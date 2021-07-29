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Новости Агрессия России против Украины
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Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций

Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций

Украинские воины ликвидировали под Донецком троих российских наемников.

Об этом сообщают интернет-ресурсы российских оккупантов, в частности так называемой "народной милиции "ДНР", передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты сообщили, что украинские воины 2-го механизированного батальона 93-й ОМБр ликвидировали в районе н.п. Новая Марьевка троих российских наемников, еще один российский наемник был ранен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало. ФОТОрепортаж

Ранее 24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало.

26 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенного тяжелого артиллерийского вооружения: в результате семь украинских воинов получили ранения и травмы.

Автор: 

ликвидация (3764) Донбасс (26958) 93 отдельная механизированная бригада (303) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+42
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 8625
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29.07.2021 14:02 Ответить
+32
этого мало!!!!!
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29.07.2021 14:01 Ответить
+30
Дуже мало .
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29.07.2021 14:04 Ответить
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Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 8690
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29.07.2021 14:00 Ответить
этого мало!!!!!
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29.07.2021 14:01 Ответить
Дуже мало .
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29.07.2021 14:04 Ответить
мало, зато ХОРОШО!
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29.07.2021 15:33 Ответить
Вперед, сделай больше.

PS Парни - молодцы!
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29.07.2021 14:13 Ответить
Вот это и есть воины! Молодцы хлопцы!
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29.07.2021 14:17 Ответить
А как же ты это сделаешь? Только нарушив приказ "не стрелять", "не провоцировать". Тем самым посадят в тюрьму в Украине. Сколько уже сидит защитников. В Украине по сути запрещено защищать свою Родину.
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29.07.2021 14:45 Ответить
Так, как сделали. Или по-вашему - их уже посадили?
В Украине не сажают за то, что является вашими больными фантазиями.
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29.07.2021 18:57 Ответить
Ещё не вечер
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29.07.2021 21:07 Ответить
3 бібізяни полетіли у пекло. Попутного вітру.
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29.07.2021 14:01 Ответить
Хоть бы фотографии опубликовали. В свете того, шо шмаркля запретил стрелять - мало верится в правдивость новости. Тем более дыровцам на руку такое постить, типа укрофашисты их обстреливают и убивают мирных пополченцев
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29.07.2021 14:15 Ответить
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 8625
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29.07.2021 14:02 Ответить
У бажано 1 Н.
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29.07.2021 14:10 Ответить
А. Барков:
Помощи у р..ских не просите,
падать будете, - они вас подтолкнут.
Если упадете - не кричите,
насмерть вас, лежащего забьют...
Сокровенным с р..ским не делитесь,-
нет у р..ской подлости границ,
Это только в сказках - добрый витязь
в жизни - череда воров-убийц.
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29.07.2021 14:05 Ответить
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 3063
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29.07.2021 14:06 Ответить
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 6121
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29.07.2021 14:08 Ответить
Чудово!
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций - Цензор.НЕТ 5594
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29.07.2021 14:09 Ответить
Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций
Мы не мстим, мы восстанавливаем справедливость.
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29.07.2021 14:09 Ответить
Оце сусіди нап'ютьця на похоронах водко-бояришник на халяву!!!
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29.07.2021 14:11 Ответить
тому у нас і земля така родюча, бо усілякі зайди та іхтамнєти, вже більше тисячі років удобрюють її своїми тушками ... ще три "свіно-собакі" пішли на добрива ... Гарна новина !!!
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29.07.2021 14:12 Ответить
закрил ванька-то, іпатєку поді))
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29.07.2021 14:14 Ответить
Украинские воины ликвидировали под Донецком троих российских наемников.
Об этом сообщают интернет ресурсы российских оккупантов-ну а сами что не знали об этом?Похоже на дезинформацию.
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29.07.2021 14:18 Ответить
? не тупи.. а если прилетело.. то что должны были смску отправить на нашу сторону
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29.07.2021 14:41 Ответить
Гарна новина, підняла настрій.... давно подібного не читав...
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29.07.2021 14:24 Ответить
трамвай их больше давит
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29.07.2021 14:36 Ответить
Пошукайте на телеграм штирлиц, там є багато цікавого.
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29.07.2021 15:53 Ответить
три егорки под пригорком
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29.07.2021 14:24 Ответить
Зелена, тупа концепція - перестати стріляти - втратила силу?
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29.07.2021 14:25 Ответить
Зачем это нагнетание? Сейчас перемирие и прекращения огня. Правильно присать " три российских наёмника погибли в результате неаккуратного обращения с завезённым из росии оружием".
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29.07.2021 14:44 Ответить
"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." -

В. М. Боткин во время спора с Некрасовым.»
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29.07.2021 14:49 Ответить
Хаха. Яка сумна новина
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29.07.2021 14:50 Ответить
Хоч одна хороша новина.
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29.07.2021 14:55 Ответить
Смерть рашистським окупантам!
Слава Україні!
Героям Слава!
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29.07.2021 15:09 Ответить
Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій - Цензор.НЕТ 9200
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29.07.2021 15:10 Ответить
Перепрошую - а єнот вже був?
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29.07.2021 15:59 Ответить
Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій - Цензор.НЕТ 7552
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29.07.2021 16:51 Ответить
Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій - Цензор.НЕТ 3910
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29.07.2021 17:38 Ответить
Слава Украiнi! Героям Слава!
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29.07.2021 16:11 Ответить
Від таких новин , стає якось радісно на душі і гордість переповняє за наших хлопців 👍🏼👍🏼👍🏼
Молодці , так тримати !!
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29.07.2021 17:33 Ответить
А что, фото для статьи вместо живого не могли нагуглить цинк с тряпкой???
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29.07.2021 19:20 Ответить
Трьох російських найманців знищено під Донецьком: українці помстилися за обстріли наших позицій - Цензор.НЕТ 4863
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29.07.2021 20:30 Ответить
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ !
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29.07.2021 21:08 Ответить
 
 