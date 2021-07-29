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У троих лишенных наград из-за допинга олимпийцев забрали государственные стипендии, - указ Зеленского

У троих лишенных наград из-за допинга олимпийцев забрали государственные стипендии, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных стипендий олимпийских призеров Наталью Давыдову, Ольгу Коробку и Алексея Торохтия, которые решением Международного олимпийского комитета были лишены своих наград по причине применения допинга.

Соответствующий указ №332/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Государственные стипендии этим спортсменам были назначены в 2013-2015 гг.

Эти же указом Зеленский возобновил выплату государственных стипендий олимпийским чемпионам Георгию Погосову и Инне Фроловой, выплаты которым были прекращены указом президента в 2014 году.

Украинские тяжелоатлетки Давыдова и Коробка завоевали бронзовую и серебряную медали на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине и были лишена наград в 2016 году из-за положительных допинг-проб.

Читайте: Трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады из-за несоблюдения антидопинговых правил

Тяжелоатлет Торохтий стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне (2012) в весовой категории до 105 кг, но был лишён награды в 2019 году после публикации результатов перепроверки его допинг-пробы, взятой на Олимпиаде 2012 года.

Погосов, советский и украинский фехтовальщик, завоевал золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона на Олимпиаде в Барселоне (1992) в фехтовании на саблях, выступая в составе Объединенной команды. На Олимпиаде в Сеуле (1998), выступая за команду СССР, он получил серебряные награды.

Также читайте: Свитолина проиграла чешке Вондроушовой в полуфинале Олимпиады-2020

Фролова получила серебряные олимпийские медали в составе четвёрки сборной СССР по академической гребле в Сеуле (1998 год) и в составе четвёрки сборной Украины на Олимпиаде в Атланте (1996 год).

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Олимпиада (1137) спорт (2444) допинг-контроль (334)


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Топ комментарии
+33
а если у зеленского забрать допинг, сколько он протянет?
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29.07.2021 16:00 Ответить
+16
А как там стипендия зеленскому старшему платится до сих пор или нет?
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29.07.2021 15:58 Ответить
+7
Звідки молодь переписує ці новини: виступаючи за команду СРСР у 1998 році ?
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29.07.2021 16:20 Ответить
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Вот жеж зеля ханыга
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29.07.2021 15:57 Ответить
А как там стипендия зеленскому старшему платится до сих пор или нет?
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29.07.2021 15:58 Ответить
У трьох олімпійців, яких позбавили нагород через допінг, забрали державні стипендії, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 920
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29.07.2021 16:59 Ответить
а було кому їхати? 30 років розвалу спорту.. правильно.. ще меншу кількість дармоїдів тра було відправляти
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29.07.2021 17:44 Ответить
а ти, напевно, спіртсмен-оленевод?
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30.07.2021 15:24 Ответить
Современная реальность нашей нынешней власти: чтобы кому то что-то дать, надо у кого-то что-то забрать...
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29.07.2021 16:56 Ответить
можно подумать, что они сами себе, за деньги из этих стипендий, мельдоний покупали.
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29.07.2021 15:58 Ответить
главное, победа...ее нужно поощрять...
лишение наград и стипендий проходит менее заметно...
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29.07.2021 16:07 Ответить
а если у зеленского забрать допинг, сколько он протянет?
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29.07.2021 16:00 Ответить


коммент дня!!!
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29.07.2021 16:01 Ответить
Во зедебіли! Олімпійці документи своєчасно не надали, а не спалились по допінгу.
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29.07.2021 16:04 Ответить
Куда наприклад Торохтій вчасно не подав документи, ОІ в 2012, допінг перепровірили в 2019?
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29.07.2021 16:38 Ответить
Буковок забагато, але я впевнений - Ви зможете:
https://censor.net/ru/news/3279734/treh_ukrainskih_legkoatletov_otstranili_ot_olimpiady_izza_nesoblyudeniya_antidopingovyh_pravil
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29.07.2021 16:41 Ответить
А сам ЗЄля і Брагар вживають допінги і їм за це нічого.
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29.07.2021 16:05 Ответить
I ти вживай i тобi нiчого не буде.
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29.07.2021 16:11 Ответить
ПНХ!
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29.07.2021 16:26 Ответить
як нічого? Мендельвошку трахати- ще те покарання, мовчу вже про дЄрьмакові ігри поцріотів ОПушки...
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30.07.2021 15:27 Ответить
а шоб ты также резво реагировал на проворовавшихся чиновников, судей и др шушару
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29.07.2021 16:08 Ответить
Сеул був у 1988 році
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29.07.2021 16:10 Ответить
ВОТ УРОД!!!
Этих трех спортсменов же НЕ НА ДОПИНГЕ поймали!
А они просто не успели пройти перед Олимпиадой ТРИ допинг-проверки из-за карантина.
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29.07.2021 16:13 Ответить
Звідки молодь переписує ці новини: виступаючи за команду СРСР у 1998 році ?
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29.07.2021 16:20 Ответить
Аж прозрел когда прочёл...и за выход Украины из состава чего я проголосовал 1декабря 1991 ?
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29.07.2021 17:42 Ответить
А когда лишат депутатства двоих депутатов презедентской фракции, которых поймали на употреблении наркоты?
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29.07.2021 16:22 Ответить
сразу видно - Зеля - крупный эксперд по допингам, бескомпромиссный, если шо..
шоб "розбійники" на будущее знали у кого нужно затариваться..
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29.07.2021 16:25 Ответить
Как это скрепно для найкосного зеледента, поздравляю, зелебобики, с очередной победой
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29.07.2021 16:28 Ответить
А почему совкам отменили стипендии в 2014-м? Потому что Украина стала Европой?
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29.07.2021 16:34 Ответить
Просто гроші втікли в Азію, в Ростов.
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29.07.2021 16:36 Ответить
Камазами)
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29.07.2021 17:00 Ответить
Прийом спортсменами допінгу без згоди тренерського штабу це нонсенс
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29.07.2021 16:34 Ответить
100% !! Враховуючи те ,як спортсмени жадібно вгамовують спрагу на змаганнях . .
У трьох олімпійців, яких позбавили нагород через допінг, забрали державні стипендії, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 5540 .
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29.07.2021 17:34 Ответить
Марнославство -то така річ, від якоі не кожен встоіть. Був в нашій райдержадміністраціі один такий кадр, що під шумок дописав свого батька на нагородження почесною грамотою до одного з свят. Здавалосьь би, що то для людини якийсь лисок паперу, а воно ось як буває. Так само і з батьком Зеленського. Просто хто вище стоіть, у того і "папірці" серйозніші.
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29.07.2021 16:50 Ответить
Дожились!! наркоши наркош наказывают11111
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29.07.2021 16:56 Ответить
 
 