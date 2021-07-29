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Депутаты "ЕС" требуют от Венедиктовой обеспечить присутствие прокуроров в Апелляционном суде по Павловскому

Депутаты

Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" требуют у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой срочно обеспечить присутствие прокуроров на судебном заседании по изменению меры пресечения герою обороны Мариуполя, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил после оглашения решения о переносе заседания Киевского апелляционного суда на 26 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас происходит еще одно подтверждение того, что значительная часть украинских судов сегодня управляется, по моему мнению, телефонными звонками из Офиса Президента. И не исключаю, что из кабинета самого Зеленского. Сегодня судьи отложили заседание на месяц, если я не ошибаюсь причина - отпуск судей. То есть человек должен сидеть в СИЗО, над ней издеваются еще месяц, и из-за отсутствия прокуроров. Хотя это не является юридическим основанием для непроведения заседания", - сообщил Герасимов.

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"Сегодня прокуроры были в суде и сбежали, потому что если внимательно почитать дело юридически выверено и без телефонных звонков с Банковой, то вы увидите, что там нет ничего", - добавил он.

"Поэтому народные депутаты от "Европейской Солидарности" выезжают к генеральному прокурору, чтобы срочно доставить прокуроров, которые сегодня сбежали из суда, но были здесь. Чтобы человек не был снова под издевательствами и пытками", - отметил Герасимов.

Депутаты ЕС требуют от Венедиктовой обеспечить присутствие прокуроров в Апелляционном суде по Павловскому 01

Народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко отметил, что в честном судебном заседании решение об изменении меры пресечения было бы принято сразу.

"Это дело явно на контроле у ​​Зеленского и его Офиса. Нулевой уровень аргументации обвинения и, очевидно, что любой незаангажированный суд закончил бы это дело о содержании Павловского под стражей за несколько минут. Но прокуроры избрали трусливый путь, спрятались, не явились на заседание. И суд решил, что отпуск дороже, чем судьба человека", - отметил Павленко.

Автор: 

апелляция (628) прокуратура (5040) суд (25155) прокурор (1132) Герасимов Артур (313) Павловский Игорь (115) Павленко Ростислав (51) мера пресечения (483) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+4
Не знайдуть вони прокурорів.
Але скоро прокурори почнуть шукати і їх, і всіх нас. Павловського і Шандру - вже знайшли. Та що там казати: Софія Федина разом з Марусею Звіробій вже "звітують" перд ними і суддями...
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29.07.2021 15:52 Ответить
+4
Людина, яка зупиняла рашистів, в тюрмі, тому що 100-відсоткова Бєнядиктова виконує таке завдання від зеленського-єрмака-татарова-смирнова.
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29.07.2021 15:54 Ответить
+4
Все бумерангом і повернеться - хай не сумніваються.
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29.07.2021 15:56 Ответить
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Не знайдуть вони прокурорів.
Але скоро прокурори почнуть шукати і їх, і всіх нас. Павловського і Шандру - вже знайшли. Та що там казати: Софія Федина разом з Марусею Звіробій вже "звітують" перд ними і суддями...
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29.07.2021 15:52 Ответить
Людина, яка зупиняла рашистів, в тюрмі, тому що 100-відсоткова Бєнядиктова виконує таке завдання від зеленського-єрмака-татарова-смирнова.
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29.07.2021 15:54 Ответить
І за те, що "людина зупиняла рашистів", у 2017 році, при Порошенкові, на Павловського завели кримінальну справу? Порошенко переслідував патріотів та захисників України?
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29.07.2021 16:01 Ответить
Відкрити можуть проти будь-кого згідно заяви позивача.
Павловського тримали по-бєспрєделу в тюрмі?
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29.07.2021 16:05 Ответить
Яка "заява позивача"? На нього відкрили справу НАБУ та САП. Але, справа не про те, по чиїй заяві відкрили справу, а про те, що тоді всі порохоботи вважали цю справу правильною, і на захист Павловського жодного слова не сказали.
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29.07.2021 16:17 Ответить
НАБУ із САП і проти Омеляна за матрас відривали справу.
А потім закрили.
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29.07.2021 16:26 Ответить
Ви читати не вмієте? У 2017 році НАБУ та САП відкрили проти Павловського кримінальну справу, яка розлідується і зараз. І жоден порохобот і депутат від Порошенка не вимагали тоді цю справу закрити.
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29.07.2021 16:33 Ответить
Ви б самі для початку навчились читати ...

"Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" требуют у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой срочно обеспечить присутствие прокуроров на судебном заседании по изменению меры пресечения герою обороны Мариуполя, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому."

Источник: https://censor.net/ru/n3279812
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29.07.2021 16:36 Ответить
Дятел,а напишу заяву, что ты убил Кенкди и ее должны зарегистрировать в ердр, по вашему по дятловому - открыть дело
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29.07.2021 17:47 Ответить
Остановила.
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29.07.2021 16:13 Ответить
зупинЯла рашистів. Поки інші шкірили зуби на москві та на форумах.
В Маріуполі зупинила.
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29.07.2021 16:24 Ответить
Все бумерангом і повернеться - хай не сумніваються.
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29.07.2021 15:56 Ответить
Когда в 2017 году на Павловского завели уголовное дело, депутаты от Порошенка считали его обычным коррупционером, и ничего не требовали, а теперь он вдруг у них стал "героем Мариуполя" и честным человеком. Странные метаморфозы...
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29.07.2021 15:59 Ответить
брешеш.
Тоді НАБУ і САП такого безпредєлу собі не дозволяли. Врещті, виявилось в ході слідства, що пальне, закуплене ним ПО ТЕНДЕРУ!, навіть дешевше, ніж закупило НАБУ в ту пору часу. Ту справу практично закрили. Крутять зараз лише за зберігання того пального (але це вже проблеми начальника бази).
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29.07.2021 16:04 Ответить
Я тобі нижче цитату зкинув, бо ви, порохоботи, як їжаки у тумані, інформацією не володієте. Ви, як ваші російські брати: "Я вам ни верю, вы все врети."
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29.07.2021 16:06 Ответить
ти брешеш! Навіть нехай цитатами, але брешеш. як та Верещук цитатою "Порошенко привітав Путіна"
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29.07.2021 16:10 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 11 жовтня 2017 року Павловського затримали детективи НАБУ і САП. НАБУ підозрювало його в участі в корупційній схемі з розтрати державних коштів у сумі 149 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України[5]. Затриманому було повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)[6]. 9 листопада 2017 року Апеляційний суд м. Києва скасував домашній арешт і відпустив його під особисту поруку двох військовослужбовців, які мають звання Героя України ― Олександра Порхуна та Ігоря Герасименка[7].
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29.07.2021 16:12 Ответить
та нема вже тієї справи, абсолютно! Хіба що ти досі вважаєш, що за чотири роки вони ритимуть, і їм це хтось дозволить.
До речі, по Ротердам+ справа була відкрита на два роки пізніше - і вже її нема, самі прокурори закривають. На цьому прикладі хоча би втям.
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29.07.2021 17:14 Ответить
Лапоть тупорылый, то где то дело? Где вас таких, свинособак, высырают?
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29.07.2021 17:49 Ответить
https://prm.ua/deputaty-yevropeyskoi-solidarnosti-vymahaiut-prypynyty-sudylyshche-nad-heneralom-pavlovskym/ Депутати "Європейської Солідарності" вимагають припинити судилище над генералом Павловським -

Заява Артура Герасимова перед засіданням: "Ці знущання і катування українських офіцерів потрібно припиняти. Тому народні депутати від "Європейської Солідарності" сьогодні тут. Ми будемо на засіданні і вимагатимемо, щоб були звільнені наші соратники. І щоб ці ганебні справи, які є суто політичними були терміново припинені. Тому що тут не про закон, а про банальну помсту Зеленського разом з країною-агресором. Це цікава комбінація, але після зриву операції по вагнерівцям, я вже нічому не дивуюсь."

Заява Ростислава Павленка після засідання в інтерв'ю "Прямому": "Треба домагатися законності і єдиний спосіб, який зараз має суспільство - це показати суддям, Смірнову, Зеленському, що Україна не кидає своїх. Що так само як витягали з російського полону наших хлопців, так само українська спільнота, ветерани, волонтери, ті хто був разом у 2014-му і захищав країну продовжують це робити. Нам не "какая разница"".
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29.07.2021 16:00 Ответить
"11 жовтня 2017 року Павловського затримали детективи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Н АБУ і САП. НАБУ підозрювало його в участі в корупційній схемі з розтрати державних коштів у сумі 149 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України. Затриманому було повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)." "Нам не "какая разница".
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29.07.2021 16:03 Ответить
і давно вже відпустили, пред'явити нема що по цій справі.
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29.07.2021 16:05 Ответить
Спочатку ти писав, що такого взагалі не було, тепер пишеш, що відпустили і по цій справі нічого нема (знову брехня). Насправді, цю кримінальну справу ніхто не закривав, а Павловського відпустили на поруки по клопотанню двох його знайомих військовослужбовців. А Герасимов тоді чомусь мовчав.
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29.07.2021 16:12 Ответить
от дебіл ти ***...
Не було злочину з боку Павловського і підлеглого йому управління МО! Детективи нашкрабали лише "за неналежне зберігання"!
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29.07.2021 17:16 Ответить
 
 