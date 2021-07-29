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Новости Борьба с коррупцией
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НАБУ передало в суд дело о хищении газа на 730 млн грн на ТЭЦ братьев Дубневичей

НАБУ передало в суд дело о хищении газа на 730 млн грн на ТЭЦ братьев Дубневичей

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование дела о завладении принадлежащим государству природным газом стоимостью более 729,8 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, а именно:

  • двух бывших директоров - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворивск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины);
  • бывшего технического директора ООО "Энергия-Новый Раздол" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);
  • бывшего финансового директора двух предприятий - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворивск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);
  • физического лица-организатора схемы, советника директора ООО "Энергия" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины).

По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф НКРЭКУ. Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных НАК "Нафтогаз Украины" в результате реализации коррупционной схемы.

Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа в пользу ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новоявориовск". В результате НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2018 года. В августе 2020 указанным лицам сообщили о подозрении. В октябре 2020 стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления.

В НАБУ напоминают,что дело о хищении газа на 1,4 млрд грн этими же лицами с декабря 2019 г. слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн.

По данным СМИ, конечными бенефициарами компаний "Энергия - Новый Раздол", "Энергия - Новояворивск" и "Энергия" до 2020 года были братья Юрий и Павел Дубневичи, сейчас - их сыновья.

Автор: 

НАБУ (4241) ТЭЦ (120) Дубневич Ярослав (88) САП (2082)


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Ого! Я Думал Дубневичи только на железнодорожных скреплениях деньги воруют, а у них оказывается есть ТЭЦ! Все по серьезному)))
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29.07.2021 16:43 Ответить
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29.07.2021 16:44 Ответить
А что, так можно было?!
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29.07.2021 16:51 Ответить
Ще один поїде в Київ з чемоданом бабла...І забудуть ту ТЕЦ,як забули конвертаційні центри,підпільні горілчані заводи і маленький анкер закладний...тобто весь отой шмір,що ще десять років тому з азартом відкопував і показував Добродомов у своїй "Хто тут живе"...
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29.07.2021 16:52 Ответить
новина за новиною - хтось щось знову вкрав. Ні, щоб так були новини : засуджений, сів, сів, сів, страчений, сів, суддя-поєщик пристрелений при затриманні, гроші, оримані у незаконний спосіб пішли на закриття заборгованості перед лікарями, шахтарями, робочими,.... переоснащення лікарні, закупівлю вакцин, соціальні програми допомоги ...
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29.07.2021 16:55 Ответить
вот это настоящие Воры в Законе. а остальные так , шушера, покурить вышла.
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29.07.2021 17:08 Ответить
А в других местах иначе? Цивилизованный капитализм настанет не скоро. Мы сильно поспешили с отменой смертной казни....
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29.07.2021 17:31 Ответить
А про наглую рыжую морду кагда будет?! Там палацик и баркасик дороже будет-- этож скока угля, в поте лица, перелопатил, чтоб такое заработать!
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29.07.2021 19:01 Ответить
Результаты десятилетий работы крепких хозяйственников Януковича-Порошенко
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30.07.2021 08:52 Ответить
 
 