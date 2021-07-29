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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
16 366 56

"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма

Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым, однако никаких запросов об этом от России не поступало.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом в комментарии Financial Time заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"России очень сложно признать свою слабость... Это будет равносильно признанию того, что они приняли неправильное решение", - отметил Резников.

Министр считает, что канал символизирует "глупость Кремля", оккупировавшего Крым, так как власти РФ не взвесили последствия оккупации в момент "электоральной эйфории".

"Почему вы не подумали о воде?", - подытожил Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников о лишении гражданства за паспорт РФ: Донбасс и Крым - это предмет отдельной дискуссии. Многие делают это под принуждением

Автор: 

Крым (26435) оккупация (10209) вода (921) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+43
А зачем им наша вода, если там намедни прошли хорошие дожди?
"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8572
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29.07.2021 14:54 Ответить
+39
Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым = переїхати в Ростов не ПМЖ.
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29.07.2021 14:55 Ответить
+36
Снова Зелень зондируют почву чтоб разменять воду в Крым на что-то что можно будет разворовать
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29.07.2021 14:56 Ответить
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"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 6383
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29.07.2021 14:53 Ответить
"Чому ви не подумали?": Резніков заявив, що Росія не просила в України воду для окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7053
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29.07.2021 15:24 Ответить
А зачем им наша вода, если там намедни прошли хорошие дожди?
"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8572
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29.07.2021 14:54 Ответить
Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым = переїхати в Ростов не ПМЖ.
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29.07.2021 14:55 Ответить
ну можно б было все красиво обставить, пару фур типа гумконвоя и раздать населению по пластиковой бутылке "Трускавецька", так сказать из Украины с любовью
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29.07.2021 15:07 Ответить
З написом на бутельках Слава Украіні Героям слава!
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29.07.2021 15:11 Ответить
токо ж кацы не пропустят не фига, скажут русофобия. а так пиар ход отличный, не только им играть в такие игры.
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29.07.2021 15:13 Ответить
Ну то нехай курва п,ють Нижнеялтинскую )
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29.07.2021 15:15 Ответить
ну типа "они сами отказались брать нашу водичку" и показать западным дипломатам
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29.07.2021 15:19 Ответить
Почему россия должна просить, чтобы мы с одной части нашей территории передали воду на другую часть нашей территории?
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29.07.2021 14:55 Ответить
а потому видать что кто то сильно ждет чтоб попросили...
но вор редко просит у обворованного еще и сережки к браслету ))))
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29.07.2021 15:45 Ответить
конечно же просить должен аксенов, но с ним нечего разговаривать, как и с пушилиным или пасечником...
хотя налицо несправедливость - воду в ордло, почему-то дают...они не платят, а им всё дают
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29.07.2021 15:51 Ответить
Дають, бо канал на Маріуполь через окуповану територію проходить. За сім років, щоправда, можна було б побудувати інший, але де на те коштів настачити.
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29.07.2021 16:52 Ответить
Животное, если ты украл машину с человеком внутри, а потом у тебя закончился бензин, то тебе должно привезти бензин? Для попить заложнику привезём заложнику бутылочку, напоим, а вот когда бензин закончится, то ты сам из машины (Крыма) вылезешь и побежишь!
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29.07.2021 17:34 Ответить
Снова Зелень зондируют почву чтоб разменять воду в Крым на что-то что можно будет разворовать
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29.07.2021 14:56 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1938209-borrel-yevrosoyuz-povinen-shukati-shlyakhi-vzayemoporozuminnya-z-rosiyeyu Боррель: Євросоюз повинен шукати шляхи взаємопорозуміння з Росією
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29.07.2021 14:56 Ответить
Про воду многие как раз подумали, но ****** вступило показать "удаль молодецкую".
Недержание хуцпы.
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29.07.2021 14:59 Ответить
Просто на момент захвата Крыма рфией, предполагалось захватить и (как минимум) половину Украины. Но вышел облом.
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29.07.2021 16:23 Ответить
Исторически в Крыму воды небыло.
А про воду кацапские гавноеды как раз подумали,проэкт называется НовоПоноссия.
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29.07.2021 15:00 Ответить
вода - товар. товар стоит денег, куб воды я ценю, как куб нефти(пока очень дешево), кацапы ваши предложения???
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29.07.2021 15:04 Ответить
за подаянием лезьте под церковь и то по большим праздникам, там подадут.
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29.07.2021 15:07 Ответить
и то по желанию и не всем )))
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29.07.2021 15:45 Ответить
между прочим в Европе один куб воды стоит 2 евро.
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29.07.2021 20:17 Ответить
А куб нефти?)
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29.07.2021 23:47 Ответить
Все-таки вода не нефть. Но учитывая ее потребительские свойства, дефицит и "конкурентное преимущество", чем так любят хвастаться ваши дальние родственники, можно привязать цену куба воды равной цене барреля нефти. По сорту нефти можно поторговаться. По моему цену газа так и определяют. На мой взгляд логично и справедливо.
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30.07.2021 22:05 Ответить
Про дальних родственников не понял)) Мое личное мнение, хоть по кило золота за литр воды, в Крым, покуда он оккупирован, вода поставляться не должна...
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30.07.2021 23:21 Ответить
У кацапів в планах була новоотсосія, а не тільки окупація Криму. Тому цей варіант не розглядався взагалі. Це і був провал кацапсячої стратегії. Ось чому до сих пір триває війна на Донбасі. Цим кацапи мсять Україні за те шо вона на дала реалізувати в Зароріжжі, Одесі, Херсоні, Дніпрі та Харківщині те що вона реалізувала в Криму.
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29.07.2021 15:04 Ответить
Будет Россия просить воду для оккупированного Крыма или не будет не имеет значения. Россия ляжет и будет просить воду или будет просить стоя на коленах, значения не имеет. Утром деоккупация, вода вечером. Вечером деоккупация, вода утром следующего дня. Во всех случаях вначале деоккупация, а после вода.
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29.07.2021 15:05 Ответить
"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5209
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29.07.2021 15:05 Ответить
Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду российским оккупантам в Криму.
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29.07.2021 15:05 Ответить
Все вони продумали і коридор мали пробити через Маріуполь і Каховське водосховище захопити, але Герої-добровольці поломали плани *****
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29.07.2021 15:05 Ответить
генштаб там лоханулся здорово))
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29.07.2021 15:07 Ответить
Будут встречать как асвабадителей.
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29.07.2021 15:20 Ответить
Резников очевидный дебил.
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29.07.2021 15:09 Ответить
Пусть просят стоя на коленях на границе Кубанской области и России.
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29.07.2021 15:09 Ответить
"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма/ Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, Резников.-За умение нести херню без всякого смущения придурок и назначен министром Ермаком -Козырем .
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29.07.2021 15:13 Ответить
А так можно? Просто попроросить. Во дает.
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29.07.2021 15:14 Ответить
Ани не дают, ани сдают.
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29.07.2021 15:28 Ответить
и таки...какбы торгуются )))
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29.07.2021 15:47 Ответить
Смешной. А что бы это изменило ( если бы подумали)... Они о Крыме думали с 1991 года. Вода ( и люди) в этом случае вторичны. Хотя вот мост все таки построили, хоть были разговоры что это невозможно в принципе. Ну тогда по идее должны и протянуть водоводы с Кубани или что иное что бы доказать свою " божественную суть". Тут кажется все таки расчет такой, что проще дождаться капитуляции, чем городить водовод. ( Но на это ответ даст только время).
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29.07.2021 15:15 Ответить
Це мабуть буде останне що влада ЗЕ зробить.
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29.07.2021 15:32 Ответить
Зачем прилагать усилия, когда всё равно пошлем их ...?
Это только супер дипломатия ломится в "стену", вместо закрытой двери.
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29.07.2021 15:37 Ответить
а если бы попросила, Резников бы пустил?!
а давайте запустим Резникова по СКК в Крым. пинками.
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29.07.2021 15:41 Ответить
И Ермак даст команду -" Дать воду, там же наши соотечественники, и дача президента "
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29.07.2021 16:11 Ответить
"...очень сложно признать свою слабость... Это будет равносильно признанию того, что они приняли неправильное решение" (c)

Кого же мне это напоминает?
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29.07.2021 16:41 Ответить
Кто такой Резников, за него кто-то голосовал, я думаю, когда восстановится украинская власть, он должен будет сесть в тюрьму за политику обеспечить оккупантов водой. Без подпитки воды агрессоры имеют дополнительную уязвимость, логистика. им труднее оккупировать нашу территорию без воды, нам с водой легче ее освобождать. И как говорил Катон Старший, кроме всего прочего Карфаген (Резников) должен быть разрушен (должен сидеть в тюрьме).
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29.07.2021 17:10 Ответить
2 або 3 бочки води, на повозці,можна відправити, але не більше. Це норма на рік.
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29.07.2021 17:17 Ответить
🤣
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29.07.2021 23:14 Ответить
Треба було ще електрику, зв'язок, транспортне сполучення відключати в свій час, а не мямлити.
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29.07.2021 18:09 Ответить
Рєзніков збожеволів? СБУ! Затримайте його і розберіться, чому він хлоче зрадити вітчизну.
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29.07.2021 18:30 Ответить

А нащо потрібно продажним кремлівським слугам - яничарам цим Іудам ЗЕбілам капітулянтам які так маніакально -злочинно хочуть забезпечувати водою окупований нашими лютими ворогами кремлівськими фашистами )(уйла Український Крим? -І надо зрозуміти! Набагато краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських виродків і по наростаючій піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми проклятих окупантів пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо як можно скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра, і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки давав максимум гігантських витрат і проблем.
Але деякі прокляті продажні ЗЕбіли капітулянти, ці слуги - холуї кремлівських загарбників видно хочуть злочинно продати проклятій ворожій паРаші і воду і наш рідний Український але тимчасово окупований Крим а потім вже і всю Україну...-
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29.07.2021 19:23 Ответить
Это что Украина собралась поставлять в Крым воду?! Никакой воды агрессору!!!
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29.07.2021 20:54 Ответить
Котячу мочу , розбавлену водою 1:1 . Була повінь , могли запастися на рік-два , а не сидіти склавши руки і камні з неба чекати . Вся росія гамно п'є . І нічого , корона з голови не падає .
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29.07.2021 21:28 Ответить
 
 