Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 196 млн. Только за сутки заболели 659 тыс. человек, умерли - 10 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 июля в мире зарегистрировали 659 109 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 135 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 196,710,185 случаев инфицирования, из них 659 109 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 203 695 человек, из них 10 135 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 178,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умерший от "дельты" украинец был врачом и не выезжал за границу, - Кузин

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 72-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15, по летальным случаям - 51-ю и 8-ю позицию соответственно.