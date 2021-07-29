Жителям Нью-Йорка будут платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, - мэр де Блазио

Жители Нью-Йорка получат по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Это обещают местные власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что начиная с этой пятницы будет платить по 100 долларов за первую дозу вакцины от коронавируса. Деньги получит каждый, кто посетит городской центр вакцинации.

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Такое предложение возникло после того, как городские власти заявили о том, что вакцинация обязательна для всех рабочих города. В противном случае жителей города обязали пройти строгие еженедельные протоколы тестирования.

К таким строгим мерам власти Нью-Йорка прибегли из-за резкого роста числа заболевших в городе. Ситуация ухудшилась из-за штамма "Дельта". К примеру, в прошлую пятницу заболеваемость возросла на 32% по сравнению с предыдущей неделей.

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По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, от 45% до 65% жителей города Нью-Йорка полностью вакцинированы от коронавируса, в зависимости от района.