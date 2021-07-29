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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 846 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 28 июля 2021 в Украине зафиксированы 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 60, медработников - 41).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 01 госпитализированы - 480 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 01 летальных случаев - 25;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 01 выздоровели - 510 человек;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 01 методом ПЦР - 19 582 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 01 методом ИФА - 7 962 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 01 экспресс-тестами - 14 960 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 01 заболели - 2 250 907 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 185 849 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 01 летальных случаев - 52 916;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестов - 11 341 529.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Я щетаю, что не нужно локдаунов и карантинных ограничений. Пущай работает естественный отбир
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 968
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29.07.2021 08:34 Ответить
+3
ну так все смелые стали - надоел им ковид, видите ли. Маски забили носить, суицидники мать их.
Хорошо хоть прививки сейчас свободно можно сделать. Хоть какая-то защита от идиотов.
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29.07.2021 08:38 Ответить
+2
по смертності нам касапів не обігнати; але друге місце в Європі - залізно
чемпіони, *****...
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29.07.2021 08:19 Ответить
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по смертності нам касапів не обігнати; але друге місце в Європі - залізно
чемпіони, *****...
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29.07.2021 08:19 Ответить
Я щетаю, что не нужно локдаунов и карантинных ограничений. Пущай работает естественный отбир
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 846 новых случаев заражения, 510 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 968
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29.07.2021 08:34 Ответить
У кацапов на спад идет уже и транспорт не закрывали при 25000,сметрность приличная правда даже сейчас, единственное было ограничение на пару недель ковид коды для кафе ресторанов потом отменили
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29.07.2021 08:36 Ответить
А свято то наближається...
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29.07.2021 08:19 Ответить
Их коронавирус не берет. Они 🙏 и верят в 😇 и причащаются с одной 🥄.
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29.07.2021 08:35 Ответить
Надеяцца никто не запрещает, но увы и ах, шансов прихворать в толпе на воздухе немного.
В отличие от скотовозок, именуемых общественным транспортом.
И никакие намордники не помогут.
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29.07.2021 08:38 Ответить
Не все так плохо! Они там активно "лобызаются в уста"! А это совсем другие условия для передачи! Да и везли этот скот в автобусах и ехали они там без намордников ещё и псалмы гнусавили! Место для оптимизма есть !
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29.07.2021 09:24 Ответить
А Вы думаете, они в Киев на велосипедах ехали?
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29.07.2021 10:43 Ответить
ну так все смелые стали - надоел им ковид, видите ли. Маски забили носить, суицидники мать их.
Хорошо хоть прививки сейчас свободно можно сделать. Хоть какая-то защита от идиотов.
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29.07.2021 08:38 Ответить
Иди, делай. Уже через полгода точно будем знать, кто идиот.
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29.07.2021 08:39 Ответить
я сделал. Потому что я не идиот. А ты колись своим Спутником - вас без этого говнища даже с троллей попрут.
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29.07.2021 08:50 Ответить
Шо здесь, шо в кацапстане, верный признак пейсателя на зарплате - тяга к гавну и жёппам.
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29.07.2021 09:23 Ответить
ультрафиолет моментально убивает любой вирус, неучи
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29.07.2021 08:43 Ответить
что-то новое в вирусологии.
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29.07.2021 08:50 Ответить
..походу в Індії проблеми з ультрафіолетом..)(
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29.07.2021 09:31 Ответить
Да, у них случается иногда сезон дождей и проблема встаёт в полный рост.
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29.07.2021 09:39 Ответить
вы рекламируете вирусами, индией, вакцинами - пустышку, мыльный пузырь, на котором грязно зарабатываете обманом
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29.07.2021 10:19 Ответить
Ага, в Индии он так наубивал, но вирус наубивал гораздо больше...
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29.07.2021 10:44 Ответить
вакцінуйтеся.. всі у кого є можливість.. перехворів, знаю, яка то халепа..
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29.07.2021 09:29 Ответить
А поможет?
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29.07.2021 09:40 Ответить
100% гарантию даёт только СберБанк Московии..)
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29.07.2021 09:56 Ответить
Ну не смешно же. И не по делу.
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29.07.2021 09:58 Ответить
..тогда у вас проблемы
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29.07.2021 10:07 Ответить
 
 