НАБУ передало в суд дело о хищении газа на 730 млн грн на ТЭЦ братьев Дубневичей

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование дела о завладении принадлежащим государству природным газом стоимостью более 729,8 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, а именно:

двух бывших директоров - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворивск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины);

бывшего технического директора ООО "Энергия-Новый Раздол" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

бывшего финансового директора двух предприятий - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворивск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

физического лица-организатора схемы, советника директора ООО "Энергия" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины).

По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф НКРЭКУ. Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных НАК "Нафтогаз Украины" в результате реализации коррупционной схемы.

Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа в пользу ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новоявориовск". В результате НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2018 года. В августе 2020 указанным лицам сообщили о подозрении. В октябре 2020 стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления.

В НАБУ напоминают,что дело о хищении газа на 1,4 млрд грн этими же лицами с декабря 2019 г. слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн.

По данным СМИ, конечными бенефициарами компаний "Энергия - Новый Раздол", "Энергия - Новояворивск" и "Энергия" до 2020 года были братья Юрий и Павел Дубневичи, сейчас - их сыновья.