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Новости Коронавирус и карантин
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В киевском метро с начала года составили почти 2,5 тыс. протоколов на пассажиров без масок

В киевском метро с начала года составили почти 2,5 тыс. протоколов на пассажиров без масок

С начала 2021 года в киевском метрополитене было составлено 2 437 административных протоколов за нарушения карантина. Большинство из них - за отказ надевать маску.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.

"С лицами, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа. При злостных нарушениях правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства", - говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что постоянно информируют пассажиров о необходимости носить маски.

Смотрите: "У#бок, бл#дь! Ты какого х#я меня по жопе бьешь! Ты имеешь на это право?" - в киевском метро девушка избила мужчину, который пытался к ней приставать. ВИДЕО

"В то же время важна также социальная ответственность пассажиров за собственное здоровье и людей рядом. Призываем пассажиров пользоваться защитными масками и выбирать бесконтактные способы оплаты проезда", - резюмируют в киевском метро.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25791) Метрополитен (1017) штраф (1289) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+4
Дебилизация набирает обороты.
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29.07.2021 19:52 Ответить
+4
За неправильное ношение маски (если она не закрывает и нос, и рот) нужно наказывать точно также, как и за ее отсутствие.
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29.07.2021 19:53 Ответить
+4
При бажанні 1000 протоколів можна скласти за один день, на одній станції...
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29.07.2021 19:55 Ответить
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Дебилизация набирает обороты.
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29.07.2021 19:52 Ответить
Ты - яркий тому пример
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29.07.2021 20:01 Ответить
За неправильное ношение маски (если она не закрывает и нос, и рот) нужно наказывать точно также, как и за ее отсутствие.
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29.07.2021 19:53 Ответить
За ношение два раза подряд маски тоже надо наказывать так же как и за ее отсутствие. Эффект от ношенеых масок более отрицательный чем если вообще ее не одевать. То есть и те кто неправильно носят маски и те кто их еосят по нескольку раз и те кто ее не имеют примерно одинаково опасны а жто 99/ пасажиров.
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30.07.2021 09:27 Ответить
При бажанні 1000 протоколів можна скласти за один день, на одній станції...
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29.07.2021 19:55 Ответить
В киевском метро с начала года составили почти 2,5 тыс. протоколов на пассажиров без масок - Цензор.НЕТ 6295
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29.07.2021 20:48 Ответить
У вас еще проще! Не ширнулся скотомицином спутник-вектор - не пустят на работу. При чем, ширнулся - ласты склеишь, не ширнулся - ласты склеишь (от вирусни или от голода). А крематорий один и тот же в любом случае
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29.07.2021 21:26 Ответить
У нас, в Києві, спутником не ширяються. Де таке у вас, не знаю.
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29.07.2021 21:53 Ответить
А шо за ольгинская прокся такая "Киев" с американским флажком?
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29.07.2021 22:15 Ответить
Постійно помічаю, що упоротим недоумкам, особливо свідкам шоколадної секти, весь час ввижаються якісь кацапи, ольгинці, лахтинці та інша нечисть. Ви що там, всі подопивались чи на важких сидите? Чи просто подуріли? Чи дебілами народились?
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29.07.2021 22:37 Ответить
Постоянно замечаю, что упоротым ольгинским кацапам за прокси и с яндекс-переводчиком постоянно мерещатся порохоботы
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30.07.2021 10:11 Ответить
Не знаю за ольгинських кацапів з яндекс-перекладачем, а я, україномовний все життя, ніде не стверджував, що ти саме порохобот. Може, дійсно, ти просто упоротий недоумок.
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30.07.2021 22:34 Ответить
Тебя, лапоть, не яндекс-переводчик палит, а кацапская риторика
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30.07.2021 22:55 Ответить
У вас, упоротих обдовбаних дебілів, будь-яка адекватна риторика з якогось пуйла вважається кацапською. Придурку, щезни і не ганьби Україну, не змушуй закордонних читачів Цензора думати, що в Україні всі недоумки, такі, як ти.
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30.07.2021 23:11 Ответить
Вон тот скрин с кацапского фильма, который является пародией на вашу кацапскую действительность, ты называешь "адекватной риторикой"? Ну ты полный кацап
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31.07.2021 10:46 Ответить
просто оторопь берет, сколько даунов снимает маску, или носит ее так, как на картинке.
Если бы менты этих уродов покошмарили - был бы толк!
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30.07.2021 00:14 Ответить
нафиг протоколы?
надо было им мазать морду клеем "Секунда" и пришлёпывать маску!
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30.07.2021 04:28 Ответить
Отличная мысль и начинать будем с групп риска пенсионеров и паникеров, надеюсь вы подходите по эти страты населения)
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30.07.2021 09:35 Ответить
почему надеетесь?
Мы с Вами встречались в "Доме престарелых" ?
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30.07.2021 10:46 Ответить
Маски бесмысленные, не защищающие от Ковида - это позор нынеших элит по всему миру. Антинаучная истерия бесмысленная и вредная мера. Но! у нее есть все таки глубокий символический смысл- маски это как красные флажки напоминание от опасности. Думаю поэтому они так полюбились правителствам всех стран
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30.07.2021 09:30 Ответить
Слышь, Бутан, молодец!
А типерь - про плоскую Землю!
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30.07.2021 10:19 Ответить
 
 