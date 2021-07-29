РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3843 посетителя онлайн
Новости
1 859 10

Украина будет отмечать День молодежи вместе со всем миром 12 августа: Зеленский подписал указ

Украина будет отмечать День молодежи вместе со всем миром 12 августа: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский установил в Украине День молодежи, который будут отмечать ежегодно 12 августа, в Международный день молодежи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский подписал соответствующий указ № 333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также с учетом инициативы молодежных организаций и движений.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее День молодежи отмечался в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.

Читайте также: Зеленский представил воинам новое командование Генштаба ВСУ: Это патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) молодежь (245) праздник (1691) указ (528)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
клован зеля 25 января родился и тут у меня когнитивний дисонанс почему мама римма не назвала Володю Татьяной
показать весь комментарий
29.07.2021 14:43 Ответить
+3
Темнота друг молодежи.
В темноте не видно рожи.
- Я люблю тебя.
- Я тоже.
- Я хочу тебя.
- Я тоже.
- Как тебя зовут?
- Сережа.
- Ух ты #ля, меня ведь тоже!
показать весь комментарий
29.07.2021 14:27 Ответить
+3
ну дык 1 апреля же? Там двойной праздник: день клована и день выборцев зеленского
показать весь комментарий
29.07.2021 14:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Темнота друг молодежи.
В темноте не видно рожи.
- Я люблю тебя.
- Я тоже.
- Я хочу тебя.
- Я тоже.
- Как тебя зовут?
- Сережа.
- Ух ты #ля, меня ведь тоже!
показать весь комментарий
29.07.2021 14:27 Ответить
************ з Сердючкою будуть?
показать весь комментарий
29.07.2021 14:29 Ответить
Есть день клоуна?
показать весь комментарий
29.07.2021 14:34 Ответить
17 апреля.
показать весь комментарий
29.07.2021 14:37 Ответить
клован зеля 25 января родился и тут у меня когнитивний дисонанс почему мама римма не назвала Володю Татьяной
показать весь комментарий
29.07.2021 14:43 Ответить
ну дык 1 апреля же? Там двойной праздник: день клована и день выборцев зеленского
показать весь комментарий
29.07.2021 14:37 Ответить
Молоді відзначають день молоді кожен день...
показать весь комментарий
29.07.2021 17:19 Ответить
Продався кацапам!
показать весь комментарий
29.07.2021 19:54 Ответить
Коли ж ми вже Різдво та Пасху будемо разом з усім світом святкувати , а не окремо , з Гундяєм московським , наче якісь виродки . Задовбали ці шевчуки з єпіфаніями . Люди вже самостійно переходять на свій рідний календар , цілими родинами . А "блаженнійші" ніц но гроші рахують .
показать весь комментарий
29.07.2021 21:14 Ответить
 
 