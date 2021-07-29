Зеленский представил воинам новое командование Генштаба ВСУ: Это патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский представил личному составу Сил спецопераций главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генерального штаба Сергея Шаптала и заместителя начальника Генштаба Евгения Мойсюка.
Новых руководителей в украинской армии глава государства представил во время участия в мероприятиях по случаю Дня ССО на Житомирщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия на странице Офиса Президента в Фейсбуке.
"В вашем присутствии я хочу отдельно поздравить с назначением и представить вам новых важных командиров в нашем войске. Это - главнокомандующий ВСУ генерал-майор Залужный Валерий Федорович, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Шаптала Сергей Александрович и заместитель главнокомандующего ВСУ Мойсюк Евгений Георгиевич", - отметил Зеленский.
Он напомнил, что соответствующие указы о кадровых изменениях в руководстве войска уже подписаны.
"Вы все прекрасно знаете этих людей, знаете, что это мощные боевые офицеры. Самое главное - что патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военных", - подчеркнул Президент.
В то же время глава государства поблагодарил предыдущее руководство Генштаба и выразил уверенность, что новоназначенный глава "будет наращивать полученный боевой опыт, переход украинской армии на стандарты НАТО и вместе с Министерством обороны Украины создаст надлежащие условия для всех наших украинских защитников".
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броник? или памперс до подмышек? ))))
Бо представление из уст предателя ЗЕ замарает и кристально чистого человека.
Але ж Зе не патріот...
Прибере Єрмака і його шайку, отого зрадника із розвідки, тоді я подумаю.
Репортував ба мам Римі - мама, я пакушол, і в каске ))
и только воцарённый зебилами обдолбаныш резвился, как обычно.. и по сценарию и импровизировал, как мог
Новина про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака стала топовою для всіх, хто пов'язаний з російсько-українською війною, оскільки за час свого правління він зробив дуже багато для розвалу та підриву боєздатності нашої армії.
Я просто нагадаю, що особисту війну проти «бойового бурундука», а саме так називають Хомчака на Повітрофлотському проспекті, я почав ще восени минулого року.
Це рішення було прийнято після вивчення багатьох факторів, які згодом переросли в одну ціль - Хомчака не має бути на посаді очільника нашої армії.
Провалене державне обороне замовлення лише частково демонструє некомпетентність даного персонажу. Для читачів я би хотів пояснити, що ДОЗ - це не тільки закупівля техніки для війська, а це також інвестування в нові перспективні зразки озброєння, які так необхідні нашим воїнам.
Тут слід відзначити і його роль в призупиненні розвитку ракетного щита України, кастрацію програм по «Нептуну», стагнацію в створенні комплексів «Сапсан» та «Грім». Особливо на цьому фоні виділяється проект нової ракети, яка так потрібна для боротьби проти ворожих укріплень, проте з потрібних 19 підписів для її впровадження не вистачає тільки підпису, власне самого «Бойового бурундука».
Відверто провалена робота з громадським сектором та волонтерами, була замінена Хомчаком теплою ванною його посіпак, які співали йому оди радості та використовували наклепні дані відносно противників їх шефа.
Хомчак увійде в історію командувач ЗСУ, який найбільше замазався в корупційних скандалах. Тут і його особисті отримання нових квартир,, використання службових ресурсів щоб зробити ремонт в них, махінації зі списуванням палива, і це лише невеликий перелік …
Проте вінцем корупціі Хомчака можна вважати боротьбу за його «праву руку», очільника Командування медичними силами генерала Хоменко. Людина була спіймана за руку при отриманні хабаря, скандал з масками за мільйони ще досі живий в пам'яті.
Проте Хомчак не призначав нікого на дану посаду… півроку!
Півроку в воюючій країні де кожного дня ми отримуємо звістки про поранених у нас не було очільника Медичних сил!
Нагадаю, що в лютому 2021 також відбулась гучна пресконференція, на якій представники волонтерського руху озвучили кричущі факти численних порушень та злісного невиконання наказів з боку керівництва Генерального штабу Збройних сил України. На думку багатьох волонтерів, дії Руслана Хомчака та його підлеглих підривали обороноздатність держави. Фактор війни Хомчака з Міністерством Оброни зіграв і свою роль, проте факт невиконання очільником ЗСУ більше ніж 90 наказів - не інакше як саботаж це не назвеш.
Показово була реакція проти волонтерів та активістів - спроби відкрити липові справи в судах, тупі і недолугі відосікі від помічників Хомчака в стилі «95 кварталу», які мали на меті полити зокрема і мене лайном, залякування та використання бюрократичного пресу проти неугодних офіцерів…
Особливо яскравим був випадок на пресс конференції коли один з кварталівських посіпак прибіг, не пошкодувавши свого часу.
Ми надали йому слово і почавши з представлення себе «як помічник Хомчака», вже після першого питання до себе почав верещати в мікрофон : «Да йдіть всі в сраку».
Особливо повеселила повідомлення на сторінці генштабу, де вони розкопували як Хомчак допомогає та переживає за долю сержанта Андрія Антоненка - нажаль це виявилось звичайною чергою брехнею пресс служби Хомчака.
Проте, боротьба триває і далі.
Шановні щурі Генерального штабу, всі і про всіх пам'ятають!
І чистки від Хомчаковського непотребу будуть рішучими і невідворотними!
Але головне в цій історії інше.
Громадянське суспільство в Україні має вагу і здатне підштовхувати владу до прийняття рішень.
Я не сумніваюсь в тому, що фактор постійного інформаційного тиску, численних розслідувань та публікацій зробив своб справу і цій невеликій перемозі.
Вчора українському народу було представлено нового очільника збройними силами Україні - це бойовий генерал-майор Валерій Федорович Залужний.
Я хотів сказати, що я відкритий маю надію співпрацювати і допомогати нашій армії на новому рівні.
Ми готові до контакту та діалогу і маємо надію в це почуєте та скористайтесь.
Чому так? Та все просто.
У нашої Вкраіни є два шляхи розвитку:
Перший - це стати федеральним округом в обіймах держави агресора.
Інший - прийняти бій і перемогти у майбутній великій війні.
І я щиро вірю, що рабів не пускають до раю.
https://www.facebook.com/mykhailo.makaruk/posts/4042869585831619 Михаил Макарук
медалейорденов от путлера?
з,являвся а Ті війскові в той час були на фронті.
Генерал Зеленский и маршал Ермак))))))
А в это время боевой офицер и патриот генерал-лейтенант Павловский остается в СИЗО...