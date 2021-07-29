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Зеленский поздравил Романчука с бронзовой медалью на Олимпийских играх: Последний раз пловцы завоевывали награды на Играх в 2004 году
Президент Владимир Зеленский поздравил украинского пловца Михаила Романчука, выигравшего бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в заплыве на 800 метров вольным стилем.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю нашего пловца Михаила Романчука, который принес Украине четвертую "бронзу" на Олимпиаде в Токио! Михаил завоевал медаль в заплыве на дистанции 800 м вольным стилем. Последний раз украинские пловцы завоевывали награды на Олимпийских играх в 2004 году", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Романчук с олимпийским рекордом вышел в финал на Играх в Токио.
Позже пловец завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде.
Топ комментарии
+3 4 Повістки
показать весь комментарий29.07.2021 09:23 Ответить Ссылка
+3 Mora Zfayfer
показать весь комментарий29.07.2021 10:33 Ответить Ссылка
+3 Анатолий К #427424
показать весь комментарий29.07.2021 12:26 Ответить Ссылка
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типеря Вовік бабада, айкос и корабельная сосна
У Украины у одной из самых больших стран Европы - 4 бронзы!!!
Это ни не ПОЗОР?????????????????????????
Какой смысл показать на предварительном этапе олимпийский рекорд и сдуться к финальному заплыву?
Может, надо было наоборот рассчитать силы?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
1 year ago
https://gramho.com/explore-hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 #********** https://gramho.com/explore-hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0 #зеленавоша