Ни одному человеку не запретили быть делегатом: у нас был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже на лояльные съезды, - нардеп "Голоса" Железняк
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк на пресс-конференции опроверг появившуюся в СМИ информацию, что некоторых делегатов не пустили на съезд партии.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Не было ни одного человека, которому бы запретили быть делегатом от своей партийной ячейки, - подчеркнул Железняк. - На съезде был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже не пафосные и лояльные съезды партий".
Нардеп рассказал, что на съезде три ячейки партии выступили за то, чтобы отозвать Киру Рудик с должности главы партии.
Однако ее переизбрали, а голосование по этому вопросу "было очень показательным".
В свою очередь, глава партии Кира Рудик подтвердила, что все делегаты были допущены на съезд.
"По каждому из тех регионов, кого не было, у нас есть объяснение, почему они не смогли приехать. Напомню, что это обязанность каждого члена партии, который является делегатом, присутствовать на съезде", - заявила она.
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За місяць набрали різного зброду і вже вони партія.
І відкусить ще і у слуг, і у бариг.