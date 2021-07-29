Депутаты "ЕС" требуют от Венедиктовой обеспечить присутствие прокуроров в Апелляционном суде по Павловскому

Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" требуют у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой срочно обеспечить присутствие прокуроров на судебном заседании по изменению меры пресечения герою обороны Мариуполя, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил после оглашения решения о переносе заседания Киевского апелляционного суда на 26 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас происходит еще одно подтверждение того, что значительная часть украинских судов сегодня управляется, по моему мнению, телефонными звонками из Офиса Президента. И не исключаю, что из кабинета самого Зеленского. Сегодня судьи отложили заседание на месяц, если я не ошибаюсь причина - отпуск судей. То есть человек должен сидеть в СИЗО, над ней издеваются еще месяц, и из-за отсутствия прокуроров. Хотя это не является юридическим основанием для непроведения заседания", - сообщил Герасимов.

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"Сегодня прокуроры были в суде и сбежали, потому что если внимательно почитать дело юридически выверено и без телефонных звонков с Банковой, то вы увидите, что там нет ничего", - добавил он.

"Поэтому народные депутаты от "Европейской Солидарности" выезжают к генеральному прокурору, чтобы срочно доставить прокуроров, которые сегодня сбежали из суда, но были здесь. Чтобы человек не был снова под издевательствами и пытками", - отметил Герасимов.

Народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко отметил, что в честном судебном заседании решение об изменении меры пресечения было бы принято сразу.

"Это дело явно на контроле у ​​Зеленского и его Офиса. Нулевой уровень аргументации обвинения и, очевидно, что любой незаангажированный суд закончил бы это дело о содержании Павловского под стражей за несколько минут. Но прокуроры избрали трусливый путь, спрятались, не явились на заседание. И суд решил, что отпуск дороже, чем судьба человека", - отметил Павленко.