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Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по половому признаку".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ позволяет пострадавшему лицу получить возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате домашнего насилия.

Согласно закону, военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия, насилия по половому признаку, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.

Указанные правонарушения наказываются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административным арестом на срок до 10 суток.

За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Автор: 

закон (3179) Зеленский Владимир (21077) насилие (397)


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Топ комментарии
+10
Если мужик изменит бабе:
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
Если баба изменит мужику:
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
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29.07.2021 17:49 Ответить
+6
Цю шнягу пропихують феменки для віджиму майна чоловіків і створення максимальних можливостей для паразитування.
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29.07.2021 17:56 Ответить
+5
Може навпаки?
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29.07.2021 16:37 Ответить
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не дарма пропагандони кажуть, що Україна стає антиросією)
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29.07.2021 16:32 Ответить
и что, теперь в стране запретят пианино, рояли и все что имеет крышку?
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29.07.2021 16:32 Ответить
Теперь Зеля перестанет киздить Ленку?
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29.07.2021 16:36 Ответить
Може навпаки?
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29.07.2021 16:37 Ответить
Лєнка його у люди витягує, промови вчити заставляє, а воно он як...
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29.07.2021 16:50 Ответить
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29.07.2021 16:51 Ответить
препздун Зеля хоть из Украины подписывает все эти указы-законы или мы имеем дело с тупо зелёной голограммой?.. хотя - какая разница..(
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29.07.2021 16:49 Ответить
правильно.
а то бабы совсем уже мозги мужикам запилили.
долой бабское психологическое насилие!
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29.07.2021 16:52 Ответить


Для них это - смысл жизни.
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29.07.2021 17:17 Ответить
Если мужик изменит бабе:
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
Если баба изменит мужику:
Развод, ребёнок бабе, ей пол квартиры, пол машины, ему алименты до 18 лет.
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29.07.2021 17:49 Ответить
Вы не знаете законодательства.
При разводе на каждого члена семьи по равной доле. Это значит, что если семья из трёх человек, то жене отойдет 2/3 квартиры (1/3 + 1/3 на ребенка), машины и так далее.
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29.07.2021 21:20 Ответить
Как происходит раздел имущества при разводе если есть дети?

Как при разводе делится квартира (дом)?
Это обусловлено статьей 173 Семейного кодекса, согласно которой имущество детей и родителей является раздельным. Иными словами, доля ребенка в имуществе отсутствует. Раздел квартиры или дома, приобретенного в кредит (ипотеку) осуществляется в равных частях между мужем и женой.19 июл. 2021 г.
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29.07.2021 21:38 Ответить
Так то делится ДОЛГ за ипотеку, а не имущество.
А пофакту, так если квартира однокомнатная, то ребенку нельзя, по закону ухудшить жилищные условия и квартира останется жене.
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29.07.2021 22:14 Ответить
Закон далекоглядний…Коли гейропівці доб'ють нас зі своєю надоїдливою темою збоченців, вас усіх будуть киздити за косий погляд на транса чи гея.Так само,як це відбувається ,наприклад, в Еспанії. І будете сидіти в тюрмах за образу якогось задньоприводного,що оголивши зад, бродив по людних місцях.А ви йому зробили зауваження за зухвалу поведінку. Всі подібні закони нам нав'язують задньоприводні гейропейці.А ви далі грайтесь у толерантність та демократію. Її гіркі наслідки видно у европейських містах та їхніх навчальних закладах.Кому бракує логіки…звоніть, пишіть.))))
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29.07.2021 16:57 Ответить
Разве за битие у нас не сажают(в теории по крайней мере)? Какой смысл в дублировании в этом вопросе. Та же история, что и с антисемитизмом: он запрещен и так(преследование по расовым, этническим, национальным, религиозным мотивам запрещены уже и сейчас), но евреям этого мало и они желают себе особых прав, бОльших, чем у других запрещая то, что и так запрещено. Это объяснимо, учитывая то, что сейчас при власти в Украине. Но здесь-то зачем городить город?
https://censor.net/ru/comments/locate/3279824/01921437-f244-725f-92f9-a6d4261d6248
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29.07.2021 17:04 Ответить
Цю шнягу пропихують феменки для віджиму майна чоловіків і створення максимальних можливостей для паразитування.
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29.07.2021 17:56 Ответить
В мене на дачі сусіди живуть. Так як дядько Василь набухається, жінка його б'є та ночувати не пускає. Як це розцінюється?
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29.07.2021 18:30 Ответить
 
 