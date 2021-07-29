Большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде "Голоса" и покидают партию, - Устинова. ДОКУМЕНТ+ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 29 июля, должен состояться съезд партии "Голос". Часть народных депутатов от этой политсилы заявила о выходе из партии в знак протеста против, по их словам, "рейдерства" партии нынешней главой Кирой Рудик. В пресс-службе партии заявили, что уважают решение парламентариев, и отметили, что "последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Finita la commedia или съезд "Голоса" сегодня, как очередная профанация руководства и цементирования контроля Киры Рудик над партией. Большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" и покидают партию", - заявила Устинова.

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"К сожалению, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных громадах, а по лояльности к руководству", - пояснила политик.

"Хотим напомнить, что несколько месяцев назад 75% партийцев и большинство ячеек вышли с публичными заявлениями, требуя от руководства партии Киры Рудик уйти с руководящих должностей и избрать новое руководство на прозрачных демократических внутрипартийных выборах, изменив Устав на более демократичный. Вместо этого руководство партии:

- проигнорировало требование демократизации Устава и пропорционального представительства организаций на съезде. Даже право присутствовать на мероприятиях партии у членов "Голоса" пытаются забрать. Уже на этом съезде по решению руководства только 3 представителя, согласованных руководством, смогут присутствовать и только 1 с правом голоса. Судьбу партии будут решать люди, которые только "номинально" руководят ячейками, в которых нет никаких партийцев и они не представлены в местных советах. Всю информацию по контролю ячеек можно посмотреть здесь;

- определило, что изменения в Устав предполагают участие в мероприятиях только отдельных членов, специально делегированных руководством партии;

- сменило в "ручном режиме" всех "неугодных" руководителей ячеек, назначив там лояльных к себе людей (пример Днепропетровской, Черновицкой, Харьковской, Херсонской организаций). Больше информации об этом здесь;

- создало 5 новых ячеек, в которых нет реальных представителей политсилы. Они существуют исключительно на бумаге, а управлять ими назначили помощников председателя партии или лояльных к руководству партии депутатов Киевского городского совета от "Голоса" (руководителем организации в столице также является Кира Рудик);

- искусственно создает препятствия для участия в съезде отдельным делегатам, например Владимиру Цабалю от Тернопольского отделения, хотя он был представителем этой организации на нескольких предыдущих съездах", - пояснила Устинова.

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"Учитывая полное игнорирование позиции большинства членов партии и организаций, представляющих их, со стороны руководства, мы бойкотируем данное мероприятие и выходим из членов партии. "Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге. Именно поэтому для нас сейчас самое главное – это сохранить команды и людей, а не отбеливать своим присутствием позорные поступки и голосования в частных интересах руководства партии. Призываем ячейки поддержать данное заявление и не участвовать в профанации, целью которой является зацементировать контроль партии "Голос" за Кирой Рудик. Заявление о выходе из партии добавляю, а также карту, на которой показано как 2 месяца назад 75% партийцев вышло с требованиями смены руководства партии, и также новую иллюстрацию, как за 2 месяца руководство партии и фракции изменило руководителей организаций и наплодили фейковых новых, чтобы иметь котроль на съезде. Это - чистой воды рейдерство. Зло побеждает только в краткосрочной перспективе, а принципы и ценности всегда. Доказано украинцами", - резюмировала Устинова.

"Мы благодарны коллегам за совместную работу и с уважением относимся к их решению выйти из партии, потому что действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна. При этом мы подчеркиваем, что базовых идеологических разногласий с коллегами у нас нет. И уверены, что они понимают, что как депутаты, избранные от партии "Голос", должны продолжить выполнять программу партии, с которой мы выиграли выборы", - ответили в пресс-службе партии "Голос"













Подробнее о ситуации в партии "Голос" читайте материале Цензор.НЕТ "Четверговий з’їзд "Голосу": останній шанс домовитись чи останній день Помпеї?" здесь.