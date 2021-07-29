Убийцей 6-летней девочки на Харьковщине оказался 13-летний парень, живущий по соседству: подробности от полиции

Полиция установила личность убийцы шестилетней девочки на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Харьковской области

"Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов. Полиция оперативно установила личность злоумышленника - это 13-летний местный житель", - сказано в сообщении.

Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские пригласили мать несовершеннолетнего. Сейчас готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещении его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что об исчезновении ребенка 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком, и домой не вернулась.

Для поиска девочки были задействованы личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, НГУ, группа кинологов и общественность.

В этот же день, 28 июля, около 23:50, в ходе проведения розыскных мероприятий, в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица.

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На место происшествия срочно выехали руководство ГУНП в Харьковской области, представители ювенальной полиции, прокуратуры, кинологи, передвижная криминалистическая лаборатория, судебно-медицинские эксперты.

Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству.

Следственным сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы

Продолжаются следственные действия. В связи с несовершеннолетним возрастом злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещение его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.