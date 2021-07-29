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"Давид у нас такой горячий парень...", - "слуга народа" Кравчук пояснила слова Арахамии о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне заявил, что встреча президентов Украины и США состоится на повышенных тонах. По его словам, это связано с согласованием США и Германией вопроса "Северного потока-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила слова Арахамии.

"На самом деле, в визитах на таком высоком уровне очень важную роль играет предварительная подготовка. Мы ожидаем, что глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить этот визит. Во многом сыграет подготовительная работа. А по поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", - отметила нардеп.

"Лидеры представляют суверенные государства, и в первую очередь президент Украины заботится об интересах украинского народа. Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно, Украина как суверенное, независимое в своей политике государство должно выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства", - добавила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах: США недооценивают удар, который они совершают соглашением по "Северному потоку-2", - "слуга народа" Арахамия

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пройдет 30 августа в Вашингтоне.

Байден Джо (2795) визит (3120) Зеленский Владимир (21064) Кравчук Леонид (1226) США (27325) Арахамия Давид (991)


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Топ комментарии
+65
Как человек ( иностранец) получивший "гражданство" только в 2015 году может занимать подобные посты. Ему с его "горячностью" место на рынке торговать ***********.
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29.07.2021 12:50 Ответить
+48
"Давид у нас такой горячий парень...", - "слуга народа" Кравчук пояснила слова Арахамии о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 7912
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29.07.2021 12:52 Ответить
+46
"Давид у нас такой горячий парень...", - "слуга народа" Кравчук пояснила слова Арахамии о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 8733
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29.07.2021 12:52 Ответить
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очередная овца из кружка ,,обдиралы народа" мрази конченные ,тупые и безмозглые!!(самое печальное что все и без исключения!!)
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29.07.2021 14:56 Ответить
"А по поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень"

"Горячим парням" нужно быть на месте участников на ток-шоу, на скачках и т.п., а не на месте главы фракции политической партии в Верховной Раде. Навыбирали всяких тупней...
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29.07.2021 23:28 Ответить
Моська тявкать будет?
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29.07.2021 15:14 Ответить
пердеть
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30.07.2021 08:37 Ответить
"це буде розмова рівноправних партнерів" - вони там у СН усі один-одного вартують.
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29.07.2021 15:18 Ответить
Україна ,як держава,не переживе цих зелених ідіотів. Іновірці поступово знищують державу,а українці жують соплі.
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29.07.2021 15:24 Ответить
Переживе, але після НИХ , ніяких жидів, касабів, взагалі, НЕУКРАЇНЦІВ до влади не допустять. Сподіваюсь, хоч якийсь імунітет народ отримає, ну, хоча б, стосовно хронічних ідіотів.
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29.07.2021 22:12 Ответить
Як показує історія, пережить то переживе,а чи навчиться?Граблі наше все.Народ хворий на синдром Даннінга-Крюгера.Щоб розірвати цей ланцюжок потрібна людина не з нашого середовища.А чужих у нас не *******.
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30.07.2021 06:17 Ответить
михо ты?
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30.07.2021 08:38 Ответить
???Ні.
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30.07.2021 15:34 Ответить
шюткаюмора канешно но по стилю както близковато.....
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30.07.2021 15:36 Ответить
"Гарячий парень" ... Переводжу на людську мову - "наркоман, який дорвався до влади і від безкарності втратив останні частки здорового глузду".
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29.07.2021 15:28 Ответить
ну он врятли наркоша в смысле пробнуть скорее всего было а так нэт..... врядли.... но
****** калированый.....
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30.07.2021 08:39 Ответить
КАЛІБРОВАНИЙ ******* - ЗАЧЬОТНО.
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05.08.2021 18:59 Ответить
вообщето калированый но и калиброванный вполне применимо....
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05.08.2021 20:19 Ответить
Есть предложение перед встречей с Байденом на всякий случай накачать Зе галоперидолом.
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29.07.2021 15:37 Ответить
Когда этот дурковатый фонтан уже заткнется? Кого мы содержим за наши налоги? Продать его в частный зоопарк!!!
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29.07.2021 15:55 Ответить
Байдена в Киев на ковёр! Будем говорить на повышенных!
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29.07.2021 15:55 Ответить
Украина просто обязана восстановить свой ракетно-ядерный потенциал и
******43 РА
.https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/23/74241/
Тогда в Мире ее все зауважают . А вопли типа - дорого, как посмотрят партнеры -

нет специалистов - не работает ЮЖ Маш и Павлоград Маш -
не аргументы пораженцев или захватчиков Украинской земли.
15 ядерных блоков -
отходы ВВЭР 1000 и средства доставки нового поколения , разработанные на ЮжМаше типа "Гром" -2 -
и страна будет равная ядерному Израилю безо всяких Договоров о не распространении .
Раз у нас уже 8-й год идет война-Где гарантии Будапешцев . А нет их. Фарисеи..
"Давид у нас такий гарячий хлопець...", - "слуга народу" Кравчук пояснила слова Арахамії про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 3833
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29.07.2021 20:35 Ответить
как бы ещё Галустяна в СН завлечь? Вот бы фракция усилилась
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29.07.2021 16:02 Ответить
https://babel.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov https://babel.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov

*****
Тридцатого октября 2001 года Украина уничтожила последнюю шахту для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Так завершился почти десятилетний процесс ядерного разоружения. После распада СССР Украина унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия в мире после России и США: 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами СС-19 и СС-24, а также 44 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие. theБабель публикует уникальные фото Валерия Милосердова, иллюстрирующие процесс ликвидации стратегических ядерных ракет в Украине в 1993-1996 годах.

Міністри оборони США та України підписують угоду про фінансування знищення стратегічної зброї. Господин Байден " ГДЕ ВАШИ ГАРАНТИИ территориальной целостности Украины подписанные 05 декабря 1994 года Президентом USA William Jefferson «Bill» Clinton В Будапеште ?

"Давид у нас такий гарячий хлопець...", - "слуга народу" Кравчук пояснила слова Арахамії про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 8308
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29.07.2021 20:47 Ответить
Настільки горячий, що аж мізки потекли.
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29.07.2021 16:44 Ответить
Да он не горячий парень, а просто многократный чемпион-******, по тупости, из деревни дураков!
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29.07.2021 16:50 Ответить
Придурковатий он, а не горячий.
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29.07.2021 17:07 Ответить
Таких (гарячих и прегарячих)следует держать на цепи и на коротком поводке.
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29.07.2021 17:12 Ответить
Чого оцей "гарячий" меле своїм дурнуватим язиком в Україні,а не у себе на Батьківшині !
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29.07.2021 17:23 Ответить
Чмошник він,а не гарячій парєнь...
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29.07.2021 17:33 Ответить
Я уже переживаю за то, чем всё это закончится
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29.07.2021 17:35 Ответить
З багном нас як завжди змішають. Треба повертати ядерну зброю. Пішли вони всі в сраку, свєрхдєржави ***. В одних діти один одного в школах вбивають, чорних мусора придушують за колір шкіри, у інших - скрєпи і лайно розміром з половину континенту.
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29.07.2021 22:49 Ответить
Не горячий,а горячечный.Скоро судороги и пена изо рта ...
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29.07.2021 17:39 Ответить
ГОВОРЯТ МАЛ КЛОП ДА ВОНЮЧ !)
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29.07.2021 17:42 Ответить
Арахамия молодец . Давит клопов и врагов Украины .
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29.07.2021 17:44 Ответить
похмелись
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29.07.2021 18:57 Ответить
дебіл
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29.07.2021 19:16 Ответить
Може лише клопів
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29.07.2021 22:46 Ответить
Аж с жопы идет!!!!!
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29.07.2021 17:48 Ответить
Дым. ЗЕленый.
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29.07.2021 18:03 Ответить
зЕ сворі час охолонути! Геть від влади, недоумки!
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29.07.2021 18:11 Ответить
В Николаевском зоопарке до сих пор пустует одна клетка в обезьяннике. Обитатель клетки исчез после выборов в ВР. Откликается на кличку "Ара Хамия". Был лучшим айтишником обезьянника.
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29.07.2021 18:24 Ответить
Вот именно что "парень". Когда придурковатость - это имидж.
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29.07.2021 18:26 Ответить
Такого "горячего", надо под ледяной душ, чтоб охладить его пыл!
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29.07.2021 19:17 Ответить
Да просто туповат, а не горячий паренек.
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29.07.2021 19:35 Ответить
А чё хоть Ермак прётся в США? Разве он не должен сидеть в ОПе на ж....пе и обеспечивать координирование работы президента пока тот в разъездах?
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29.07.2021 19:37 Ответить
"Пани" Кравчук, почему вы (или Корниенко) каждый раз, после выступлений
всевозможных идиотов из Зеслуг, пытаетесь давать пояснения этим неадекватным,
мягко говоря, высказываниям. Вы считаете украинцев недостаточно разумными?
Ошибаетесь, украинцы прекрасно отличают бред сивой кобылы (товарисча-почитателя
коммуняк) от здравых рассуждений настоящего политика и патриота Украины.
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29.07.2021 19:38 Ответить
Давид Арахамія такий гарячий хлопець! Зуб даю.Сама перевірила. Осетин одним словом. Кравчук.
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29.07.2021 19:46 Ответить
Додік у вас такий поц...
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29.07.2021 20:54 Ответить
"Давид у нас такой горячий парень..."может быть,в постели это и хорошо,но в политике крайне нежелательно,. старая привычка -все сводится к разговору о сексе
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29.07.2021 21:48 Ответить
Зєля, вдягни на Хламідію намордника, бо він всю клієнту перелякає до всірачки!
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29.07.2021 21:54 Ответить
Почему "горячий"? У вас все такие. Уровень Арахамии - это торговля за прилавком на рынке, а вы его лидером партии поставили. Это говорит и об уровне умственного развития и того, кто его поставил.
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29.07.2021 22:14 Ответить
Ми теж були ядерною державою. Завдяки таким, як Джо Байден - більше ні.
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29.07.2021 22:45 Ответить
Почему в правительстве Украины много иностранных граждан, неужели вы думаете, что иностранцы будут беспокоиться о нашей стране? Да им пофик Украина, им надо лишь побольше содрать бабла, а там и трава не расти, вдруг что, они дрыснут на свою родину и поминайте как звали.
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29.07.2021 23:36 Ответить
Воно - просто примітив.
І приписувати йому інші характеристики, виправдовувати чи набивати ціну не потрібно.
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30.07.2021 01:19 Ответить
Не понимаю, как можно с уважением относиться к народу, который игнорирует семейные ценности и не желает размножаться. По прогнозам демографов, украинцев через 10 лет будет 30 с небольшим миллионов.
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30.07.2021 01:43 Ответить
гарячий? по чому то видко? заяву проти РФ, чи ху-ла зробив? викрив оборудку-дірку в бюджеті.... чи просто сцить кип"ятком? уточніть, коли такі ласкаві
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30.07.2021 04:18 Ответить
давид не горячий... у него просто температура... к сожалению, он забыл когда его его же баран драл... пора вспомнить этому горцу своё детство...
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30.07.2021 07:10 Ответить
у любителей толерастизма очень извиняюсь спросить хочется- вы верите что преуспевающую
скажем Армению, могут выстроить абхазы/азеры/грузины/осетины или не дайчорд рюзгэ ???
шо нэ??? ответ прост- преуспевающую и независимую Армению могут создать только армяне
и больше никто..... а шо у нас???
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30.07.2021 08:44 Ответить
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