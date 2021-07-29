Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по половому признаку".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ позволяет пострадавшему лицу получить возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате домашнего насилия.
Согласно закону, военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия, насилия по половому признаку, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.
Указанные правонарушения наказываются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административным арестом на срок до 10 суток.
За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а то бабы совсем уже мозги мужикам запилили.
долой бабское психологическое насилие!
Для них это - смысл жизни.
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
Если баба изменит мужику:
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
При разводе на каждого члена семьи по равной доле. Это значит, что если семья из трёх человек, то жене отойдет 2/3 квартиры (1/3 + 1/3 на ребенка), машины и так далее.
Как при разводе делится квартира (дом)?
Это обусловлено статьей 173 Семейного кодекса, согласно которой имущество детей и родителей является раздельным. Иными словами, доля ребенка в имуществе отсутствует. Раздел квартиры или дома, приобретенного в кредит (ипотеку) осуществляется в равных частях между мужем и женой.19 июл. 2021 г.
А пофакту, так если квартира однокомнатная, то ребенку нельзя, по закону ухудшить жилищные условия и квартира останется жене.
https://censor.net/ru/comments/locate/3279824/01921437-f244-725f-92f9-a6d4261d6248