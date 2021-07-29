Небытов о "банде Сенсея": Членов банды мотивировали тем, что они будут наказывать чиновников, заработавших деньги нечестным путем
Лидер ОПГ по кличке "Сенсей" подыскивал и вербовал членов банды через соцсети, мотивируя их тем, что они будут наказывать тех, кто заработал деньги нечестным путем.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.
"Остальных членов банды, как рассказывают сами задержанные, Сенсей вербовал через соцсети, – объяснил полицейский. – Это в основном ранее судимые люди. Он их мотивировал тем, что они якобы будут наказывать чиновников, правоохранителей, адвокатов, судей, которые заработали деньги нечестным путем. Этот психологический момент срабатывал. Он подбирал объекты, давал инструкции и команды, каким образом и что необходимо проверить. Например, наличие охраны, собак, видеокамер, датчиков на движение. После чего принимал решение, как и где группа должна собраться для нападения".
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ на счету этой банды более 20 разбойных нападений. В числе потерпевших – судья, полицейский, мэр одного из городов, бизнесмены.
По словам Небытова, потенциальных жертв для нападений подбирали, опираясь в том числе на информацию, опубликованную в журналистских расследованиях, блогерами. Но чаще всего дома для нападения выбирали по их внешнему виду.
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раюболоті з'явились кримінальні Робін Гуди, це було лише питанням часу, бо про справедливість в Україні годі й мріяти.
А в данном случае говорит он правду или не правду, вероятность 50/50.
Ось я знаю абсолютно точно - Україна унікальна держава , бо ніде в всіті не грабують віли й палаци копів виключно заради наживи ... бо ніде в інших краях копи не мають можливості стільки вкрасти ... Хабарники ситуативно можуть бути будь де , але щоб стільки вкрасти ...
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https://www.youtube.com/watch?v=dOBy6s3N7EE
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«Золотой запас, которому позавидуют некоторые страны, нашли в подвале бывшего мэра китайского города Гуанчжоу. Чиновник хранил у себя 13 с половиной тонн драгметалла. Это больше, чем золотые запасы Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых. По шкафам, сейфам и полочкам сыщики наскребли также 286 миллиардов юаней - это 40 миллиардов долларов. А еще нашли 200 килограммов нефрита и жадеита, антиквариат и предметы живописи» - сообщает ntv.ru.
Эксперты посчитали, что на свои кровные чиновник мог бы спасти от дефолта Грецию, причем дважды. Но чудесное спасение теперь нужно самому мужчине - ему грозит смертная казнь.
https://www.exclusive.kz/expertiza/daily/117015/
в глаза сцыт, а говорит роса ...
рабленное и утверждают что эти люди ограбили меня а я просто возвращаю своё......