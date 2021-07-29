Данилюка исключили из конкурса на должность директора БЭБ: Недоминистерство образования со Шкарлетом не признает мой диплом
Экс-секретарь СНБО и автор концепции Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Данилюк рассказал, что комиссия исключила его из конкурса на должность главы БЭБ.
Об этом Данилюк рассказал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Ручная конкурсная комиссия исключила меня из конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности, которое я придумал, предложил и системно пытался запустить в течение более 10 лет. Я знал, что так будет, но повод, под которым они это сделали, - это просто эпически! Оказывается, у меня нет профильного образования", - говорится в сообщении.
По словам Данилюка, его диплом Индианского университета не признали.
"Группа товарищей без собственного мнения не признали мой диплом одного из самых престижных университетов мира - Индианского университета! Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах - значит, у меня было достаточно образования, а сейчас - нет?!" - рассказал он.
"Оказывается, недоминистерство образования Украины с недоминистром Шкарлетом, который вообще занимался плагиатом, имеет право не признать мой диплом одного из лучших вузов мира! Это нонсенс! Речь сейчас не о Данилюке - речь о том, что нас всех держат за полных дураков! Это не просто профанация вместо конкурса, это позор высшей пробы! И это - разрушение БЭБ с самого его начала", - подытожил он.
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- Не при детях ))
Ты идиот?? Или слепой был??
Якщо буде як Милованов чи Лещенко просто холуєм, то кар'єрний рост забезпечений.
Тому Данилюку поки що нічого в держструктурах гідного не світить.
https://diplhelper.com/diplomy/diplomy-o-vysshem-obrazovanii-ssha-i-kanady/120-diplom-o-vysshem-obrazovanii-v-ssha/147-kupit-diplom-ssha-indianskij-universitet-blumington.html
😀
У цілому тут навчаються більше 100 тис. студентів, з яких 42 тис. на кампусі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Блумінгтоні і близько 37 тис. в в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 Індіанаполісі .
Школа бізнесу Kelley School of Business в університеті входить до 50 найкращих бізнес-шкіл світу
https://diplhelper.com/diplomy/diplomy-o-vysshem-obrazovanii-ssha-i-kanady/120-diplom-o-vysshem-obrazovanii-v-ssha/147-kupit-diplom-ssha-indianskij-universitet-blumington.html
Подозреваю, что вам действительно далеко до диплома Kelley от IU.
В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция» (младший специалист).
В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».
В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».
Індіанський університет займає 101-150 місце в світовому рейтингу (універ Шевченка, для прикладу 601-650) і 53-64 місце в рейтингу США. Так що заткни фонтан, чмо.
І так, радше за все, затягне і наступного разу.
б) Блазень отримав 30% у І турі. І зараз має ті самі 30%.
Тож не тіш себе марними надіями...
І хто йому винен?
А всьо что нє котіруєтся в Расєюшкє зєльоная плєсєнь нє прінімаєт