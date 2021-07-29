Сенаторы-республиканцы намерены блокировать назначения в Минфин США: требуют санкций против "Северного потока-2"

Республиканцы-члены Банковского комитета Сената США сообщили Минфину, что собираются блокировать назначение в ведомство двух кандидатур, пока администрация не введет санкции против компании Nord Stream II AG (NS2AG).

Об этом в письме к министру финансов Дженет Йеллен заявили 14 сенаторов Комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Газопровод "Северный поток-2" прямо вредит национальным интересам в сфере безопасности США и наших союзников и партнеров. Если он будет завершен, проект увеличит вредное воздействие Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и поощрит Россию к новой агрессии. Именно поэтому США, как во времена администрации Обамы, так и Трампа, решительно выступали против "Северного потока-2", - отмечают они.

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Сенаторы отмечают, что в Конгрессе оппозиция по "Северному потоку-2" является широкой и двухпартийной и выразили сожаление, что президент Байден изменил курс по поводу газопровода.

Хотя госсекретарь Блинкен приостановил санкции против NS2AG согласно акту о защите энергобезопасности Европы (PEESA) в мае 2021, администрация не установила обязательных санкций против нее в соответствии с частью 228 CAATSA, которая требует от президента применить санкции против любой иностранной компании, существенно вовлеченной в сотрудничество с лицами, которые уже находятся под связанными с Россией санкциями, пишут сенаторы.

Они напоминают о майском отчете Дежрдепу где говорится о таких фактах по поводу NS2AG, и отмечают, что с публично доступной информации известно о её отношениях с компаниями, которые уже находятся под санкциями, включая "Газпром", её владельца; трубоукладывающее судно "Фортуна" и Sovfracht, которая публично заявляла, что предоставляет оборудование для "Северного потока-2".

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"Пока администрация не выполнит часть 228 CAATSA (закона о противодействии противникам Америки путем санкций), или адекватным образом не отреагирует на отсутствие наказания против NS2AG, мы планируем блокировать назначение в Минфин кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг", - заявили они.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.