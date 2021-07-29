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"Укрзализныця" сможет экономить несколько миллиардов грн в год на закупках электроэнергии, - Кубраков

Это стало возможным благодаря постановлению Кабинета Министров "О внесении изменений в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Так, по словам главы министерства Александра Кубракова, своим решением Кабмин разрешил Энергоатому и другим субъектам Государственной генерации продавать электроэнергию Укрзализныце по специальной упрощенной процедуре на период до 3-х лет.

Действовавшая ранее организация закупок нередко приводила к сбоям в поставках электроэнергии, что негативно отражалось на работе УЗ.

При этом расходы Укрзализныци на электроэнергию в 2019 году составили 8,48 млрд грн, а в 2020 - 7,6 млрд грн.

"Это хороший прецедент взаимовыгодной кооперации государственных игроков, поскольку Укрзализныця, имея прогнозируемый и ровный график потребления электроэнергии является идеальным клиентом для НАЭК "Энергоатом"", - отметил Кубраков.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что для модернизации подвижного состава УЗ между Украиной и Францией достигнута договоренность о поставке 130 электрических локомотивов производства компании Alstom.

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Автор: 

Укрзализныця (2766) Кубраков Александр (222)


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И поднять премии наб совету миллионов на 100 и серлещу трохи отсыпать?
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29.07.2021 10:04 Ответить
Уже учителя смогли по 4000 $
Смогут не смогут, а пиар на первое место
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29.07.2021 10:21 Ответить
СБУ оприлюднила перелік продавців вугілля з ОРДЛО, покупцем у одній з них виявилася фірма топ-менеджера Укрзалізниці.


Про це https://reyestr.court.gov.ua/Review/96430016 свідчать дані Єдиного реєстру досудових рішень.

"Організатори протиправної схеми здійснюють закупівлю вугілля, видобуток якого проводиться саме на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, з використанням для надання вигляду правомірності господарських операцій, підроблених товарно-супровідних документів та суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польща та інших іноземних держав", - йдеться в судовому документі.
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29.07.2021 10:09 Ответить
Зеленский: Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло
(ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019, 16:26....)

Результат: тарифы УВЕЛИЧИЛИСЬ почти вдвое...

Теперь Кубраков несет новую Дичь... Результаты уже прогнозируемые ...только не ясно, на сколько подорожает проезд и ж/д перевозки... 😊
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29.07.2021 10:25 Ответить
захоплююсь ЗеБенями... зможе, буде, побудує, отримає... Все в далекому, світлому майбутньому коли цих та й тих, що їх обрали TheБілів і в живих не буде.
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29.07.2021 12:32 Ответить
ось таку морковкуку ви всі смоктатимете, тупі вівці препіЗе!дента:"Укрзалізниця" зможе економити кілька мільярдів гривень на рік на закупівлях електроенергії, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9975
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29.07.2021 12:36 Ответить
 
 