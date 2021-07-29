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Новости Коронавирус и карантин
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Жителям Нью-Йорка будут платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, - мэр де Блазио

Жителям Нью-Йорка будут платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, - мэр де Блазио

Жители Нью-Йорка получат по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Это обещают местные власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что начиная с этой пятницы будет платить по 100 долларов за первую дозу вакцины от коронавируса. Деньги получит каждый, кто посетит городской центр вакцинации.

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Такое предложение возникло после того, как городские власти заявили о том, что вакцинация обязательна для всех рабочих города. В противном случае жителей города обязали пройти строгие еженедельные протоколы тестирования.

К таким строгим мерам власти Нью-Йорка прибегли из-за резкого роста числа заболевших в городе. Ситуация ухудшилась из-за штамма "Дельта". К примеру, в прошлую пятницу заболеваемость возросла на 32% по сравнению с предыдущей неделей.

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По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, от 45% до 65% жителей города Нью-Йорка полностью вакцинированы от коронавируса, в зависимости от района.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Нью-Йорк (204) США (27316) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Когда эпидемия настоящая, люди выстраиваются в длинные очереди чтобы сделать прививку. Они понимают что это вопрос жизни и смерти. Когда эпидемия действительно настоящая.
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29.07.2021 09:35 Ответить
+11
В моём случае всё просто: ковидная дерьмодемия нанесла моей стране - Австралии - чудовищный экономический ущерб. Из-за отложенных ввиду дурантинов хирургических операций в одной только Британии умерли около 110000 человек; цифр по Австралии не знаю, но полагаю что они пропорциональны, согласно пропорции в численности населения. Население деморализовано и запугано телебрехунами. В нашем локальном торговом центре (13 км от Мельбурн-сити) закрылись 50% магазинчиков, торговавших всякими полезными вещами, вплоть до кистей и красок для художников. Чем живут эти люди сейчас, и сколько из них получили инфаркты из-за того что рухнуло дело их жизни - опять же, газеты и телевизор не рассказывают. Так что придётся эти темы поднимать в соцсетях. Одно могу тебе гарантировать: авторы ковидной авантюры теперь на прицеле, и спокойной жизни у них не будет.
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29.07.2021 09:52 Ответить
+9
Я думал за два года естественный отбор отработал уже а нет. Я надеюсь Вы не собираетесь вакцинироваться?
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29.07.2021 09:38 Ответить
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Обидно. А мы всё больше бесплатно (за гос. счет,стало быть) и без дотации. Ну ,для тех кто бессмертен это хиханьки, а для тех ,кто уже похоронил родственников , предостережение ! Беда всегда приходит внезапно.
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29.07.2021 11:28 Ответить
Местные антипрививочники за 100 баксов по четыре курса вакцинации прошли бы
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29.07.2021 11:50 Ответить
надо еще подождать.. ставки растут. Скоро квартиры будут в Нью-Йорке раздавать...Вот тогда и ширнемся))
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30.07.2021 00:39 Ответить
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