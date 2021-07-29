Масочный режим могут отменить только тогда, когда будет вакцинирована большая часть населения, - главный санврач Кузин
В Минздраве считают, что отмена обязательного ношения масок возможна, но только после того, как будет вакцинирована большая часть населения.
Об этом в интервью "УП" заявил главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, отмену обязательного ношения масок для вакцинированных от COVID-19 в Миндзраве не рассматривают.
"Хочу вернуться к тому решению Центра контроля и профилактики болезней - несмотря на то, что они действительно сначала давали такую рекомендацию, затем они внесли коррективы и ограничения относительно ношения масок. И сейчас они возвращаются к базовым требованиям, потому что действительно маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививками", - объяснил Кузин.
"Мы можем рассматривать (отмену масочного режима. - Ред.) только тогда, когда большая часть населения является вакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", - добавил главный санврач.
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А он где-то присутствует, кроме как в АТБ?
К моему глубокому сожалению.
Увы.
Кагбе не так.
На лаптестане ширялово практически насильственно проводицца - не хочешь ширнутся? Сиди без работы.
И как? Сильно помогает?