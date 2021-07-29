"Давид у нас такой горячий парень...", - "слуга народа" Кравчук пояснила слова Арахамии о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне заявил, что встреча президентов Украины и США состоится на повышенных тонах. По его словам, это связано с согласованием США и Германией вопроса "Северного потока-2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила слова Арахамии.
"На самом деле, в визитах на таком высоком уровне очень важную роль играет предварительная подготовка. Мы ожидаем, что глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить этот визит. Во многом сыграет подготовительная работа. А по поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", - отметила нардеп.
"Лидеры представляют суверенные государства, и в первую очередь президент Украины заботится об интересах украинского народа. Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно, Украина как суверенное, независимое в своей политике государство должно выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства", - добавила Кравчук.
Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пройдет 30 августа в Вашингтоне.
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"Горячим парням" нужно быть на месте участников на ток-шоу, на скачках и т.п., а не на месте главы фракции политической партии в Верховной Раде. Навыбирали всяких тупней...
****** калированый.....
******43 РА
.https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/23/74241/
Тогда в Мире ее все зауважают . А вопли типа - дорого, как посмотрят партнеры -
нет специалистов - не работает ЮЖ Маш и Павлоград Маш -
не аргументы
пораженцев или захватчиков Украинской земли.
15 ядерных блоков -
отходы ВВЭР 1000 и средства доставки нового поколения , разработанные на ЮжМаше типа "Гром" -2 -
и страна будет равная ядерному Израилю безо всяких Договоров о не распространении .
Раз у нас уже 8-й год идет война-Где гарантии Будапешцев . А нет их. Фарисеи..
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Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Так завершился почти десятилетний процесс ядерного разоружения. После распада СССР Украина унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия в мире после России и США: 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами СС-19 и СС-24, а также 44 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие. theБабель публикует уникальные фото Валерия Милосердова, иллюстрирующие процесс ликвидации стратегических ядерных ракет в Украине в 1993-1996 годах.
Міністри оборони США та України підписують угоду про фінансування знищення стратегічної зброї. Господин Байден " ГДЕ ВАШИ ГАРАНТИИ территориальной целостности Украины подписанные 05 декабря 1994 года Президентом USA William Jefferson «Bill» Clinton В Будапеште ?
всевозможных идиотов из Зеслуг, пытаетесь давать пояснения этим неадекватным,
мягко говоря, высказываниям. Вы считаете украинцев недостаточно разумными?
Ошибаетесь, украинцы прекрасно отличают бред сивой кобылы (товарисча-почитателя
коммуняк) от здравых рассуждений настоящего политика и патриота Украины.
І приписувати йому інші характеристики, виправдовувати чи набивати ціну не потрібно.
скажем Армению, могут выстроить абхазы/азеры/грузины/осетины или не дайчорд рюзгэ ???
шо нэ??? ответ прост- преуспевающую и независимую Армению могут создать только армяне
и больше никто..... а шо у нас???