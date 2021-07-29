Убийцей 6-летней девочки на Харьковщине оказался 13-летний парень, живущий по соседству: подробности от полиции
Полиция установила личность убийцы шестилетней девочки на Харьковщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Харьковской области
"Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов. Полиция оперативно установила личность злоумышленника - это 13-летний местный житель", - сказано в сообщении.
Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские пригласили мать несовершеннолетнего. Сейчас готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещении его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.
Напомним, что об исчезновении ребенка 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком, и домой не вернулась.
Для поиска девочки были задействованы личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, НГУ, группа кинологов и общественность.
В этот же день, 28 июля, около 23:50, в ходе проведения розыскных мероприятий, в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица.
На место происшествия срочно выехали руководство ГУНП в Харьковской области, представители ювенальной полиции, прокуратуры, кинологи, передвижная криминалистическая лаборатория, судебно-медицинские эксперты.
Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству.
Следственным сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы
Продолжаются следственные действия. В связи с несовершеннолетним возрастом злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещение его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка https://www.unn.com.ua/ru/news/1878331-na-khersonskomu-kurorti-u-mori-potonula-3-richna-divchinka
Мати алкоголічка, в того сцикуна!
https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-311c-7004-a64d-e8b49e9a6bed
https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-3120-721d-a2de-834a010a9a5e
https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-311f-72e2-bb4c-0aba1310dce8
https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-3124-73c7-8dc0-a9c3f955bd83https://censor.net/ru/user/490622
пока вина не доказана экспертизами и в суде нельзя быть такими злобными
Все накинулись на первого, в кого ткнул пальцем полицай.
Получается, всем гражданам законность до ****?
Підлітка, якого підозрюють у вбивстві дитини на Харківщині, не зможуть відправити до в'язниці, - прокуратура
У Харківській області 13-річному хлопцю, підозрюваному у вбивстві шестирічної дівчинки, не загрожує ув'язнення в колонії