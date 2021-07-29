Зеленский поздравил Романчука с бронзовой медалью на Олимпийских играх: Последний раз пловцы завоевывали награды на Играх в 2004 году

Президент Владимир Зеленский поздравил украинского пловца Михаила Романчука, выигравшего бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю нашего пловца Михаила Романчука, который принес Украине четвертую "бронзу" на Олимпиаде в Токио! Михаил завоевал медаль в заплыве на дистанции 800 м вольным стилем. Последний раз украинские пловцы завоевывали награды на Олимпийских играх в 2004 году", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Романчук с олимпийским рекордом вышел в финал на Играх в Токио.

Позже пловец завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде.

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