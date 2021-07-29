"Укрзализныця" сможет экономить несколько миллиардов грн в год на закупках электроэнергии, - Кубраков
Это стало возможным благодаря постановлению Кабинета Министров "О внесении изменений в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Так, по словам главы министерства Александра Кубракова, своим решением Кабмин разрешил Энергоатому и другим субъектам Государственной генерации продавать электроэнергию Укрзализныце по специальной упрощенной процедуре на период до 3-х лет.
Действовавшая ранее организация закупок нередко приводила к сбоям в поставках электроэнергии, что негативно отражалось на работе УЗ.
При этом расходы Укрзализныци на электроэнергию в 2019 году составили 8,48 млрд грн, а в 2020 - 7,6 млрд грн.
"Это хороший прецедент взаимовыгодной кооперации государственных игроков, поскольку Укрзализныця, имея прогнозируемый и ровный график потребления электроэнергии является идеальным клиентом для НАЭК "Энергоатом"", - отметил Кубраков.
Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что для модернизации подвижного состава УЗ между Украиной и Францией достигнута договоренность о поставке 130 электрических локомотивов производства компании Alstom.
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Смогут не смогут, а пиар на первое место
Про це https://reyestr.court.gov.ua/Review/96430016 свідчать дані Єдиного реєстру досудових рішень.
"Організатори протиправної схеми здійснюють закупівлю вугілля, видобуток якого проводиться саме на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, з використанням для надання вигляду правомірності господарських операцій, підроблених товарно-супровідних документів та суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польща та інших іноземних держав", - йдеться в судовому документі.
(ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019, 16:26....)
Результат: тарифы УВЕЛИЧИЛИСЬ почти вдвое...
Теперь Кубраков несет новую Дичь... Результаты уже прогнозируемые ...только не ясно, на сколько подорожает проезд и ж/д перевозки... 😊