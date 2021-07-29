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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 196 млн. Только за сутки заболели 659 тыс. человек, умерли - 10 тыс. ИНФОГРАФИКА

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 196 млн. Только за сутки заболели 659 тыс. человек, умерли - 10 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 июля в мире зарегистрировали 659 109 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 135 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 196,710,185 случаев инфицирования, из них 659 109 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 203 695 человек, из них 10 135 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 196 млн. Только за сутки заболели 659 тыс. человек, умерли - 10 тыс 01

Побороли болезнь и вылечились 178,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 196 млн. Только за сутки заболели 659 тыс. человек, умерли - 10 тыс 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 72-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15, по летальным случаям - 51-ю и 8-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хватит нагнетать негатив с утра. Его хватает и так.
Это системное информационное вредительство.
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29.07.2021 08:47 Ответить
Так а ты ищи позитив везде! Чем не хорошая новость, что крякнуло 798 кацапов?
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29.07.2021 08:49 Ответить
Это очень мало.
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29.07.2021 09:01 Ответить
Можешь увеличить счёт
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29.07.2021 09:41 Ответить
 
 