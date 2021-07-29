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Милованов объяснил исключение Данилюка из конкурса на главу БЭБ: Есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий

Милованов объяснил исключение Данилюка из конкурса на главу БЭБ: Есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий

Сегодня конкурсная комиссия Бюро экономической безопасности (БЭБ) не допустила к конкурсу Александра Данилюка. Причина: проблемы с профильным образованием.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Первое, я очень ценю Александра за профессионализм и этику. Он был и есть для меня ментором и ролевой моделью. Поэтому мне очень обидно оказаться в ситуации, где я должен выбирать между законом и Александром. Что случилось? Закон требует наличие у кандидатов экономического или юридического образования. Александр подал три диплома. Первый об инженерном образовании из КПИ (не подходит, потому что не экономическое). Второй о профессиональном образовании в области фондового рынка (не подходит, потому что не высшее). Третий - диплом по бизнес образованию университета Индианы, специализация финансы. Все дискуссии в комиссии и публично вокруг именно этого диплома", - объяснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилюка исключили из конкурса на должность директора БЭБ: Недоминистерство образования со Шкарлетом не признает мой диплом

"Хотя бизнес образование и экономическое образование для многих экономистов разные вещи, в Украине закон определяет бизнес образование в финансах специализацией в области экономики. Поэтому этот диплом мог бы удовлетворить требования закона. Но есть проблема: закон не признает автоматически иностранные дипломы. Для признания нужно пройти довольно простую и формальную процедуру (называется нострификация). Подаешь диплом в МОН, они проверяют настоящий ли диплом (вспомните министра юстиции Зварыча, у которого оказалось, что нет настоящего иностранного диплома) и проверяют соответствуют ли прослушанные курсы специальности и какой. Для своего диплома из Висконсина я это делал. Это легко. Александр этого не сделал. Поэтому, по сути, комиссия понимает, что образование есть, но по закону признать этого не может. Потому что есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий. Я знаю Александра и верю ему. Я уверен, что диплом настоящий. Но закон требует проверки, а не веры. И комиссия не может нарушить закон. Как бы нам не нравился Александр. Потому что это статья и суд", - добавил Милованов.

"Что можно было сделать? Предоставить дополнительное время Александру подтвердить подлинность диплома. Через нострификацию или хотя бы письмом от Индианы. Тогда мы должны дать такие же возможности всем, кто подал неполные пакеты документов. Не только Александру (потому что мы его знаем и любим), но и всем, кто нам неизвестны. В то же время, служба БЭБ должна заработать с 25 сентября. Тогда перестают работать другие службы. И времени практически нет. Также, дополнительное время на исправление документов было бы вновь нарушением закона и условий конкурса, потому что кандидаты должны были подать финальные пакеты до 7 июля", - отметил он.

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"Политическая работа требует четкости в публичных коммуникациях. Но этого недостаточно. Нужна четкость в документах. Это просто вопрос профессионализма. И ответственности кандидатов. Я провел рынок земли. Была одна публичная история. И была другая - где все пытались остановить рынок формально, в рамках закона. Если бы я писал бы законы, которые нарушали бы другие законы, реформы не было. Так же и здесь с Александром. Публичная позиция и политический опыт — это круто. Но также нужно компетентно заполнять документы в соответствии с законом", - констатировал Милованов.

"И я еще ничего не говорю о подделанных справках от психиатра", - акцентировал он.

Ранее Данилюка исключили из конкурса на должность директора БЭБ: Недоминистерство образования со Шкарлетом не признает мой диплом.

Милованов объяснил исключение Данилюка из конкурса на главу БЭБ: Есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий 01
Милованов объяснил исключение Данилюка из конкурса на главу БЭБ: Есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий 02

Автор: 

диплом (125) конкурс (1146) высшее образование (183) Данилюк Александр (469) Милованов Тимофей (289) Бюро экономической безопасности (214)


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Топ комментарии
+13
А в личном деле на должность секретаря РНБО тоже ксерокс??
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29.07.2021 14:27 Ответить
+12
молодец милованов, 10 баллов из 9, диплом настоящий, а ксерокс с него- нет...
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29.07.2021 14:30 Ответить
+11
Є печатка інститута, але немає підтвердження, що печатка справжня.
Є паспорт, але немає підтвердження, що він справжній.
І т.д.
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29.07.2021 14:31 Ответить
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А в личном деле на должность секретаря РНБО тоже ксерокс??
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29.07.2021 14:27 Ответить
Ага. І міністром фінансів с ксероксом.
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29.07.2021 14:32 Ответить
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30.07.2021 09:38 Ответить
Это же в другом шкафу лежит, а по закону, из одного шкафа в другой перекладывать нельзя- называется деджитализация от клоунов
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29.07.2021 14:33 Ответить
Не кизди, Милованов. Трускавецкие посиделки автоматически дают диплом доктора юридических и экономических наук в одном флаконе минеральной воды.
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29.07.2021 14:28 Ответить
молодец милованов, 10 баллов из 9, диплом настоящий, а ксерокс с него- нет...
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29.07.2021 14:30 Ответить
Є печатка інститута, але немає підтвердження, що печатка справжня.
Є паспорт, але немає підтвердження, що він справжній.
І т.д.
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29.07.2021 14:31 Ответить
в Зеленых дуриков нужна справка на справку... и так до бесконечности...
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29.07.2021 14:39 Ответить
Милованов, а чому ваш з Данилюком преЗедент не дотрумується букви законів, страшенну відданість яким ти намагаєшся імітувати?
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29.07.2021 14:34 Ответить
Это же тот самый самокритичный человек в Украине....
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29.07.2021 14:34 Ответить
теперь этот дибил вершит судьбы....
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29.07.2021 14:40 Ответить
А что мешало Данелюку все подтвердить , Сегодняшняя коммуникация , - Не Почтовые голуби.
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29.07.2021 14:34 Ответить
Ні, це тут не проходить. Всі кажуть: "До моргу!"
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29.07.2021 14:54 Ответить
Курсы Песоцкого при IU закончил - и уже Наполеон.
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29.07.2021 14:34 Ответить
Это ящик из-под ксерокса пустой за должность а не диплом.
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29.07.2021 14:36 Ответить
Нехай кИВУ попросить, той йому що завгодно намалює.
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29.07.2021 14:37 Ответить
ківа взагалі, тепер на професора може претендувати... може й Миловарева посуне.
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29.07.2021 14:42 Ответить
хто такі економісти? Бухгалтер - економіст? Інженер, що розраховує і вибирає оптимальні виробничі процеси для зниження собівартості - економіст? Бізнесмен, що сам планує свій бізнес - економіст? Якщо ці перераховані особи успішно ведуть бізнес на протязі ось вже тридцяти років, то хіба вони погано розбираються в економіці?
І що корисного створив міллованов із своєю так званою "школою економіки"? Хто про неї знав до приходу квартальних? Тут ціла академія наук ніяк не може підсказати правильні економічні рішення уряду. І раптом вилазить якийсь мілованов і починає тикати носом у відсутність у когось диплома. У азірова був диплом маркшейдера. Але це йому не заважало лізти своєми москальськими лапами в українську економіку.
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29.07.2021 14:42 Ответить
Щодо школи економіки, то це заробляння бабла на підробці відомого бренду: London School of Economics. Так само к-цапи в Москві заснували заклад Высшая школа экономики. Саме тому не університет, не інститут, а школа.
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29.07.2021 16:20 Ответить
Так а де ж сам диплом? І хто така індіана?
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29.07.2021 14:44 Ответить
Бизнес школа Индианского университета в США.
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29.07.2021 14:56 Ответить
сарказм це, але дівчина Індіана...
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29.07.2021 15:04 Ответить
Почему б тогда ему не поработать по специальности, то есть, пойти в бизнес?
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29.07.2021 15:11 Ответить
Так шо уже, дипломы купленные в подземном переходе еще надо и у нотариуса охвормлять? Грабьёж куда глядит полиция!
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29.07.2021 15:49 Ответить
Щоб взяти на роботу в РНБО - апостиль був не потрібен, а в БЕБ відразу став потрібен?
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29.07.2021 16:01 Ответить
Master of Business Administration Университета Индиана должно было быть вполне достаточным.
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29.07.2021 16:25 Ответить
Данилюк просто не проходив практику в шапіто-95, тоді б міг і на вищу посаду претедувати.
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29.07.2021 16:56 Ответить
ви нічого не наплутали?
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29.07.2021 17:08 Ответить
А, как же он раньше в "очистке работал"?
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29.07.2021 17:53 Ответить
Так. Закони потрібно виконувати,але чому ж тоді закон не працює відносно перекладу на українську мову фільмів та серіалів, бо "Свати" це святе? Працювати в РНБО освіти вистачало,а от у БЕБ,ні. Як з мером москви: "в связи с утратой доверия президента".
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29.07.2021 19:03 Ответить
Даже не интересно слушать всякую хрень
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29.07.2021 21:50 Ответить
Купив би Данилюк "диплом" на Петрівці і проблем би не мав.
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30.07.2021 09:41 Ответить
 
 