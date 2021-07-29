РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10127 посетителей онлайн
Новости
21 073 35

Убийцей 6-летней девочки на Харьковщине оказался 13-летний парень, живущий по соседству: подробности от полиции

Убийцей 6-летней девочки на Харьковщине оказался 13-летний парень, живущий по соседству: подробности от полиции

Полиция установила личность убийцы шестилетней девочки на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Харьковской области

"Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов. Полиция оперативно установила личность злоумышленника - это 13-летний местный житель", - сказано в сообщении.

Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские пригласили мать несовершеннолетнего. Сейчас готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещении его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что об исчезновении ребенка 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком, и домой не вернулась.

Для поиска девочки были задействованы личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, НГУ, группа кинологов и общественность.

В этот же день, 28 июля, около 23:50, в ходе проведения розыскных мероприятий, в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тело пропавшей 6-летней девочки обнаружили на Харьковщине: СМИ сообщают об изнасиловании, подозревают 13-летнего подростка. ФОТО

На место происшествия срочно выехали руководство ГУНП в Харьковской области, представители ювенальной полиции, прокуратуры, кинологи, передвижная криминалистическая лаборатория, судебно-медицинские эксперты.

Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству.

Следственным сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы

Продолжаются следственные действия. В связи с несовершеннолетним возрастом злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещение его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

дети (6605) убийство (6519) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Така діч була постійно. Просто раніше не було інтернету. І в радянські часи такого було багато. Просто в новинах про таке не писали...
показать весь комментарий
29.07.2021 10:14 Ответить
+13
ужас... 13 лет и уже убийца-насильник..... Соболезнования родителям девочки. Эта страна несется в пропасть ....
показать весь комментарий
29.07.2021 09:50 Ответить
+12
ну так чемодан. вокзал. скрепостан
показать весь комментарий
29.07.2021 10:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да отпустите его, меркель спасибо скажет.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:49 Ответить
13 років....і такий жахливий злочин.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:49 Ответить
Лаптеногий, всю методичку переписал?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:53 Ответить
секснорм
показать весь комментарий
29.07.2021 11:12 Ответить
ужас... 13 лет и уже убийца-насильник..... Соболезнования родителям девочки. Эта страна несется в пропасть ....
показать весь комментарий
29.07.2021 09:50 Ответить
Территория уже вся сгнила в коррупции и отсутствии правосудия. Навсегда. Без шансов.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:54 Ответить
ну так чемодан. вокзал. скрепостан
показать весь комментарий
29.07.2021 10:02 Ответить
территория засрашки здесь при чем, ваня?
показать весь комментарий
29.07.2021 10:09 Ответить
Така діч була постійно. Просто раніше не було інтернету. І в радянські часи такого було багато. Просто в новинах про таке не писали...
показать весь комментарий
29.07.2021 10:14 Ответить
К тому же подростки - самые жестокие насильники. У них еще нет тормозов.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:32 Ответить
А до чого тут країна,коли мова йде про одного столітнього випадка?
показать весь комментарий
29.07.2021 10:51 Ответить
Сраний гугл ********** майже все,що пишеш
показать весь комментарий
29.07.2021 10:53 Ответить
Где в статье хоть слово про "насильник"? У вас есть другие источники информации, или это ваши больные фантазии?
показать весь комментарий
29.07.2021 11:01 Ответить
Страну спутал.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:07 Ответить
Вбивця, але не гвалтівник. Цього не було. Просто дуже жорстока людина, вбивав котів та собак, бив дітей у школі. Дівчинку шкода... (((
показать весь комментарий
29.07.2021 15:05 Ответить
Виродок,тік-токер мабуть.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:52 Ответить
Генетика...
показать весь комментарий
29.07.2021 09:54 Ответить
Слуга народа в будущем, или рыг...
показать весь комментарий
29.07.2021 10:54 Ответить
В кримінології є поняття "віктимність поведінки", в загагальних рисах - схильність потерпілих стати жертвою злочину нещасного випадку, взагалі бути потерпілим навіть в цивільних відносинах. У даному випадку маємо віктимну поведінку батьків - така дитина постійно повинна знаходитись під наглядом. Соціальний та матеріальний статус не має вирішального значення. Найсвіжіші випадки: В Великопольском воеводстве в Польше в озере Шперек, на территории развлекательного центра "Лидо", https://tsn.ua/ru/tags/%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BB утонул 2-летний мальчик из Украины. Его родители в это время распивали алкоголь вместе со знакомыми. https://tsn.ua/ru/svit/roditeli-raspivali-alkogol-i-ne-zametili-ischeznoveniya-v-polshe-na-otdyhe-utonul-2-letniy-malchik-s-ukrainy-1826701.html
На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка https://www.unn.com.ua/ru/news/1878331-na-khersonskomu-kurorti-u-mori-potonula-3-richna-divchinka
показать весь комментарий
29.07.2021 09:54 Ответить
Чикатило юный
показать весь комментарий
29.07.2021 09:55 Ответить
Фільми та нет роблять своє діло
показать весь комментарий
29.07.2021 09:59 Ответить
Нострадамлю!
Мати алкоголічка, в того сцикуна!
показать весь комментарий
29.07.2021 10:06 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/6/2/7/b/627b8801daaf7bba478c98d57600c48b/original.jpg

https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-311c-7004-a64d-e8b49e9a6bed

https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-3120-721d-a2de-834a010a9a5e
https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-311f-72e2-bb4c-0aba1310dce8

https://censor.net/ru/comments/locate/3279713/01921438-3124-73c7-8dc0-a9c3f955bd83https://censor.net/ru/user/490622

пока вина не доказана экспертизами и в суде нельзя быть такими злобными
показать весь комментарий
29.07.2021 10:10 Ответить
Харьковское мусорьё в своём стиле..
показать весь комментарий
29.07.2021 10:33 Ответить
Девочка - не первая жертва.

Вбивцею 6-річної дівчинки на Харківщині виявився 13-річний хлопець, що живе по сусідству: подробиці від поліції - Цензор.НЕТ 6629
показать весь комментарий
29.07.2021 10:38 Ответить
Вы о чем?
показать весь комментарий
29.07.2021 11:02 Ответить
Вот об этом.

Вбивцею 6-річної дівчинки на Харківщині виявився 13-річний хлопець, що живе по сусідству: подробиці від поліції - Цензор.НЕТ 9651
показать весь комментарий
29.07.2021 11:12 Ответить
Это он же? В таком случае с убийством ребенка - это не случайность и его бы изолировать от общества, желательно пожизненно...он же неизлечимо болен...
показать весь комментарий
29.07.2021 11:19 Ответить
Прошло 3 года, и он стал убивать людей. Закономерно...
показать весь комментарий
29.07.2021 12:05 Ответить
к сожалению такие есть везде, и от страны не зависит ничего если в мозгах уже пошел сдвиг...
показать весь комментарий
29.07.2021 10:45 Ответить
Не надо посыпать голову пеплом. В каждом народе полно психопатов ,насильников ,извращенцев и ДУРАКОВ.... В среднем 80 %. У нас еще не так и плохо ,что показали последние выборы...У соседей на 20% больше и амбиции на мировое господство.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:20 Ответить
Виновность определяет суд!
Все накинулись на первого, в кого ткнул пальцем полицай.
Получается, всем гражданам законность до ****?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:19 Ответить
И вот подъехала последняя новость

Підлітка, якого підозрюють у вбивстві дитини на Харківщині, не зможуть відправити до в'язниці, - прокуратура
У Харківській області 13-річному хлопцю, підозрюваному у вбивстві шестирічної дівчинки, не загрожує ув'язнення в колонії
показать весь комментарий
30.07.2021 10:14 Ответить
Просто придушать?
показать весь комментарий
06.08.2021 16:58 Ответить
 
 