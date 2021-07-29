"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма
Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым, однако никаких запросов об этом от России не поступало.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом в комментарии Financial Time заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"России очень сложно признать свою слабость... Это будет равносильно признанию того, что они приняли неправильное решение", - отметил Резников.
Министр считает, что канал символизирует "глупость Кремля", оккупировавшего Крым, так как власти РФ не взвесили последствия оккупации в момент "электоральной эйфории".
"Почему вы не подумали о воде?", - подытожил Резников.
Топ комментарии
+43 Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.07.2021 14:54 Ответить Ссылка
+39 Tema9
показать весь комментарий29.07.2021 14:55 Ответить Ссылка
+36 taddyboy Harper
показать весь комментарий29.07.2021 14:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но вор редко просит у обворованного еще и сережки к браслету ))))
хотя налицо несправедливость - воду в ордло, почему-то дают...они не платят, а им всё дают
Недержание хуцпы.
А про воду кацапские гавноеды как раз подумали,проэкт называется НовоПоноссия.
Это только супер дипломатия ломится в "стену", вместо закрытой двери.
а давайте запустим Резникова по СКК в Крым. пинками.
Кого же мне это напоминает?
А нащо потрібно продажним кремлівським слугам - яничарам цим Іудам ЗЕбілам капітулянтам які так маніакально -злочинно хочуть забезпечувати водою окупований нашими лютими ворогами кремлівськими фашистами )(уйла Український Крим? -І надо зрозуміти! Набагато краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських виродків і по наростаючій піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми проклятих окупантів пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо як можно скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра, і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки давав максимум гігантських витрат і проблем.
Але деякі прокляті продажні ЗЕбіли капітулянти, ці слуги - холуї кремлівських загарбників видно хочуть злочинно продати проклятій ворожій паРаші і воду і наш рідний Український але тимчасово окупований Крим а потім вже і всю Україну...-