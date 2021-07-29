РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10126 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 319 15

Вакцины от COVID-19 можно комбинировать, поскольку все они направлены против шиповидного протеина, - академик Комиссаренко

Вакцины от COVID-19 можно комбинировать, поскольку все они направлены против шиповидного протеина, - академик Комиссаренко

Во всем мире не хватает вакцин. Поэтому, когда приходит время делать вторую прививку, могут использоваться вакцины другого производителя. Во многих странах уже приняты протоколы, позволяющие это делать.

Действительно ли эффективна такая практика при борьбе с COVID-19, "Фактам ICTV" рассказал директор Института биохимии им. А.В. Палладина, академик Сергей Комиссаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Да, можно вакцинироваться разными препаратами, и так рекомендует ВОЗ, — ответил академик. — Практически все вакцины, которые есть в Украине и приняты в мире, направлены против шиповидного протеина. Против S-протеина. Информация об этом протеине может передаваться с помощью ДНК или мРНК. Все они направлены против той молекулы на поверхности вируса, которая отвечает за связывание вируса с соответствующими рецепторами на клетках человека, что приводит к проникновению микроба в клетки. И поэтому понятно, что эта информация может быть использована для повторной вакцинации. То есть, можно вакцинироваться AstraZeneca, а затем второй раз — Pfizer или Moderna".

Людям, которые болели тяжелой формой коронавируса, академик Комиссаренко советует делать одну прививку, а две нужны тогда, когда человек не болел или болел бессимптомно, и иммунный ответ у него сформировался очень легкий. У нас же двумя дозами вакцинируются и те, кто не болел, и переболевшие.

"Я думаю, что это немножко лишнее, потому что у нас не так уж и много вакцин, - сказал Комиссаренко. - Хотя и есть выбор, но не настолько их много количественно, чтобы провести массовую вакцинацию населения Украины. Поэтому я бы рекомендовал людям, болевшим и имеющим мощный иммунный ответ, делать одну прививку через три месяца после выздоровления. Так как заболевание похоже на первую иммунизацию. Как, например, иммунизация вакциной CoronaVac".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года появится образец украинской вакцины, готовый к клиническим испытаниям, - академик Комиссаренко

Страна, которая является образцом исследования всего, что касается COVID-19 - Китай. Это дорогостоящая процедура, нужно взять и отследить большое количество анализов. Но там тщательно обследуют всех, кто болел.

У нас же лечат симптомы, поскольку специфических лекарств нет. Нет и новых протоколов с комбинированием вакцин. Но, что делать, когда у нас была одна вакцина, потом ее не стало, появились другие, и все равно их не хватает.

"Я повторяю, что можно вакцинироваться другой вакциной, — отметил академик. — Все вакцины направлены против шиповидного протеина, и возможно, другие вакцины видят на нем различные антигенные детерминанты, которые распознаются иммунной системой. То есть, возможно, иммунный ответ будет более широкий.

Сработают ли эти вакцины против новых штаммов? Трудно сказать, потому что вакцины, о которых мы сейчас говорим, создавались против первичного уханьского варианта. Но они эффективны против тяжелого течения болезни.

Что касается вакцинации детей, уже две вакцины ВОЗ позволила для прививки детей от 12 лет. Все рекомендации делаются на основе клинических испытаний.

Сначала прививали чувствительных к вирусу людей, а дети болели меньше. Затем круг вакцинированных стал расширяться, и на основе новых исследований пришли к выводу, что детей старше 12 лет тоже можно прививать от коронавируса".

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Комиссаренко Сергей (11)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Чего только уже не придумают эти коронобесы...Андерсон отдыхает..
показать весь комментарий
29.07.2021 10:43 Ответить
+1
Поскольку толку с них всё равно както не наблюдается - можно колоть шопопало.
Укололся, надел намордник - и пошол домой весь довольный собой.
Может ещё и кюар код выдадут когданить.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:54 Ответить
+1
Нічого нового в цьому нема, називається - перехресний імунітет. Звісно, шо існує і з коронами, антитіла до яких мали 80% людства і до цього. Та напевно ти все одно нічого не дізнаєшся, бо це нікому зараз не вигідно. Носи намордники, ширяйся, поливайся антисептиками і не задавай зайвих питань. Взагалі ні про шо не думай, розумнику. )))
показать весь комментарий
29.07.2021 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чего только уже не придумают эти коронобесы...Андерсон отдыхает..
показать весь комментарий
29.07.2021 10:43 Ответить
Шо ещё за один поц-молекула?
показать весь комментарий
29.07.2021 10:51 Ответить
книжки читай и статьи научные есть лёгкие для ознакомления. Тюремная культура хорошего тебе не даст.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:43 Ответить
В тюрьме пока небыл,да и ты не зарекайся...
Пруфы на книжечки...
показать весь комментарий
29.07.2021 12:19 Ответить
Есть ОБЩЕЕ для ВСЕХ коронвирусов антитело, которое эффективно, нужно лишь найти /или синтезировать/ сравнительно безопасный штамм КОРОНОВИРУСА, последствия от которого будут не только нелетальными, но маловредными для здровья и запустить его эпидемию, тогда и не нужна всеобщая вакцинация, имунитет появитья естественным путем /через заболевание/!
показать весь комментарий
29.07.2021 10:52 Ответить
Поподробнее?
показать весь комментарий
29.07.2021 10:55 Ответить
Штамм короновируса, который будет активно вырабатывать в организме это УЖЕ ИЗВЕСТНОЕ науке АНТИТЕЛО и сам будет СРАВНИТЕЛЬНО безвредным или маловредным и станет панацеей для от COVID-19/21, существует он в природе или его нужно ситезировать - это уже другой вопрос!
показать весь комментарий
29.07.2021 11:04 Ответить
Нічого нового в цьому нема, називається - перехресний імунітет. Звісно, шо існує і з коронами, антитіла до яких мали 80% людства і до цього. Та напевно ти все одно нічого не дізнаєшся, бо це нікому зараз не вигідно. Носи намордники, ширяйся, поливайся антисептиками і не задавай зайвих питань. Взагалі ні про шо не думай, розумнику. )))
показать весь комментарий
29.07.2021 11:22 Ответить
россияне уже опробовали свое криворукое детище в китае - что из этого вышло - все знают!
показать весь комментарий
29.07.2021 10:59 Ответить
Оне еще и в Казахстане опробовали. Сейчас там (южный Казахстан) настоящий мортарий. Не сегодня застра введут комендантский час, красную зону и закроют все границы (включая областные, районные и городские). По информации медиков больше болеют уколовшиеся кацапской бодягой. Допускаю, что из-за расслабухи. Ибо кто НЕ кололся, продолжали меры антисептики, маски и т.п.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:33 Ответить
Поскольку толку с них всё равно както не наблюдается - можно колоть шопопало.
Укололся, надел намордник - и пошол домой весь довольный собой.
Может ещё и кюар код выдадут когданить.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:54 Ответить
Так как у нас мало вакцин.... я бы рекомендовал делать одну прививку...
Академик, ты "думай" не с точки зрения имеющегося количества, а с медицинской необходимости.... А то тут скоро и проффэсор Янукович будет давать необходимые советы...
показать весь комментарий
29.07.2021 11:37 Ответить
академик гугловско-википедийных наук, Кива-подростающее поколение
показать весь комментарий
29.07.2021 11:51 Ответить
Типа пиво и водяру можно комбинировать всеравно вставит. там и там алкоголь в разной концентрации плюс сивушные маслы
показать весь комментарий
29.07.2021 13:12 Ответить
 
 