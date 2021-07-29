Украина будет отмечать День молодежи вместе со всем миром 12 августа: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский установил в Украине День молодежи, который будут отмечать ежегодно 12 августа, в Международный день молодежи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский подписал соответствующий указ № 333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также с учетом инициативы молодежных организаций и движений.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее День молодежи отмечался в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.

Читайте также: Зеленский представил воинам новое командование Генштаба ВСУ: Это патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет. ВИДЕО