Ляшко о применении в Украине бустерной вакцины: Будет рекомендация ВОЗ - будет еще одна прививка

В Украине рассматривают возможность вакцинации бустерной, третьей дозой вакцины Pfizer. Это произойдет при условии, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Минздрава Виктора Ляшко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".

"Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer - ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса вакцинации нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку", - сказал Ляшко.

Он отметил, что если будет принято решение, что через год-два нужно делать снова полный курс вакцинации, то Минздрав в соответствии примет такое решение. По его словам, Украина к этому готова.

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Напомним, компания Pfizer в ближайшее время планирует предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.