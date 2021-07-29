В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 846 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 28 июля 2021 в Украине зафиксированы 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 60, медработников - 41).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 480 человек;
летальных случаев - 25;
выздоровели - 510 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 19 582 человека,
методом ИФА - 7 962 человека,
экспресс-тестами - 14 960 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 250 907 человек;
выздоровели - 2 185 849 человек;
летальных случаев - 52 916;
проведено ПЦР-тестов - 11 341 529.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.
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В отличие от скотовозок, именуемых общественным транспортом.
И никакие намордники не помогут.
Хорошо хоть прививки сейчас свободно можно сделать. Хоть какая-то защита от идиотов.