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Ни одному человеку не запретили быть делегатом: у нас был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже на лояльные съезды, - нардеп "Голоса" Железняк

Ни одному человеку не запретили быть делегатом: у нас был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже на лояльные съезды, - нардеп

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк на пресс-конференции опроверг появившуюся в СМИ информацию, что некоторых делегатов не пустили на съезд партии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не было ни одного человека, которому бы запретили быть делегатом от своей партийной ячейки, - подчеркнул Железняк. - На съезде был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже не пафосные и лояльные съезды партий".

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Нардеп рассказал, что на съезде три ячейки партии выступили за то, чтобы отозвать Киру Рудик с должности главы партии.

Однако ее переизбрали, а голосование по этому вопросу "было очень показательным".

В свою очередь, глава партии Кира Рудик подтвердила, что все делегаты были допущены на съезд.

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"По каждому из тех регионов, кого не было, у нас есть объяснение, почему они не смогли приехать. Напомню, что это обязанность каждого члена партии, который является делегатом, присутствовать на съезде", - заявила она.

Автор: 

съезд (367) Голос партия (500) Железняк Ярослав (440) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+4
Своевольничать вздумали малята? Ну-ну

Ни одному человеку не запретили быть делегатом: у нас был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже на лояльные съезды, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9703
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29.07.2021 17:26 Ответить
+3
Да разбегайтесь вы уже. Надоели своей беззубостью и бесполезностью. Балласт один. Вы не нужны уже даже вашим хозяевам. Досидите спокойно каденцию - и по домам. В слуги переходите, там жЫрные конверты раздают.
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29.07.2021 17:29 Ответить
+1
Ідіть у сраку.(С)
За місяць набрали різного зброду і вже вони партія.
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29.07.2021 17:28 Ответить
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Своевольничать вздумали малята? Ну-ну

Ни одному человеку не запретили быть делегатом: у нас был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже на лояльные съезды, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9703
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29.07.2021 17:26 Ответить
Наступні вибори до Верховної Ради поховають говнопартію Голос олігархів, як колись була похована говнопартія Народний фронт олігархів, мільярдера яценюка!
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29.07.2021 17:53 Ответить
Не тіш себе надаремно! Ще олігархічних гівнопартій подостатком. Ті ж "панамські патріоти" приміром. Чи Матьківщина.
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29.07.2021 19:21 Ответить
Ідіть у сраку.(С)
За місяць набрали різного зброду і вже вони партія.
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29.07.2021 17:28 Ответить
Да разбегайтесь вы уже. Надоели своей беззубостью и бесполезностью. Балласт один. Вы не нужны уже даже вашим хозяевам. Досидите спокойно каденцию - и по домам. В слуги переходите, там жЫрные конверты раздают.
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29.07.2021 17:29 Ответить
Я вообще удивлен как долго эта недопартия просуществоваала. Не вижу ее избирателей с плакатами "Выполните свои обещания". Ау, голосисты, ответьте на простой вопрос "нахрена?"
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29.07.2021 17:38 Ответить
Редкий случай, когда я с тобой согласен!
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29.07.2021 18:13 Ответить
самое прикольное наблюдать как региональные депутаты ЕС активно лайкают посты раскольников из Голоса ))))) К чему бы это? )
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29.07.2021 18:50 Ответить
Не має значення. Важливо, що така неолігархічна партія як Голос чим Самопоміч потрібна. І на наступних виборах вона пройде до ВР.
І відкусить ще і у слуг, і у бариг.
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29.07.2021 19:23 Ответить
я не против .... я был очень доволен Самопомощью. И сейчас бы за них проголосовал. Голос пока даже на тень Самопомощи не похожи. Пока голосовать за них у меня нет желания , но и хейтить их я не собираюсь. Даже такие как сейчас, они лучше БЮТ и ЕС вместе взятых
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29.07.2021 20:11 Ответить
Железняк за гроші Курченка співпрацював з Самопомічю, поті у Регіонала був консультатнтом, потм підібрав його Пінчук...
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29.07.2021 21:45 Ответить
 
 