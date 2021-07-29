1 009 12
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 874 958 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"143 534 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 28 июля 2021. Первую дозу получили 85 787 человек, полностью иммунизированы - 57 747 человек.
В течение суток работали: 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов вакцинации, 384 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 3 350 502 человека, из них получили одну дозу - 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 225 458 прививок", - рассказали в Минздраве.
Топ комментарии
+7 Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.07.2021 08:44 Ответить Ссылка
+3 Super Gut
показать весь комментарий29.07.2021 08:46 Ответить Ссылка
+3 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий29.07.2021 08:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вчора шваркнувся Модерною