"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам"
Активисты провели у Офиса президента Зеленского акцию под лозунгом "Геть російського крота" с требованием провести расследование и вычистить предателей из Офиса.
Активисты отметили, что это вопрос национальной безопасности, потому что информация из самых высоких кабинетов государства становится известной стране-агрессору, которая ведет войну против Украины. По мнению участников акции, в частности, произошла утечка информации между 25 июля 2020 года, когда состоялось совещание у президента, и 29 июля, когда "вагнеровцев" задержали в Беларуси, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы подозреваем, что российский "крот" в окружении президента "слил" не только дело "вагнеровцев", но и много другой секретной информации. Мы думаем, что он привел на должности в Офисе президента много озлобленных российских крыс, и это место давно требует очистки", - заявил активист, участник акции Александр Махиня.
Он также сообщил, что по завершении акции крота, которого назвали "Андреем", и крыс передадут президенту Зеленскому как напоминание о проблеме, которая существует у него в Офисе.
"Почему именно сегодня эту акцию мы проводим у Офиса президента? Потому что 29 июля 2020 года наша власть позорно провалила, позорно "слила" спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Этим кротом Андреем и этими вредителями мы хотели показать и сказать Зеленскому, что в его окружении есть кроты, есть крысы. И мы требуем зачистить Офис президента, мы требуем зачистить административный аппарат от вредителей", - отметил активист.
Александр Махиня надеется, что президент отреагирует на эту акцию, хотя он и не очень активно реагирует на все события, происходящие в стране, и в частности на фронте.
Он также подчеркнул, что в вопросе расследования срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинское руководство делает недостаточно. "Этой инсталляцией мы также хотели показать, что этот крот Андрей и его крысы пытаются зачистить Офис президента, зачистить аппарат разведки от людей, которые напрямую участвовали в подготовке операции по задержанию "вагнеривцев". То есть они хотят помешать объективному расследованию этой спецоперации", - сказал Александр Махиня.
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поинтересуйся одних Точек-У сколько было применено по скоплениям кацапов?
а была еще дальнобойная артиллерия, которая работала сутки на пролет
нарик сливает кацапам неню
...
зеленский же сам признался что слил операцию лично
На ці перфоманси вони ложили з прибором.
Правда, смешно!
Забудьте, вам просто не откроют! Ваши хотелки теперь можете засунуть себе в #опы!
Ну и конечно же съёмочная группа Кривого (куда ж без них)!
Палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Также американские парламентарии поддержали поправки к санкциям против "Северного потока-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.
Согласно законопроекту, общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году.
"Из указанного сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн долларов больше, чем в 2021", - уточнили в посольстве.
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) - керівник Офісу президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - перший заступник голови Офісу президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - заступник керівника Офісу президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - керівниця департаменту інформаційної політики Офісу президента.
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сівохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтерки «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці зі «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Борзової, ексдиректор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівниця прес-служби «Студії Квартал 95») - членкиня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - членкиня Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Романа Стефанчука)
Микола Тищенко (шоумен, кум керівника Офісу президента Єрмака)
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»)
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ «Квартал-Концерт»)
Олена Хоменко, (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»)
Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»)
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським)
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН)
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом»)
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху»)
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства зі «Студією Квартал 95»)
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https://www.dsnews.ua/ukr/section/issledovanie Об'єктивні коментарі журналістів - отут , за цією ссиллю.