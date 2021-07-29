Ни одному человеку не запретили быть делегатом: у нас был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже на лояльные съезды, - нардеп "Голоса" Железняк

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк на пресс-конференции опроверг появившуюся в СМИ информацию, что некоторых делегатов не пустили на съезд партии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не было ни одного человека, которому бы запретили быть делегатом от своей партийной ячейки, - подчеркнул Железняк. - На съезде был диалог и дискуссия. Это точно не было похоже не пафосные и лояльные съезды партий".

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Нардеп рассказал, что на съезде три ячейки партии выступили за то, чтобы отозвать Киру Рудик с должности главы партии.

Однако ее переизбрали, а голосование по этому вопросу "было очень показательным".

В свою очередь, глава партии Кира Рудик подтвердила, что все делегаты были допущены на съезд.

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"По каждому из тех регионов, кого не было, у нас есть объяснение, почему они не смогли приехать. Напомню, что это обязанность каждого члена партии, который является делегатом, присутствовать на съезде", - заявила она.