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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ с начала суток 4 раза открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток 4 раза открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

У населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 13 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три российских наемника уничтожены под Донецком: украинцы отомстили за обстрелы наших позиций

Автор: 

обстрел (28218) Донбасс (26958) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766)


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