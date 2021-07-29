Ткаченко отрицает возможную отставку осенью: ОП и Кабмин не ведут никаких серьезных разговоров

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что информация о его возможной отставке осенью является "слухами".

Об этом министр заявил в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.

Ткаченко отметил, что "никаких серьезных разговоров по этому поводу ни руководство фракции, ни парламент, ни Офис, ни Кабмин не ведут".

По словам главы Минкульта, при назначении на должность у него был разговор с президентом о KPI (ключевых показателях эффективности. - Ред.), которые он должен продемонстрировать.

Ткаченко отметил, что сейчас с этим справляется на 80%.

"Я говорю о ключевых направлениях, которые мы определили с президентом - Большая Реставрация, Путешествуй Украиной, экосистема креативных индустрий, диджитализация и информационная безопасность", - добавил министр.

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