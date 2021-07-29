Зеленский поздравил воинов с 5-й годовщиной Дня Сил специальных операций: "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине"
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области, поздравил военных с 5-й годовщиной Дня Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины, который ежегодно отмечают 29 июля.
"Уважаемые офицеры, уважаемые воины-спецназовцы. В этот год и в этот день в вашей новейшей истории происходят знаковые события. Это 5-я годовщина создания ССО. Чтобы дать объективную оценку этим годам и вашему значению для нашего украинского войска, я хочу напомнить одно очень известное выражение: "сложные времена рождают сильных людей, а чрезвычайно сложные времена рождают Силы Специальных Операций"", - заявил Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Президент отметил, что "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине". "Созданные в период российской агрессии, при сложнейших условиях и за короткое время каждый из вас стал гордостью и элитой украинской армии", - сказал он.
"29 июля стал одним из самых трагических дней в истории ваших сил, когда в 2014 году в Донецкой области в селе Латышево, попав в засаду, погибли 10 спецназовцев. Мы никогда не забудем их. Всего свои жизни за Украину отдали 80 героев. Эти герои-спецназовцы всегда останутся в нашей памяти", - добавил президент.
Глава государства также напомнил, что за время войны на Донбассе личный состав ССО выполнил около 10 тыс. боевых специальных задач. За героизм, мужество и верность военной присяге свыше 600 воинов удостоены государственных наград, семеро – звания "Герой Украины".
По словам Зеленского, "в 2020 году ССО первыми перешли на типичную структуру штабов армии стран НАТО и тесно сотрудничают с партнерами в форме взаимных визитов, тренировок, обмена передовым опытом, при этом отдельные подразделения полностью интегрированы с силами ССО НАТО".
Зеленский также особо выделил "140-й центр ССО", который первым в истории Украины получил сертификат, как подразделение, имеющее право быть привлеченным к исполнению заданий в составе НАТО.
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как то так )))
Девизом Сил специальных операций ВСУ выбран боевой девиз князя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослава - «Иду на Вы!»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-6 [6] .
Порошенко придбав та передав 100 снайперських комплексів для 3-го полку Сил спецоперацій
https://www.ukrmilitary.com/2017/08/poroshenko-100-snipers-rifles-for-3-reg.html
даже сравниваться избегают...потому и из ж-8 выгнали
Ну що ж, починаємо аналізувати дії Зеленського та рахувати порушення чинного Законодавства. Всі добре пам'ятають як кандидат в президенти Зеленський пафосно і на всю країну заявив: «Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, то піду сам». Ця заява прозвучала 18 квітня 2019 року.
Це найпопулярніша та найвідоміша його обіцянка, тому що за 2,5 роки він порушив Закони України шість разів, у всякому випадку я нарахувала стільки,
Хронологія порушень закону та обіцянки у шістьох актах.
1. Незаконний розпуск Верховної Ради. Травень, 2019 р.
2. Згідно матеріалів журналістського розслідування - президент Зеленський власним розпорядженням, незаконно, виділив держохорону Андрію Богдану, Голові Офісу президента. Червень, 2019 р.
3. Зеленський скасував призначення Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Цей указ Верховним Судом був визнаний протиправним.
Травень, 2020 р.
4. Перебуваючи із робочим візитом у Хмельницькому, Зеленський порушив карантин, введений через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19. Червень, 2020 р.
5. Зеленський не задекларував 5,1 млн грн доходів. Липень, 2020 р.
6. Незаконно скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Це рішення визнано протизаконним Верховним Судом. Липень, 2021 р.
Ни один из 12 президентов Южной Кореи не заканчивал свой срок без проблем. Свободолюбивые корейцы свергали, сажали, казнили и изгоняли из страны президентов, которые пытались обнулится и править дольше или были замешаны в коррупции:
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
Нифига себе он быстро учится, панове. Интересно через какое место ему дошло что воюет против нас не "та сторона"?
Люди пострадали от его диб-ой политики! НИ разведки ни превентивных мер.... Результат - без последствий враг подвел тяж артилерию ..... Она ведь не невидимая и не телепортируется ....
Юрий Козачек. Всю службу прослужил в СпкцНазе ГРУ ГШ СССР. Офицер в отставке