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Железняк напомнил вышедшим из партии "Голос" нардепам о предвыборном обещании сложить мандат: Пока заявления не поступали

Железняк напомнил вышедшим из партии

Руководителю фракции "Голос" в Верховной Раде Ярославу Железняку не поступали заявления от его коллег о выходе из фракции.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после съезда партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Железняка, когда члены "Голоса" были кандидатами в народные депутаты, то подписывали личное обязательство о том, что покинут фракцию в случае выхода из состава партии и обязываются сложить мандаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, - Рудик. СПИСОК

"Не знаю, будут ли мои коллеги выполнять это обещание или нет. У меня такое чувство, что они это проигнорируют", - подчеркнул лидер фракции "Голос".

Он заявил, что технически работа депутатов, которых исключили из партии, во фракции не изменится.

Железняк также рассказал, что остается руководителем фракции, о чем было принято соответствующее решение Регламентного комитета Рады.

Ранее съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, удовлетворив соответствующие заявления парламентариев. Вышли из "Голоса" нардепы Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко.

Автор: 

ВР (29302) Голос партия (500) Железняк Ярослав (440)


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Топ комментарии
+15
чому ви порушили інші обіцянки, наприклад - демократичність виборів всередені партії, закритість (не пустили ЗМІ на з'їзд), тощо?
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29.07.2021 16:50 Ответить
+13
Принимают, партия закончилась. Ее смысл создания был отобрать голоса за ЕС, вот и вся партия.
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29.07.2021 16:59 Ответить
+5
авторитаризм в партії. А, взагалі, Рудик Пінчук профінансував, а Юрчишина - ні.
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29.07.2021 17:00 Ответить
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чому ви порушили інші обіцянки, наприклад - демократичність виборів всередені партії, закритість (не пустили ЗМІ на з'їзд), тощо?
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29.07.2021 16:50 Ответить
Так их исключили или они сами вышли?
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29.07.2021 16:51 Ответить
Вот интересно, заявление о сложении мандата на туалетной бумаге принимают?
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29.07.2021 16:53 Ответить
А в чем яблоко их раздора? Кто знает?
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29.07.2021 16:58 Ответить
авторитаризм в партії. А, взагалі, Рудик Пінчук профінансував, а Юрчишина - ні.
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29.07.2021 17:00 Ответить
Уменьшился финансовый поток от "папы" Пинчука. На все аппетиты перестало хватать и куклы засвоевольничали. Кто платит девушке, тот ее и танцует.
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29.07.2021 17:04 Ответить
Рудик захватила партию и затеяла чистки.
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29.07.2021 18:34 Ответить
Железняк не хочет сложить мандат ?
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29.07.2021 16:59 Ответить
Принимают, партия закончилась. Ее смысл создания был отобрать голоса за ЕС, вот и вся партия.
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29.07.2021 16:59 Ответить
Не припоминаю такого обещания. А кто его давал ?
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29.07.2021 18:33 Ответить
Цьому Желєзняку,цьому фацету з божевільними очами варто згадати всі обіцянки,які давав їх тонконогий завиваючий і неперебірливий лідер...
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29.07.2021 18:41 Ответить
наглий шулер
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30.07.2021 02:03 Ответить
 
 