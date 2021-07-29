Киев не рассматривает возможность получать средства за парковку во дворах домов, - КГГА
Киевская власть не планирует получать средства за парковку во дворах домов от жителей.
Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.
По его словам, Киевская городская государственная администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки в городе проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.
"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы. Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК", - отметил Рахматуллин.
Начальник Инспекции по парковке пояснил, что необходимо навести порядок с парковкой во дворах.
"Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как "скорых" и аварийных служб, так и жителям самих домов", - подытожил начальник Инспекции по парковке.
Напоминаем, ранее сообщалось, что в Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"
Начальник Инспекции по парковке пояснил, что необходимо навести порядок с парковкой во дворах.
"Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений.Источник: https://censor.net/ru/n3279854
1. налякати піпл "закруткою гайок" до зриву різьби,
2. почекати поки піпл оскаженіє і звикне до думки що будуть стригтимуть як баранів,
3. остудити піпл новиною що не так зрозуміли, фейк, вирвано з контексту, але стригтимуть трохи менше.
4. піпл полегшено зітхає і радіє що повністю не обдерли.
А с водителей - будут.
А именно, что на каждую 2-3 комнатную квартиру обязано одно парко место и 0,5 гостевых. На две однокомнатных - одно парко место и 0,5 гостевых!
На одну квартиру положена одна входная дверь. На каждую жилую комнату обязаны быть наружные окна. Один СУ, канализация...
Парко места входят в этот перечень, кстати! 21 век, ребята!
Инвесторы не мудачье, а заложники коррупции, созданной городом и Застройщикам!
А то хитрые...
И жильцам решать ставить там машины или нет.
https://domik.ua/novosti/chto-prinadlezhit-zhilcam-mnogokvartirnyx-domov-pomimo-kvartiry-n253827.html
Так что очищение власти происходит медленно и со скрипом. Главное не повторять ошибок прошлого, когда Ющенко повторно привел к власти Яныка и после Зеленского у Барыги даже не было бы шанса! Нужен новый Лидер нации!