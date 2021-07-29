"Давид у нас такой горячий парень...", - "слуга народа" Кравчук пояснила слова Арахамии о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне заявил, что встреча президентов Украины и США состоится на повышенных тонах. По его словам, это связано с согласованием США и Германией вопроса "Северного потока-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила слова Арахамии.

"На самом деле, в визитах на таком высоком уровне очень важную роль играет предварительная подготовка. Мы ожидаем, что глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить этот визит. Во многом сыграет подготовительная работа. А по поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", - отметила нардеп.

"Лидеры представляют суверенные государства, и в первую очередь президент Украины заботится об интересах украинского народа. Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно, Украина как суверенное, независимое в своей политике государство должно выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства", - добавила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах: США недооценивают удар, который они совершают соглашением по "Северному потоку-2", - "слуга народа" Арахамия

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пройдет 30 августа в Вашингтоне.