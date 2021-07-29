Зеленский представил воинам новое командование Генштаба ВСУ: Это патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский представил личному составу Сил спецопераций главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генерального штаба Сергея Шаптала и заместителя начальника Генштаба Евгения Мойсюка.

Новых руководителей в украинской армии глава государства представил во время участия в мероприятиях по случаю Дня ССО на Житомирщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия на странице Офиса Президента в Фейсбуке.

"В вашем присутствии я хочу отдельно поздравить с назначением и представить вам новых важных командиров в нашем войске. Это - главнокомандующий ВСУ генерал-майор Залужный Валерий Федорович, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Шаптала Сергей Александрович и заместитель главнокомандующего ВСУ Мойсюк Евгений Георгиевич", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями

Он напомнил, что соответствующие указы о кадровых изменениях в руководстве войска уже подписаны.

"Вы все прекрасно знаете этих людей, знаете, что это мощные боевые офицеры. Самое главное - что патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военных", - подчеркнул Президент.

В то же время глава государства поблагодарил предыдущее руководство Генштаба и выразил уверенность, что новоназначенный глава "будет наращивать полученный боевой опыт, переход украинской армии на стандарты НАТО и вместе с Министерством обороны Украины создаст надлежащие условия для всех наших украинских защитников".