Большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде "Голоса" и покидают партию, - Устинова. ДОКУМЕНТ+ИНФОГРАФИКА
Сегодня, 29 июля, должен состояться съезд партии "Голос". Часть народных депутатов от этой политсилы заявила о выходе из партии в знак протеста против, по их словам, "рейдерства" партии нынешней главой Кирой Рудик. В пресс-службе партии заявили, что уважают решение парламентариев, и отметили, что "последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна".
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.
"Finita la commedia или съезд "Голоса" сегодня, как очередная профанация руководства и цементирования контроля Киры Рудик над партией. Большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" и покидают партию", - заявила Устинова.
"К сожалению, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных громадах, а по лояльности к руководству", - пояснила политик.
"Хотим напомнить, что несколько месяцев назад 75% партийцев и большинство ячеек вышли с публичными заявлениями, требуя от руководства партии Киры Рудик уйти с руководящих должностей и избрать новое руководство на прозрачных демократических внутрипартийных выборах, изменив Устав на более демократичный. Вместо этого руководство партии:
- проигнорировало требование демократизации Устава и пропорционального представительства организаций на съезде. Даже право присутствовать на мероприятиях партии у членов "Голоса" пытаются забрать. Уже на этом съезде по решению руководства только 3 представителя, согласованных руководством, смогут присутствовать и только 1 с правом голоса. Судьбу партии будут решать люди, которые только "номинально" руководят ячейками, в которых нет никаких партийцев и они не представлены в местных советах. Всю информацию по контролю ячеек можно посмотреть здесь;
- определило, что изменения в Устав предполагают участие в мероприятиях только отдельных членов, специально делегированных руководством партии;
- сменило в "ручном режиме" всех "неугодных" руководителей ячеек, назначив там лояльных к себе людей (пример Днепропетровской, Черновицкой, Харьковской, Херсонской организаций). Больше информации об этом здесь;
- создало 5 новых ячеек, в которых нет реальных представителей политсилы. Они существуют исключительно на бумаге, а управлять ими назначили помощников председателя партии или лояльных к руководству партии депутатов Киевского городского совета от "Голоса" (руководителем организации в столице также является Кира Рудик);
- искусственно создает препятствия для участия в съезде отдельным делегатам, например Владимиру Цабалю от Тернопольского отделения, хотя он был представителем этой организации на нескольких предыдущих съездах", - пояснила Устинова.
"Учитывая полное игнорирование позиции большинства членов партии и организаций, представляющих их, со стороны руководства, мы бойкотируем данное мероприятие и выходим из членов партии. "Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге. Именно поэтому для нас сейчас самое главное – это сохранить команды и людей, а не отбеливать своим присутствием позорные поступки и голосования в частных интересах руководства партии. Призываем ячейки поддержать данное заявление и не участвовать в профанации, целью которой является зацементировать контроль партии "Голос" за Кирой Рудик. Заявление о выходе из партии добавляю, а также карту, на которой показано как 2 месяца назад 75% партийцев вышло с требованиями смены руководства партии, и также новую иллюстрацию, как за 2 месяца руководство партии и фракции изменило руководителей организаций и наплодили фейковых новых, чтобы иметь котроль на съезде. Это - чистой воды рейдерство. Зло побеждает только в краткосрочной перспективе, а принципы и ценности всегда. Доказано украинцами", - резюмировала Устинова.
"Мы благодарны коллегам за совместную работу и с уважением относимся к их решению выйти из партии, потому что действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна. При этом мы подчеркиваем, что базовых идеологических разногласий с коллегами у нас нет. И уверены, что они понимают, что как депутаты, избранные от партии "Голос", должны продолжить выполнять программу партии, с которой мы выиграли выборы", - ответили в пресс-службе партии "Голос"
Подробнее о ситуации в партии "Голос" читайте материале Цензор.НЕТ "Четверговий з’їзд "Голосу": останній шанс домовитись чи останній день Помпеї?" здесь.
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Тільки зомбовані порохоботи вважають ПеПо проукраїнським.. Величезна масса патріотів голосувало проти нього і досі не жаліють за свій вчинок, хоч і голосувало за Зеленського з тяжким серцем. Лише б ця аморальна наскрізь брехлива істота, яка злила в унітаз всі ідеали і мрії Майдану, не залишалась при владі.
Просто цитую деякі статті з Закону про Судоустрій і Статус Суддів, підписані ПеПо в 2016 році.
Розділ ХІІ, п.24. Оклад суддів з 1 січня 2020 року.
- для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів
- для судді апеляційного і спеціалізованого судів - 50 прожиткових мінімумів
- для судді ВС і КС - 75 прожиткових мінімумів
При прожитковому мінімумі на 1 січня 2020 2102 грн і враховуючи доплати до окладу за посаду, стаж, ступінь і т.п. цей закон і є підставою для зарплат Тупицьких поверх 400тис.грн на місяць. За що? За службу не народу, не державі, а царю.
Друга цитата. Розділ Х, статус судді у відставці. Ст.142.
"... пенсія виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді".
****** 400тис.грн/2 + 2% * (10...20років) стажу = 250...300тис.грн. на місяць. З бюджету! Чистими (без податків)! Порівняйте з пенсією звичайних громадян, обмежених 15 тис.грн на місяць по закону про пенсійне страхування, підписаному тим же ПеПо.
Ст.143. Вихідна "допомога" судді при виході у відставку - 3 місячні винагороди. 400тис.*3 = 1,2млн грн - дрібниці для того, хто і далі буде отримувати з казни (з податків громадян) по 300тис.грн ЧИСТИМИ (без податків) на місяць
Ст.144. Безоплатне медичне і санітарно-курортне лікування судді і членів його сім'ї...
Не досить?
Це хоч якось відповідає ст.8 Конституції (верховенство права), чи ст.24 (громадяни України рівні перед законом? Перед яким законом? Законом про судоустрій, чи законом про пенсійне страхування?
І таких законів, які суперечать Конституції і фактично знищують правову основу існування України, цей царствений "гарант Конституцїї" підписав масу. І закон про держслужбу, і Податковий Кодекс і закон про оподаткування нульових доходів ФОПів...
І це все робилось під псевдопатріотичними (бо тоталітарними) гаслами. Ну чим не копія Пуйла і Гебельса? І на деяких маргіналів (типу вас) це діє. В голові не вкладається Ж8-(
Але все-таки, на щастя, більшість громадян України є громадянами. Для них держава - то вони, а не виживший з розуму царьок, який вважав, що вони безголосі раби і брехнею про патриотизм змусити їх бути покірними йому і його антиконституційній системі.