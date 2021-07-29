РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10068 посетителей онлайн
Новости Олимпиада-2020
6 905 39

Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть"

Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге:

Российский теннисист Даниил Медведев требовал выгнать с Олимпийских игр чилийского журналиста, который на послематчевой пресс-конференции спросил его об отношении к допингу в российском спорте.

Журналист спросил, есть ли "клеймо мошенников" на российских спортсменах, и как к этому относится лично теннисист, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Медведев на это ответил, что журналисту должно быть стыдно за свой вопрос, и ему не стоит работать на Олимпиаде.

"Я больше не хочу его видеть", - обратился теннисист к собравшимся в конференц-зале, среди которых были и организаторы турнира.

В Международной федерации тенниса уже прокомментировали слова Медведева, заявив, что не имеют возможности лишить сотрудника СМИ аккредитации и отстранить его от освещения игр. "Журналисты имеют право спрашивать что угодно", - отметили в пресс-службе федерации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован на четыре года из-за наличия мельдония в организме: на Олимпиаду он не поедет

Медведев сейчас является второй ракеткой мира. На Олимпиаде ему удалось пробиться в четвертьфинал.

Российским командам на два года запрещено выступать под своим флагом и с использованием гимна на всех международных турнирах решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Решение принято из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил.

Фрагмент концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского использоваться вместо российского гимна на летних Олимпийских играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.

В инструкции, которую получили российские олимпийцы для общения с иностранными журналистами на вопрос о допинговых скандалах следует отвечать, что спортсмен в них никогда не участвовал, а тему должны комментировать те, кто вводил санкции против российского спорта.

Автор: 

журналистика (3324) Олимпиада (1137) россия (96413) допинг-контроль (334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Ублюдок из страны ублюдочной!
показать весь комментарий
29.07.2021 09:56 Ответить
+16
Істеричка
показать весь комментарий
29.07.2021 09:54 Ответить
+14
Сборная Латвии обыграла кацапов в финале Олимпиады.

Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 7533
показать весь комментарий
29.07.2021 10:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Істеричка
показать весь комментарий
29.07.2021 09:54 Ответить
"Я больше не хочу его видеть"

Нужно было так:

"Я вам ничего не должен"
показать весь комментарий
29.07.2021 09:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IlSsHkGfGoM Всех уволю...
показать весь комментарий
29.07.2021 09:56 Ответить
Какой обидчивый ныне пошел оккупант)))
показать весь комментарий
29.07.2021 10:00 Ответить
Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 1539
показать весь комментарий
29.07.2021 10:02 Ответить
тоже вспомнил про розовую кофточку))
показать весь комментарий
29.07.2021 10:14 Ответить
Наступили на больную мозоль. Бывает...
показать весь комментарий
29.07.2021 09:55 Ответить
Ублюдок из страны ублюдочной!
показать весь комментарий
29.07.2021 09:56 Ответить
из страны 404
показать весь комментарий
29.07.2021 09:57 Ответить
А был ли журналист???? Может стоит его не только на допинг проверить?
показать весь комментарий
29.07.2021 09:56 Ответить
Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть"
https://images.cnscdn.com/images/7/d/0/b/7d0b04d3ed870649752c5ffbd065b2de/original.jpg
Хочу - не хочу... Спрашивают, отвечай по существу. Перед женой будешь ерепениться.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:57 Ответить
Сборная Латвии обыграла кацапов в финале Олимпиады.

Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 7533
показать весь комментарий
29.07.2021 10:02 Ответить
Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 3999
показать весь комментарий
29.07.2021 10:02 Ответить
Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 6506
показать весь комментарий
29.07.2021 10:04 Ответить
Эстонцы молодцы !
показать весь комментарий
29.07.2021 10:11 Ответить
Молодці, курляндці
показать весь комментарий
29.07.2021 10:22 Ответить
Хотєть нє врєдно . А ти сиди і слухай , ********** .. !! ..
показать весь комментарий
29.07.2021 10:04 Ответить
Медведев, не хочешь видеть - ЗАКРОЙ ГЛАЗА !
показать весь комментарий
29.07.2021 10:04 Ответить
А ещё лучше - не приезжать вообще. Не будет никаких неудобных ситуаций.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:10 Ответить
Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть" - Цензор.НЕТ 6446
показать весь комментарий
29.07.2021 10:05 Ответить
У Невзорова дедушка высокий чин КГБ - где бы он брал наводки для "600 секунд" ?.
Где вы видели русских в высшем управлении КГБ ?
Там все свои, все родичи Кагановича.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:08 Ответить
Я з задоволенням слухаю Нєвзоровскіє срєди, це як новини з Мордора в іронічній обробці публіциста. Він ворог нашого ворога.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:18 Ответить
Он просто одна из башен *********
показать весь комментарий
29.07.2021 11:04 Ответить
Я тоже слушаю Невзорова и Потапенка - подымают настроение.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:16 Ответить
За щеку медведеву.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:06 Ответить
И тому,и другому,заодно и *****...
показать весь комментарий
29.07.2021 10:11 Ответить
Оху-ынский (русский - по монгольському) тенісист Медведєв вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг: "Я більше не хочу його бачити"

https://www.youtube.com/watch?v=bo2q_Q_c6us&t=12s

19:07 хв выдео
показать весь комментарий
29.07.2021 10:13 Ответить
а шо он о себе возомнил?))) можно подумать ему везде рады ...
показать весь комментарий
29.07.2021 10:20 Ответить
США обыграли команду ROC в финале олимпийского баскетбольного турнира 3х3 со счетом 18-15.

Російський тенісист Медведєв вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг: "Я більше не хочу його бачити" - Цензор.НЕТ 4344
показать весь комментарий
29.07.2021 10:22 Ответить
а сам он не хочет сдать на допинг?
показать весь комментарий
29.07.2021 10:51 Ответить
У медведа ломка
показать весь комментарий
29.07.2021 11:05 Ответить
***** это в твоей парашке,журналистов не во что не ставят!!!Дома будешь журношлюх посылать Одаробло!!!
показать весь комментарий
29.07.2021 11:32 Ответить
Это не чилийский журналист.... Одежду чилийского журналиста можно купить в любом магазине... И вообще он в отпуске, поехал в Японию и заблудился!
показать весь комментарий
29.07.2021 14:07 Ответить
а тебя мельдониевого ублюка кто там хочет видеть?...
показать весь комментарий
29.07.2021 14:35 Ответить
Путинское ***** Этот Меdвеdев!!
показать весь комментарий
29.07.2021 14:39 Ответить
Наигралася Мишка на Олимпиаде!!!Поделом.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:31 Ответить
 
 