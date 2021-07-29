Данилюк анонсировал брифинг о том, как Милованов и ОП срезают независимых кандидатов с конкурса на должность директора БЭБ
Александр Данилюк анонсировал брифинг о том, как "Милованов и Офис Президента срезают независящих от них кандидатов с конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности".
Об этом сооснователь Центра национальной устойчивости и развития, экс-секретарь СНБО и автор концепции БЭБ Александр Данилюк пишет в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья журналисты! Прямо сейчас выезжаю к 6-му подъезду Дома Правительства, чтобы провести там брифинг о том, как Милованов и Офис Президента срезают независящих от них кандидатов с конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности. Если вы и ваши коллеги есть рядом - присоединяйтесь, пожалуйста!", - заявил он.
Топ комментарии
+14 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий29.07.2021 11:56 Ответить Ссылка
+7 5 копійок
показать весь комментарий29.07.2021 11:59 Ответить Ссылка
+7 Василь Довганенко #437088
показать весь комментарий29.07.2021 12:17 Ответить Ссылка
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І "соціологи" по виклику, беззупинно, готують підгрунтя для вазеленської "перемоги".
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1420642098798338052 2 ч В конечном итоге все должны осознать - при власти находится вовсе не политическая сила , а банальная организованная преступная группировка.
Придурок, де твій "інтелект" був, коли ти Зе!Беням підтанцьовував???
Не знаю, що йому обіцяли і хто, коли він переметнувся до зеленої Курви.
Але тепер Данилюку залишається тільки ображатися і анонсувати, бо "бачили очі, що вибирали", а він то реально бачив цей непотріб за "кулісами".
Тому його не жаль, бо він на 100% відповідальний за клоуна-*********** і подальший треш в Україні.