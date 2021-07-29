Это умственные упражнения или альтернативная история, - "слуга народа" Корниенко объяснил слова Арахамии о "шантаже всего мира" ядерным оружием

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал слова лидера фракции в Раде Давида Арахамии о том, что Украина "могла бы шантажировать весь мир" при помощи ядерной бомбы, "умственными упражнениями" и альтернативной историей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом Корниенко заявил в эфире "Украина 24".

"Давид Георгиевич заявил в форме "если бы это могло быть, если бы первые руководители страны не подписали бы Будапештский меморандум, то может мы могли бы...". Это такие упражнения умственные по тому, как бы могло быть. Или альтернативная история. Я не думаю, что Давид Георгиевич имел ввиду, что нам сейчас следует срочно делать ядерную бомбу и шантажировать ею весь мир, как это делает Иран или КНДР", - сказал парламентарий.

По его словам, суть заявления Арахамии заключается в том, что Украине не помешают дополнительные гарантии безопасности на фоне событий в мире и с Северным потоком-2.

"Конечно, Украине не помешают какие-то дополнительные гарантии и механизмы их осуществления – это важнее", - отметил Корниенко.

Ранее Арахамия заявил, что Украина совершила "фатальную ошибку", подписав Будапештский меморандум, при условии сохранения ядерного потенциала Украина могла бы "шантажировать весь мир".

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