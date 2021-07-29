Вакцины от COVID-19 можно комбинировать, поскольку все они направлены против шиповидного протеина, - академик Комиссаренко

Во всем мире не хватает вакцин. Поэтому, когда приходит время делать вторую прививку, могут использоваться вакцины другого производителя. Во многих странах уже приняты протоколы, позволяющие это делать.

Действительно ли эффективна такая практика при борьбе с COVID-19, "Фактам ICTV" рассказал директор Института биохимии им. А.В. Палладина, академик Сергей Комиссаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Да, можно вакцинироваться разными препаратами, и так рекомендует ВОЗ, — ответил академик. — Практически все вакцины, которые есть в Украине и приняты в мире, направлены против шиповидного протеина. Против S-протеина. Информация об этом протеине может передаваться с помощью ДНК или мРНК. Все они направлены против той молекулы на поверхности вируса, которая отвечает за связывание вируса с соответствующими рецепторами на клетках человека, что приводит к проникновению микроба в клетки. И поэтому понятно, что эта информация может быть использована для повторной вакцинации. То есть, можно вакцинироваться AstraZeneca, а затем второй раз — Pfizer или Moderna".

Людям, которые болели тяжелой формой коронавируса, академик Комиссаренко советует делать одну прививку, а две нужны тогда, когда человек не болел или болел бессимптомно, и иммунный ответ у него сформировался очень легкий. У нас же двумя дозами вакцинируются и те, кто не болел, и переболевшие.

"Я думаю, что это немножко лишнее, потому что у нас не так уж и много вакцин, - сказал Комиссаренко. - Хотя и есть выбор, но не настолько их много количественно, чтобы провести массовую вакцинацию населения Украины. Поэтому я бы рекомендовал людям, болевшим и имеющим мощный иммунный ответ, делать одну прививку через три месяца после выздоровления. Так как заболевание похоже на первую иммунизацию. Как, например, иммунизация вакциной CoronaVac".

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Страна, которая является образцом исследования всего, что касается COVID-19 - Китай. Это дорогостоящая процедура, нужно взять и отследить большое количество анализов. Но там тщательно обследуют всех, кто болел.

У нас же лечат симптомы, поскольку специфических лекарств нет. Нет и новых протоколов с комбинированием вакцин. Но, что делать, когда у нас была одна вакцина, потом ее не стало, появились другие, и все равно их не хватает.

"Я повторяю, что можно вакцинироваться другой вакциной, — отметил академик. — Все вакцины направлены против шиповидного протеина, и возможно, другие вакцины видят на нем различные антигенные детерминанты, которые распознаются иммунной системой. То есть, возможно, иммунный ответ будет более широкий.

Сработают ли эти вакцины против новых штаммов? Трудно сказать, потому что вакцины, о которых мы сейчас говорим, создавались против первичного уханьского варианта. Но они эффективны против тяжелого течения болезни.

Что касается вакцинации детей, уже две вакцины ВОЗ позволила для прививки детей от 12 лет. Все рекомендации делаются на основе клинических испытаний.

Сначала прививали чувствительных к вирусу людей, а дети болели меньше. Затем круг вакцинированных стал расширяться, и на основе новых исследований пришли к выводу, что детей старше 12 лет тоже можно прививать от коронавируса".