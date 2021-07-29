РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9655 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 599 31

Ляшко объяснил, зачем в Киеве собирают списки на спецпропуска в транспорт: Выучили уроки, готовимся к возможной вспышке

Ляшко объяснил, зачем в Киеве собирают списки на спецпропуска в транспорт: Выучили уроки, готовимся к возможной вспышке

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал информацию о том, что в Киеве начали подготовку к возможному локдауну и проводится сбор списков сотрудников предприятий, которым нужны спецпропуска на проезд в общественном транспорте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".

"Что касается пропусков по городу Киеву, Киев выучил уроки, которые были при предыдущих двух вспышках, когда вводили карантинные ограничения и за довольно короткий промежуток времени нужно было делать временные пропуска для критической инфраструктуры. Поэтому понимая, что может быть потенциально вспышка, Киев в не эпидемический период сейчас, когда город находится в "зеленой" зоне, проводит подготовку к возможной потенциальной вспышке", - объяснил министр.

То есть, по словам Ляшко, соответствующая работа ведется для того, чтобы во время потенциального усиления карантинных ограничений "не было хаоса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В трех регионах угрожающая тенденция COVID-заболеваемости, - Кузин

Автор: 

карантин (16729) Киев (25792) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Выучили уроки, готовимся к возможной вспышке

Та ладно. Засекреченный ты наш. Не к возможной, а к запланированной..
показать весь комментарий
29.07.2021 13:18 Ответить
+5
Будет мордовать Украину дурантинами и запретами, пока не проколет 80% населения ковидными шмурдяками. Таков приказ от Хозяев.
Если вы не прогоните эту владу, она от экономики голые камни оставит.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:17 Ответить
+4
Друже, то было ОЧЕНЬ давно. Ротшильдам мешает не христианство как идеология, а способность "белой" цивилизации само-мобилизоваться на основе идеологии, а не денег. Их метод управления - деньги. Все кто пытаются управлять страной и обществом на основе идей, а не денег, немедленно объявляются врагом, и уничтожаются тем или иным путём. Например, за что снесли Пороха ? За попытку осуществить государственное строительство на основе национальной идеи (которая непокупаема и непродаваема).
показать весь комментарий
29.07.2021 13:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пошел по стопам Степанова. Уже и на пол курточки наверное насобирал
показать весь комментарий
29.07.2021 13:09 Ответить
Поздравляю, Ляшко. Золотой спецпропуск для чемпиона борьбы с короной уже отчеканили?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:10 Ответить
Дайте бумагу, такую бумагу окончательную и бесповоротную, чтобы никакие Ляшки не приставали
показать весь комментарий
29.07.2021 13:16 Ответить
Это сложно. Для этого Украина должна полностью порвать с ротшильдовской системой, национализировав Нацбанк и ощетинившись частоколом ядерных ракет.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:18 Ответить
Ротшильд найбагатіша у світі людина?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:31 Ответить
Это семейство, но суть не в размерах контролируемых ими активов (около $ 500 триллионов), а в том что они владеют всей банковской системой мира: FRS, World Bank, Bank for International Settlements (BIS), и контролируют все (кроме двух или трёх) нац.банки мира.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:35 Ответить
Посилання на дану інформацію можеш дати?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:38 Ответить
Наизусть не могу, но мне незачем тебе врать; это действительно правда.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:45 Ответить
Я маю на увазі такого типу посилання - https://mind.ua/news/20219950-forbes-nazvav-najbagatshi-simejni-klani-ssha
показать весь комментарий
29.07.2021 13:58 Ответить
Это сугубо американские кланы; но Ротшильды - это европейский клан, который в начале прошлого века выбрал США в качестве своего "финансового центра", и основал там в 1913-м году ФРС, после чего в 1914-м начал 1-ю М.В. с целью разрушения империй: Австро-Венгерской, Российской, Османской. По итогам 2-й М.В. окончательно была разрушена Британская империя. В 1991-м - советская (которая была де-факто реинкарнацией Российской империи).
показать весь комментарий
29.07.2021 14:08 Ответить
Руйнування Російської Федерації у плани Ротшильдів входить?
показать весь комментарий
29.07.2021 14:36 Ответить
Да, конечно. С помощью Навального это планировалось. Правда, они переоценили свои возможности.
показать весь комментарий
29.07.2021 16:35 Ответить
Будет мордовать Украину дурантинами и запретами, пока не проколет 80% населения ковидными шмурдяками. Таков приказ от Хозяев.
Если вы не прогоните эту владу, она от экономики голые камни оставит.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:17 Ответить
А что, другая не будет исполнять тот же приказ от тех же Хозяев? Этот приказ не для власти Зе, а для всех правительств всех стран, неужели не понятно?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:20 Ответить
Понятно-понятно. Но к любому приказу можно относиться по-разному: от прыткого исполнения, до откровенного саботажа.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:23 Ответить
Я пока не вижу ни одной страны, может кроме Швеции, которые бы это саботировали. Хотя можно еще привести в пример и страны Африки - там и жестких карантинов не было и жесткой заболеваемости не было. По крайней мере по официальным данным
показать весь комментарий
29.07.2021 13:29 Ответить
Швеция ничего не саботирует; её просто оставили в покое. Причина: банкиры там УЖЕ добились того чего хотели: полного контроля над обществом, а именно: там практически не осталось наличного денежного обращения. Все транзакции под контролем; всё население под круглосуточным колпаком. Цель давно достигнута, и потому ковида там нет и быть не может.
Африка - китайская колония, потому и там ковида нет.
Ковид - это спецоперация против белой, христианской цивилизации.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:33 Ответить
А як що до єврейських коренів християнізму?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:40 Ответить
Друже, то было ОЧЕНЬ давно. Ротшильдам мешает не христианство как идеология, а способность "белой" цивилизации само-мобилизоваться на основе идеологии, а не денег. Их метод управления - деньги. Все кто пытаются управлять страной и обществом на основе идей, а не денег, немедленно объявляются врагом, и уничтожаются тем или иным путём. Например, за что снесли Пороха ? За попытку осуществить государственное строительство на основе национальной идеи (которая непокупаема и непродаваема).
показать весь комментарий
29.07.2021 13:44 Ответить
Лютий брєд. При Пороху була тільки одна національна ідея, яку він навіть в Конституцію записав: вступ до ЄС і НАТО. Чим вона Ротшильдів не влаштовувала? А Овоча тоді за що знесли? Що він хотів побудувати?
показать весь комментарий
29.07.2021 23:58 Ответить
Янукович был просто говорящей головой на верёвочках, за которые его дёргала донецкая ОПГ (самая отмороженная из всех).
А у Пороха национальная идея: строительство национального государства. Чем он и занимался пять лет. За что и был снесён с помощью "галабаротьки".
показать весь комментарий
30.07.2021 02:07 Ответить
Смішний ти. Порох зніс сам себе, бо займався піаром і клоунадою, але аж ніяк не побудовою національної держави.
показать весь комментарий
30.07.2021 23:16 Ответить
Опять массоны с прививками спать не дают?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:27 Ответить
Ты уже укололся? Тогда спи спокойно дорогой товарисч
показать весь комментарий
29.07.2021 13:39 Ответить
Текст песни Пионерская песня - я уколов не боюсь если надо уколюсь ))))))

- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Я уколов не боюсь:
Если надо - уколюсь!

Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.

Я вхожу один из первых
В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы
Или вовсе нервов нет!

Если только кто бы знал бы,
Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..

- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Почему я встал у стенки?
У меня... дрожат коленки...
показать весь комментарий
29.07.2021 13:42 Ответить
Не, не кололся. Но бред как ты не несу.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:52 Ответить
Выучили уроки, готовимся к возможной вспышке

Та ладно. Засекреченный ты наш. Не к возможной, а к запланированной..
показать весь комментарий
29.07.2021 13:18 Ответить
Кофид -мафию на выборах не избирать. Иначе они добьют экономику и здоровье нарида. Ко
показать весь комментарий
29.07.2021 14:06 Ответить
Будет вспышка обязательно проведите крестный ход Москальского патриархата!
показать весь комментарий
29.07.2021 14:12 Ответить
 
 