Лубкивский о заявлениях Арахамии по визиту Зеленского в США: Ребята, может не стоит ехать на таких нервах? Своим нынешним криком вы не исправите свое бездействие предыдущих лет

Разносторонние заявления представителей украинской власти относительно предстоящего визита Владимира Зеленского в США свидетельствуют об очень нездоровом характере внутри этого процесса и украинской делегации в таком состоянии и при таком настроении лучше воздержаться от посещения Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал украинский дипломат, директор Киевского Форума по Безопасности Даниил Лубкивский.

"Арахамия угрожает, что Зеленский будет разговаривать с Байденом на повышенных тонах. К этим словам нельзя отнестись легкомысленно. Это знаковые слова одного из лидеров партии "слуг народа", руководителя фракции в Верховной Раде. Угрозы крика в Белом доме стоит всерьез оценить вместе с заявлениями о развороте к Китаю и сожалением за сдачей ядерного оружия, чтобы шантажировать всех", - рассказал дипломат.

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"Итак, перед нами сложная клиническая картина героико-панических настроений в команде Владимира Зеленского накануне визита в Соединенные Штаты. От власти этот визит комментирует уже скоро десять человек, преимущественно неграмотных и неподготовленных. Никогда еще я не наблюдал такого карнавала экзальтированных реакций", - акцентировал Лубкивский.

"Как подсказывает опыт, это все свидетельствует об очень нездоровом характере внутри процесса. Ребята, а может не стоит ехать на таких нервах? Своим нынешним криком вы не исправите свое бездействие предыдущих лет и провал "Северного потока-2". Не пугайте себя собой", - предостерег он.

"И еще одно. Может ли кто-нибудь в стране повлиять на Президента, чтобы остановить этот словесный поток доморощенных геополитиков? Этими заявлениями они именно его унижают. И унижают всю внешнеполитическую службу, которой, судя по всему, отведено при этой власти роль молчаливого статиста", - резюмировал Лубкивский.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.