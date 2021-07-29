Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть"

Российский теннисист Даниил Медведев требовал выгнать с Олимпийских игр чилийского журналиста, который на послематчевой пресс-конференции спросил его об отношении к допингу в российском спорте.

Журналист спросил, есть ли "клеймо мошенников" на российских спортсменах, и как к этому относится лично теннисист, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Медведев на это ответил, что журналисту должно быть стыдно за свой вопрос, и ему не стоит работать на Олимпиаде.

"Я больше не хочу его видеть", - обратился теннисист к собравшимся в конференц-зале, среди которых были и организаторы турнира.

В Международной федерации тенниса уже прокомментировали слова Медведева, заявив, что не имеют возможности лишить сотрудника СМИ аккредитации и отстранить его от освещения игр. "Журналисты имеют право спрашивать что угодно", - отметили в пресс-службе федерации.

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Медведев сейчас является второй ракеткой мира. На Олимпиаде ему удалось пробиться в четвертьфинал.

Российским командам на два года запрещено выступать под своим флагом и с использованием гимна на всех международных турнирах решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Решение принято из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил.

Фрагмент концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского использоваться вместо российского гимна на летних Олимпийских играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.

В инструкции, которую получили российские олимпийцы для общения с иностранными журналистами на вопрос о допинговых скандалах следует отвечать, что спортсмен в них никогда не участвовал, а тему должны комментировать те, кто вводил санкции против российского спорта.