Российский теннисист Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге: "Я больше не хочу его видеть"
Российский теннисист Даниил Медведев требовал выгнать с Олимпийских игр чилийского журналиста, который на послематчевой пресс-конференции спросил его об отношении к допингу в российском спорте.
Журналист спросил, есть ли "клеймо мошенников" на российских спортсменах, и как к этому относится лично теннисист, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Медведев на это ответил, что журналисту должно быть стыдно за свой вопрос, и ему не стоит работать на Олимпиаде.
"Я больше не хочу его видеть", - обратился теннисист к собравшимся в конференц-зале, среди которых были и организаторы турнира.
В Международной федерации тенниса уже прокомментировали слова Медведева, заявив, что не имеют возможности лишить сотрудника СМИ аккредитации и отстранить его от освещения игр. "Журналисты имеют право спрашивать что угодно", - отметили в пресс-службе федерации.
Медведев сейчас является второй ракеткой мира. На Олимпиаде ему удалось пробиться в четвертьфинал.
Российским командам на два года запрещено выступать под своим флагом и с использованием гимна на всех международных турнирах решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Решение принято из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил.
Фрагмент концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского использоваться вместо российского гимна на летних Олимпийских играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.
В инструкции, которую получили российские олимпийцы для общения с иностранными журналистами на вопрос о допинговых скандалах следует отвечать, что спортсмен в них никогда не участвовал, а тему должны комментировать те, кто вводил санкции против российского спорта.
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Хочу - не хочу... Спрашивают, отвечай по существу. Перед женой будешь ерепениться.
Где вы видели русских в высшем управлении КГБ ?
Там все свои, все родичи Кагановича.
https://www.youtube.com/watch?v=bo2q_Q_c6us&t=12s
19:07 хв выдео