В киевском метро с начала года составили почти 2,5 тыс. протоколов на пассажиров без масок

С начала 2021 года в киевском метрополитене было составлено 2 437 административных протоколов за нарушения карантина. Большинство из них - за отказ надевать маску.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.

"С лицами, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа. При злостных нарушениях правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства", - говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что постоянно информируют пассажиров о необходимости носить маски.

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"В то же время важна также социальная ответственность пассажиров за собственное здоровье и людей рядом. Призываем пассажиров пользоваться защитными масками и выбирать бесконтактные способы оплаты проезда", - резюмируют в киевском метро.