Милованов объяснил исключение Данилюка из конкурса на главу БЭБ: Есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий

Сегодня конкурсная комиссия Бюро экономической безопасности (БЭБ) не допустила к конкурсу Александра Данилюка. Причина: проблемы с профильным образованием.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Первое, я очень ценю Александра за профессионализм и этику. Он был и есть для меня ментором и ролевой моделью. Поэтому мне очень обидно оказаться в ситуации, где я должен выбирать между законом и Александром. Что случилось? Закон требует наличие у кандидатов экономического или юридического образования. Александр подал три диплома. Первый об инженерном образовании из КПИ (не подходит, потому что не экономическое). Второй о профессиональном образовании в области фондового рынка (не подходит, потому что не высшее). Третий - диплом по бизнес образованию университета Индианы, специализация финансы. Все дискуссии в комиссии и публично вокруг именно этого диплома", - объяснил он.

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"Хотя бизнес образование и экономическое образование для многих экономистов разные вещи, в Украине закон определяет бизнес образование в финансах специализацией в области экономики. Поэтому этот диплом мог бы удовлетворить требования закона. Но есть проблема: закон не признает автоматически иностранные дипломы. Для признания нужно пройти довольно простую и формальную процедуру (называется нострификация). Подаешь диплом в МОН, они проверяют настоящий ли диплом (вспомните министра юстиции Зварыча, у которого оказалось, что нет настоящего иностранного диплома) и проверяют соответствуют ли прослушанные курсы специальности и какой. Для своего диплома из Висконсина я это делал. Это легко. Александр этого не сделал. Поэтому, по сути, комиссия понимает, что образование есть, но по закону признать этого не может. Потому что есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий. Я знаю Александра и верю ему. Я уверен, что диплом настоящий. Но закон требует проверки, а не веры. И комиссия не может нарушить закон. Как бы нам не нравился Александр. Потому что это статья и суд", - добавил Милованов.

"Что можно было сделать? Предоставить дополнительное время Александру подтвердить подлинность диплома. Через нострификацию или хотя бы письмом от Индианы. Тогда мы должны дать такие же возможности всем, кто подал неполные пакеты документов. Не только Александру (потому что мы его знаем и любим), но и всем, кто нам неизвестны. В то же время, служба БЭБ должна заработать с 25 сентября. Тогда перестают работать другие службы. И времени практически нет. Также, дополнительное время на исправление документов было бы вновь нарушением закона и условий конкурса, потому что кандидаты должны были подать финальные пакеты до 7 июля", - отметил он.

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"Политическая работа требует четкости в публичных коммуникациях. Но этого недостаточно. Нужна четкость в документах. Это просто вопрос профессионализма. И ответственности кандидатов. Я провел рынок земли. Была одна публичная история. И была другая - где все пытались остановить рынок формально, в рамках закона. Если бы я писал бы законы, которые нарушали бы другие законы, реформы не было. Так же и здесь с Александром. Публичная позиция и политический опыт — это круто. Но также нужно компетентно заполнять документы в соответствии с законом", - констатировал Милованов.

"И я еще ничего не говорю о подделанных справках от психиатра", - акцентировал он.

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