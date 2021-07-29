Депутаты "ЕС" требуют от Венедиктовой обеспечить присутствие прокуроров в Апелляционном суде по Павловскому
Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" требуют у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой срочно обеспечить присутствие прокуроров на судебном заседании по изменению меры пресечения герою обороны Мариуполя, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому.
Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил после оглашения решения о переносе заседания Киевского апелляционного суда на 26 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Сейчас происходит еще одно подтверждение того, что значительная часть украинских судов сегодня управляется, по моему мнению, телефонными звонками из Офиса Президента. И не исключаю, что из кабинета самого Зеленского. Сегодня судьи отложили заседание на месяц, если я не ошибаюсь причина - отпуск судей. То есть человек должен сидеть в СИЗО, над ней издеваются еще месяц, и из-за отсутствия прокуроров. Хотя это не является юридическим основанием для непроведения заседания", - сообщил Герасимов.
"Сегодня прокуроры были в суде и сбежали, потому что если внимательно почитать дело юридически выверено и без телефонных звонков с Банковой, то вы увидите, что там нет ничего", - добавил он.
"Поэтому народные депутаты от "Европейской Солидарности" выезжают к генеральному прокурору, чтобы срочно доставить прокуроров, которые сегодня сбежали из суда, но были здесь. Чтобы человек не был снова под издевательствами и пытками", - отметил Герасимов.
Народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко отметил, что в честном судебном заседании решение об изменении меры пресечения было бы принято сразу.
"Это дело явно на контроле у Зеленского и его Офиса. Нулевой уровень аргументации обвинения и, очевидно, что любой незаангажированный суд закончил бы это дело о содержании Павловского под стражей за несколько минут. Но прокуроры избрали трусливый путь, спрятались, не явились на заседание. И суд решил, что отпуск дороже, чем судьба человека", - отметил Павленко.
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Але скоро прокурори почнуть шукати і їх, і всіх нас. Павловського і Шандру - вже знайшли. Та що там казати: Софія Федина разом з Марусею Звіробій вже "звітують" перд ними і суддями...
Павловського тримали по-бєспрєделу в тюрмі?
А потім закрили.
"Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" требуют у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой срочно обеспечить присутствие прокуроров на судебном заседании по изменению меры пресечения герою обороны Мариуполя, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому."
Источник: https://censor.net/ru/n3279812
В Маріуполі зупинила.
Тоді НАБУ і САП такого безпредєлу собі не дозволяли. Врещті, виявилось в ході слідства, що пальне, закуплене ним ПО ТЕНДЕРУ!, навіть дешевше, ніж закупило НАБУ в ту пору часу. Ту справу практично закрили. Крутять зараз лише за зберігання того пального (але це вже проблеми начальника бази).
До речі, по Ротердам+ справа була відкрита на два роки пізніше - і вже її нема, самі прокурори закривають. На цьому прикладі хоча би втям.
Заява Артура Герасимова перед засіданням: "Ці знущання і катування українських офіцерів потрібно припиняти. Тому народні депутати від "Європейської Солідарності" сьогодні тут. Ми будемо на засіданні і вимагатимемо, щоб були звільнені наші соратники. І щоб ці ганебні справи, які є суто політичними були терміново припинені. Тому що тут не про закон, а про банальну помсту Зеленського разом з країною-агресором. Це цікава комбінація, але після зриву операції по вагнерівцям, я вже нічому не дивуюсь."
Заява Ростислава Павленка після засідання в інтерв'ю "Прямому": "Треба домагатися законності і єдиний спосіб, який зараз має суспільство - це показати суддям, Смірнову, Зеленському, що Україна не кидає своїх. Що так само як витягали з російського полону наших хлопців, так само українська спільнота, ветерани, волонтери, ті хто був разом у 2014-му і захищав країну продовжують це робити. Нам не "какая разница"".
Не було злочину з боку Павловського і підлеглого йому управління МО! Детективи нашкрабали лише "за неналежне зберігання"!