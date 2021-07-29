У троих лишенных наград из-за допинга олимпийцев забрали государственные стипендии, - указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных стипендий олимпийских призеров Наталью Давыдову, Ольгу Коробку и Алексея Торохтия, которые решением Международного олимпийского комитета были лишены своих наград по причине применения допинга.
Соответствующий указ №332/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Государственные стипендии этим спортсменам были назначены в 2013-2015 гг.
Эти же указом Зеленский возобновил выплату государственных стипендий олимпийским чемпионам Георгию Погосову и Инне Фроловой, выплаты которым были прекращены указом президента в 2014 году.
Украинские тяжелоатлетки Давыдова и Коробка завоевали бронзовую и серебряную медали на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине и были лишена наград в 2016 году из-за положительных допинг-проб.
Тяжелоатлет Торохтий стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне (2012) в весовой категории до 105 кг, но был лишён награды в 2019 году после публикации результатов перепроверки его допинг-пробы, взятой на Олимпиаде 2012 года.
Погосов, советский и украинский фехтовальщик, завоевал золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона на Олимпиаде в Барселоне (1992) в фехтовании на саблях, выступая в составе Объединенной команды. На Олимпиаде в Сеуле (1998), выступая за команду СССР, он получил серебряные награды.
Фролова получила серебряные олимпийские медали в составе четвёрки сборной СССР по академической гребле в Сеуле (1998 год) и в составе четвёрки сборной Украины на Олимпиаде в Атланте (1996 год).
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лишение наград и стипендий проходит менее заметно...
коммент дня!!!
https://censor.net/ru/news/3279734/treh_ukrainskih_legkoatletov_otstranili_ot_olimpiady_izza_nesoblyudeniya_antidopingovyh_pravil
Этих трех спортсменов же НЕ НА ДОПИНГЕ поймали!
А они просто не успели пройти перед Олимпиадой ТРИ допинг-проверки из-за карантина.
шоб "розбійники" на будущее знали у кого нужно затариваться..
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