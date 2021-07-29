За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 874 958 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"143 534 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 28 июля 2021. Первую дозу получили 85 787 человек, полностью иммунизированы - 57 747 человек.

В течение суток работали: 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов вакцинации, 384 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 3 350 502 человека, из них получили одну дозу - 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 225 458 прививок", - рассказали в Минздраве.





