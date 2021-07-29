РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9485 посетителей онлайн
Новости
69 295 595

25-35 грн за час: в Киеве планируют ввести плату за парковку возле собственного дома

25-35 грн за час: в Киеве планируют ввести плату за парковку возле собственного дома

В Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле дома будет обходиться киевлянам в 25-35 грн за час.

Об этом заявил начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dtp.kiev.ua.

По словам Рахматулина, столичные власти планируют брать с водителей деньги за использование придомовой территории

Такие меры он считает абсолютно обоснованными: нигде нет расчетов, что человек должен парковаться под своим жильем. Тем более что земля у большинства домов принадлежит городу, хотя люди и платят за обслуживание придомовой территории.

"Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов", - говорит Рахматуллин.

В КГГА планируют, что платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу. Жители будут об этом извещены и в течении выделенного периода смогут решить вопрос с оформлением земли или же согласиться на разработку платных парковочных мест.

Стоимость парковки будет зависить от местоположения: в центре дороже, а в спальных районах дешевле. Бесплатно можно будет оставить машину только ночью и на выходные, а так придется выложить в центре – 35 грн/час, прицентровая зона – 25 грн/час и 5 грн/час в спальных районах столицы.

Также смотрите: В ответ на замечание о неправильной парковке киевлянин приставил к голове соседа пистолет. ВИДЕО

Как пишет "Апостроф", информацию о планах ввести в Киеве платные парковки возле домов подтвердил советник замглавы КГГА, глава Совета по урбанистике Виталий Селик.

По словам Селика, власти обосновали такое решение нехваткой парковочных мест, а также тем, что скорые и пожарные не могут проехать "запаркованные" кварталы.

По словам Селика, оплата придомовой территории не дает жильцам права на бесплатную парковку.

"То, что они платят 200-300 гривен за обслуживание придомовой территории, они платят исключительно за уборку возле своего дома", - говорит Селик.

"Те паркоместа, которые есть в старых кварталах города, я напомню, были рассчитаны для так называемой гостевой парковки", - отмечает Селик.

Ранее власти расcчитывали, что у большинства жителей города будет свое парковочное место или гараж.

"На примере старой застройки и застройки 90-х можно пояснить, что перед домом находится 10-20 паркомест на 100-200 квартир. Это же не справедливо по отношению к 90% жителей дома, ведь все одинаково платят за придомовую территорию, а паркуется 10%. А справедливо ли, что одни люди купили себе гараж или паркоместо в подземном паркинге, а другие паркуются бесплатно", - добавляет он.

"Да, сейчас в городе существует система, когда люди бесплатно могут оставлять на месяц автомобиль возле своего дома. Но, во-первых, они занимают место потенциальных гостей других жителей дома, которые не могут подъехать. А, во-вторых, мы видели ситуации, когда в некоторых жилых комплексах банально скорая или пожарные не могут проехать из-за того, что автомобили запаркованы в два ряда. Это все нужно нормировать", - заявил Селик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве утверждены новые парковочные зоны: тарифы. КАРТА

Напомним, с 1 июля начали действовать новые тарифы на парковку.

Так, стоимость часа парковки в I зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час.

Стоимость во II зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час.

В спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковки остается бесплатным.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

Киев (25792) парковка (288)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+56
25-35 грн за час: в Киеве планируют ввести плату за парковку возле собственного дома - Цензор.НЕТ 3287
показать весь комментарий
29.07.2021 11:21 Ответить
+50
КГГА и Кличко - это не зебилы, если что))
показать весь комментарий
29.07.2021 11:24 Ответить
+46
Зебилы, где вы теперь будете парковать свои евро бляхи? Поздоровляю вы сделали себя вместе еще раз!!!
показать весь комментарий
29.07.2021 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Ничего, к сожалению, не будет. Потрындят и все останется, как есть. Понятно, что цена в 35 грн/ч - это перебор, но что-то с автомобилями нужно делать
показать весь комментарий
29.07.2021 12:29 Ответить
Как они собираются это организовать??? Для того что бы собирать деньги за парковочные места, эти места сначала нужно организовать (разметка, знаки и т.д). Шлагбаумы во дворы устанут ремонтировать....
показать весь комментарий
29.07.2021 12:26 Ответить
Организовать как? Да элементарно: пустят инспекторов по дворам - те протоколов повыписывают - и вся недолга. Хочешь - в аппликухе плати, хочешь - абонемент покупай, но чтоб было оплачено. И даже разметку малевать не будут, просто примут папирец о том, что любая парковка в городе должна быть оплачена.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:56 Ответить
Как это, Педаль, раньше не додумался!))
показать весь комментарий
29.07.2021 12:30 Ответить
Платный паркинг неизбежен. Чем больше жлобов, купивших корыта и засравших ими все города, тем быстрее это наступит.
Продавайте обратно, если нет ума заработать на парковку.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:32 Ответить
ем более что земля у большинства домов принадлежит городу, хотя люди и платят за обслуживание придомовой территории.Источник: https://censor.net/ru/n3279750 в этой фразе вся суть ты платишь за то что тебе не принадлежит поэтому будишь платить больше пока не протянешь ноги я так понимаю это только начала стрижки
показать весь комментарий
29.07.2021 12:34 Ответить
Когда мы ввели налог на воздух,вы стали меньше дышать...молчать!
показать весь комментарий
29.07.2021 12:38 Ответить
Правильно, но не реализуемо.

Пойди докажи, что машина жлоба стояла под домом не 5 минут, а всю ночь.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:40 Ответить
Пусть попробуют ввести - получат массовые демонстрации под ОП. Это же нужно быть такими эбонитовыми ,чтобы дергать людей за коки в это непростое время.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:46 Ответить
Только не од ОП, а под КГГА - это инициатива последних.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:55 Ответить
Ухитряются придумать такие способы воровать что кровь стынет в жилах...
показать весь комментарий
29.07.2021 12:49 Ответить
Закипает от гнева.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:50 Ответить
Ни сколько не удивлюсь если завтра в мэрии предложат открыть под Киевом завод по выпуску двухместных самокатов с багажником, под руководством Лёни -космоса
показать весь комментарий
29.07.2021 12:50 Ответить
Вообще, кроме бредовости самой идеи, тяжело представить даже механизм реализации этого - представляете сколько в Киеве дворов и в каждый из них необходимо поставить парковочного инспектора. Ну ладно, один на несколько дворов. Это же сколько десятков тысяч их надо?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:59 Ответить
Да ладно, "десятки тысяч". Хватит и сотен трех-четырех чтоб денег настричь. А можно же и эвакуаторы задействовать. Цель же не порядок, цель - бабло.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:23 Ответить
Цель же не порядок, цель - бабло - так ото ж
показать весь комментарий
29.07.2021 13:40 Ответить
А "пешком постоять" в своем дворе сколько будет стоить? Это ж муниципальная земля, люди только оплачивают ее содержание...
показать весь комментарий
29.07.2021 12:59 Ответить
...купи штанці Карлсона і на землю ні ні....
показать весь комментарий
29.07.2021 14:02 Ответить
Произошёл необъяснимый катаклизм
Я шёл домой по тихой улице своей
А мне навстречу нагло пёр капитализм
Звериный лик свой скрыв под маской "Жигулей"!
Я по подземным переходам не пойду!
Визг тормозов мне - как роман о трёх рублях
За то ль я гиб и мёр в семнадцатом году
Чтоб частный собственник глумился в "Жигулях"?
Он мне не друг и не родственник
Он мне - заклятый враг
Очкастый частный собственник
В зелёных, серых, белых "Жигулях"!
Но ничего, я к старой тактике пришёл
Ушел в подполье - пусть ругают за прогул!
Сегодня ночью я три шины пропорол
Так полегчало - без снотворного уснул!
Дверь проломить - куплю отбойный молоток
Электродрель - попробуй крышу пропили!
Не дам порочить наш совейский городок
Где пиво варят под названием "Жигули"!
И он мне не друг, и не родственник
И он мне - заклятый враг
Очкастый частный собственник
В зелёных, серых, белых "Жигулях"!

В. Высоцкий.
в тему
показать весь комментарий
29.07.2021 13:08 Ответить
Просмотревши комментарии многие,да и в самой статье,ссылаются на то, что из за припаркованных автомобилей не могут проехать скорая,пожарка другие службы, а вот если ввести платную парковку то все? Автомобилисты позабирают свои машинки и будет просторно и свободно? Да,особенно в центре Киева,где люди могут позволить себе чашечку чая за 500 грн.Ресторан "Велюр" например,А за парковку 30грн в час нет? 🤑
показать весь комментарий
29.07.2021 13:21 Ответить
В точку Нужно быть виртуозом, чтобы проехать на авто между Бессарабским рынком и зданиями справа.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:42 Ответить
Ну так пусть начнут с ВР, КГА, Конче Заспы!
показать весь комментарий
29.07.2021 14:22 Ответить
Ну ще можна багато чого вигадати - за кожен пук 10 грн., кожному киянину поставити лічильник, ліцензія на лічильники буде лише у боксера. А коли в балони пукани збирати,то можна вирішити проблему газопостачання.

Гроші не смердять.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:28 Ответить
У меня весь двор завален метололомом. Некоторые вылазят на тротуар почти всем корпусом. Многие из других дворов приганяют корыта наночь. Грохот моторов, выхлопы в окна, орущие сигнализации ночью.. С трудом представляю реализацию но идею поддерживаю. Я машиной пользуюсь редко. Храню в гараже который купил раньше машины.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:43 Ответить
На самом деле проблема парковки сущесвует. Как сами дороги, так и придомвые территории не рассчитывались на такое количество автомобилей (ещё лет 20 назад их было значительно меньше). Да и сейчас не рассчитываются, стоят 25-ти этажные домины часто вообще без паркингов подземных (либо с паркингом на 50 мест в 300-квартирном доме) на крошечных участочках между других домов. Кто ответит за то, что выдаются разрешения таким застройщикам?
Эту проблему нужно решать комплексно. Просто сделать платную парковку под домами, в т.ч. у чёрта на куличках - это не решение, это просто желание подзаработать.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:46 Ответить
Не знаю кто ответит (думаю, что никто), но оплатят - жители Киева. Ничего нового.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:49 Ответить
В Киеве плохие грунты и потому строить подземные паркинги дорого. А при строительстае высотки надо обеспечить жителей паркместами . Было когда то решение об обязательном строительстве паркомест под домами . Но его тихонько положили под сукно, Т К ЭТО УДОРОЖАЕТ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ
показать весь комментарий
29.07.2021 16:54 Ответить
Ясно, что удорожает.
Про плохие грунты - смешно. 25-этажки строить - грунты хорошие, а паркинг - плохие? Во всём мире везде строят подземные паркинги, и только Киев уникальный?
показать весь комментарий
29.07.2021 16:56 Ответить
Таки не порядок) Безплатное сидение на лавочках нужно отменить, нет ничего безплатного.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:57 Ответить
Пісець Віталє 🙃
показать весь комментарий
29.07.2021 14:05 Ответить
Может если нет денег разогнать КГА и выбрать новое?
показать весь комментарий
29.07.2021 14:19 Ответить
Неужели решат проблему. Это будет эпично. Заставленные дворы мягко говоря надоели.
показать весь комментарий
29.07.2021 14:20 Ответить
Предлагаю начать с Конче Заспы, и там установить тарифы 1000грн в час!
показать весь комментарий
29.07.2021 14:20 Ответить
ну тут бодя с корбаном поддержат стоя!)))
показать весь комментарий
29.07.2021 14:45 Ответить
Срочно поставить платные турникеты перед пешеходными переходами. Вообще обнаглели. Ходят туда сюда бесплатно.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:16 Ответить
Самое смешное, что платить за вот это вот счастье будут все, даже те, у кого собственных машин нет. Потому что парковка войдет сходу в тариф всех, кто выезжает на дом, разве только за исключением аварийных и экстренных служб. Привезли мебель, приехал штукатур или водопроводчик, приехал массажист или чувак из БТИ, компьютерный мастер или электрик, мастер по холодильникам-кодндиционерам-телефонам-интернетам-стиральным-посудомойным-швейным машинам - плати. Более того, все вот эти мастера, которые выполняют по заданию ОСББ что-то они тоже подорожают, что скажется на коммуналке. А если под домом есть крошечный магазинчик, то подорожает и он, потому что за вот эту Газель, что харчи возит, тоже кто-то должен платить, и платить будет тот, кто эти харчи ест.

Ну а куда деньги денут, всем полагаю и так ясно.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:23 Ответить
Правильно. Вы покупали квартиры. А паркоместа не покупали.
Я купил землю и построил там дом. Мне на моей земле все бесплатно.
А у вас даже квартиры на коммунальной земле стоят. Вам ещё плату за землю под высокой ввести нужно.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:24 Ответить
Нееть. Когда дом построили - земля под пятном дома должна считаться собственностью всех собствеников дома. Так в Европе
показать весь комментарий
29.07.2021 16:56 Ответить
Так застройщик ее не покупал на торгах. Кгга дала ее в аренду на 50 лет. Вся земля в киеве под висотками комунвльная
показать весь комментарий
30.07.2021 22:11 Ответить
Нет такой формы - Аренда на 50 лет под застроенным зданием . А через 50 лет здание будут сносить ?
Земля под пятном здания на период строительства в аренде , а после ввода в эксплуатацию - решением совета депутатов коммуны передаётся в собственность собственников недвижимости
показать весь комментарий
30.07.2021 22:17 Ответить
Вместо того чтоб делать инфраструктуру под авто проще штрафовать население. Им же там не жить, управленцам.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:30 Ответить
Обрали Зелю - майте тепер.
Він же всі кошти з місцевих бюджетів позабирав, чимось треба поповнювати.
До того ж, Зе сказав - в українців грошей багато. Нада стріч.
показать весь комментарий
29.07.2021 16:06 Ответить
З початку зробити паркувальний колапс, а потім брати гроші...
Будуєте житловий масив - будуйте багатоярусні паркінги і т.п.. Але ж ні!
показать весь комментарий
29.07.2021 16:17 Ответить
Хорошее дело!
Может хоть таким способом народ продвинется в организации ОСББ !
показать весь комментарий
29.07.2021 16:26 Ответить
ОСББ полная параша.
показать весь комментарий
29.07.2021 17:05 Ответить
Я бы все же сначала нарезной короткоствол для людей разрешила.
показать весь комментарий
29.07.2021 16:26 Ответить
"хозяины двора" которые считают своим местом для стоянки авто будут теперь платить
показать весь комментарий
29.07.2021 16:50 Ответить
что-то долго пэдалька клячко доходил до этой простой и необременительной схемы. я еще лет 5-6 тому подсказывал ему идею получения многаденех из ничего. дошло до него только сейчас
показать весь комментарий
29.07.2021 16:56 Ответить
Идея вобще-то хорошая, но парковки всё равно нужны, причём в пределах радиуса сто пятьдесят метров. А иначе Витальку будут сношать.
показать весь комментарий
29.07.2021 17:04 Ответить
Писец. Жуть а не двор. Одни машины. Ни площадки ни сквера
показать весь комментарий
29.07.2021 17:20 Ответить
Интересный способ самоубийства
показать весь комментарий
29.07.2021 17:31 Ответить
лично я, в таком случае, считаю абсолютно обоснованым, взять пару канистр бензина, прийти под КГГА, и сжечь припаркованые машины чиновников, или саму КГГА вместе с говном которое там будет находиться. они совсем ума лишились ?
показать весь комментарий
29.07.2021 17:41 Ответить
_Тю, ты шо, антихрист! Нахера это народное имущество жечь? Бандитам наплевать если сгорит казённое (=народное) имущество.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:48 Ответить
а если они там на шашлык пойдут ? че жалеть то ? )))
показать весь комментарий
29.07.2021 18:50 Ответить
А потім треба зробити платний прохід по вулицях. У центрі дуже дорого, а на околиці трохи дешевше. Земля в Києві коштує дорого. Не*** шастать.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:08 Ответить
Поставыв у двори вола и кобылу.Прыйшла якась чурка, тай грошей просыла.Диистану шабель-видтям ëму дупу.Тэпер споживатыме власну ******.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:16 Ответить
І арендну платню за власну жилплощу
показать весь комментарий
29.07.2021 18:37 Ответить
считаю что каждый, кто голосовал за зеленского должен платить по 73 грн в час, а не 25
показать весь комментарий
29.07.2021 18:43 Ответить
а пенсионеры - 95 гривен ! ))))
показать весь комментарий
29.07.2021 18:49 Ответить
https://program.ze2019.com/ Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського : Україна повинна стати країною, де зручно і затишно всім. Держава для Людини, а не Людина для держави. Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина.
показать весь комментарий
30.07.2021 02:23 Ответить
потихому какая то слуга урода повыкупляет земельку и будут стричь бабло.зебилов сделали ещё раз.
показать весь комментарий
29.07.2021 19:08 Ответить
ну шо пора выдумать пакет законов по которым все клозэты являются достоянием нарида и
естессно являются госсобственностью - хочешь срать - плати!!!
показать весь комментарий
29.07.2021 19:25 Ответить
Уже не смешно
показать весь комментарий
29.07.2021 20:19 Ответить
нарешті щось хороше. Задовбали автівки всюди. Ставте на паркінг, або приватний гараж.
показать весь комментарий
29.07.2021 20:37 Ответить
полностью поддерживаю..эти зубажилые уже засрали этими машинами все дворы.. и на тротуарах, и на клумбах, и уже даже на децких площадках, скоро и на голову залезут этими машинами. Лупите им по полной пусть убирают свой хлам. люди хоть свободно ходить смогут наконец то..Влупите им ещё и штрафы, что б автоматически приходили..
показать весь комментарий
29.07.2021 20:47 Ответить


https://censor.net/ru/news/3279854/kiev_ne_rassmatrivaet_vozmojnost_poluchat_sredstva_za_parkovku_vo_dvorah_domov_kgga
https://censor.net/ru/news/3279854/kiev_ne_rassmatrivaet_vozmojnost_poluchat_sredstva_za_parkovku_vo_dvorah_domov_kgga
3384https://censor.net/ru/news/3279854/kiev_ne_rassmatrivaet_vozmojnost_poluchat_sredstva_za_parkovku_vo_dvorah_domov_kgga#comments
29.07.2021 18:18
показать весь комментарий
29.07.2021 20:50 Ответить
В Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле дома будет обходиться киевлянам в 25-35 грн за час. Источник: https://censor.net/ru/n3279750

25-35 грн за годину: у Києві планують ввести плату за паркування біля власного будинку - Цензор.НЕТ 3343
показать весь комментарий
29.07.2021 21:07 Ответить
вот это зеленый дебил удумал
показать весь комментарий
29.07.2021 22:49 Ответить
Цікаво. Десятиліттями систематично знищують стоянки і гаражні кооперативи, щоб будувати нові ЖК та ТРЦ. Людей повикидали, а тепер побачили, що у дворах стоять? Чи ви не скоти, панове владо? Купляйте бач паркомісця, бо ніхто не хоче брати голі метри за ціною вище, ніж ціни на житло?! Невже в нас стало катастрофічно мало землі на фоні скорочення населення? Ніхто не відміняв законне право - сотку на гараж. Про це влада тихенько мовчить, плануючи нові здирництва і рекет.
показать весь комментарий
29.07.2021 23:08 Ответить
В місті величезна кількість платних стоянок, причому, в основному, з демократичними цінами, але бидлота звикла все мати на дурняк. Тому цю ініціативу підтримую на 100%.
показать весь комментарий
30.07.2021 00:34 Ответить
Ага, ціла купа парковок. В основному комерційних. З нульовою відповідальністю за збереження авто.
показать весь комментарий
30.07.2021 22:51 Ответить
А хто заважає зібрати однодумців і піти до адміністрації з вимогою прийняти постанову про відповідальність приватних парковок? Чи до Верховної Ради, вимагати, щоб депутати, яких ви ж самі і обрали, прийняли відповідний закон?
показать весь комментарий
30.07.2021 23:42 Ответить
Тут народ ставить авта на вулиці, де живе. Безкоштовно.
Не скрізь передбачені паркінги.
Двічі на тиждень вулицю чистять (з 1-го квітня по 1-ше грудня), тоді переставляють, хто вдома.
показать весь комментарий
30.07.2021 02:26 Ответить
а ето будет здорово!
за неименем других парковок - представляете как зеленье своих авец пострижет, та и не свих тоже?
аплодирую бабе бене - тот на ровном месте всех ограбит и тупого в глух придурка подставит...
показать весь комментарий
30.07.2021 03:08 Ответить
Впевнений, що Президент відмінить такі "новації", і негайно пролунає вереск геть-манів про грабіж столичного бюджету зільоними.))))
показать весь комментарий
30.07.2021 05:16 Ответить
все правильно. почему все предприятия, фермеры платят за аренду земли а автомобилисты нет? не хочешь платить покупай паркоместо
показать весь комментарий
30.07.2021 05:33 Ответить
Но, во-первых, они занимают место потенциальных гостей других жителей дома, которые не могут подъехать ............ а я приехал на метро...и гадаю куда 5 вагонов припарковать
показать весь комментарий
30.07.2021 05:39 Ответить
Автомобиль -
не р о с к о ш ь ,
а средство передвижения . О. Бендер.
25-35 грн за годину: у Києві планують ввести плату за паркування біля власного будинку - Цензор.НЕТ 2855
показать весь комментарий
30.07.2021 06:39 Ответить
Генри ФОРД. Ford Model T (МФА: /fɔr)d mɒdl ti:/), также известный, как «Жестяная Лиззи» (англ. Tin Lizzie) - автомобиль, выпускавшийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 годы. Был первым в мире автомобилем, выпускавшимся миллионными сериями.
Стоил 750 долларов USA, выпущено было 15 млн .ед и можно было брать в кредит .
И это начало 20- го века.
А нищеброды до сих пор спорят куда это авто поставить.
25-35 грн за годину: у Києві планують ввести плату за паркування біля власного будинку - Цензор.НЕТ 1127
показать весь комментарий
30.07.2021 06:53 Ответить
Досить ображати середній клас словом "ніщеброди".
показать весь комментарий
30.07.2021 22:37 Ответить
Ничего у ведроголового мера не получится...
показать весь комментарий
30.07.2021 07:10 Ответить
Согласно Конституции вся власть в Украине принадлежит Народу.И если городские власти претендуют на свою исключительную собственность,-то пусть предъявят сначала купчую на эту самую землю,у этого самого народа.
показать весь комментарий
30.07.2021 10:04 Ответить
Даже в новостройках с паркингами люди ставят машины возле подъезда - это удобно.
Если это место будет закреплено и находиться под охраной - за это можно платить.
показать весь комментарий
30.07.2021 10:27 Ответить
Только все должно быть в разумных пределах.
показать весь комментарий
30.07.2021 10:30 Ответить
А нічого, що це "неудобно" іншим людям, "неудобно" пожежникам чи швидкій, які не можуть під"їхати до будинку в разі чого? Чи допоки ви будете жити бидлом, думаючи тільки про те, щоб було "удобно" тільки вам?
показать весь комментарий
30.07.2021 23:50 Ответить
25*12=300*30=9000грн/мес
мысль такая что это доп#зделись те, кто говорил, что кличко не реформатор
показать весь комментарий
30.07.2021 11:05 Ответить
Поправочка:

25*24=600
600*30=18000
Як вам це, "ніщеброди"?
показать весь комментарий
30.07.2021 22:36 Ответить
Слуги народа дебилы , ничего хорошего придумать не могут.
Только обитать народ.
Мы платим за дороги в виде акциза на бензин.
Этого больше чем достаточно
показать весь комментарий
30.07.2021 12:02 Ответить
Від того що почнуть здирати гроші на пустому місці зявляться парковочні місця? Аж ніяк! Це проста легітимізація грабунку власників автомобілів. І всі маргінали не здатні заробити навіть на "таврію" радісно балдеют - "так їм, козлам, які мєшають нам жіть!"
показать весь комментарий
20.08.2021 15:22 Ответить
А не пошли б они на х..й? Суки, продали все стоянки в Киеве под застройки домов Микитасю, а теперь хотят еще сдирать бабло? Предупреждаю - буду бить аккуратно, но больно. Скоро на месте отведенным под мусорные баки будут высотки строить.
показать весь комментарий
28.09.2021 20:28 Ответить
Страница 6 из 6
 
 