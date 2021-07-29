РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10224 посетителя онлайн
Новости
12 172 167

Лубкивский о заявлениях Арахамии по визиту Зеленского в США: Ребята, может не стоит ехать на таких нервах? Своим нынешним криком вы не исправите свое бездействие предыдущих лет

Лубкивский о заявлениях Арахамии по визиту Зеленского в США: Ребята, может не стоит ехать на таких нервах? Своим нынешним криком вы не исправите свое бездействие предыдущих лет

Разносторонние заявления представителей украинской власти относительно предстоящего визита Владимира Зеленского в США свидетельствуют об очень нездоровом характере внутри этого процесса и украинской делегации в таком состоянии и при таком настроении лучше воздержаться от посещения Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал украинский дипломат, директор Киевского Форума по Безопасности Даниил Лубкивский.

"Арахамия угрожает, что Зеленский будет разговаривать с Байденом на повышенных тонах. К этим словам нельзя отнестись легкомысленно. Это знаковые слова одного из лидеров партии "слуг народа", руководителя фракции в Верховной Раде. Угрозы крика в Белом доме стоит всерьез оценить вместе с заявлениями о развороте к Китаю и сожалением за сдачей ядерного оружия, чтобы шантажировать всех", - рассказал дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы Украина сохранила ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, - "слуга народа" Арахамия

"Итак, перед нами сложная клиническая картина героико-панических настроений в команде Владимира Зеленского накануне визита в Соединенные Штаты. От власти этот визит комментирует уже скоро десять человек, преимущественно неграмотных и неподготовленных. Никогда еще я не наблюдал такого карнавала экзальтированных реакций", - акцентировал Лубкивский.

"Как подсказывает опыт, это все свидетельствует об очень нездоровом характере внутри процесса. Ребята, а может не стоит ехать на таких нервах? Своим нынешним криком вы не исправите свое бездействие предыдущих лет и провал "Северного потока-2". Не пугайте себя собой", - предостерег он.

"И еще одно. Может ли кто-нибудь в стране повлиять на Президента, чтобы остановить этот словесный поток доморощенных геополитиков? Этими заявлениями они именно его унижают. И унижают всю внешнеполитическую службу, которой, судя по всему, отведено при этой власти роль молчаливого статиста", - резюмировал Лубкивский.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

Лубкивский о заявлениях Арахамии по визиту Зеленского в США: Ребята, может не стоит ехать на таких нервах? Своим нынешним криком вы не исправите свое бездействие предыдущих лет 01

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (21057) Китай (3063) США (27316) ядерное оружие (1375) Арахамия Давид (991)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+53
Я вже думала що більш нікчемного президента ніж янукович в нас не буде.
І що ....народ протримався п'ять років і обрав ОЦЕ.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:09 Ответить
+29
А давайтє начньом с абєщяній Зєлєнскава!
показать весь комментарий
29.07.2021 09:14 Ответить
+28
Неправда. Зебуїнів тут обмаль. І вони помовкують про свій вибір.
Скажіть. Хто буде виправляти ваші помилки ? Оцю всю біду, яку наробила і ще наробить ваша потвора ?
показать весь комментарий
29.07.2021 09:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тут главное для начала мордой на восток развернуться. А там, когда "случайно" в расею попадем, можно сказать, что жопу при развороте занесло и траектория немного изменилась.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:28 Ответить
Подсказываю: Зеленскому нужно наладить отношения с Россией и потом попросить Путина вернуть нам Я.О.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:21 Ответить
Ну чого. Для клоуна таке інклюзивне запрошення. Треба номера підготувати, грима, пудру, піяніно з собою упакувати, кружевні труси для виступу. Стільки роботи. А якщо ще ні слуху ні голосу у танцюриста - то ще й фонограму зліпити.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:21 Ответить
Смерти нельзя желать никому, Зеленский явно провалился, президентом Украины должен быть другой человек.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:25 Ответить
для мене зєлєнське таке ж саме як і кацапи що напали на мою країну.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:29 Ответить
Пусть тебе самый добрый человек на Украине ,повезет больше ,чем нам всем вместе взятым .!
показать весь комментарий
29.07.2021 11:11 Ответить
І знову переводять стрілки: маріонеткою хутіна виявився байден, а винуватий знову вувузєла. Сто перший раз нагадую: коли Штатам треба було, то взяли в НАТО Булгарію з Румунією з усіма їхніми проблемами й корупцією. А зараз жо байден не хоче брати Україну до НАТО, значить воно йому не треба. Він і сам вже погано розуміє, що йому треба.
показать весь комментарий
29.07.2021 14:46 Ответить
НАТО отказалось давать разведывательную информацию Украине,и правильно сделало...Продажные Крысы...вы даже не позорное быдло...
показать весь комментарий
29.07.2021 09:24 Ответить
Слухайте! А може ми його відправимо, а потім "забудемся повернуть"? Залишимо, як гарного свідка по "справі Коломойського"!
показать весь комментарий
29.07.2021 09:24 Ответить
11 червня Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», провів своє дев'яте щорічне молодіжне зібрання.

Мнение десятого помощника яценюка вообще не интересно!!!
показать весь комментарий
29.07.2021 09:25 Ответить
Ну отчего же?
Ты вот например седьмой раз об этом пишешь!
показать весь комментарий
29.07.2021 10:00 Ответить
ого, не все до двух умеют считать!
показать весь комментарий
29.07.2021 10:07 Ответить
Так ты, лапоть, старайся, учи арифметику😀
показать весь комментарий
29.07.2021 10:40 Ответить
О, еще один любитель олигархата нарисовался
показать весь комментарий
29.07.2021 10:54 Ответить
"Никогда такого не было и вот опять!" Можливо, то нормальна реакція, нормальних молодих людей, після того як Меркель і Байден ...задовільнили Путіна за рахунок України?
показать весь комментарий
29.07.2021 09:25 Ответить
Молодые люди пусть идут выражать свой протест в рок-группу, а не дипломатию.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:01 Ответить
Жуйте рейтинг Зеленского ....жратвы в 73 % больше чем миллиардеров в США... стадо баранов...
показать весь комментарий
29.07.2021 09:26 Ответить
Осел еще не поехал в США...но я уде знаю чем все это закончится....громким пуком в лужу....впрочем это все на что способен осел со своим зеленым стадом...другого просто быть не может...
показать весь комментарий
29.07.2021 09:26 Ответить
В них буде швидка зустріч. Як у Тимошенки з Трампом - біля туалету ))
показать весь комментарий
29.07.2021 09:29 Ответить
ШАПИТОлий это точно...Виктор Индюкович и тот был порядочнее этих идиотов... правда чуть не погиб от куриного яйца...
показать весь комментарий
29.07.2021 09:28 Ответить
Здається, квартал не дуже жартував про той випадок.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:30 Ответить
Лубкивский однозначно не глупый чел. Только своим нынешним спичем, полным праведного гнева, он уже не исправит своего вчерашнего молчания. Ты где был, деятель, когда проблема приобретала критическую массу, набирала и обрастала? Чего теперь вслед уходящему паравозу пальцем грозить?
показать весь комментарий
29.07.2021 09:33 Ответить
Наконец-то у власти появляется характер.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:33 Ответить
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 5547
показать весь комментарий
29.07.2021 09:42 Ответить
Хороший язык у тебя - шершавый😀
показать весь комментарий
29.07.2021 10:43 Ответить
Не, у меня зубы хорошие!
показать весь комментарий
29.07.2021 10:48 Ответить
Почему мы еще не в НАТО?
Мнения 27-июл, 19:039 3 099 0
Почему мы еще не в НАТО?

Владимир Александрович. Давайте я Вам отвечу на ваш вопрос. Очень быстро. Одним абзацем. Даже, собственно, одной фотографией.

Дело в том, что когда в Брюсселе видят людей в шортах, тапках и с флагом - к ним не бегут наперебой с предложениями вступить в НАТО.

Ровно наоборот - сразу вызывают полицию, пока они по пути со стадиона не обрыгали все вокруг. Ну, вот рефлекс уже у них такой выработался. Извините.

И Йенс Столтенберг, может быть, каждый раз после переговоров и тянется к кнопке «Пригласить в НАТО», но рука автоматически берет телефон: «Алло, барышня, начальника полиции. Срочно высылайте конные патрули с пулеметами. Да, да, и ограждения прихватите, они все подъезды обоссут».

Потому что, видите ли, в чем дело… Дресс-код, это не просто протокол и запонки. Это еще и индикатор «свой-чужой».
И если глава комитета Парламента, во время официального визита, фоткается перед Капитолием в шлепках и с грязными пятками…

Бл*дь, я никак не могу понять, почему мне-то опять так стыдно? Три дня прошло, а пишу сейчас эти строки, и рожа снова горит, хоть прикуривай.

Так вот. Если депутат страны разгуливает вот так в Вашингтоне, куда его привезли по приглашению «Американского совета по международному образованию» - какая тонкая ирония - то у него вот просто на лбу написано «Рано мне еще в НАТО».

Причем, надо понимать, что такое Вашингтон. Вашингтон - это офис. Стекло и бетон. Галстуки и костюмы. Портфели и деловая обувь. Там даже строгие афроамериканки ходят в костюмах с иголочки и на каблучищах десять сантиметров. В макияже! Несмотря на весь BLM. Потому что столица. Потому что дипломатия. Потому что в официальном месте ты должен выглядеть вот так вот.

Я даже толп туристов в шортах не особо помню. Этот город к шортам не располагает вообще. Они там предельно неуместны.

И умудриться депутату пройтись по Капитолию в шлепках с грязными пятками… Бл*дь, принесите, кто-нибудь, сигарету, что ли. Столько энергии от щек сейчас зря пропадает.
Да лучше бы ты уже носки надел. Честное слово.

Когда депутат во время свой каденции в Парламенте появляется в таком вот виде вообще где бы то ни было, кроме одного единственного места - пляжа - это означает, что он вообще не понимает, где он, что он, куда он попал, что он делает, как всё устроено, какие дополнительные обязательства накладывает состав официальной делегации, какие эти обязательства приносят дополнительные неудобства в виде обязанности носить, бл*дь, на улице штаны, кто здесь и что вообще происходит.

Слава богу, он хоть не визит Зеленского готовить поехал… Этого я бы уже не выдержал.

«Взагалі мені цікаво, а керівники нашої країни і громадяни, які їх підтримують, розуміють, якими ідіотами ми виглядаємо в очах навколишнього світу? Ось тільки саме цю оцінку я все частіше чую від іноземних дипломатів і журналістів - ідіотизм. Звичайний, кристально чистий ідіотизм. І так, саме так після Чауса і «вагнерівців» виглядає наша країна на міжнародній арені. Без ілюзій».

Это не вечно матерящийся недовоспитанный прапорщиками Дед. Это всегда предельно корректный Портников. И если уж Виталий начал использовать такие идиомы, то, значит, стадия идотизма прошла. И началась следующая стадия - кристального ***********.

Два года. Всего два года назад Украина воспринималась в мире, как страна, сделавшая невероятное, Президент которой говорит на пяти языках, депутаты которой в ПАСЕ выглядят с иголочки, спокойно шпарят по-английски и нагибают Россию как хотят во всех направлениях.

Прошло два года…

Американские дипломаты теперь открытым текстом, уже не по секретным каналам, а в СМИ, говорят - заткнитесь. Не комментируйте. Вот, просто не открывайте рот.

Почему Байден выбрал Меркель… Ну, не знаю. Можете, потому, что она хотя бы штаны носит?

Из страны, в которой молодые парни с закопченными интеллигентными лицами идут за свою свободу с фанерными щитами на автоматы, образ страны превратился…

Делегация из Сомали может быть в своих национальных халатах, которые будут призваны подчеркивать её национальную особенность - но вот точно не так.

Интернет всю неделю ржал, что российским спортсменам раздали памятки, как отвечать на пресс-конференциях на вопросы. Но то спортсменам. Им в голову бьют. А еще они в неё протеин едят.

А тут впору народным избранникам давать памятку, как штаны надевать.

Причем, претензии-то предъявлять совершенно не к кому.

Да, действительно, народный избранник. Да, без штанов.

Но насрал в них все равно теперь уже Байден.

Доброе утро.

Да что ж такое-то, а… Мне-то почему так стыдно!?
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
показать весь комментарий
29.07.2021 09:35 Ответить
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 308
показать весь комментарий
29.07.2021 10:20 Ответить
зекриворог - Чому мы доси не в камунизьме????
показать весь комментарий
29.07.2021 10:27 Ответить
Каюсь, эту фотку, кроме как на забаненом здесь Ц ензору.нет (попробуйте без пробела в комменте написать, хоть кирилицей, хоть латиницей, хоть ссылкой) не нашел.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:46 Ответить
При Трампові такої х.йні не було...
показать весь комментарий
29.07.2021 09:35 Ответить
Зато у него (Хуаграя) 73% ли-бидло было
показать весь комментарий
29.07.2021 09:41 Ответить
...та нормалЬок - Зеле дадут парабеллум..)(
показать весь комментарий
29.07.2021 09:44 Ответить
Ну так... Арахамия ваше выдал про ядерное оружие. Вспомнила бабка, как девкой была... А ничего, что Украину расписживают, с равным успехом, при всех властях, в том числе и при этой? А где у нас господин Пудрик служит? А шо на таможне? А это за шо, правлению Нафтогаза, выдали премию по 1 ляму долларов, в то время, когда пенсы хер без соли доедают?
Арахамия, завали свое дупло и сиди на жопе ровно, ядерный шантажист Хренов.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:46 Ответить
Кухарки, фотографи та масажисти керують зовнішньою політикою. Таке вже було в нашій історії, проте всі вони закінчили свій життєвий шлях в 1933-37 рр .
Брауни і К краще б почитала історію України, а не історію Китаю.
Проте клінічні ідійоти цього не розуміють. Для їхніх мізків здається, достатньо лише однієї "таблетки".
показать весь комментарий
29.07.2021 09:59 Ответить
Ні не закінчили вони в 37-му. Хіба що їх частина. Бо їх діти стали червоними директорами і розорили заводи, а внуки позкупали заводи за безцінь і стали олігархами, суддями, мусорськими генералами в третьому поколінні і т.д. А дехто з тих хто в 1938-му стріляв в потилицю, досі отримує пенсії як "вєтєран".

Показовим є випадок судді яка пишається своїм батьком-теж суддею який в 1989 році зробив останній вирок колишньому вояку УПА. Смертний вирок
показать весь комментарий
29.07.2021 10:24 Ответить
З 1937 р почали керувати діти ТИХ кухарок, які були кухарками в Кухарок
показать весь комментарий
29.07.2021 10:41 Ответить
На жаль, все є саме так. Я вважаю, що це і є основна причина того, що Україна досі "топчеться" між цивілізованою Європою та дикою московією. Сталін, Берія та їх ублюдки з НКВС зробили велику селекцію - познищували багато достойних людей, а залишили зрадників та пристосуванців. Але є й обнадійливе - природа поступово, потрохи відновлює баланс достойних людей і нікчем.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:49 Ответить
а, може, він буде кричати, коли в його жОПУ дядько Джо забиватимуть белінкета?
показать весь комментарий
29.07.2021 10:04 Ответить
НЕ того боитесь друзья мои....
А что если Зеля не устоит перед соблазном навсегда войти в мировую историю?
Переплюнув Хрущёва - под камеры наорать на президента США Байдена, брызгая слюною и молотком сломав журнальный столик?
Какая разница чем прославиться?
показать весь комментарий
29.07.2021 10:12 Ответить
Хуже чем на рояле у него не получится. Хуже не будет.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:25 Ответить
Самый большой плюс этого визита может оказаться в том, что Байден ему открытым текстом и в популярной форме может донести то, что не решаются сказать придворные лизоблюды. С расшифровкой причинно-следственных связей и вариантами развития событий, в том числе для Зеленского лично.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:19 Ответить
Уявляю Зечмо на перемовинах з Байденом . - -Вийді отсюда , розбійнік . Я ща Баканову пазваню . !!

Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 8471 .
показать весь комментарий
29.07.2021 10:27 Ответить
вы, зебилы , это чмо зробылы разом
показать весь комментарий
29.07.2021 10:33 Ответить
Не зовсім зрозуміло ,, займенник - ВИ , це на мою адресу ?
показать весь комментарий
29.07.2021 11:11 Ответить
совсем не ВАС
показать весь комментарий
29.07.2021 11:21 Ответить
Киевский форум по безопасности,вот а фак из ап,кто финансирует етот форум,ненужно ехать зеле в америку,так етож проросийский наратив,шо это за агент нарисовался.пробейте кадра сто пудов у медведчука-порошенка на подсосе
показать весь комментарий
29.07.2021 10:32 Ответить
А розмовляти на підвищених тонах - це як? Після того, як обісреться від страху стане верещати і смикати ніжками?
показать весь комментарий
29.07.2021 10:37 Ответить
лубківський це ще та постать політикуму...
показать весь комментарий
29.07.2021 10:37 Ответить
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 6168
показать весь комментарий
29.07.2021 10:44 Ответить
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 8461
показать весь комментарий
29.07.2021 10:47 Ответить
оце він вчора патякав на "уркаїна-24" рижої мразі
показать весь комментарий
29.07.2021 10:48 Ответить
Запад больше не желает иметь с Зеленским никаких дел - эксперт 29 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d1%81-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba.html#respond Комментарии: 0
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 3722Что означают масштабные кадровые изменения у Зеленского и Ко?
Такой вопрос https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%88%d0%be%d0%ba-%d1%83-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bd%d1%8f%d0%b7%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d1%83.html задает сегодня в Фейсбуке и сам же на него предлагает вариант ответа политический и экономический эксперт Адрей Головачев.
Они означают осознание Зеленским и Ко следующих реалий:
- Запад не только не видит его на втором сроке, но подаёт сигналы, что досрочная отставка была бы крайне желательна. Фактически Запад уже не желает иметь с Зеленском и Ко более никаких дел. Отношения сведены к минимально необходимому уровню.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D1%81.html Запад от Зеленского устал: клоун всех уже достал - эксперты
- Зеленский и Ко не смогут получить протекцию Запада, как получил ее, например, Порошенко, от уголовного преследования после потери власти. То есть, если преемник Зеленского пожелает преследовать его, то у Зеленского и Ко будет более чем реальный шанс получить срок.
Что остаётся делать Зеленскому и Ко в этих условиях?
Ответ очевиден и банален.
1. Концентрировать власть из лично преданных людей, узурпировать власть, концентрировать финансовые ресурсы и готовиться к жесткой борьбе за выживание.
2.Максимально подкупать плебс и быдло - последний электоральный оплот режима Зеленского и Ко.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C.html За Зеленского готовы голосовать лишь идиоты - экс-нардеп
3. Шантажировать Запад с помощью обострения отношения с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
4. Довести внутреннюю ситуацию до такого уровня противостояния, когда Запад согласится принять отставку Зеленского и Ко в обмен на гарантии непреследования, чтобы снять реальную угрозу массовых бунтов в Украине.
5. Готовить преемника, который сможет гарантировать непреследование Зеленскому и Ко.
6. Найти и подготовить страны для возможного отступления.
Справка: Зеленский и Ко - это симбиоз двух правящих кланов, Зеленского-Ермака и Коломойского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html Олигарх Коломойский и президент Зеленский: «Я тебя породил, я тебя и убью»
Все последующие политические события, если отбросить детали, будут определяться описанной выше логикой.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:53 Ответить
Нужно Саакашвили делать Президентом. Это, пожалуй, наш единственный шанс. Народ его поддержит. Других вариантов не вырисовывается.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:03 Ответить
Народ его поддержит.))... .. Це - з якого дива ??

Нехай його спочатку підтримає його рідний народ . !!
показать весь комментарий
29.07.2021 11:16 Ответить
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 4446
показать весь комментарий
29.07.2021 11:11 Ответить
що Ви,панове, вчепилися? Зелупа ж вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...


а непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...

Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 9364
показать весь комментарий
29.07.2021 11:34 Ответить
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 850
показать весь комментарий
29.07.2021 11:35 Ответить
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 6840
показать весь комментарий
29.07.2021 11:35 Ответить
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 4516
показать весь комментарий
29.07.2021 11:36 Ответить
віслюк знов перепрацював, втомився..
показать весь комментарий
29.07.2021 11:50 Ответить
точно...вже раз дванадцятий за два роки?
схоже, що воно так i президенствує, приходячи тiльки деколи до тями... вiд отходняка до отходняка
показать весь комментарий
29.07.2021 11:59 Ответить
Через зелёну животину заберем краину
показать весь комментарий
29.07.2021 13:04 Ответить
Такий відвертий примітивізм, з елементами дебілізму, в міркуваннях апостолів зеленої влади, свідчить про наближення краху країни, як держави. Єдині ліки від цього сценарію -військова диктатура чилійського зразка. Патріотичних і високоосвічених військових в країні достатньо.
показать весь комментарий
29.07.2021 14:04 Ответить
Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років - Цензор.НЕТ 8558
показать весь комментарий
29.07.2021 14:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 