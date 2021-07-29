Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций
Украинские воины ликвидировали под Донецком троих российских наемников.
Об этом сообщают интернет-ресурсы российских оккупантов, в частности так называемой "народной милиции "ДНР", передает Цензор.НЕТ.
Российские оккупанты сообщили, что украинские воины 2-го механизированного батальона 93-й ОМБр ликвидировали в районе н.п. Новая Марьевка троих российских наемников, еще один российский наемник был ранен.
Ранее 24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало.
26 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенного тяжелого артиллерийского вооружения: в результате семь украинских воинов получили ранения и травмы.
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PS Парни - молодцы!
В Украине не сажают за то, что является вашими больными фантазиями.
Помощи у р..ских не просите,
падать будете, - они вас подтолкнут.
Если упадете - не кричите,
насмерть вас, лежащего забьют...
Сокровенным с р..ским не делитесь,-
нет у р..ской подлости границ,
Это только в сказках - добрый витязь
в жизни - череда воров-убийц.
Мы не мстим, мы восстанавливаем справедливость.
Об этом сообщают интернет ресурсы российских оккупантов-ну а сами что не знали об этом?Похоже на дезинформацию.
В. М. Боткин во время спора с Некрасовым.»
Слава Україні!
Героям Слава!
Молодці , так тримати !!
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ !