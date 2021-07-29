Зеленский и Байден обсудят "Северный поток - 2" и привлечение США к Нормандскому формату, - "слуга народа" Корниенко

Во время своей встречи президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден будут обсуждать газопровод "Северный поток-2", энергетическую безопасность, Нормандский формат и прекращение войны на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Президент будет задавать вопрос и по "Северному потоку-2", по энергетической, национальной безопасности, по привлечению так или иначе США к Нормандскому формату. Мы попытаемся объяснить, как мы видим выполнения Минских соглашений, как мы видим мирный процесс. Надо поднимать вопрос и об объемах военной помощи, их точно можно увеличивать, мы ожидаем от американского народа больше помощи. Конечно, это экономические вопросы, защита инвесторов", - сказал парламентарий.

Корниенко уверен, что Украина выполняет реформы, однако с выполнением некоторых есть проблемы.

"Я думаю, нам здесь есть чем похвастаться, отчитаться, что за эти два года в этой сфере сделано. Ну и, конечно, это пакеты реформ, о которых нам коллеги не устают напоминать, а мы не устаем их делать. У нас в подвешенном состоянии реформа корпоративного управления, которая является очень важной для партнеров, реформа Антимонопольного комитета. Думаю, все эти вопросы будут задаваться на встрече (в Вашингтоне. - Ред)", - добавил "слуга народа".

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