Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций

Украинские воины ликвидировали под Донецком троих российских наемников.

Об этом сообщают интернет-ресурсы российских оккупантов, в частности так называемой "народной милиции "ДНР", передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты сообщили, что украинские воины 2-го механизированного батальона 93-й ОМБр ликвидировали в районе н.п. Новая Марьевка троих российских наемников, еще один российский наемник был ранен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало. ФОТОрепортаж

Ранее 24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало.

26 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенного тяжелого артиллерийского вооружения: в результате семь украинских воинов получили ранения и травмы.