Печерский суд отправил врио председателя АРМА Сигидина под домашний арест и отстранил от должности. ВИДЕО

Судья Печерского районного суда в городе Киеве Сергей Вовк принял решение избрать меру пресечения в отношении врио председателя АРМА Виталия Сигидина в виде домашнего ареста и отстранил его от должности на два месяца – до 24 сентября 2021 года.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания 29 июля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Hubs.

Также суд обязал подозреваемого сдать свой загранпаспорт правоохранителям.

"Суд постановил ходатайство старшего следователя Государственного бюро расследований о применении домашнего ареста в отношении подозреваемого Сигидина Виталия Михайловича удовлетворить частично. Применить меру пресечения сроком до 24 сентября 2021 года в период времени с 23 часов до 6 утра следующего дня", – постановил суд.

"Для меня отстранение– это счастье. Но для всего государственного органа это будет проблема, потому что появится вакуум власти", – заявил Сигидин в ходе судебного заседания, пытаясь убедить судью не отстранять его от должности.

"Отстранили заместителя. Должен быть кто-то, кто занимается руководством органа. Подумайте, какие катастрофические последствия это может иметь для страны", – заявил адвокат подозреваемого.

Прокурор Офиса генпрокурора в свою очередь подчеркнул, что коррупционное преступление, в котором подозревается Сигидин, является особенно тяжелым, и наказание может быть безальтернативным – лишение свободы.

Сегодня утром Печерский суд уже отстранил от должности заместителя председателя АРМА Владимира Павленко и назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Также отстранили от должности и отправили под домашний арест начальника управления менеджмента активов АРМА Вахтанга Бочоришвили.

Напомним, 27 июля 2021 года следователи Государственного бюро расследования (ГБР) вручили топ-чиновникам АРМА подозрения по статье о присвоении имущества в особо крупных размерах.

Подозрения по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) были вручены шести лицам в рамках уголовного производства №42020000000002497 относительно действий чиновников АРМА, которое ГБР начало расследовать 24 декабря 2020 года. Данное производство Офис генерального прокурора объединил с другим делом – №62021000000000149 от 17.02.2021.

По данным правоохранителей, руководство учреждения вступило в сговор и незаконно завладело имуществом, которое находилось под контролем АРМА. Речь идет о средствах в сумме около $400 тыс., на которые был наложен арест судом и которые были переданы в управление АРМА.

Как писали СМИ, подозрения были вручены врио. председателя АРМА Виталию Сигидину, заместителю председателя АРМА Владимиру Павленко, начальнику Отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Вахтангу Бочоришвили, адвокатам Денису Сердюку и А. Д. Серокуровой (вероятные соорганизаторы схемы) и Игорю Королю (подставное лицо, которому АРМА перечислила $400 тыс.).

Также сообщалось, что ГБР признало потерпевшим по делу о незаконном присвоении 400 тысяч долларов киевского бизнесмена Сергея Кисилева. Но Кисилев не признает себя потерпевшим, поскольку потерпевшей по данному делу является государство Украина, а $400 тысяч были незаконно перечислены Игорю Королю со счета государственного учреждения.