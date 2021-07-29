Данилюк анонсировал брифинг о том, как Милованов и ОП срезают независимых кандидатов с конкурса на должность директора БЭБ

Александр Данилюк анонсировал брифинг о том, как "Милованов и Офис Президента срезают независящих от них кандидатов с конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности".

Об этом сооснователь Центра национальной устойчивости и развития, экс-секретарь СНБО и автор концепции БЭБ Александр Данилюк пишет в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья журналисты! Прямо сейчас выезжаю к 6-му подъезду Дома Правительства, чтобы провести там брифинг о том, как Милованов и Офис Президента срезают независящих от них кандидатов с конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности. Если вы и ваши коллеги есть рядом - присоединяйтесь, пожалуйста!", - заявил он.

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