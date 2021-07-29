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Металлурги просят премьера запретить экспорт лома: ситуация становится опасной для экономики Украины

Металлурги просят премьера запретить экспорт лома: ситуация становится опасной для экономики Украины

Экспорт металлолома из Украины вырос в 8 раз, предприятия начинают испытывать дефицит этого стратегического сырья. Если власть не введет временный запрет на экспорт, предприятия снизят объемы производства, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест и потери бюджетом миллиардов бюджетных поступлений.

Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю от трудового коллектива МК "Азовсталь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Как сказано в письме, несмотря на наличие экспортной пошлины на металлолом в размере 56 евро, Украина возвращается в 2015 – времена, когда экспорт 1,2 млн тонн лома вызвал дефицит на внутреннем рынке. Только за первое полугодие 2021 года объемы экспорта металлолома из Украины увеличились почти в 8 раз, и на сегодняшний день экспорт не прекращается, удерживая высокие темпы роста.

"Для изготовления стали необходимо большое количество лома, поэтому отдавать сырье соседям-конкурентам, когда предприятиям Украины не хватает – это не просто глупо, но и опасно для отрасли и экономики Украины в целом", - подчеркивается в письме.

Металлурги напоминают: в условиях недостатка стратегического сырья страны постсоветского пространства крайне оперативно вводят соответствующие меры и запрещают экспорт лома, и эти меры вполне понятны, ведь речь идет о сохранении собственной промышленности и, соответственно, экономической безопасности государства.

"Если не принять срочные меры по ограничению вывоза металлолома, это приведет к существенному замедлению роста экономики Украины. По оценкам экспертов, рост ВВП снизится на -2%, а бюджет потеряет $1.4 млрд валютных поступлений", - говорится в письме.

В "Азовстали" напомнили, что за 1 полугодие 2021 г. уплатили 1,4 млрд грн налогов, а валютные поступления составили почти 1 млрд долларов. В то же время, если в начале года запасы лома на предприятии составляли 45 000 тонн, то на конец текущего месяца они упали до катастрофических 8-8,5 тыс. тонн. Это ниже технологического минимума, и это заставляет предприятие снижать плановое производство металлопродукции.

"Вопрос обеспечения предприятия металлоломом стоит очень остро, поэтому мы просим срочно рассмотреть вопрос введения временного запрета на экспорт лома, сроком до декабря 2023 года. Это позволит не только защитить металлургов от потери позиций на мировых рынках металлопродукции, но и позволит сохранить десятки тысяч рабочих мест в отраслях, зависящих от динамики производства украинской металлургии, и сохранить отчисления в бюджет ", - резюмируют металлурги.

Напомним, ранее к премьер-министру Шмыгалю обратилась Федерация работодателей Украины. Она требует ввести запрет на экспорт металлолома до 2024 года, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

Автор: 

металлургия (449) экспорт (881) металлолом (191) Азовсталь (380) Шмыгаль Денис (2735)


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Топ комментарии
+17
Пусть эти олигархи не просят, а поднимут закупочную цену на лом.
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29.07.2021 18:08 Ответить
+14
То купляй металобрухт по тій же ціні що й турки . І ніхто його за кордон не вивозитиме .! Які проблеми , Рінат ?? .
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29.07.2021 18:11 Ответить
+9
Отож. Гораздо дешевле тискать заказные статейки во всех СМИ, "памагите люди". И давить на Кабмин, протискивая нужные решения.
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29.07.2021 18:25 Ответить
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Пусть эти олигархи не просят, а поднимут закупочную цену на лом.
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29.07.2021 18:08 Ответить
нафига?) они что, зебилы?)
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29.07.2021 18:18 Ответить
Отож. Гораздо дешевле тискать заказные статейки во всех СМИ, "памагите люди". И давить на Кабмин, протискивая нужные решения.
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29.07.2021 18:25 Ответить
зачем на него давить? он и так все сделает
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29.07.2021 18:43 Ответить
Не факт. К нему с пакетами и чемоданами приходят много разных просителей, и они часто просят взаимно противоположные вещи. Приходится выбирать чемодан потяжелей.
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29.07.2021 18:47 Ответить
Потрібно заборонити експорт продукції металургів, бо вони виробляють металобрухт, переплавляючи лом на сляби і нічого корисного для держави не виробляють! Ми вже 200 млрд грн на рік віддаємо відшкодуванням ПДВ говнометалургам та іншим говновиробникам! Досить! Або металурги починають виробляти продукцію з високою доданою вартістю (лист для автопрому, леговані високоякісні сталі, складні металоконструкції), або їх потрібно закривати к *******!
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29.07.2021 18:19 Ответить
это да. возмещение ндс нужно запретить. только физ лицам и в разумных пределах
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29.07.2021 18:43 Ответить
ПДВ взагалі треба відмінити
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29.07.2021 18:53 Ответить
Кот Бегемот, цена там и так соответствует нашему рынку, а если и поднять, то на приемках она практически не изменится. Так что не мечтай свой поломанный велик по цене нового сдать на приемке.)))
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29.07.2021 19:51 Ответить
вирішив, що презентація себе на форумі у стилі тупого препіЗе!дента- це саме те?
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30.07.2021 13:30 Ответить
"Какая разница!", - можно же навариться хорошо!
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29.07.2021 18:09 Ответить
на ледовых дворцы нужны деньги. и на миллиард деревьев
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29.07.2021 18:11 Ответить
миллиард деревьев мы будем садить за свои кровные, пока по желанию, но сдается мне, что соответствующий указ уже готовится.))) Я иной раз просто недоумеваю что в их головах там творится, как вроде их облучают чем-то...)))
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29.07.2021 19:54 Ответить
То купляй металобрухт по тій же ціні що й турки . І ніхто його за кордон не вивозитиме .! Які проблеми , Рінат ?? .
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29.07.2021 18:11 Ответить
угу, зарплату ще таку саму та податки не по офшорам ховати... скажіть ще, щоб фонд РІната перестав себе рекламувати на аналах Ріната.
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29.07.2021 19:19 Ответить
В Україні нема української державної влади !!!Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!))
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29.07.2021 18:12 Ответить
Які обирали, таку і обрали.
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29.07.2021 18:19 Ответить
Гірше те що йде узурпація влади ,маріонеткова диктатура !!! )))
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29.07.2021 18:40 Ответить
нищие просят подаяние под церковью... ахметов так просел и обносился..., что просит у кабмина? платить достойную цену за металлолом не пробовал? тогда и єкспорта не будет и импортировать можно....
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29.07.2021 18:12 Ответить
А премьєру якось пох... Бо гроші,як всім давно відомо,не пахнуть...
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29.07.2021 18:13 Ответить
А в порту вантажуть баржі кранами і гремить так, шо чути за кілометр.
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29.07.2021 18:17 Ответить
металл, орехи, зерно, лес и много другого чем занимаються трейдеры. а они, люди не из простых, за ними очень большие погоны и власть имущие. все находиться под крышей окружения правительства. а так как там дохренище бабла из ничего и это узаконено ВРУ то исправить ситуацию не то что просто а наоборот, почти не возможно. кто откажеться от халявной сверхприбыли?
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29.07.2021 18:27 Ответить
Привикли на Шару жить .Рінат , - Продай острів який купив своєму сину, коли вже так скрутно.Чи потрібно колективу написати листа .
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29.07.2021 18:34 Ответить
А при чем тут экономика УКРАИНЫ? Тут интересы совсем других "экономик"!
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29.07.2021 18:34 Ответить
Хватит скупать металлолом "на шару".Продаете металл втридорога, а скупаете металлолом за копейки. Скупайте по рыночной цене и будет вам счастье. Привыкли монопольку организовывать и накрячивать граждан собственной страны.Равные условия всем! Ахметку и Пиньку - в ровные ряды.
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29.07.2021 18:46 Ответить
скотиняка ви така... А вам відомо, в скільки обходяться хатинки в Англіях, а підтримка ..білів дона і басса, щоб вони кожного вечора дякували Рінату?
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29.07.2021 19:25 Ответить
В Украине самые низкие цены на металлолом но зато самые высокие на металлические изделия,спасибо Ахметову.Сейчас максимальная цена килограмма лома на приёмке 6 гривен а в России 24 рубля было,это почти вдвое дороже. К тому же у нас Ахметов монополист и именно он устанавливает цены на металлолом,Шмыгаль тоже принадлежит Ахметову да и Зеленский тоже,поэтому нет никакого сомнения что приказ Рината Леонидовича будет немедленно исполнен и экспорт закроют а металлолом Ахметов будет покупать уже за сколько сам захочет,хоть по 30 копеек.
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29.07.2021 19:03 Ответить
Віктор, верніться до школи чи запам'ятайте, що недокраїна пишеться так: *********, россосися, раисся, 404...
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30.07.2021 13:36 Ответить
где еще зеленые не облажались...
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29.07.2021 19:04 Ответить
а купить лом по той цене, по которой покупают турки или китайцы не? тут рушиться экономика не Украины, а экономика одного рыжего гудка, да еще пары-тройки олигархов.
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29.07.2021 19:06 Ответить
А руда вже скінчилась? Знищили падли.
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29.07.2021 19:20 Ответить
откройте свои фирменые пункты по всей Украине, и цены выставте по 10- 12 грн, в зависимости от толщины металла, до 3 мм и выше.
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29.07.2021 19:38 Ответить
не смешите мои и иные тапочки. Там речь идет не о приемках, а о экономических законах и безопасности страны. Вспомните ситуацию с подсолнечным маслом, когда барыги все в Китай отправили. В Европейских маркетах масло было дешевле чем у нас, которого не было вообще.)))
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29.07.2021 19:57 Ответить
Такого тупизма и не смешного мы еще не наблюдали, но вопрос в том, как долго это будут терпеть и почему никто ничего не предпринимает? Боятся переворота? Так был уже и за него никому и ничего не было.))) Чего боятся?)))
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29.07.2021 19:59 Ответить
АхметХану на замок в Лондоне не хватает 200 лямов...
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29.07.2021 20:03 Ответить
Если вывозить выгоднее то и будут вывозись, это рынок, вместо запретов Ахметову нужно просто поднять расценки на закупку лома до мировых цен и проблема тут же решится.
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29.07.2021 20:11 Ответить
пусть небрешет, я металлург и не прошу
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29.07.2021 20:45 Ответить
Хочеться надіятись, що уряд проявить здоровий глузд. Бо економічна політика в нас часто ведеться не продумано, а винних знайти складно.. тільки народ страждає
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29.07.2021 21:25 Ответить
а почему сразу запрещать???? Может сделать закупочные цены вкуснее чем "экспортные" ??? ААААА???
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29.07.2021 21:56 Ответить
"Нізззя!!!" - Рінат "Гудок"😉!
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29.07.2021 22:14 Ответить
Почему так подорожали металлоизделия? Так берите лом по цене экспорта и все. А если что у нас куда не плюнь риночные цены, вот пускай металурги и рынкуют.По логике нужно запретить экспорт подсолнуха и растительного масла -цены растут, запретить экспорт кукурузы -свиней и курей кормить дорого- сокращаем рабочие места. Все логично все хотят суперприбыль, когда уже понажираються?
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29.07.2021 22:45 Ответить
Обалдеть - в приемках дают 4 грн за кило .
Лом вывозится в Турцию со всеми пошлинами в 3 раза дороже , Турки плавят из него металл , платя за электричество по мировым ценам , рабочие там на заводах получают пару ТЫСЯЧ евро, потом этот металл продают с ХОРОШИМ наваром в Китай ....
Роттердам + на цену металла- и все будет хорошо ...
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29.07.2021 22:58 Ответить
обезболююче відлуння з циферками та вчорашнім народженням, а де ти живеш, що у тебе 4грн. ?
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30.07.2021 13:40 Ответить
А ничего что половина населения кормится со сдачи металла на приемки ? Это каждому бедному бомжу нужно будет притащить в 2 раза больше металла на своем горбу на те же деньги, чтобы Ахметка купил очередной дворец в Англии ?
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30.07.2021 00:48 Ответить
Давно пора запретить. А еще запретить украинцам куда-то на работу выезжать, отобрать право менять место работы металлургом до пенсии и приписывать на ту работу со школы, с 8-го класса. За нарушение - лагерей так лет 10, а повторно - расстрел. Ну и зарплату ем металлургам положить по-минимуму, чтоб только на хлеб хватало. И жилье подешевле, чтоб не повышало себестоимость и, соответственно, не снижало конкурентоспособность украинского металла. Чтоб ахметка мог еще один дворец в Венликобритании купить. И назовите эту металлургическую законодательную базу "Трудовые резервы". Благо она испытана самим сралиным перед типа мифической ВОВ. А на деле введена им в практику с началом Второй мировой.
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30.07.2021 07:07 Ответить
Якщо масово піднімають це питання, значить, це серйозно і треба дослухатись до металургів, інакше може обернутись черговим ударом по економіці, яка і так не на підйомі
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30.07.2021 22:57 Ответить
 
 