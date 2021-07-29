Небытов о "банде Сенсея": Членов банды мотивировали тем, что они будут наказывать чиновников, заработавших деньги нечестным путем

Лидер ОПГ по кличке "Сенсей" подыскивал и вербовал членов банды через соцсети, мотивируя их тем, что они будут наказывать тех, кто заработал деньги нечестным путем.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.

"Остальных членов банды, как рассказывают сами задержанные, Сенсей вербовал через соцсети, – объяснил полицейский. – Это в основном ранее судимые люди. Он их мотивировал тем, что они якобы будут наказывать чиновников, правоохранителей, адвокатов, судей, которые заработали деньги нечестным путем. Этот психологический момент срабатывал. Он подбирал объекты, давал инструкции и команды, каким образом и что необходимо проверить. Например, наличие охраны, собак, видеокамер, датчиков на движение. После чего принимал решение, как и где группа должна собраться для нападения".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ на счету этой банды более 20 разбойных нападений. В числе потерпевших – судья, полицейский, мэр одного из городов, бизнесмены.

По словам Небытова, потенциальных жертв для нападений подбирали, опираясь в том числе на информацию, опубликованную в журналистских расследованиях, блогерами. Но чаще всего дома для нападения выбирали по их внешнему виду.

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