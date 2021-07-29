Железняк напомнил вышедшим из партии "Голос" нардепам о предвыборном обещании сложить мандат: Пока заявления не поступали

Руководителю фракции "Голос" в Верховной Раде Ярославу Железняку не поступали заявления от его коллег о выходе из фракции.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после съезда партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Железняка, когда члены "Голоса" были кандидатами в народные депутаты, то подписывали личное обязательство о том, что покинут фракцию в случае выхода из состава партии и обязываются сложить мандаты.

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"Не знаю, будут ли мои коллеги выполнять это обещание или нет. У меня такое чувство, что они это проигнорируют", - подчеркнул лидер фракции "Голос".

Он заявил, что технически работа депутатов, которых исключили из партии, во фракции не изменится.

Железняк также рассказал, что остается руководителем фракции, о чем было принято соответствующее решение Регламентного комитета Рады.

Ранее съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, удовлетворив соответствующие заявления парламентариев. Вышли из "Голоса" нардепы Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко.