Войска РФ с начала суток 4 раза открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
У населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 13 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета.
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