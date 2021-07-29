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Зеленский подписал закон о повышении НДС для части сельхозпродукции

Зеленский подписал закон о повышении НДС для части сельхозпродукции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость при налогообложении операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Преиздента.

Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.

Закон возобновляет 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы.

В то же время остается ставка НДС в 14% при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, сурепицы или рапса, подсолнечника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) НДС (421) сельское хозяйство (332)


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Топ комментарии
+24
А зернотрейдеры переложат эти налоги на лохов, которые любят приколы
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29.07.2021 15:28 Ответить
+16
При увеличении ставки НДС уменьшаются риски от повышения цен на продукты? Нобелевскую по экономике в студию!
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29.07.2021 15:23 Ответить
+15
Привет подорожанию борщевого набора.
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29.07.2021 15:22 Ответить
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повышении НДС для части сельхозпродукции/Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания .Ближний восток-дело тонкое.
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29.07.2021 15:21 Ответить
Зеленский подписал закон о повышении НДС для части сельхозпродукции - Цензор.НЕТ 9548
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29.07.2021 15:26 Ответить
я что-то не могу понять, как повышение ставки на ВВОЗ товара снизит цену конечному потребителю?
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29.07.2021 15:22 Ответить
Там нет ни слова о "конечном потребителе".
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29.07.2021 15:35 Ответить
гуглите, кто платит ндс
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29.07.2021 15:38 Ответить
Конечный потребитель товаров и услуг. Всегда.
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29.07.2021 15:58 Ответить
Потому, что за все хотелки и повышение налогов платит всегда конечный потребитель. Но в Трускавце и паписашиноминституте такому не учат.

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29.07.2021 15:57 Ответить
Будет невыгодно ввозить, это понзит цену на внутренний продукт.
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29.07.2021 15:38 Ответить
эээээээээ... мы академиев не кончали, но весь мой жизненный опыт подсказывает, что нет.
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29.07.2021 15:40 Ответить
О, ещё один экономист 80 левела .
Давайте попробуем на пальцах. Пошагово, как для младенца.

- Будет невыгодно ввозить и ввозить будут меньше и за более дорогую цену.
- Местные производители увидят, что спрос остался тот же (кушать то все хотят по прежнему), а конкурентов стало меньше и их продукция стала дороже.
- И с какой радости им в этих условиях понижать цены?
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29.07.2021 15:46 Ответить
Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь.
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29.07.2021 17:26 Ответить
Ну по молоку это отсечет демпингующих из ЕС и Беларуси.
А вот по крупному рогатому скоту у меня вопрос - если туши, то это одно, а вот у нас вырезано поголовье и надо его возобновлять, а значит поддержать.
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29.07.2021 22:04 Ответить
КАК?! Как снижение конкуренции снизит цену на что-либо?
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29.07.2021 16:08 Ответить
Повангуем?
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29.07.2021 17:17 Ответить
А **** мне ванговать, я работаю в сфере ВЭД. Уже очень давно.
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29.07.2021 17:21 Ответить
По сфере ВЭД оно и видно.
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29.07.2021 17:25 Ответить
И шо ж тебе, такому зрячему, видно?
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29.07.2021 17:35 Ответить
Ты с дуба рухнул ,Ыкономыст зеленый
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29.07.2021 18:16 Ответить
Пардон, ты хрюсский
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29.07.2021 18:17 Ответить
Привет подорожанию борщевого набора.
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29.07.2021 15:22 Ответить
Мойсейчук скажет что борщ можно есть без мяса и без сметаны
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29.07.2021 15:29 Ответить
И без буряка и без картошки. Лаптем .
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29.07.2021 15:34 Ответить
Можно еще сварить кашу из топора
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29.07.2021 15:36 Ответить
Ну, для кого-то и и пустые щи - борщ. Будем привыкать. Мосейчук не соврет.
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29.07.2021 16:09 Ответить
И без борща
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29.07.2021 16:17 Ответить
Если ты дурак, то это не лечится.
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29.07.2021 15:40 Ответить
Кисо, что случилось? Чем я тебя обидел?
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29.07.2021 15:43 Ответить
А мацы??))
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29.07.2021 18:18 Ответить
При увеличении ставки НДС уменьшаются риски от повышения цен на продукты? Нобелевскую по экономике в студию!
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29.07.2021 15:23 Ответить
С неделю назад в сети гуляли "письма сельхозпроизводителей" со слезными просьбами поднять тарифы на ЖД перевозки зерна хотя бы на 30%. Социально ответственных аграриев аж разрывало от жалости к Укрзализныци, вынужденной перевозить себе в убыток проклятый урожай. Думаю, скоро увидим такие же сочинения от щедрых металлургов и жалостливых химиков.
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29.07.2021 16:13 Ответить
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29.07.2021 22:04 Ответить
правильный закон. чуток решили подержать за большое вымя зернотрейдеров. это справедливо и это правильно.
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29.07.2021 15:26 Ответить
А зернотрейдеры переложат эти налоги на лохов, которые любят приколы
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29.07.2021 15:28 Ответить
конечно нет. Они уменьшат свою маржу. т.к. цены на зерно относительно стабильные, а за границей зерно с накруткой хер кто купит.
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29.07.2021 15:37 Ответить
Ты кретин - иностранцы лохи?
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29.07.2021 15:42 Ответить
ЧИтайте внимательно. "В то же время остается ставка НДС в 14% при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, сурепицы или рапса, подсолнечника.".
Зернотрейдеры возят крупный рогатый скот и молочные продукты?
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29.07.2021 15:36 Ответить
они все возят. все что можно продать за границу.
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29.07.2021 15:38 Ответить
а, тогда конечно.
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29.07.2021 15:42 Ответить
они же суке на юге дороги и убивают. прут сх продукцию в порты Одессы и Херсона.
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29.07.2021 15:45 Ответить
Ты читать умеешь? Речь идет об импорте! ВВОЗЕ!
Все, что въезжало в страну и ввиду невысокой цены удерживало потребительские цены на приемлемом уровне, теперь автоматически дорожает.
Ты и президента так себе выбирал, дядя?
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29.07.2021 16:17 Ответить
Производителю придется платить в бюджет больше НДС от продажи - это лишняя нагрузка на оборотные средства. А зернотрейдер при экспорте НДС не платит - там нулевая ставка. Наоборот, он заработает больше налогового кредита и получит из бюджета возмещение при покупке продукции у производителя
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29.07.2021 15:45 Ответить
Ты в этом, наверное, здорово понимаешь. Голова!
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29.07.2021 16:14 Ответить
игорному бизнесу снизил налоги, а производителям жратвы - поднял. Браво! Лох73% должен страдать!
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29.07.2021 15:27 Ответить
а типа остальные 27 % не страдают?
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29.07.2021 15:29 Ответить
Так мы с ними в их дерьме по ноздри. Выбора-то нет!
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29.07.2021 16:18 Ответить
один хрен оплачивать НДС будет покупатель в магазине.
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29.07.2021 15:32 Ответить
какой нах. ндс при экспортных операциях?
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29.07.2021 15:39 Ответить
ПДВ на ввіз. Перечитайте статтю.
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29.07.2021 15:57 Ответить
а не один ли хрен,или "какая разница",деньги то надо где то искать.
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29.07.2021 16:01 Ответить
..походу ціни ще більше зростуть, а от чи допоможе це відчизняному виробнику с\г продукції при загальному бєспрєдєлі влади зебілів - це ще питання..(
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29.07.2021 15:41 Ответить
Кому-то из слуг сильно мешал в бизнесе дешевый импорт.
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29.07.2021 16:19 Ответить
Зеленський підписав закон про підвищення ПДВ для частини сільгосппродукції - Цензор.НЕТ 1316
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29.07.2021 15:44 Ответить
"Пусть жарят на оливковом" (мария антуанетта, но это не точно)
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29.07.2021 16:38 Ответить
Ай вэй,хорошо то как ,мудрийнарит
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29.07.2021 18:07 Ответить
Так карышневае гуано сахар на 30% поднял уже.
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30.07.2021 00:58 Ответить
Только что Шмыгаль сказал что среднчяя зарплата в Украине 14 тыс жэто правда?
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29.07.2021 15:50 Ответить
Почти все мажоры в государстве пристроены и получают по пол лимона гривен. Конечно это сказалось на средней зарплате. Для ЕС средняя зарплата не показатель(искл.Испания). Для Запада показатель минимальная зар.плата. Никто из гос служащих не получает больше 8-ми минималок.
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29.07.2021 16:00 Ответить
Обясните что такое НДС и нах он нужен?
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29.07.2021 15:50 Ответить
Это налог, который направлен на то, чтобы избежать ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА товаров потребления.
Собственно, в нынешней ситуации в Украине, его надо отменять, тем более что и ЕС скоро его отменит. Но Зеленский, Разумков, Шмыгаль, Корниенко и Арахамия на это точно не пойдут.
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29.07.2021 22:08 Ответить
НДС надо совсем отменить. Это не налог для страны, где власть не пользуется авторитетом.
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29.07.2021 15:57 Ответить
правильно.
то есть уууу зрада.
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29.07.2021 16:48 Ответить
Все просрано за 2 года,приходится поднимать налоги ,что приведет к удорожанию продовольствия еще на 10-15%. Зе бараны и овцы , теперь вы все пудрики !
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29.07.2021 18:03 Ответить
да какая разница?
главное что не Порошенко
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29.07.2021 19:41 Ответить
Ну этот был бы еще хуже.
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29.07.2021 22:08 Ответить
у тебя совсем кукуха поехала?
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29.07.2021 22:39 Ответить
 
 