Столичные прокурор и следователь, вымогавшие у матери фигуранта производства $5 тыс., предстанут перед судом, - ГБР

Прокурор и следователь, которые требовали деньги у матери фигуранта уголовного производства, предстанут перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранители осуществляли давление на мать участника драки, чтобы та отдала 5 тыс. долларов США. Они утверждали, что только так ее сын сможет избежать уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

Не выдержав давления, женщина согласилась передать злоумышленникам деньги, но попросила уменьшить сумму.

В декабре 2020 года прокурор и следователь получили 2 тыс. долларов США у женщины дома, куда в очередной раз пришли с обновленным "предложением".

Уже в марте 2021 следователи ГБР сообщили злоумышленникам о подозрении.

Прокурор обвиняется в: подстрекательстве к предоставлению должностному лицу, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины), пособничестве в просьбе и получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следователь обвиняется в просьбе и получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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