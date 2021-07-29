Зеленский подписал закон о повышении НДС для части сельхозпродукции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость при налогообложении операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Преиздента.

Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.

Закон возобновляет 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы.

В то же время остается ставка НДС в 14% при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, сурепицы или рапса, подсолнечника.

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