Зеленский и Байден обсудят "Северный поток - 2" и привлечение США к Нормандскому формату, - "слуга народа" Корниенко
Во время своей встречи президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден будут обсуждать газопровод "Северный поток-2", энергетическую безопасность, Нормандский формат и прекращение войны на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Президент будет задавать вопрос и по "Северному потоку-2", по энергетической, национальной безопасности, по привлечению так или иначе США к Нормандскому формату. Мы попытаемся объяснить, как мы видим выполнения Минских соглашений, как мы видим мирный процесс. Надо поднимать вопрос и об объемах военной помощи, их точно можно увеличивать, мы ожидаем от американского народа больше помощи. Конечно, это экономические вопросы, защита инвесторов", - сказал парламентарий.
Корниенко уверен, что Украина выполняет реформы, однако с выполнением некоторых есть проблемы.
"Я думаю, нам здесь есть чем похвастаться, отчитаться, что за эти два года в этой сфере сделано. Ну и, конечно, это пакеты реформ, о которых нам коллеги не устают напоминать, а мы не устаем их делать. У нас в подвешенном состоянии реформа корпоративного управления, которая является очень важной для партнеров, реформа Антимонопольного комитета. Думаю, все эти вопросы будут задаваться на встрече (в Вашингтоне. - Ред)", - добавил "слуга народа".
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головне не забути - Трамп агент кремля, а Бідон - найкращий друг України...
Обсудят присоединение США к Нормандскому формату???? А нах США надо в это ввязываться? Для и для присоединения нужно чтобы Рашка была не против, а она 100% будет против! Так что это популизм чистой воды для зебилов, что мол царь-батюшка старается....
Если визит не сорвут всякие арахамии.
И это..Когда будешь рассказывать о реформах-пожалей дедулю.Он ведь уже в возрасте-на него от смеха может икота напасть.
Достаем Будапештский меморандум и обсуждаем подписанный международный документ с президентами тех стран, что его подписали!
получили то что хотели,мистер Никто стал президентом...УРКАины... Поздравляю..
Вот только повестку дня в Вашингтоне будут не обсосы Коломоя задавать.
И в этом формате Вову Зе будут ломать на автономию ордло в составе Украины, амнистию сепарам, и т.д.
После этого возникнут вопросы к зеленскому, ермаку, что они собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 800 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки и кравчуки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков- резников, сивох -зеленских и компании ?
Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.
А на самом деле - нужно просить (и требовать) подписания защитного договора.
Но для сего нужны мозги.
А у него - только отросток...