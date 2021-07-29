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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 874 958 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"143 534 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 28 июля 2021. Первую дозу получили 85 787 человек, полностью иммунизированы - 57 747 человек.

В течение суток работали: 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов вакцинации, 384 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 3 350 502 человека, из них получили одну дозу - 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 225 458 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4905) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4944
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29.07.2021 08:44 Ответить
+3
Знакомый пишет в фб, что через 6 дней после повторной дозы короновака, он заболел короновирусом. Это все что нужно знать о китайском шмурдяке на котором доктор смерть степанов и черт зеленский нехило прибарахлились.
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29.07.2021 08:46 Ответить
+3
я - один з них
вчора шваркнувся Модерною
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29.07.2021 08:59 Ответить
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 534 человека, всего - 3 350 502, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4944
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29.07.2021 08:44 Ответить
Знакомый пишет в фб, что через 6 дней после повторной дозы короновака, он заболел короновирусом. Это все что нужно знать о китайском шмурдяке на котором доктор смерть степанов и черт зеленский нехило прибарахлились.
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29.07.2021 08:46 Ответить
это ему повезло,а не укололся бы вообще бы умер.😣😂100%
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29.07.2021 08:56 Ответить
...вони шукатимуть смерті і не знайдуть її і живі будуть заздрити мертвим. (Біблія)
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29.07.2021 09:00 Ответить
щоб ніхто не міг ані купити,ані продати,якщо він не має знамена ймення звірини, або числа ймення його...(І.Богослов)
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29.07.2021 09:12 Ответить
Товарищ, в чём дело? Прививка не спасает от болезни, она спасает от смерти.
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29.07.2021 09:15 Ответить
😂Ого.Навсегда?
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29.07.2021 09:20 Ответить
Нет, только от той, которую может вам подарить болезнь.
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29.07.2021 10:08 Ответить
Всього вакциновано аж 8%, а 24 серпня близенько.
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29.07.2021 08:57 Ответить
я - один з них
вчора шваркнувся Модерною
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29.07.2021 08:59 Ответить
"Полезные пожиратели". Что будет с нами, если все вирусы исчезнут? https://www.bbc.com/russian/vert-fut-53180768
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29.07.2021 09:09 Ответить
Обращаю внимание! Всем зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ НАДО!!!
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29.07.2021 09:38 Ответить
 
 