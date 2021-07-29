Зеленский подписал закон о повышении НДС для части сельхозпродукции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость при налогообложении операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Преиздента.
Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.
Закон возобновляет 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы.
В то же время остается ставка НДС в 14% при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, сурепицы или рапса, подсолнечника.
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Давайте попробуем на пальцах. Пошагово, как для младенца.
- Будет невыгодно ввозить и ввозить будут меньше и за более дорогую цену.
- Местные производители увидят, что спрос остался тот же (кушать то все хотят по прежнему), а конкурентов стало меньше и их продукция стала дороже.
- И с какой радости им в этих условиях понижать цены?
А вот по крупному рогатому скоту у меня вопрос - если туши, то это одно, а вот у нас вырезано поголовье и надо его возобновлять, а значит поддержать.
Зернотрейдеры возят крупный рогатый скот и молочные продукты?
Все, что въезжало в страну и ввиду невысокой цены удерживало потребительские цены на приемлемом уровне, теперь автоматически дорожает.
Ты и президента так себе выбирал, дядя?
Собственно, в нынешней ситуации в Украине, его надо отменять, тем более что и ЕС скоро его отменит. Но Зеленский, Разумков, Шмыгаль, Корниенко и Арахамия на это точно не пойдут.
то есть уууу зрада.
главное что не Порошенко