример тому,история жизни ,этой прекрасной девочки. Сам смысл и ПОСЫЛ ее существования и смерти ,нам,украинцам -однозначен. Мы -не совершенны . И даже такие как эта девочка -совершенные люди ,для нас как предупреждение. Так как мы живем,это не нормально! Даже дети 6 лет ,знают как должна развиваться Украина ,как общество.
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29.07.2021 11:29 Ответить
Может быть полиции удалось остановить будущего маньяка и этим спасти чьи-то жизни?
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30.07.2021 08:12 Ответить
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