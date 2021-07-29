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Киев не рассматривает возможность получать средства за парковку во дворах домов, - КГГА

Киев не рассматривает возможность получать средства за парковку во дворах домов, - КГГА

Киевская власть не планирует получать средства за парковку во дворах домов от жителей.

Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

По его словам, Киевская городская государственная администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки в городе проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы. Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК", - отметил Рахматуллин.

Начальник Инспекции по парковке пояснил, что необходимо навести порядок с парковкой во дворах.

"Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как "скорых" и аварийных служб, так и жителям самих домов", - подытожил начальник Инспекции по парковке.

Напоминаем, ранее сообщалось, что в Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов.

Автор: 

КГГА (2991) Киев (25791) парковка (288)


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Топ комментарии
+8
Не ребята. Сначала обеспечьте выполнение всех строительных норм!
А именно, что на каждую 2-3 комнатную квартиру обязано одно парко место и 0,5 гостевых. На две однокомнатных - одно парко место и 0,5 гостевых!
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29.07.2021 18:48 Ответить
+8
Подонкам из КГГА,владеющим квартирами в Киеве и домами вокруг Киева, очень нужны деньги на покупку вилл в Испании и Монако. Сделали вброс,чтобы посмотреть на реакцию челяди. Если промолчат,можно вводить плату за парковку во дворах,но возмущение оказалось слишком сильным и они начали говорить о наведении порядка во дворах. Кто нибудь может сказать,какими должностными полномочиями прописана ответственность за порядок во дворах, начальника инспекции по парковке татарина Рахматуллина?
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29.07.2021 19:36 Ответить
+7
в случае пожара они имеют полное право сломать, растрощить, убрать трактором все что им мешает.
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29.07.2021 18:28 Ответить
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Парковка тачек возле многоэтажных курятников опасна по нескольким причинам....,главная из них в случае пожара расчет МЧС не сможет вовремя добраться до очага возгорания и люди будут выпрыгивать из окон с 10 и более этажей...,такое зрелище уже было на Дальнем Востоке...прыгали с 12 этажа и все погибли...
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29.07.2021 18:26 Ответить
в случае пожара они имеют полное право сломать, растрощить, убрать трактором все что им мешает.
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29.07.2021 18:28 Ответить
Эту матню раксскажи тем погибшим и не только в Хабаровске...,и Омске и далее везде...
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29.07.2021 18:30 Ответить
да срал я на них, они мне не братья. и мне без разницы почему их пожарники бояться ломать имущество, хотя имеют полное право выламывать не только двери и проникать в чужое жилье, но и делать все что угодно с припарковаными машинами.
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29.07.2021 18:32 Ответить
Таких случаев масса ...по всему бывшему ТУПОМУ Совку...баран ты пля...
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29.07.2021 18:37 Ответить
сам ты баран. лестницу пусть купят которая до 25ого этажа достанет. а то для совков используют совковые машины, которые до 9ого еле достают.
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29.07.2021 18:39 Ответить
в том что уних нет лестницы виноваты припаркованые ? у тебя совсем кукушка того ?
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29.07.2021 18:40 Ответить
а миниогород под домом в посиладнике, какой то бабы нюры, бетонные блоки которые полодили придурки вроде тебя "шоб не парковались", железные столбики - не виноваты ? только припаркованые ?
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29.07.2021 18:42 Ответить
Ты заикнулся о лестницах - тебе оветили. Не стоит сразу искать обходные пути и пытаться перевести стрелки - не все такие "умные", как ты.
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29.07.2021 19:21 Ответить
что ? мне разве кто то ответил про лестницы ? ты не ошибся случайно постом ?
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29.07.2021 20:43 Ответить
Чем больше в Хабаровске и Омске погибших, тем лучше)
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30.07.2021 08:00 Ответить
Заголовок противоречит содержанию статьи.
"
Начальник Инспекции по парковке пояснил, что необходимо навести порядок с парковкой во дворах.
"Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений.Источник: https://censor.net/ru/n3279854
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29.07.2021 18:28 Ответить
Та ні, схема стара як світ:
1. налякати піпл "закруткою гайок" до зриву різьби,
2. почекати поки піпл оскаженіє і звикне до думки що будуть стригтимуть як баранів,
3. остудити піпл новиною що не так зрозуміли, фейк, вирвано з контексту, але стригтимуть трохи менше.
4. піпл полегшено зітхає і радіє що повністю не обдерли.
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29.07.2021 18:53 Ответить
Точно. И вот так бандиты грабят народ уже десятилетиями.
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29.07.2021 19:04 Ответить
А зря, мудрий нарід міг би бути зробленим разом набагато ефективніше!
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29.07.2021 18:30 Ответить
зато Зеленые чмыри рассматривают не только плату за стоянку во дворах, еще и замену сопротивляющемуся Кличку...
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29.07.2021 18:32 Ответить
Київська влада не планує отримувати плату за парковку в подвір"ях.Але при цьому плата за парковку в подвір"ях буде братись - це зрозуміло з усього тексту анонсу...І я вже навіть не питаю,хто ж отримуватиме ці гроші...Це все як з гральним бізнесом було - спочатку кричали що то наповнить бюджет - а потім раз! - і зняли оподаткування...Нехай,мовляв,стануть на ноги...І вони стануть на ноги і тут же зроблять ноги...на історічєскую родіну...
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29.07.2021 18:34 Ответить
Они сказали: "с жителей".
А с водителей - будут.
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29.07.2021 18:44 Ответить
Мне просто интересно, как бы они это делали!?
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29.07.2021 18:45 Ответить
Платёжный автомат с видеокамерой.
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29.07.2021 19:04 Ответить
Не ребята. Сначала обеспечьте выполнение всех строительных норм!
А именно, что на каждую 2-3 комнатную квартиру обязано одно парко место и 0,5 гостевых. На две однокомнатных - одно парко место и 0,5 гостевых!
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29.07.2021 18:48 Ответить
Ты что предлагаешь городу за свой счет обеспечивать паркоместами мудачье которое накупило квартир в гетто: без дворов и парковок?
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29.07.2021 20:20 Ответить
Я предлагаю соответствовать здравому смыслу. А именно строительным нормам.
На одну квартиру положена одна входная дверь. На каждую жилую комнату обязаны быть наружные окна. Один СУ, канализация...
Парко места входят в этот перечень, кстати! 21 век, ребята!
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29.07.2021 20:24 Ответить
Мудачье, это чиновники, которые наплевав на законы Украины, принимают новостройки, которые не соответствуют строительным нормам. Явно в свой карман принимают, как и Застройщики мудачье, что плюют на строительные нормы, зная, что за взятку введут в эксплуатацию!
Инвесторы не мудачье, а заложники коррупции, созданной городом и Застройщикам!
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29.07.2021 20:30 Ответить
Хоть одну станцию метро у Кличко не желают построить? Только и может, что рисовать линии на асфальте времен СССР и называть это велодорожкой. Ремонтировать каждые два года свои собственные же ремонты и удивляться, откуда берутся пробки!
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29.07.2021 18:52 Ответить
Ну леня космос открыл красный хутор и вырлицу - станции на которых никогда нет людей. И толку от них?!!
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29.07.2021 20:24 Ответить
Я так понимаю, что ты там не живешь.
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29.07.2021 20:25 Ответить
Сначала средняя зарплата киевлян выводится на европейский уровень.
А то хитрые...
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29.07.2021 19:07 Ответить
Подонкам из КГГА,владеющим квартирами в Киеве и домами вокруг Киева, очень нужны деньги на покупку вилл в Испании и Монако. Сделали вброс,чтобы посмотреть на реакцию челяди. Если промолчат,можно вводить плату за парковку во дворах,но возмущение оказалось слишком сильным и они начали говорить о наведении порядка во дворах. Кто нибудь может сказать,какими должностными полномочиями прописана ответственность за порядок во дворах, начальника инспекции по парковке татарина Рахматуллина?
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29.07.2021 19:36 Ответить
Придомовая территория принадлежит жильцам дома.
И жильцам решать ставить там машины или нет.
https://domik.ua/novosti/chto-prinadlezhit-zhilcam-mnogokvartirnyx-domov-pomimo-kvartiry-n253827.html
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29.07.2021 20:50 Ответить
В принципе, у нас любая власть дерьмо, была и есть но, такой дерьмовой как порошенковская и, особенно сегодняшняя, зелёная, это полный пипец! Всё, буквально всё! делается против народа! Даже то, что они с помпой пытаются выдать как забота о людях, на самом деле оказывается опять антинародное. Я в шоке! За свои, почти семь десятков, я впервые сталкиваюсь с такой антисоциальной политикой. Это геноцид против собственного народа однозначно.
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30.07.2021 00:09 Ответить
Когда власть полна дерьма, одним движением ведро не очистить. Западу понадобилось лет 300 пока политики не стали дорожить своей честью, подавая в отставку при малейшем намеке на коррупцию. Аваков доказал, что нам это не грозит в ближайшие десятилетия.

Так что очищение власти происходит медленно и со скрипом. Главное не повторять ошибок прошлого, когда Ющенко повторно привел к власти Яныка и после Зеленского у Барыги даже не было бы шанса! Нужен новый Лидер нации!
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13.09.2021 22:44 Ответить
Вы бы лучше план развития города наконец утвердили, чтобы изначально у людей не было проблем с парковкой..
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30.07.2021 09:49 Ответить
 
 