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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский представил воинам новое командование Генштаба ВСУ: Это патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский представил личному составу Сил спецопераций главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генерального штаба Сергея Шаптала и заместителя начальника Генштаба Евгения Мойсюка.

Новых руководителей в украинской армии глава государства представил во время участия в мероприятиях по случаю Дня ССО на Житомирщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия на странице Офиса Президента в Фейсбуке.

"В вашем присутствии я хочу отдельно поздравить с назначением и представить вам новых важных командиров в нашем войске. Это - главнокомандующий ВСУ генерал-майор Залужный Валерий Федорович, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Шаптала Сергей Александрович и заместитель главнокомандующего ВСУ Мойсюк Евгений Георгиевич", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями

Он напомнил, что соответствующие указы о кадровых изменениях в руководстве войска уже подписаны.

"Вы все прекрасно знаете этих людей, знаете, что это мощные боевые офицеры. Самое главное - что патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военных", - подчеркнул Президент.

В то же время глава государства поблагодарил предыдущее руководство Генштаба и выразил уверенность, что новоназначенный глава "будет наращивать полученный боевой опыт, переход украинской армии на стандарты НАТО и вместе с Министерством обороны Украины создаст надлежащие условия для всех наших украинских защитников".

Автор: 

Генштаб ВС (6571) Зеленский Владимир (21064) ВСУ (6735) Залужный Валерий (661) Шаптала Сергей (20)


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Топ комментарии
+40
Пиночетушка Рояльный..
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29.07.2021 13:37 Ответить
+35
Лучше бы новое командовавние само отрекомендовалось.

Бо представление из уст предателя ЗЕ замарает и кристально чистого человека.
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29.07.2021 13:39 Ответить
+23
И снова на Кловане не флага, ни шеврона...
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29.07.2021 13:46 Ответить
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Пиночетушка Рояльный..
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29.07.2021 13:37 Ответить
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29.07.2021 13:43 Ответить
Реклама бизнеса Президента Украины (95 Квартала) на российском государственном "Первом канале". Прямо сейчас. И точно не "с целью информационного воздействия на россиян". Это в рамках зарабатывания денег. Как и сериалы в Россию. И до одного места война, оккупация и тысячи погибших. Бизнес должен процветать, потому что деньги - их все https://censor.net/ru/v3279739
Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 6120
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30.07.2021 02:31 Ответить
и почему ж оно в куртяхе в такую то спеку???
броник? или памперс до подмышек? ))))
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29.07.2021 17:35 Ответить
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29.07.2021 19:28 Ответить
Лучше бы новое командовавние само отрекомендовалось.

Бо представление из уст предателя ЗЕ замарает и кристально чистого человека.
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29.07.2021 13:39 Ответить
зеля ставит своих, чтобы следили чтоб никто в сторону куйла не стрельнул, а то глаз в который собрался смотреть зеля закроется
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29.07.2021 13:41 Ответить
шут гороховый и сюда своего любовника - дерьмака приволок.
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29.07.2021 13:41 Ответить
а что за рембо на заднем плане в очках а-ля кобра
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29.07.2021 13:42 Ответить
ХЗ.Его тут друг за углом ждет.
Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 8367
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29.07.2021 13:47 Ответить
На 0.49 сек ишак наконец-то правильно называет свою силовую вертикаль-гавнокомандувач))))
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29.07.2021 14:25 Ответить
Ярмак ! Агент 007 !
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29.07.2021 17:10 Ответить
Яке ж воно тошнотворне
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29.07.2021 13:44 Ответить
И снова на Кловане не флага, ни шеврона...
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29.07.2021 13:46 Ответить
какаяразніца
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29.07.2021 16:02 Ответить
Дійсно патріоти...нічого заперечити.
Але ж Зе не патріот...
Прибере Єрмака і його шайку, отого зрадника із розвідки, тоді я подумаю.
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29.07.2021 13:49 Ответить
Що буде коли патріотами керує чувак під статтею 111?
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29.07.2021 13:51 Ответить
Нічого доброго.
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29.07.2021 13:53 Ответить
_Курточку застёгнутую напялил - в такую жару! Встреть я на улице сегодня простого типочка застёгнутого в таком прикиде, решил бы что или ********, или болеет чем. А это так вырядилось броник потому что...
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29.07.2021 13:49 Ответить
Бубу морозить після нірвани.)
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29.07.2021 13:52 Ответить
как он суров и компетентен! просто-таки джон рембо, наполеон и тэклбери в одном флаконе.
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29.07.2021 13:49 Ответить
Скорее вот эти в одном флаконе,сцыкунишка и наркошаЗеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 3378
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29.07.2021 20:02 Ответить
Мы молодцы!!!!! Украина это сказка!!!!
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29.07.2021 13:52 Ответить
Зеля сказав " Слава Україні", а присутні цього не очікували, що аж розгубились і не одразу відповіли.
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29.07.2021 13:53 Ответить
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29.07.2021 13:55 Ответить
цікаво, скільки воно тренувалося перед дзеркалом, шоб ото так сказати ? )))
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29.07.2021 17:37 Ответить
Дивився відосики попередника - як от він виступає
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29.07.2021 17:50 Ответить
а до этого ты два года с придурками работал?????
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29.07.2021 13:53 Ответить
вовка в худи по жаре не худи из кевлара и прочее понятно но так палится сцыт даже своих
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29.07.2021 13:57 Ответить
Було би файно, якби воно ще каску натягнуло.
Репортував ба мам Римі - мама, я пакушол, і в каске ))
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29.07.2021 14:00 Ответить
Зачем каску? Там не пробьет - сплошная кость. А кальций(из которого кости) - металл...
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29.07.2021 17:19 Ответить
Говнокомандуюче непорозуміння.
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29.07.2021 13:57 Ответить
Верховний точно командувач - непорозуміння.
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29.07.2021 15:20 Ответить
Шось у головнокомандувача язычок трохи заплетаеться, видно отдых удался!!!
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29.07.2021 14:02 Ответить
а может тепловой удар? в такую жару в курточке и бронике? он морда-лица красная какая. )))
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29.07.2021 17:39 Ответить
всем взрослым было неловко.. многим - стыдно..
и только воцарённый зебилами обдолбаныш резвился, как обычно.. и по сценарию и импровизировал, как мог
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29.07.2021 14:06 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27028169.html Дотиснули

Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 2722

Новина про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака стала топовою для всіх, хто пов'язаний з російсько-українською війною, оскільки за час свого правління він зробив дуже багато для розвалу та підриву боєздатності нашої армії.

Я просто нагадаю, що особисту війну проти «бойового бурундука», а саме так називають Хомчака на Повітрофлотському проспекті, я почав ще восени минулого року.

Це рішення було прийнято після вивчення багатьох факторів, які згодом переросли в одну ціль - Хомчака не має бути на посаді очільника нашої армії.

Провалене державне обороне замовлення лише частково демонструє некомпетентність даного персонажу. Для читачів я би хотів пояснити, що ДОЗ - це не тільки закупівля техніки для війська, а це також інвестування в нові перспективні зразки озброєння, які так необхідні нашим воїнам.

Тут слід відзначити і його роль в призупиненні розвитку ракетного щита України, кастрацію програм по «Нептуну», стагнацію в створенні комплексів «Сапсан» та «Грім». Особливо на цьому фоні виділяється проект нової ракети, яка так потрібна для боротьби проти ворожих укріплень, проте з потрібних 19 підписів для її впровадження не вистачає тільки підпису, власне самого «Бойового бурундука».

Відверто провалена робота з громадським сектором та волонтерами, була замінена Хомчаком теплою ванною його посіпак, які співали йому оди радості та використовували наклепні дані відносно противників їх шефа.
Хомчак увійде в історію командувач ЗСУ, який найбільше замазався в корупційних скандалах. Тут і його особисті отримання нових квартир,, використання службових ресурсів щоб зробити ремонт в них, махінації зі списуванням палива, і це лише невеликий перелік …

Проте вінцем корупціі Хомчака можна вважати боротьбу за його «праву руку», очільника Командування медичними силами генерала Хоменко. Людина була спіймана за руку при отриманні хабаря, скандал з масками за мільйони ще досі живий в пам'яті.
Проте Хомчак не призначав нікого на дану посаду… півроку!
Півроку в воюючій країні де кожного дня ми отримуємо звістки про поранених у нас не було очільника Медичних сил!

Нагадаю, що в лютому 2021 також відбулась гучна пресконференція, на якій представники волонтерського руху озвучили кричущі факти численних порушень та злісного невиконання наказів з боку керівництва Генерального штабу Збройних сил України. На думку багатьох волонтерів, дії Руслана Хомчака та його підлеглих підривали обороноздатність держави. Фактор війни Хомчака з Міністерством Оброни зіграв і свою роль, проте факт невиконання очільником ЗСУ більше ніж 90 наказів - не інакше як саботаж це не назвеш.

Показово була реакція проти волонтерів та активістів - спроби відкрити липові справи в судах, тупі і недолугі відосікі від помічників Хомчака в стилі «95 кварталу», які мали на меті полити зокрема і мене лайном, залякування та використання бюрократичного пресу проти неугодних офіцерів…

Особливо яскравим був випадок на пресс конференції коли один з кварталівських посіпак прибіг, не пошкодувавши свого часу.
Ми надали йому слово і почавши з представлення себе «як помічник Хомчака», вже після першого питання до себе почав верещати в мікрофон : «Да йдіть всі в сраку».
Особливо повеселила повідомлення на сторінці генштабу, де вони розкопували як Хомчак допомогає та переживає за долю сержанта Андрія Антоненка - нажаль це виявилось звичайною чергою брехнею пресс служби Хомчака.

Проте, боротьба триває і далі.
Шановні щурі Генерального штабу, всі і про всіх пам'ятають!
І чистки від Хомчаковського непотребу будуть рішучими і невідворотними!

Але головне в цій історії інше.
Громадянське суспільство в Україні має вагу і здатне підштовхувати владу до прийняття рішень.
Я не сумніваюсь в тому, що фактор постійного інформаційного тиску, численних розслідувань та публікацій зробив своб справу і цій невеликій перемозі.

Вчора українському народу було представлено нового очільника збройними силами Україні - це бойовий генерал-майор Валерій Федорович Залужний.
Я хотів сказати, що я відкритий маю надію співпрацювати і допомогати нашій армії на новому рівні.
Ми готові до контакту та діалогу і маємо надію в це почуєте та скористайтесь.
Чому так? Та все просто.

У нашої Вкраіни є два шляхи розвитку:
Перший - це стати федеральним округом в обіймах держави агресора.
Інший - прийняти бій і перемогти у майбутній великій війні.

І я щиро вірю, що рабів не пускають до раю.
https://www.facebook.com/mykhailo.makaruk/posts/4042869585831619 Михаил Макарук
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29.07.2021 14:09 Ответить
_С такими своими (формально) главнокомандующими и врагов не надо. Интересно сколько у него медалей орденов от путлера?
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29.07.2021 14:21 Ответить
ЗєГівнокомандуючий знає ще якісь епітети крім "потужний"?
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29.07.2021 14:15 Ответить
Для меня, после Авакова, это слово стало синонимом со словом гамно.
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29.07.2021 19:47 Ответить
Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 7399
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29.07.2021 14:26 Ответить
Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 5782
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29.07.2021 14:26 Ответить
Такие люди позорят страну.
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29.07.2021 14:33 Ответить
а Эрмака и ДЭмченка минять когда будешь????
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29.07.2021 14:37 Ответить
Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 9543
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29.07.2021 14:39 Ответить
Боится военных? Куртку одел при температуре 33 градуса.
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29.07.2021 14:48 Ответить
три одетых бронежилета немного выпирают..
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29.07.2021 15:46 Ответить
А Ті , кого посунули били не патріоти ? Президент-- дезертир, до воєнкомату не
з,являвся а Ті війскові в той час були на фронті.
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29.07.2021 14:57 Ответить
Зеленский и патриоты???? Жесть
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29.07.2021 15:00 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUuAm8hZ-ET_maXxR29t7GutdpE-JQF1J1jPss8H-jbv1MZZBybd8fvG3k-uAyT5oTwdGKThpBvo6tC_UUrBe5bqf5Aj13UuWJin2AmNhHhgwUGgF2apLZBPqQHvRH50Hk&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUuAm8hZ-ET_maXxR29t7GutdpE-JQF1J1jPss8H-jbv1MZZBybd8fvG3k-uAyT5oTwdGKThpBvo6tC_UUrBe5bqf5Aj13UuWJin2AmNhHhgwUGgF2apLZBPqQHvRH50Hk&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Генерал Зеленский и маршал Ермак))))))

Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет - Цензор.НЕТ 1853
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29.07.2021 15:02 Ответить
дерьмак косит под типо Джони из нама а на деле напоминает енерала из Лаоса из фильма Эйр Америка
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29.07.2021 18:37 Ответить
Не зрозумів, а до чого воно гавкнуло Слава Україні?
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29.07.2021 15:29 Ответить
мосейчучку в министры пропаганды нариковского рейха
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29.07.2021 16:03 Ответить
Що ж ти, Піночет грьобаний, тримав на таких високих посадах в арміі не патріотів ?
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29.07.2021 16:19 Ответить
Що ж ти, Піночет грьобаний, тримав на таких високих посадах в арміі не патріотів ?
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29.07.2021 16:24 Ответить
Зелёный Великан научит воевать самую сильную армию Европы
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29.07.2021 16:51 Ответить
Ми нє понялі, але є у нас сумнєніє, дядю, що ти - чи то зільоний, чи, просто, мудак.
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29.07.2021 17:08 Ответить
Так победимъ,***...
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29.07.2021 17:37 Ответить
ЭТО ВМЕСТО НОВОГО ВООРУЖЕНИЯ !?)
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29.07.2021 17:43 Ответить
Да, они-то возможно и патриоты Украины, но вот только ты к ним не относишься, а жаль!
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29.07.2021 19:07 Ответить
На вулиці +30+35...Він відморожений???
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29.07.2021 19:07 Ответить
Чё Вы спрашиваете? Вы смотрите видосик
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29.07.2021 19:18 Ответить
Я ж не відморожений дивитися ОТЕ!!!
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29.07.2021 19:20 Ответить
Тьфу, срочно проблеваться нужно. Президент-предатель рассуждает о патриотизме, я не могу, смешно
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29.07.2021 20:27 Ответить
Де його лабутени ортопедичні, гидко дивитись.
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29.07.2021 22:27 Ответить
когда уволишь начальника комитета по разведке Демченка агента ФСБ???! этого крота Руслана Демченка давно НАРЫ ждут.
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30.07.2021 02:49 Ответить
"Вы все прекрасно знаете этих людей, знаете, что это мощные боевые офицеры. Самое главное - что патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военных"
А в это время боевой офицер и патриот генерал-лейтенант Павловский остается в СИЗО...
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30.07.2021 08:23 Ответить
У бєні або у його одоробла є розумні люди,патріоти?У злодіїв,гопників можуть бути тільки тупі брехуни,крадуни і інша свора.
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30.07.2021 08:35 Ответить
Він усунув патріота і заслуженого офіцера -- Сергія Кривоноса. А Павловського посадив за грати, чмо.
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10.08.2021 07:52 Ответить
 
 