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Ткаченко отрицает возможную отставку осенью: ОП и Кабмин не ведут никаких серьезных разговоров

Ткаченко отрицает возможную отставку осенью: ОП и Кабмин не ведут никаких серьезных разговоров

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что информация о его возможной отставке осенью является "слухами".

Об этом министр заявил в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.

Ткаченко отметил, что "никаких серьезных разговоров по этому поводу ни руководство фракции, ни парламент, ни Офис, ни Кабмин не ведут".

По словам главы Минкульта, при назначении на должность у него был разговор с президентом о KPI (ключевых показателях эффективности. - Ред.), которые он должен продемонстрировать.

Ткаченко отметил, что сейчас с этим справляется на 80%.

"Я говорю о ключевых направлениях, которые мы определили с президентом - Большая Реставрация, Путешествуй Украиной, экосистема креативных индустрий, диджитализация и информационная безопасность", - добавил министр.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (780) отставка (3163) Ткаченко Александр (429)


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29.07.2021 10:58 Ответить
Ща допилит одесскую киностудию, и сам уйдёт...
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29.07.2021 11:01 Ответить
Финансирование убыточных отраслей экономики (Большая Реставрация, Путешествуй Украиной) не лежит на плечах тех отраслей, которые экономика почему-то привыкла считать своей отраслью, с белой завистью посматривая на кусок для оттяпывания с отраслей, которые молодым кабинетом министров финансируются пожирнее и побагаче
( диджитализация и информационная безопасность ), в силу того, что они решили , что это самый оптимальный вклад для их личных финансовых активов.
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29.07.2021 11:02 Ответить
Ткаченко отрицает возможную отставку / Яценюка ,Кличко, Порошенко, Квартал 95 изображает придурками. В отличие от Коломойского -он снисходительно похлопывает по плечу Порошенко и непрерывно хохмит как бы мудро- многозначительно. Действительно, главный кадровик Украины с юмором. Директором Украинского института национальной памяти Коломойский ставит еврея Дробовича. Вора Ткаченко, укравшего культурное достояние Украины Одесскую киностудию назначает министром культуры. Шкарлета, укравшего диссертацию, ставит министром образования и науки. Подозреваемого в госизмене Тарана назначает министром обороны. Украинцы тоже посмеялись бы вместе с Коломойским, гражданином Израиля, военного союзника Путина. Если бы не война.
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29.07.2021 11:05 Ответить
Этот пурис явно не на своём месте. Ему для воровства надо другую кормушку давать.
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29.07.2021 11:14 Ответить
Плиз, назовите хоть одну падлу из этой ЗЕшоблы, что на своём месте? 🤣
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29.07.2021 11:37 Ответить
Он если что опять уйдет на говноканал беня+зеля,дальше брехню тиражировать с мосейчучкой.
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29.07.2021 11:46 Ответить
Ну, с Ткаченко, может, и не ведут... серьезных разговоров.
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29.07.2021 11:20 Ответить
ЗЕ-команда в парламенті , міністр Ткаченко всі свої зусилля напрвляли на відтермінуванння вводу в дію положень закону про мову . А ці зусилля мали бути напрвлені на виконанні термінів вводу в дії закону. .ГЕТЬ МІНІСТРА ТА ДЕПУТАТІВ , ЩО НЕ ВИКОНУЮТЬ ЗАКОНИ !!
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29.07.2021 15:15 Ответить
 
 