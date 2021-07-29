25-35 грн за час: в Киеве планируют ввести плату за парковку возле собственного дома
В Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле дома будет обходиться киевлянам в 25-35 грн за час.
Об этом заявил начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dtp.kiev.ua.
По словам Рахматулина, столичные власти планируют брать с водителей деньги за использование придомовой территории
Такие меры он считает абсолютно обоснованными: нигде нет расчетов, что человек должен парковаться под своим жильем. Тем более что земля у большинства домов принадлежит городу, хотя люди и платят за обслуживание придомовой территории.
"Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов", - говорит Рахматуллин.
В КГГА планируют, что платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу. Жители будут об этом извещены и в течении выделенного периода смогут решить вопрос с оформлением земли или же согласиться на разработку платных парковочных мест.
Стоимость парковки будет зависить от местоположения: в центре дороже, а в спальных районах дешевле. Бесплатно можно будет оставить машину только ночью и на выходные, а так придется выложить в центре – 35 грн/час, прицентровая зона – 25 грн/час и 5 грн/час в спальных районах столицы.
Как пишет "Апостроф", информацию о планах ввести в Киеве платные парковки возле домов подтвердил советник замглавы КГГА, глава Совета по урбанистике Виталий Селик.
По словам Селика, власти обосновали такое решение нехваткой парковочных мест, а также тем, что скорые и пожарные не могут проехать "запаркованные" кварталы.
По словам Селика, оплата придомовой территории не дает жильцам права на бесплатную парковку.
"То, что они платят 200-300 гривен за обслуживание придомовой территории, они платят исключительно за уборку возле своего дома", - говорит Селик.
"Те паркоместа, которые есть в старых кварталах города, я напомню, были рассчитаны для так называемой гостевой парковки", - отмечает Селик.
Ранее власти расcчитывали, что у большинства жителей города будет свое парковочное место или гараж.
"На примере старой застройки и застройки 90-х можно пояснить, что перед домом находится 10-20 паркомест на 100-200 квартир. Это же не справедливо по отношению к 90% жителей дома, ведь все одинаково платят за придомовую территорию, а паркуется 10%. А справедливо ли, что одни люди купили себе гараж или паркоместо в подземном паркинге, а другие паркуются бесплатно", - добавляет он.
"Да, сейчас в городе существует система, когда люди бесплатно могут оставлять на месяц автомобиль возле своего дома. Но, во-первых, они занимают место потенциальных гостей других жителей дома, которые не могут подъехать. А, во-вторых, мы видели ситуации, когда в некоторых жилых комплексах банально скорая или пожарные не могут проехать из-за того, что автомобили запаркованы в два ряда. Это все нужно нормировать", - заявил Селик.
Напомним, с 1 июля начали действовать новые тарифы на парковку.
Так, стоимость часа парковки в I зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час.
Стоимость во II зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час.
В спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.
В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковки остается бесплатным.
Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.
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Продавайте обратно, если нет ума заработать на парковку.
Пойди докажи, что машина жлоба стояла под домом не 5 минут, а всю ночь.
Я шёл домой по тихой улице своей
А мне навстречу нагло пёр капитализм
Звериный лик свой скрыв под маской "Жигулей"!
Я по подземным переходам не пойду!
Визг тормозов мне - как роман о трёх рублях
За то ль я гиб и мёр в семнадцатом году
Чтоб частный собственник глумился в "Жигулях"?
Он мне не друг и не родственник
Он мне - заклятый враг
Очкастый частный собственник
В зелёных, серых, белых "Жигулях"!
Но ничего, я к старой тактике пришёл
Ушел в подполье - пусть ругают за прогул!
Сегодня ночью я три шины пропорол
Так полегчало - без снотворного уснул!
Дверь проломить - куплю отбойный молоток
Электродрель - попробуй крышу пропили!
Не дам порочить наш совейский городок
Где пиво варят под названием "Жигули"!
И он мне не друг, и не родственник
И он мне - заклятый враг
Очкастый частный собственник
В зелёных, серых, белых "Жигулях"!
В. Высоцкий.
в тему
Гроші не смердять.
Эту проблему нужно решать комплексно. Просто сделать платную парковку под домами, в т.ч. у чёрта на куличках - это не решение, это просто желание подзаработать.
Про плохие грунты - смешно. 25-этажки строить - грунты хорошие, а паркинг - плохие? Во всём мире везде строят подземные паркинги, и только Киев уникальный?
Ну а куда деньги денут, всем полагаю и так ясно.
Я купил землю и построил там дом. Мне на моей земле все бесплатно.
А у вас даже квартиры на коммунальной земле стоят. Вам ещё плату за землю под высокой ввести нужно.
Земля под пятном здания на период строительства в аренде , а после ввода в эксплуатацию - решением совета депутатов коммуны передаётся в собственность собственников недвижимости
Він же всі кошти з місцевих бюджетів позабирав, чимось треба поповнювати.
До того ж, Зе сказав - в українців грошей багато. Нада стріч.
Будуєте житловий масив - будуйте багатоярусні паркінги і т.п.. Але ж ні!
Может хоть таким способом народ продвинется в организации ОСББ !
естессно являются госсобственностью - хочешь срать - плати!!!
https://censor.net/ru/news/3279854/kiev_ne_rassmatrivaet_vozmojnost_poluchat_sredstva_za_parkovku_vo_dvorah_domov_kgga
https://censor.net/ru/news/3279854/kiev_ne_rassmatrivaet_vozmojnost_poluchat_sredstva_za_parkovku_vo_dvorah_domov_kgga
3384https://censor.net/ru/news/3279854/kiev_ne_rassmatrivaet_vozmojnost_poluchat_sredstva_za_parkovku_vo_dvorah_domov_kgga#comments
29.07.2021 18:18
Не скрізь передбачені паркінги.
Двічі на тиждень вулицю чистять (з 1-го квітня по 1-ше грудня), тоді переставляють, хто вдома.
за неименем других парковок - представляете как зеленье своих авец пострижет, та и не свих тоже?
аплодирую бабе бене - тот на ровном месте всех ограбит и тупого в глух придурка подставит...
не р о с к о ш ь ,
а средство передвижения . О. Бендер.
Стоил 750 долларов USA, выпущено было 15 млн .ед и можно было брать в кредит .
И это начало 20- го века.
А нищеброды до сих пор спорят куда это авто поставить.
Если это место будет закреплено и находиться под охраной - за это можно платить.
мысль такая что это доп#зделись те, кто говорил, что кличко не реформатор
25*24=600
600*30=18000
Як вам це, "ніщеброди"?
Только обитать народ.
Мы платим за дороги в виде акциза на бензин.
Этого больше чем достаточно