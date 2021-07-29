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Новости Олимпиада-2020
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Зеленский поздравил Романчука с бронзовой медалью на Олимпийских играх: Последний раз пловцы завоевывали награды на Играх в 2004 году

Зеленский поздравил Романчука с бронзовой медалью на Олимпийских играх: Последний раз пловцы завоевывали награды на Играх в 2004 году

Президент Владимир Зеленский поздравил украинского пловца Михаила Романчука, выигравшего бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю нашего пловца Михаила Романчука, который принес Украине четвертую "бронзу" на Олимпиаде в Токио! Михаил завоевал медаль в заплыве на дистанции 800 м вольным стилем. Последний раз украинские пловцы завоевывали награды на Олимпийских играх в 2004 году", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Романчук с олимпийским рекордом вышел в финал на Играх в Токио.

Позже пловец завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде.

Также читайте: Олимпиада-2020: украинская каноистка Ус прошла в полуфинал по гребному слалому. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Олимпиада (1137) плавание (107)


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Топ комментарии
+3
Зеленский поздравил Романчука с бронзовой медалью на Олимпийских играх: Последний раз пловцы завоевывали награды на Играх в 2004 году - Цензор.НЕТ 8498
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29.07.2021 09:23 Ответить
+3
Зелупа вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...


Зеленський привітав Романчука з бронзовою медаллю на Олімпійських іграх: Востаннє плавці вибороли нагороди на Іграх 2004-го - Цензор.НЕТ 2559

1 year ago
https://gramho.com/explore-hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 #********** https://gramho.com/explore-hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0 #зеленавоша
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29.07.2021 10:33 Ответить
+3
Хоч туди, Косоворотка не лізь, ти до цих медалей маєш таке відношення, як до Другої світової. Все було до **** і без тебе. Твоя справа "вагнерівці" "цемах" "беркутівці","знищення мови", "торгівля на крові"...
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29.07.2021 12:26 Ответить
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Лучшеб он ***** не поздравлял.... в этом году будет полный провал и на Олимпийских играх из-за этгого ЗЕ-бедоносца!!!!!!!!!!
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29.07.2021 09:21 Ответить
зеленский на коняке , иииигого , его кореш , отброс арохамия запужал Байдена, ***** и МаоДзеПина,
типеря Вовік бабада, айкос и корабельная сосна
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29.07.2021 09:22 Ответить
Зеленский поздравил Романчука с бронзовой медалью на Олимпийских играх: Последний раз пловцы завоевывали награды на Играх в 2004 году - Цензор.НЕТ 8498
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29.07.2021 09:23 Ответить
у КОСОВО!!! с населением меньше города Киева уже 2 ЗОЛОТЫХ медали!!!!!
У Украины у одной из самых больших стран Европы - 4 бронзы!!!
Это ни не ПОЗОР?????????????????????????
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29.07.2021 09:27 Ответить
позір
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29.07.2021 09:28 Ответить
а у Леніна в шалаші не було інтернету, він не вітав спортсменів
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29.07.2021 09:27 Ответить
Зеленський привітав Романчука з бронзовою медаллю на Олімпійських іграх: Востаннє плавці вибороли нагороди на Іграх 2004-го - Цензор.НЕТ 9891
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29.07.2021 09:30 Ответить
Фіг його знає, як ви на цього дебіла дивитесь. Ще можна було дивитися на Порошенка, бо він там мав якісь амбіції, а це просто віслючі потуги. Дурна втрата часу як для України, так і для кожного українця.
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29.07.2021 09:28 Ответить
Народ поздравляет, прости господи, президента с 49-м местом на Олимпиаде! Падать еще есть куда.
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29.07.2021 09:31 Ответить
уже на 53-е скатились!!!!!!!!!
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29.07.2021 09:32 Ответить
Такое ощущение, что на Олимпиаду приехали дилетанты.
Какой смысл показать на предварительном этапе олимпийский рекорд и сдуться к финальному заплыву?
Может, надо было наоборот рассчитать силы?
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29.07.2021 09:43 Ответить
Що за коментарі, лише негативи. А щойно по ТБ надійшла дуже радісна новина! Нарешті! Зеленський, який1 зник майже тиждень тому, знайшовся! Він відпочиває на своїй віллі в на дже узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Тут таке приємне оточення, адже це містечко уподобали російські багатії - тут відпочивають Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина.
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29.07.2021 10:09 Ответить
Зелупа вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...


Зеленський привітав Романчука з бронзовою медаллю на Олімпійських іграх: Востаннє плавці вибороли нагороди на Іграх 2004-го - Цензор.НЕТ 2559

1 year ago
https://gramho.com/explore-hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 #********** https://gramho.com/explore-hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0 #зеленавоша
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29.07.2021 10:33 Ответить
Та все нормально. 73% обрали блазня не для виконання функцій лідера нації, першої особи держави..., а для того, щоб в країні був цирк. І він дарує нам, звісно не безкоштовно, такий цирк, якого ще не знала жодна країна світу. А країною керує верховний Єрмак України. Та то вже 73% не цікавить.
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29.07.2021 18:31 Ответить
Привiт Зейло!

Зеленський привітав Романчука з бронзовою медаллю на Олімпійських іграх: Востаннє плавці вибороли нагороди на Іграх 2004-го - Цензор.НЕТ 9906
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29.07.2021 10:25 Ответить
Хоч туди, Косоворотка не лізь, ти до цих медалей маєш таке відношення, як до Другої світової. Все було до **** і без тебе. Твоя справа "вагнерівці" "цемах" "беркутівці","знищення мови", "торгівля на крові"...
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29.07.2021 12:26 Ответить
 
 