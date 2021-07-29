"Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма

Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым, однако никаких запросов об этом от России не поступало.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом в комментарии Financial Time заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"России очень сложно признать свою слабость... Это будет равносильно признанию того, что они приняли неправильное решение", - отметил Резников.

Министр считает, что канал символизирует "глупость Кремля", оккупировавшего Крым, так как власти РФ не взвесили последствия оккупации в момент "электоральной эйфории".

"Почему вы не подумали о воде?", - подытожил Резников.

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