В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 846 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 28 июля 2021 в Украине зафиксированы 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 60, медработников - 41).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 480 человек;

летальных случаев - 25;

выздоровели - 510 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 19 582 человека,

методом ИФА - 7 962 человека,

экспресс-тестами - 14 960 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 250 907 человек;

выздоровели - 2 185 849 человек;

летальных случаев - 52 916;

проведено ПЦР-тестов - 11 341 529.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.







