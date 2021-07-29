Войска РФ с начала суток 4 раза открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

У населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 13 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета.

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