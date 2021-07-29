В киевском метро с начала года составили почти 2,5 тыс. протоколов на пассажиров без масок
С начала 2021 года в киевском метрополитене было составлено 2 437 административных протоколов за нарушения карантина. Большинство из них - за отказ надевать маску.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.
"С лицами, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа. При злостных нарушениях правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства", - говорится в сообщении.
В метрополитене отметили, что постоянно информируют пассажиров о необходимости носить маски.
"В то же время важна также социальная ответственность пассажиров за собственное здоровье и людей рядом. Призываем пассажиров пользоваться защитными масками и выбирать бесконтактные способы оплаты проезда", - резюмируют в киевском метро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если бы менты этих уродов покошмарили - был бы толк!
надо было им мазать морду клеем "Секунда" и пришлёпывать маску!
Мы с Вами встречались в "Доме престарелых" ?
А типерь - про плоскую Землю!