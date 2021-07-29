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Зеленский и Байден обсудят "Северный поток - 2" и привлечение США к Нормандскому формату, - "слуга народа" Корниенко

Зеленский и Байден обсудят

Во время своей встречи президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден будут обсуждать газопровод "Северный поток-2", энергетическую безопасность, Нормандский формат и прекращение войны на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Президент будет задавать вопрос и по "Северному потоку-2", по энергетической, национальной безопасности, по привлечению так или иначе США к Нормандскому формату. Мы попытаемся объяснить, как мы видим выполнения Минских соглашений, как мы видим мирный процесс. Надо поднимать вопрос и об объемах военной помощи, их точно можно увеличивать, мы ожидаем от американского народа больше помощи. Конечно, это экономические вопросы, защита инвесторов", - сказал парламентарий.

Корниенко уверен, что Украина выполняет реформы, однако с выполнением некоторых есть проблемы.

"Я думаю, нам здесь есть чем похвастаться, отчитаться, что за эти два года в этой сфере сделано. Ну и, конечно, это пакеты реформ, о которых нам коллеги не устают напоминать, а мы не устаем их делать. У нас в подвешенном состоянии реформа корпоративного управления, которая является очень важной для партнеров, реформа Антимонопольного комитета. Думаю, все эти вопросы будут задаваться на встрече (в Вашингтоне. - Ред)", - добавил "слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Давид у нас такой горячий парень...", - "слуга народа" Кравчук пояснила слова Арахамии о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (21077) США (27331) Северный поток (1458) нормандская четверка (1596) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+6
Не-не! Оно собралось орать на Байдена. Арахамия не соврет. Как приедет, кааак бахнет по роялю ... ну этим... этой ... крышкой! Как заорет... на Байдена!
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29.07.2021 17:50 Ответить
+5
Тут важно то, что будет обсуждать Байден, и совершенно неважно, что будет обсуждать зеленский.
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29.07.2021 17:41 Ответить
+4
Я уже писал, от зеледента требуется одно: Не опозорить Украину своими клоунскими ужимками. Да, зелебобики?
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29.07.2021 17:46 Ответить
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Тут важно то, что будет обсуждать Байден, и совершенно неважно, что будет обсуждать зеленский.
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29.07.2021 17:41 Ответить
Тут важно что будут обсуждать Президент США и Президент Украиныы. А на расийскую помойку всем насрать.
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29.07.2021 17:43 Ответить
Это да. Но и это неважно.
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29.07.2021 17:44 Ответить
зебизяна, проснись, ты обосралась!
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29.07.2021 17:45 Ответить
Зебіл, це назавжди.
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29.07.2021 17:47 Ответить
Та ні, то патологія сфінктера. Вроджене ...
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30.07.2021 09:48 Ответить
обісцяний Джо все що потрібно, вже обсудив у Женеві з ху йлом

головне не забути - Трамп агент кремля, а Бідон - найкращий друг України...
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30.07.2021 12:00 Ответить
Зебилоида там опустят по полной, ещё и про Китай напомнят. Какой же он опущенный! Как побирушка ездит
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29.07.2021 17:43 Ответить
Да? А что там еще не обсудили? Что нового наше всьо может сказать президенту США?
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29.07.2021 17:43 Ответить
Якої ширини повинні бути клавіші на роялі.
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29.07.2021 17:46 Ответить
Так там одна клавиша. Манюня така. Как и сам пианист. Да еще и обрезание...
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29.07.2021 17:48 Ответить
Та да, вон даже Пуйло когда с Байденом встречалось, единственный раз в жизни приехало на встречу вовремя, чтобы не дай бог встречу не отменили. А этот чмошник, об которого все вытирают ноги, будет что-то там обсуждать?! Смех да и только!
Обсудят присоединение США к Нормандскому формату???? А нах США надо в это ввязываться? Для и для присоединения нужно чтобы Рашка была не против, а она 100% будет против! Так что это популизм чистой воды для зебилов, что мол царь-батюшка старается....
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29.07.2021 18:08 Ответить
КОГДА ЕГО ЗАПУСТЯТ !?)
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29.07.2021 17:45 Ответить
Я уже писал, от зеледента требуется одно: Не опозорить Украину своими клоунскими ужимками. Да, зелебобики?
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29.07.2021 17:46 Ответить
Не-не! Оно собралось орать на Байдена. Арахамия не соврет. Как приедет, кааак бахнет по роялю ... ну этим... этой ... крышкой! Как заорет... на Байдена!
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29.07.2021 17:50 Ответить
И так грозно спросит "а почему мы не в НАТО?"
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29.07.2021 17:52 Ответить
и это там... с крышкой поаккуратнее... а то ненароком будет как в прошлый раз на репетиции... и голос охрип и улыбаться стал реже....
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29.07.2021 18:40 Ответить
Байден будет обсуждать то, что ему, свиножору, на повышенных тонах укажет Зелёный Великан
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29.07.2021 17:51 Ответить
Не буде баба дівкою... Приказка така є в нашому народі...
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29.07.2021 17:52 Ответить
Они обсудят то, что скажет Зеленскому Байден.
Если визит не сорвут всякие арахамии.
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29.07.2021 17:59 Ответить
Десь у Полтавський області, здається Пінчук, на території площею з район , добуває газ. Помпою закачують його у нашу славнозвісну трубу і відправляють на Європу. Ніхто добутого газу не рахує. Там барижать мільярди.
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29.07.2021 18:00 Ответить
Давай,Вава,пожостче там .Если Байден будет быковать-пригрози ему уголовным делом.Оно ведь еще не закрыто?
И это..Когда будешь рассказывать о реформах-пожалей дедулю.Он ведь уже в возрасте-на него от смеха может икота напасть.
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29.07.2021 18:00 Ответить
На РАБссии подгорело нехило после речи Байдена..., что на РАБссии нет ничего кроме нефтяных Скважин и ядерного говна... Ольга ********* аж почернела,а Володя Салальев потерял сознание...
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29.07.2021 18:03 Ответить
И что оно собралось обсуждать когда все давно обсудили и без него???
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29.07.2021 18:07 Ответить
Ремонт единственного авианосца на РАБссии успешно завершен,теперь на нем поместятся 250 истрибителей СУ-57 и 40 вертолетов Ми-Г-35
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29.07.2021 18:08 Ответить
И всё это пойдёт ко дну.
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29.07.2021 19:26 Ответить
Теперь Адмирал Кузя дасть америкосам прямо статуе Свободы... Хрясь и нет Свободы...,ЕСть ГУЛАг Сралина...
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29.07.2021 18:09 Ответить
Байден еще вчера отказался от Нормандского формата...,а во вторых США временно прекратили передавать данные воздушнойц разведки,а в третьих Байден не прямо намекнул...мне нужны Коломойский и Фирташ...
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29.07.2021 18:15 Ответить
Зачем Байдену Каламойский и Фирташ ?
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29.07.2021 19:30 Ответить
"Привлечение США", казали вони. "На повышенных тонах", казали вони.
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29.07.2021 18:23 Ответить
Обсудят 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂давно так не смеялась
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29.07.2021 18:26 Ответить
Давай Хламідію абхазьку з коментарями! Корнієнко - зануда.
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29.07.2021 18:31 Ответить
Президент Молдовы Майя Санду обломала Зелю в Батуми нехило... Молчат и Кулеба и Зеля...
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29.07.2021 18:47 Ответить
Какое в ............................ обсуждение, пожинайте плоды. Обсуждать уже не ............ .
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29.07.2021 18:49 Ответить
После визита в Вашигнтон Украина может попасть в Международную ИЗОЛЯЦИЮ....Зеля держись...73 % болванов с тобой...
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29.07.2021 18:51 Ответить
Ей Богу, мне стыдно перед прахоботами, что выбрали такого, вернее, недоразумение. Это же надо таким быть ...................... .
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29.07.2021 18:54 Ответить
Германию и Францию с чемоданами на выход. Ребята уже определились на кого они работают.
Достаем Будапештский меморандум и обсуждаем подписанный международный документ с президентами тех стран, что его подписали!
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29.07.2021 18:55 Ответить
Андрей Портнов приказал Зеленскому арестовать генерала Павловского...
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29.07.2021 18:55 Ответить
Это называется ФИНИШ и финита ля комедия для Зелемойских...
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29.07.2021 18:57 Ответить
Байден сожрет Зелю покруче Меркельши...
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29.07.2021 18:59 Ответить
Він токсичні продукти не вживає.
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30.07.2021 09:53 Ответить
Ольга ********* сказала...все кто угодно лишь бы не Порошенко...
получили то что хотели,мистер Никто стал президентом...УРКАины... Поздравляю..
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29.07.2021 19:05 Ответить
Меркель как главный мотор в ЕС потребуект снять Санкции с РАБссии полностью...Байден сделает тожде самое и Конгресс подтянется...Финиш Чуваки...
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29.07.2021 19:09 Ответить
Соберитесь с силами , проявите достоинство , начните уважать себя как нацию и не гнуться перед американцами или кацапами . у вас для этого все условия есть , нет одного желания . Никто вам ничего не даст и не сделает за вас . Только вы сами . А Байдену надо делать импичмент за достройку путинского газопровода в европу . Предал союзников Поляков , Чехов , Словаков , Украинцев .
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29.07.2021 19:36 Ответить
Майк Редфорд - єдиний притомний коментар на всю гілку, засрану порохо-і байденоботами, які винуватять вувузєлу в тому, що дєдушка Жо виявився РЕАЛЬНОЮ маріонеткою куйла.
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29.07.2021 20:53 Ответить
Думается, что встреча (если она и состоится) нужна Байдену чтобы воочию увидеть найсветлейшее чудо в перьях. Результат будет как и при встрече с Меркель.
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29.07.2021 19:38 Ответить
Не смішіть. Що ця жаба може сказати Байдену? До Порошенка прислухався весь світ! Європа і Америка робила тоді те, що нам потрібно. А зараз ми танцюємо під дудку москви!!
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29.07.2021 19:47 Ответить
короче, уже осенью "зекомандА почкерс" представляет на всех телеэкранах Украины новый блокбастер 95квартала "Моська и Слон 2"
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29.07.2021 20:26 Ответить
Это клоуны из СН так думают.

Вот только повестку дня в Вашингтоне будут не обсосы Коломоя задавать.
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29.07.2021 20:28 Ответить
Так сейчас приход американцев в Нормандский формат одобряет путин.
И в этом формате Вову Зе будут ломать на автономию ордло в составе Украины, амнистию сепарам, и т.д.
После этого возникнут вопросы к зеленскому, ермаку, что они собираются делать с:

50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 800 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки и кравчуки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков- резников, сивох -зеленских и компании ?
Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.
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29.07.2021 21:00 Ответить
А що робив Зюзя останні два роки щоб заблокувати будівництво ПП-2? Останні два роки Зюзік добивався заглянути в очі *******. А прийдеться подивитись в очі Байдену проти якого прокурор блазня відкривав кримінальну справу за офіційну розмову з президентом Порошенком.
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29.07.2021 21:45 Ответить
Это зеленое дурко только микроотростком может сыграть перед Джо на рояле.
А на самом деле - нужно просить (и требовать) подписания защитного договора.
Но для сего нужны мозги.
А у него - только отросток...
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30.07.2021 10:16 Ответить
После драки кулаками не машут!
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30.07.2021 10:33 Ответить
С сонным Джо разве что только уборщицы еще не встречались) Даже Тихановская попиарилась. Зебоба по ходу самым последним в списке остался. ниже по списку только посещение благотворительного концерта в честь защиты животных... и то не факт.
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30.07.2021 11:36 Ответить
Зеленський і Байден обговорять "Північний потік - 2" і залучення США до Нормандського формату, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4058
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30.07.2021 11:53 Ответить
 
 