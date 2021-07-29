Лубкивский о заявлениях Арахамии по визиту Зеленского в США: Ребята, может не стоит ехать на таких нервах? Своим нынешним криком вы не исправите свое бездействие предыдущих лет
Разносторонние заявления представителей украинской власти относительно предстоящего визита Владимира Зеленского в США свидетельствуют об очень нездоровом характере внутри этого процесса и украинской делегации в таком состоянии и при таком настроении лучше воздержаться от посещения Вашингтона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал украинский дипломат, директор Киевского Форума по Безопасности Даниил Лубкивский.
"Арахамия угрожает, что Зеленский будет разговаривать с Байденом на повышенных тонах. К этим словам нельзя отнестись легкомысленно. Это знаковые слова одного из лидеров партии "слуг народа", руководителя фракции в Верховной Раде. Угрозы крика в Белом доме стоит всерьез оценить вместе с заявлениями о развороте к Китаю и сожалением за сдачей ядерного оружия, чтобы шантажировать всех", - рассказал дипломат.
"Итак, перед нами сложная клиническая картина героико-панических настроений в команде Владимира Зеленского накануне визита в Соединенные Штаты. От власти этот визит комментирует уже скоро десять человек, преимущественно неграмотных и неподготовленных. Никогда еще я не наблюдал такого карнавала экзальтированных реакций", - акцентировал Лубкивский.
"Как подсказывает опыт, это все свидетельствует об очень нездоровом характере внутри процесса. Ребята, а может не стоит ехать на таких нервах? Своим нынешним криком вы не исправите свое бездействие предыдущих лет и провал "Северного потока-2". Не пугайте себя собой", - предостерег он.
"И еще одно. Может ли кто-нибудь в стране повлиять на Президента, чтобы остановить этот словесный поток доморощенных геополитиков? Этими заявлениями они именно его унижают. И унижают всю внешнеполитическую службу, которой, судя по всему, отведено при этой власти роль молчаливого статиста", - резюмировал Лубкивский.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.
Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".
Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.
13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.
Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".
Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мнение десятого помощника яценюка вообще не интересно!!!
Ты вот например седьмой раз об этом пишешь!
Мнения 27-июл, 19:039 3 099 0
Почему мы еще не в НАТО?
Владимир Александрович. Давайте я Вам отвечу на ваш вопрос. Очень быстро. Одним абзацем. Даже, собственно, одной фотографией.
Дело в том, что когда в Брюсселе видят людей в шортах, тапках и с флагом - к ним не бегут наперебой с предложениями вступить в НАТО.
Ровно наоборот - сразу вызывают полицию, пока они по пути со стадиона не обрыгали все вокруг. Ну, вот рефлекс уже у них такой выработался. Извините.
И Йенс Столтенберг, может быть, каждый раз после переговоров и тянется к кнопке «Пригласить в НАТО», но рука автоматически берет телефон: «Алло, барышня, начальника полиции. Срочно высылайте конные патрули с пулеметами. Да, да, и ограждения прихватите, они все подъезды обоссут».
Потому что, видите ли, в чем дело… Дресс-код, это не просто протокол и запонки. Это еще и индикатор «свой-чужой».
И если глава комитета Парламента, во время официального визита, фоткается перед Капитолием в шлепках и с грязными пятками…
Бл*дь, я никак не могу понять, почему мне-то опять так стыдно? Три дня прошло, а пишу сейчас эти строки, и рожа снова горит, хоть прикуривай.
Так вот. Если депутат страны разгуливает вот так в Вашингтоне, куда его привезли по приглашению «Американского совета по международному образованию» - какая тонкая ирония - то у него вот просто на лбу написано «Рано мне еще в НАТО».
Причем, надо понимать, что такое Вашингтон. Вашингтон - это офис. Стекло и бетон. Галстуки и костюмы. Портфели и деловая обувь. Там даже строгие афроамериканки ходят в костюмах с иголочки и на каблучищах десять сантиметров. В макияже! Несмотря на весь BLM. Потому что столица. Потому что дипломатия. Потому что в официальном месте ты должен выглядеть вот так вот.
Я даже толп туристов в шортах не особо помню. Этот город к шортам не располагает вообще. Они там предельно неуместны.
И умудриться депутату пройтись по Капитолию в шлепках с грязными пятками… Бл*дь, принесите, кто-нибудь, сигарету, что ли. Столько энергии от щек сейчас зря пропадает.
Да лучше бы ты уже носки надел. Честное слово.
Когда депутат во время свой каденции в Парламенте появляется в таком вот виде вообще где бы то ни было, кроме одного единственного места - пляжа - это означает, что он вообще не понимает, где он, что он, куда он попал, что он делает, как всё устроено, какие дополнительные обязательства накладывает состав официальной делегации, какие эти обязательства приносят дополнительные неудобства в виде обязанности носить, бл*дь, на улице штаны, кто здесь и что вообще происходит.
Слава богу, он хоть не визит Зеленского готовить поехал… Этого я бы уже не выдержал.
«Взагалі мені цікаво, а керівники нашої країни і громадяни, які їх підтримують, розуміють, якими ідіотами ми виглядаємо в очах навколишнього світу? Ось тільки саме цю оцінку я все частіше чую від іноземних дипломатів і журналістів - ідіотизм. Звичайний, кристально чистий ідіотизм. І так, саме так після Чауса і «вагнерівців» виглядає наша країна на міжнародній арені. Без ілюзій».
Это не вечно матерящийся недовоспитанный прапорщиками Дед. Это всегда предельно корректный Портников. И если уж Виталий начал использовать такие идиомы, то, значит, стадия идотизма прошла. И началась следующая стадия - кристального ***********.
Два года. Всего два года назад Украина воспринималась в мире, как страна, сделавшая невероятное, Президент которой говорит на пяти языках, депутаты которой в ПАСЕ выглядят с иголочки, спокойно шпарят по-английски и нагибают Россию как хотят во всех направлениях.
Прошло два года…
Американские дипломаты теперь открытым текстом, уже не по секретным каналам, а в СМИ, говорят - заткнитесь. Не комментируйте. Вот, просто не открывайте рот.
Почему Байден выбрал Меркель… Ну, не знаю. Можете, потому, что она хотя бы штаны носит?
Из страны, в которой молодые парни с закопченными интеллигентными лицами идут за свою свободу с фанерными щитами на автоматы, образ страны превратился…
Делегация из Сомали может быть в своих национальных халатах, которые будут призваны подчеркивать её национальную особенность - но вот точно не так.
Интернет всю неделю ржал, что российским спортсменам раздали памятки, как отвечать на пресс-конференциях на вопросы. Но то спортсменам. Им в голову бьют. А еще они в неё протеин едят.
А тут впору народным избранникам давать памятку, как штаны надевать.
Причем, претензии-то предъявлять совершенно не к кому.
Да, действительно, народный избранник. Да, без штанов.
Но насрал в них все равно теперь уже Байден.
Доброе утро.
Да что ж такое-то, а… Мне-то почему так стыдно!?
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
Арахамия, завали свое дупло и сиди на жопе ровно, ядерный шантажист Хренов.
Брауни і К краще б почитала історію України, а не історію Китаю.
Проте клінічні ідійоти цього не розуміють. Для їхніх мізків здається, достатньо лише однієї "таблетки".
Показовим є випадок судді яка пишається своїм батьком-теж суддею який в 1989 році зробив останній вирок колишньому вояку УПА. Смертний вирок
А что если Зеля не устоит перед соблазном навсегда войти в мировую историю?
Переплюнув Хрущёва - под камеры наорать на президента США Байдена, брызгая слюною и молотком сломав журнальный столик?
Какая разница чем прославиться?
.
Что означают масштабные кадровые изменения у Зеленского и Ко?
Такой вопрос https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%88%d0%be%d0%ba-%d1%83-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%bd%d1%8f%d0%b7%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b0-%d1%83.html задает сегодня в Фейсбуке и сам же на него предлагает вариант ответа политический и экономический эксперт Адрей Головачев.
Они означают осознание Зеленским и Ко следующих реалий:
- Запад не только не видит его на втором сроке, но подаёт сигналы, что досрочная отставка была бы крайне желательна. Фактически Запад уже не желает иметь с Зеленском и Ко более никаких дел. Отношения сведены к минимально необходимому уровню.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D1%81.html Запад от Зеленского устал: клоун всех уже достал - эксперты
- Зеленский и Ко не смогут получить протекцию Запада, как получил ее, например, Порошенко, от уголовного преследования после потери власти. То есть, если преемник Зеленского пожелает преследовать его, то у Зеленского и Ко будет более чем реальный шанс получить срок.
Что остаётся делать Зеленскому и Ко в этих условиях?
Ответ очевиден и банален.
1. Концентрировать власть из лично преданных людей, узурпировать власть, концентрировать финансовые ресурсы и готовиться к жесткой борьбе за выживание.
2.Максимально подкупать плебс и быдло - последний электоральный оплот режима Зеленского и Ко.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C.html За Зеленского готовы голосовать лишь идиоты - экс-нардеп
3. Шантажировать Запад с помощью обострения отношения с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
4. Довести внутреннюю ситуацию до такого уровня противостояния, когда Запад согласится принять отставку Зеленского и Ко в обмен на гарантии непреследования, чтобы снять реальную угрозу массовых бунтов в Украине.
5. Готовить преемника, который сможет гарантировать непреследование Зеленскому и Ко.
6. Найти и подготовить страны для возможного отступления.
Справка: Зеленский и Ко - это симбиоз двух правящих кланов, Зеленского-Ермака и Коломойского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html Олигарх Коломойский и президент Зеленский: «Я тебя породил, я тебя и убью»
Все последующие политические события, если отбросить детали, будут определяться описанной выше логикой.
Нехай його спочатку підтримає його рідний народ . !!
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
а непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
схоже, що воно так i президенствує, приходячи тiльки деколи до тями... вiд отходняка до отходняка