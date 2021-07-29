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Офис генпрокурора должен объяснить, почему прокуроры саботируют судебное заседание по делу Павловского, - нардепы "ЕС"

Офис генпрокурора должен объяснить, почему прокуроры саботируют судебное заседание по делу Павловского, - нардепы

Офис Генерального прокурора должен объяснить обществу, на каком основании прокуроры сознательно саботируют апелляционное заседание по делу генерала Павловского, фактически затягивая период его содержания под стражей на неопределенный срок.

Об этом заявили народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" возле Офиса Генерального прокурора Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Во время встречи подчиненные Генерального прокурора пытались приводить причины, почему это произошло, почему прокуроры не присутствовали на заседании, из-за чего невиновный человек еще месяц будет находиться в СИЗО. Но эти объяснения не выглядели достоверными. По итогам встречи по словам Генерального прокурора будет проведена проверка обстоятельств почему так произошло, и я надеюсь, что виновные будут наказаны", - сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

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"Сейчас очень откровенно проступает политический характер заказа этого дела. Я не удивлюсь, что это напрямую управляется из Офиса Президента Зеленского, причем не удивлюсь, если это управляется напрямую из его кабинета", - добавил он.

Народный депутат Ростислав Павленко отметил, что международная практика признает пытками действия подобные тому, который осуществляет сейчас прокуратура.

"По квалификации ЕСПЧ и других международных актов неявка прокуроров, неоправданно завышенный залог и подобные вещи квалифицируются как пытки. То есть речь идет о том, что Павловского будут держать за решеткой фактически для выбивания показаний на Порошенко, на то, чтобы сделать это дело политическим и использовать его для давления на оппозицию. Вероятно, что именно это сейчас происходит. Очень ожидаем разборчивых объяснений от прокуратуры, почему прокуроры не явились. Тем более, что человек из группы прокуроров в суде был", - сказал он.

Народный депутат Нина Южанина подчеркнула, что информация о неосведомленности руководства Офисе генпрокурора относительно неявки прокуроров в суд выглядит сомнительной.

"Их неявка привела к тому, что человек будет находиться в камере временного содержания еще месяц. Это месяц пыток над невиновным человеком. И это себе позволяют наши служащие, то есть прокуроры, содержащихся за счет бюджета. Дело в безответственности. Почему в случае уважительных причин руководству Генпрокуратуры не сообщили? Такое впечатление, что от нас узнает сейчас все руководство о том, что произошло в суде. Это все выглядит ложно и надо дождаться правды", - отметила народный депутат.

"Откровенная ложь - это визитная карточка нынешней власти", - резюмировал сопредседатель фракции Артур Герасимов.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Южанина Нина (156) Герасимов Артур (313) Павловский Игорь (115) Павленко Ростислав (51) Венедиктова Ирина (726) Офис Президента (1803) Офис Генпрокурора (2518)


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А что эти зебанутые прокуроры смогут умного прокукарекать в суде?
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29.07.2021 16:25 Ответить
А Шевченко должен пояснить, чего хочет от него агентство по борьбе с финансовыми преступлениями(минфин США), и почему он стесняется показать клоунам из ОП письмецо из бюро с запросами на разные темы.
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29.07.2021 16:27 Ответить
Потому, что реально предъявить нечего, а получено "высочайшее повеление" показательно посадить. История точь-в-точь, как с Рифом или с Брониками.
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29.07.2021 16:33 Ответить
Свинарчуки\Гладковские, генерал Марченко, календарики Гримчака ....

Офіс генпрокурора має пояснити, чому прокурори саботують судове засідання у справі Павловського, - нардепи "ЄС" - Цензор.НЕТ 7674
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29.07.2021 16:42 Ответить
Затягивают. Просто чтоб поиздеваться. Потому что могут. ЗЕбыдло им дало картбланш.
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29.07.2021 17:41 Ответить
Зеля и его команда еще брехливее чем путин, шокирует,что в Украине 73% людей глухие и слепые
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29.07.2021 17:50 Ответить
На теперешний момент определение типа "брехливый", уже очень, похоже, слабо! Это четко окресленная линия правления, по которой патриотизм и самопожертвование во имя Украины - это что-то чужеродное, непонятное (а как им понять, если не принимали активного участия в сложнейшее время расейской навалы), даже такое, за которое, при соответствующем отношении, есть надежда получить бонусы в виде вскользь упомянутой Песковым возможной будущей встрече... В общем, похоже, очень была права известная волонтерка, называя представителей этого сообщества (и сочувствующих им ) - НИЧТОЖЕСТВОМ!
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29.07.2021 23:17 Ответить
Потому, что ускоглазую гниду ещё не дёрнули за верёвку
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29.07.2021 21:52 Ответить
 
 