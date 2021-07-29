Металлурги просят премьера запретить экспорт лома: ситуация становится опасной для экономики Украины

Экспорт металлолома из Украины вырос в 8 раз, предприятия начинают испытывать дефицит этого стратегического сырья. Если власть не введет временный запрет на экспорт, предприятия снизят объемы производства, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест и потери бюджетом миллиардов бюджетных поступлений.

Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю от трудового коллектива МК "Азовсталь", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Как сказано в письме, несмотря на наличие экспортной пошлины на металлолом в размере 56 евро, Украина возвращается в 2015 – времена, когда экспорт 1,2 млн тонн лома вызвал дефицит на внутреннем рынке. Только за первое полугодие 2021 года объемы экспорта металлолома из Украины увеличились почти в 8 раз, и на сегодняшний день экспорт не прекращается, удерживая высокие темпы роста.

"Для изготовления стали необходимо большое количество лома, поэтому отдавать сырье соседям-конкурентам, когда предприятиям Украины не хватает – это не просто глупо, но и опасно для отрасли и экономики Украины в целом", - подчеркивается в письме.

Металлурги напоминают: в условиях недостатка стратегического сырья страны постсоветского пространства крайне оперативно вводят соответствующие меры и запрещают экспорт лома, и эти меры вполне понятны, ведь речь идет о сохранении собственной промышленности и, соответственно, экономической безопасности государства.

"Если не принять срочные меры по ограничению вывоза металлолома, это приведет к существенному замедлению роста экономики Украины. По оценкам экспертов, рост ВВП снизится на -2%, а бюджет потеряет $1.4 млрд валютных поступлений", - говорится в письме.

В "Азовстали" напомнили, что за 1 полугодие 2021 г. уплатили 1,4 млрд грн налогов, а валютные поступления составили почти 1 млрд долларов. В то же время, если в начале года запасы лома на предприятии составляли 45 000 тонн, то на конец текущего месяца они упали до катастрофических 8-8,5 тыс. тонн. Это ниже технологического минимума, и это заставляет предприятие снижать плановое производство металлопродукции.

"Вопрос обеспечения предприятия металлоломом стоит очень остро, поэтому мы просим срочно рассмотреть вопрос введения временного запрета на экспорт лома, сроком до декабря 2023 года. Это позволит не только защитить металлургов от потери позиций на мировых рынках металлопродукции, но и позволит сохранить десятки тысяч рабочих мест в отраслях, зависящих от динамики производства украинской металлургии, и сохранить отчисления в бюджет ", - резюмируют металлурги.

Напомним, ранее к премьер-министру Шмыгалю обратилась Федерация работодателей Украины. Она требует ввести запрет на экспорт металлолома до 2024 года, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.