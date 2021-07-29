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Суд отправил под домашний арест и отстранил от должностей руководителей АРМА. ФОТОрепортаж

Руководство АРМА отстранено от должностей и отправлено под домашний арест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

Так, по данным ведомства, временно исполняющего обязанности председателя Нацагентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), его заместителя и начальника управления этого учреждения отстранили от должности после того, как работники ГБР сообщили им о подозрении в присвоении более $ 400 000.

Кроме того, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне Государственное бюро расследований в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и СБУ разоблачила факт злоупотреблений руководством АРМА.

Установлено, что в течение августа-декабря 2020 г. временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управлении АРМА.

Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Затем эти деньги распределялись между участниками группы.

ГБР традиционно не называет фамилии фигурантов, однако известно, что сегодня Печерский райсуд Киева принял решение отстранить от должности врио главы АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Им также избрали меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 24 сентября. Отстранение и такую же меру пресечения получил и начальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили.

Напомним, ранее следователи ГБР сообщили руководству АРМА, а также двум адвокатам о подозрении в присвоении более 400 тыс. долларов, арестованных Национальной полицией.

Суд отправил под домашний арест и отстранил от должностей руководителей АРМА 01
Суд отправил под домашний арест и отстранил от должностей руководителей АРМА 02
Суд отправил под домашний арест и отстранил от должностей руководителей АРМА 03
Суд отправил под домашний арест и отстранил от должностей руководителей АРМА 04
Фото: ГБР

Суд отправил под домашний арест и отстранил от должностей руководителей АРМА 05

арест (10465) ГБР (3076) АРМА (109)


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"поддельных судебных решений"?

про реєстр не чули?
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29.07.2021 14:50 Ответить
Так и вышли на них. Кто же знал?
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29.07.2021 15:26 Ответить
А ваще в гос...ве кто нибудь за зарплату работает????
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29.07.2021 15:08 Ответить
Можно было и не писать за что
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29.07.2021 15:28 Ответить
Гребаный зеленский цирк! Агенство по выявлению и возврату средств, полученных преступным путем украли 400 т долларов.... кроме того не задержаны а отправлены под домашний арест....тоесть имеют возможность замять дело....
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29.07.2021 15:35 Ответить
общак 400 тыщ пропал.
воров обижать низзя.
всех в отставку.
а если бы зажали деньги нормальных людей?
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29.07.2021 16:46 Ответить
Отримав посаду, вкрав - сів. Потрібно так щоб було.
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29.07.2021 16:49 Ответить
Они деревья посадить не могут, ибо некогда. А Вы о ворах государственного масштаба говорите. Эти воры денюшкой поделятся и всё будет в шоколаде
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29.07.2021 20:05 Ответить
 
 