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Новости Газовая война
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Сенаторы-республиканцы намерены блокировать назначения в Минфин США: требуют санкций против "Северного потока-2"

Сенаторы-республиканцы намерены блокировать назначения в Минфин США: требуют санкций против

Республиканцы-члены Банковского комитета Сената США сообщили Минфину, что собираются блокировать назначение в ведомство двух кандидатур, пока администрация не введет санкции против компании Nord Stream II AG (NS2AG).

Об этом в письме к министру финансов Дженет Йеллен заявили 14 сенаторов Комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Газопровод "Северный поток-2" прямо вредит национальным интересам в сфере безопасности США и наших союзников и партнеров. Если он будет завершен, проект увеличит вредное воздействие Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и поощрит Россию к новой агрессии. Именно поэтому США, как во времена администрации Обамы, так и Трампа, решительно выступали против "Северного потока-2", - отмечают они.

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Сенаторы отмечают, что в Конгрессе оппозиция по "Северному потоку-2" является широкой и двухпартийной и выразили сожаление, что президент Байден изменил курс по поводу газопровода.

Хотя госсекретарь Блинкен приостановил санкции против NS2AG согласно акту о защите энергобезопасности Европы (PEESA) в мае 2021, администрация не установила обязательных санкций против нее в соответствии с частью 228 CAATSA, которая требует от президента применить санкции против любой иностранной компании, существенно вовлеченной в сотрудничество с лицами, которые уже находятся под связанными с Россией санкциями, пишут сенаторы.

Они напоминают о майском отчете Дежрдепу где говорится о таких фактах по поводу NS2AG, и отмечают, что с публично доступной информации известно о её отношениях с компаниями, которые уже находятся под санкциями, включая "Газпром", её владельца; трубоукладывающее судно "Фортуна" и Sovfracht, которая публично заявляла, что предоставляет оборудование для "Северного потока-2".

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"Пока администрация не выполнит часть 228 CAATSA (закона о противодействии противникам Америки путем санкций), или адекватным образом не отреагирует на отсутствие наказания против NS2AG, мы планируем блокировать назначение в Минфин кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг", - заявили они.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Автор: 

санкции (11569) США (27325) Северный поток (1458) Сенат США (515)


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Топ комментарии
+8
Вот она - система сдержек и противовесов в США!!!!!!!!!!!!!!!!
Молодцы сенаторы!!!!
Покажите, этим предателям мюнхенского сговора средний палец!!!
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29.07.2021 11:23 Ответить
+5
Вот с кем надо встречаться и общаться.
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29.07.2021 11:20 Ответить
+5
Зеленский там вообще ничего не выбирает. В этом вопросе от него не зависит ничего. Хотя в каком вопросе от него что-то зависит?
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29.07.2021 11:23 Ответить
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Вот с кем надо встречаться и общаться.
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29.07.2021 11:20 Ответить
А чого Зеленський обрав дату, коли Конгрес на канікулах ?
Чи не спеціально...
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29.07.2021 11:21 Ответить
Зеленский там вообще ничего не выбирает. В этом вопросе от него не зависит ничего. Хотя в каком вопросе от него что-то зависит?
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29.07.2021 11:23 Ответить
Взагалі-то була чітка новина, що адміністрація Байдена обрала саме цю дату -- 30 серпня.
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29.07.2021 11:50 Ответить
Не мешайте работать человеку....
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29.07.2021 12:05 Ответить
сектанти-бідонобіли не можуть в таке повірити.
У них мантра тепер - винуватити лише тлю, а їхній "козак" - "святий і непорочний".
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30.07.2021 01:30 Ответить
Прочёл комент и вспомнилось.... - Це ти Василь ? А хто ж тоді до мене пристроївся.....???!!!

Ой божечки, я ж така затуркана, така затуркана !!!
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29.07.2021 12:04 Ответить
Бидон вам не рыжий чмо. Повоняют и успокоятся.
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29.07.2021 11:22 Ответить
Вот она - система сдержек и противовесов в США!!!!!!!!!!!!!!!!
Молодцы сенаторы!!!!
Покажите, этим предателям мюнхенского сговора средний палец!!!
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29.07.2021 11:23 Ответить
Мой симпатії завжди були на боці Конгресу США . А от з президентами , американцям чомусь , в новому тисячолітті , не таланить ....
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29.07.2021 11:29 Ответить
Респуьліканці - це здорова частина американського істеблішменту. Демократи у своєму заграванні з емігрантами, фріками та підарасами вже дійшли до ручки. На фоні деменційного Бідона вже й Трамп виглядає видатним державним діячем.
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29.07.2021 11:35 Ответить
Давите эту вошь путинскую в Белом Доме.
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29.07.2021 11:41 Ответить
Молодцы республиканцы.Епите этого старого осла-Байдена и в хвост и в гриву
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29.07.2021 13:12 Ответить
Що там "великий дружок" України промимрить ?
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30.07.2021 01:29 Ответить
 
 