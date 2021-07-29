Масочный режим могут отменить только тогда, когда будет вакцинирована большая часть населения, - главный санврач Кузин

В Минздраве считают, что отмена обязательного ношения масок возможна, но только после того, как будет вакцинирована большая часть населения.

Об этом в интервью "УП" заявил главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, отмену обязательного ношения масок для вакцинированных от COVID-19 в Миндзраве не рассматривают.

"Хочу вернуться к тому решению Центра контроля и профилактики болезней - несмотря на то, что они действительно сначала давали такую рекомендацию, затем они внесли коррективы и ограничения относительно ношения масок. И сейчас они возвращаются к базовым требованиям, потому что действительно маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививками", - объяснил Кузин.

"Мы можем рассматривать (отмену масочного режима. - Ред.) только тогда, когда большая часть населения является вакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", - добавил главный санврач.

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