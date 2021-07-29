Данилюка исключили из конкурса на должность директора БЭБ: Недоминистерство образования со Шкарлетом не признает мой диплом

Экс-секретарь СНБО и автор концепции Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Данилюк рассказал, что комиссия исключила его из конкурса на должность главы БЭБ.

Об этом Данилюк рассказал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ручная конкурсная комиссия исключила меня из конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности, которое я придумал, предложил и системно пытался запустить в течение более 10 лет. Я знал, что так будет, но повод, под которым они это сделали, - это просто эпически! Оказывается, у меня нет профильного образования", - говорится в сообщении.

По словам Данилюка, его диплом Индианского университета не признали.

"Группа товарищей без собственного мнения не признали мой диплом одного из самых престижных университетов мира - Индианского университета! Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах - значит, у меня было достаточно образования, а сейчас - нет?!" - рассказал он.

"Оказывается, недоминистерство образования Украины с недоминистром Шкарлетом, который вообще занимался плагиатом, имеет право не признать мой диплом одного из лучших вузов мира! Это нонсенс! Речь сейчас не о Данилюке - речь о том, что нас всех держат за полных дураков! Это не просто профанация вместо конкурса, это позор высшей пробы! И это - разрушение БЭБ с самого его начала", - подытожил он.

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