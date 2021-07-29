"Укрзализныця" сможет экономить несколько миллиардов грн в год на закупках электроэнергии, - Кубраков

Это стало возможным благодаря постановлению Кабинета Министров "О внесении изменений в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Так, по словам главы министерства Александра Кубракова, своим решением Кабмин разрешил Энергоатому и другим субъектам Государственной генерации продавать электроэнергию Укрзализныце по специальной упрощенной процедуре на период до 3-х лет.

Действовавшая ранее организация закупок нередко приводила к сбоям в поставках электроэнергии, что негативно отражалось на работе УЗ.

При этом расходы Укрзализныци на электроэнергию в 2019 году составили 8,48 млрд грн, а в 2020 - 7,6 млрд грн.

"Это хороший прецедент взаимовыгодной кооперации государственных игроков, поскольку Укрзализныця, имея прогнозируемый и ровный график потребления электроэнергии является идеальным клиентом для НАЭК "Энергоатом"", - отметил Кубраков.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что для модернизации подвижного состава УЗ между Украиной и Францией достигнута договоренность о поставке 130 электрических локомотивов производства компании Alstom.

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