За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 195 новых случаев COVID-19, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 195 больных коронавирусом. Умер один человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, за сутки в столице выявили 195 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умер один человек. Всего от коронавируса в столице умерли 5230 человек. В общем на сегодняшний день подтверждены 218 585 случав заболевания.

Заболели 115 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 63 мужчины в возрасте от 22 до 67 лет. А также 7 девочек в возрасте от 9 месяцев до 14 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом.

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Выздоровели за прошедшие сутки 152 человека. Всего коронавирус преодолели 208 997 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, в Соломенском - 34 и в Святошинском районе - 33 случая", - отметил Кличко.