РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9655 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 538 58

Зеленский поздравил воинов с 5-й годовщиной Дня Сил специальных операций: "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине"

Зеленский поздравил воинов с 5-й годовщиной Дня Сил специальных операций:

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области, поздравил военных с 5-й годовщиной Дня Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины, который ежегодно отмечают 29 июля.

"Уважаемые офицеры, уважаемые воины-спецназовцы. В этот год и в этот день в вашей новейшей истории происходят знаковые события. Это 5-я годовщина создания ССО. Чтобы дать объективную оценку этим годам и вашему значению для нашего украинского войска, я хочу напомнить одно очень известное выражение: "сложные времена рождают сильных людей, а чрезвычайно сложные времена рождают Силы Специальных Операций"", - заявил Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент отметил, что "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине". "Созданные в период российской агрессии, при сложнейших условиях и за короткое время каждый из вас стал гордостью и элитой украинской армии", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наев поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: "Вы - настоящий символ несокрушимости и непокоренности". ВИДЕО

"29 июля стал одним из самых трагических дней в истории ваших сил, когда в 2014 году в Донецкой области в селе Латышево, попав в засаду, погибли 10 спецназовцев. Мы никогда не забудем их. Всего свои жизни за Украину отдали 80 героев. Эти герои-спецназовцы всегда останутся в нашей памяти", - добавил президент.

Глава государства также напомнил, что за время войны на Донбассе личный состав ССО выполнил около 10 тыс. боевых специальных задач. За героизм, мужество и верность военной присяге свыше 600 воинов удостоены государственных наград, семеро – звания "Герой Украины".

По словам Зеленского, "в 2020 году ССО первыми перешли на типичную структуру штабов армии стран НАТО и тесно сотрудничают с партнерами в форме взаимных визитов, тренировок, обмена передовым опытом, при этом отдельные подразделения полностью интегрированы с силами ССО НАТО".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В память о павших спецназовцах построят мемориальный комплекс, - командование. ФОТОрепортаж

Зеленский также особо выделил "140-й центр ССО", который первым в истории Украины получил сертификат, как подразделение, имеющее право быть привлеченным к исполнению заданий в составе НАТО.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) поздравление (1065) ССО (538) Силы специальных операций (52)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Воин наш, голос соизволил подать "защитничек"

Зеленский поздравил воинов с 5-ой годовщиной Дня Сил специальных операций: "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине" - Цензор.НЕТ 5262
показать весь комментарий
29.07.2021 12:54 Ответить
+11
Подарки им уже без нужды.И это только малая часть переданного.

Порошенко придбав та передав 100 снайперських комплексів для 3-го полку Сил спецоперацій
https://www.ukrmilitary.com/2017/08/poroshenko-100-snipers-rifles-for-3-reg.html
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2153
показать весь комментарий
29.07.2021 13:00 Ответить
+10
он тихо по подленькому молчит - сколько сделал Петя для создания ССО и для 140 центра в частности - как и для всех ,вооруженных сил Украины, в общем
показать весь комментарий
29.07.2021 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь ссо таки проведут спецоперацию по устранению кацапкой агентуры на банковой
показать весь комментарий
29.07.2021 12:52 Ответить
9. впровадження в структуру спецслужб і військових організацій з метою шпигунства або знищення людей, що представляють загрозу державі (в тому числі і на території інших держав);
как то так )))
показать весь комментарий
29.07.2021 13:01 Ответить
он тихо по подленькому молчит - сколько сделал Петя для создания ССО и для 140 центра в частности - как и для всех ,вооруженных сил Украины, в общем
показать весь комментарий
29.07.2021 12:54 Ответить
Созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО. В ходе вооружённого конфликта на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противникаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] . 17 января 2019 года президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Пётр Порошенко сообщил, что с начала вооружённого конфликта на Донбассе погибло 70 военнослужащих из состава ССОhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-:0-3 [3] . Тогда же он вручил командующему ССО новую символику ССОhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-5 [5] .
Девизом Сил специальных операций ВСУ выбран боевой девиз князя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослава - «Иду на Вы!»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-6 [6] .
показать весь комментарий
29.07.2021 12:56 Ответить
Вы все врете, Петро только конхфэты продовал, а наш лидер нации Владимир реформировал ВСУ, днем и ночью бдит национальную безопасность Украины!
показать весь комментарий
29.07.2021 12:59 Ответить
да да - мы уже поняли - кто говорит и обещает много - а кто брал и делал
показать весь комментарий
29.07.2021 13:02 Ответить
Обычно дарят Подарки , - Перевооружить бы по последнему Уровню , а не под видео Поздравлять.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:54 Ответить
Подарки им уже без нужды.И это только малая часть переданного.

Порошенко придбав та передав 100 снайперських комплексів для 3-го полку Сил спецоперацій
https://www.ukrmilitary.com/2017/08/poroshenko-100-snipers-rifles-for-3-reg.html
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2153
показать весь комментарий
29.07.2021 13:00 Ответить
А так экипирован один легендарный сержант ССО, автор их гимна

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 1135
показать весь комментарий
29.07.2021 13:01 Ответить
Воин наш, голос соизволил подать "защитничек"

Зеленский поздравил воинов с 5-ой годовщиной Дня Сил специальных операций: "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине" - Цензор.НЕТ 5262
показать весь комментарий
29.07.2021 12:54 Ответить
Уважаю нашего верховного главнокомандующего! Настоящий воин, пример для молодёжи!
показать весь комментарий
29.07.2021 12:55 Ответить
да Петя был именно таким - согласен полностью
показать весь комментарий
29.07.2021 12:57 Ответить
Нет, Пётр Алексеевич барыга на крови, а Владимир Великий - надёжа нации
показать весь комментарий
29.07.2021 13:00 Ответить
Ага.

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 9498
показать весь комментарий
29.07.2021 13:03 Ответить
В Юрмале он боролся с российскими оккупантами!
показать весь комментарий
29.07.2021 13:07 Ответить
Ердоган молоток.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:59 Ответить
Ердоган слабак по сравнению с нашим гениальным стратегом Владимиром! Я рад, что у нас такой кормчий, мы затмим Солнце и Луну! А на втором сроке нашего гения затмим и Марс!
показать весь комментарий
29.07.2021 13:04 Ответить
та с вашим недомерком ****** ******ичом никто не сравнится .
даже сравниваться избегают...потому и из ж-8 выгнали
показать весь комментарий
29.07.2021 13:07 Ответить
Не страшно, ***** растит себе смену. У него неплохой племянничек сейчас на Банковой
показать весь комментарий
29.07.2021 13:09 Ответить
та ладно...губу закатай. ."родственничек"
показать весь комментарий
29.07.2021 13:23 Ответить
Ты что, не веришь в природную гениальность величайшего лидера современности? Когда Вова зеленский выступал в кавэене в центральном доме ахфицеров р/армии и вылизывал ботинку тогда ещё не *****, но все равно *****, я так и сказал бабе ванге - этот криворожский гном наш будущий яхве
показать весь комментарий
29.07.2021 19:34 Ответить
У тебе зеспермотоксикоз головного мозку. Хоча, Вася, звідки у тебе мізки?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:11 Ответить
Зеленский поздравил воинов с 5-ой годовщиной Дня Сил специальных операций: "ССО являются самым молодым и современным видом войск в Украине" - Цензор.НЕТ 307
показать весь комментарий
29.07.2021 12:57 Ответить
Перестаньте паскудить имя величайшего лидера современности!
показать весь комментарий
29.07.2021 13:01 Ответить
Ти мені нагадуєш Гризодубо.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:14 Ответить
Оно на зарплате, оно тут просто гадит.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:30 Ответить
один із засновників сил спецпризначення був кривонос, якого вава турнув з зсу. от така вдячність кремлівського шута військовим
показать весь комментарий
29.07.2021 12:58 Ответить
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 6315
показать весь комментарий
29.07.2021 12:59 Ответить
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2029https://www.facebook.com/hashtag/111%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA?__eep__=6&__cft__[0]=AZWH_elGjZD-7VIIZrvoDh3MQQKzTt-A30fdekiiqB5xmL5tx4QM3BslIIZdDj3jNhqY4pbdQ23Kevwj5V-b6lZhfBUrqUBSodM-CA8A2-a83cN_Phty0NOkYIdgVmk3V2M3jUxUhltWPOfv_J3OPtvD8E3w2wsgU80s5JeItx9l78GEsfVuO0GurFNMhjkL-WU&__tn__=*NK*F #111невиконанихобіцянок Зеленського, які є порушенням Законів та Конституції України.

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2029Ну що ж, починаємо аналізувати дії Зеленського та рахувати порушення чинного Законодавства. Всі добре пам'ятають як кандидат в президенти Зеленський пафосно і на всю країну заявив: «Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, то піду сам». Ця заява прозвучала 18 квітня 2019 року.

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2029Це найпопулярніша та найвідоміша його обіцянка, тому що за 2,5 роки він порушив Закони України шість разів, у всякому випадку я нарахувала стільки,

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2029Хронологія порушень закону та обіцянки у шістьох актах.

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 20291. Незаконний розпуск Верховної Ради. Травень, 2019 р.

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 20292. Згідно матеріалів журналістського розслідування - президент Зеленський власним розпорядженням, незаконно, виділив держохорону Андрію Богдану, Голові Офісу президента. Червень, 2019 р.

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 20293. Зеленський скасував призначення Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Цей указ Верховним Судом був визнаний протиправним.
Травень, 2020 р.

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 20294. Перебуваючи із робочим візитом у Хмельницькому, Зеленський порушив карантин, введений через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19. Червень, 2020 р.

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 20295. Зеленський не задекларував 5,1 млн грн доходів. Липень, 2020 р.

Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 20296. Незаконно скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Це рішення визнано протизаконним Верховним Судом. Липень, 2021 р.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:00 Ответить
А можно все это в виде уголовных дел или судебных решений? А то как-то несправедливо - на Пороха Зеля прет в виде уголовных дел по его друзьям, типа мертвечука, а Порох на Зелю прет в виде собачьего лая, причем как собственного, так и его окружения и подобных Вам упоротых. Как-то не по-пацански. И вообще у меня подозрение - не из-за поребрика ли Вы, потому что Ваш перл "1. Незаконний розпуск Верховної Ради. Травень, 2019 р." очень настораживает и появляется едва заметная кацапстановская вонь!
показать весь комментарий
29.07.2021 13:16 Ответить
в мене ця послуга платна. заробляю на зєбілах тупорилих.
показать весь комментарий
29.07.2021 14:26 Ответить
Блин, я думал ты принципиальный, идейный. Недавно на уПОРОтых зарабатывал, теперь на зебилах. Да Вы, батенька, шалава? У меня есть информация, что тебя на Киву приглашают работать. Наверное, там платят больше. Просьба, когда это случиться, сообщи об этом на форуме, шоб можно было узнать сколько в день пиндюлей ты лично от него получаешь за работу. Он такой.
показать весь комментарий
29.07.2021 14:50 Ответить
грошей нема, да?
показать весь комментарий
29.07.2021 14:55 Ответить
Картинка классная! Я бы добавили сюда огурчик и шматочок сала. Щас бы сам с удовольствием стопарик "Абсолюта" выпил! Ааа, Вы тоже, так это Вы от зависти такую маляву под картинкой написали? А шо, вам на пор(но)-бото-ферме в рабочее время нельзя употреблять? А у вас за это штраф? Бедненькие, сочувствую
показать весь комментарий
29.07.2021 13:26 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Ни один из 12 президентов Южной Кореи не заканчивал свой срок без проблем. Свободолюбивые корейцы свергали, сажали, казнили и изгоняли из страны президентов, которые пытались обнулится и править дольше или были замешаны в коррупции:
показать весь комментарий
29.07.2021 13:04 Ответить
Зеленского нет в Украине с ПЯТНИЦЫ....а эти фейковые здравицы делает дЕрмак...
показать весь комментарий
29.07.2021 13:06 Ответить
Сам провожал его? Или он тебе позвонил и отчитался? Так ты друг Зели, оказывается?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:18 Ответить
а непогано там у Форте-дей-Мармі Зелупа вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 2420
показать весь комментарий
29.07.2021 13:20 Ответить
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 7427
показать весь комментарий
29.07.2021 13:21 Ответить
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 3193
показать весь комментарий
29.07.2021 13:21 Ответить
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 7992
показать весь комментарий
29.07.2021 13:21 Ответить
Так це ж Порошенко ПРИВАТ націоналізував!!! Тобто, значить тоді не на коломойські бабки, а на бабки Пороха він там відпочиває. ПОРОХОБОТИ, ПОЗДОРОЛЯЮ - https://censor.net/ru/user/52333 робить висновок ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЦЕ ПРОЕКТ ПОРОШЕНКО. Ваш шеф вас надурив!!! І мене не здивує, якщо під ніком https://censor.net/ru/user/52333 стоїть САМ ваш ідол!!! Не витримав, вирішив про це з вами поділитися, бо вже не може. Але не вистачає хоробрості - пише вам цю сповідь під ніком https://censor.net/ru/user/52333.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:35 Ответить
А сам поруч, у Монтенегро на яхті за 11 лямів на тиждень відпочиває
показать весь комментарий
29.07.2021 13:37 Ответить
"Созданные в период российской агрессии, при сложнейших условиях и за короткое время каждый из вас стал гордостью и элитой украинской армии", - сказал он.

Нифига себе он быстро учится, панове. Интересно через какое место ему дошло что воюет против нас не "та сторона"?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:06 Ответить
Страшнную тайну вчера раскрыл Росстат РАБссии,за предыдущий 2020 год на РАБссии умерло 2 миллиона человек...,ну все Путлер передаст Новичок начальнику Росстата...
показать весь комментарий
29.07.2021 13:08 Ответить
Странные данные дал Росстат...население РАБссии 146 миллионов,из них пенсионеров всего 35 миллионов...,но так не бывает...получается что РАБссия сплошь одна маладежь...
показать весь комментарий
29.07.2021 13:18 Ответить
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 7752
показать весь комментарий
29.07.2021 13:19 Ответить
хто ще буде підтримувати оцю зашкварену брехливу зебільну владу прислуг уродів?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:23 Ответить
При 35 миллионах пенсиоеров на РАБссии..значит всего населения на РАБссии не болене 90 миллионов...,а 146 миллионов баранов это Фейк для быдла...
показать весь комментарий
29.07.2021 13:26 Ответить
А раненых от арт обстрела навестить не хочет?
Люди пострадали от его диб-ой политики! НИ разведки ни превентивных мер.... Результат - без последствий враг подвел тяж артилерию ..... Она ведь не невидимая и не телепортируется ....
показать весь комментарий
29.07.2021 13:26 Ответить
..гнида многоликая, беспринципная
показать весь комментарий
29.07.2021 13:28 Ответить
Зеленський привітав воїнів із 5-ю річницею Дня Сил спеціальних операцій: "ССО є наймолодшим і найсучаснішим видом військ в Україні" - Цензор.НЕТ 7580
показать весь комментарий
29.07.2021 23:42 Ответить
Не приїжджай більше на Житомирщину, зараза.
показать весь комментарий
30.07.2021 02:02 Ответить
Перед прошлыми выборами президента Украины, я написал письмо Порошенко. Идея высказанная мною была простая- Петро! Купи и передай Украинской армии танков "Булат" 48 штук или договорись с американцами- возьми в лизинг у них пару эскадрилий F-15 (16). Тогда мы проголосуем за тебя! Мне ответил генерал- засранец (Гелетей) который заведовал его безопасностью. Он мне написал- мол, ты не прав! Петро купил для вашего спецназа 30 штук снайперских винтовок производства США. Я ему ответил- МОЛЧИ, говнюк. Тебя никто не спрашивает. А Петро-жмот и скопидом. Он удавится, но своих денег не потратит. Зеленского я тогда совсем не знал и его кино и шутки не понимал и на воспринимаю сейчас. Он- не ангел, но и не жмот. Это мое мнение.
Юрий Козачек. Всю службу прослужил в СпкцНазе ГРУ ГШ СССР. Офицер в отставке
показать весь комментарий
10.10.2021 19:33 Ответить
 
 