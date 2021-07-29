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"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам"

Активисты провели у Офиса президента Зеленского акцию под лозунгом "Геть російського крота" с требованием провести расследование и вычистить предателей из Офиса.

Активисты отметили,  что это вопрос национальной безопасности, потому что информация из самых высоких кабинетов государства становится известной стране-агрессору, которая ведет войну против Украины. По мнению участников акции, в частности, произошла утечка информации между 25 июля 2020 года, когда состоялось совещание у президента, и 29 июля, когда "вагнеровцев" задержали в Беларуси, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы подозреваем, что российский "крот" в окружении президента "слил" не только дело "вагнеровцев", но и много другой секретной информации. Мы думаем, что он привел на должности в Офисе президента много озлобленных российских крыс, и это место давно требует очистки", -  заявил активист, участник акции Александр Махиня.

Геть російського крота, - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по вагнеровцам 01

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Он также сообщил, что по завершении акции крота, которого назвали "Андреем", и крыс передадут президенту Зеленскому как напоминание о проблеме, которая существует у него в Офисе.

Геть російського крота, - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по вагнеровцам 02

"Почему именно сегодня эту акцию мы проводим у Офиса президента? Потому что 29 июля 2020 года наша власть позорно провалила, позорно "слила" спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Этим кротом Андреем и этими вредителями мы хотели показать и сказать Зеленскому, что в его окружении есть кроты, есть крысы. И мы требуем зачистить Офис президента, мы требуем зачистить административный аппарат от вредителей", - отметил активист.

Александр Махиня надеется, что президент отреагирует на эту акцию, хотя он и не очень активно реагирует на все события, происходящие в стране, и в частности на фронте.

Он также подчеркнул, что в вопросе расследования срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинское руководство делает недостаточно. "Этой инсталляцией мы также хотели показать, что этот крот Андрей и его крысы пытаются зачистить Офис президента, зачистить аппарат разведки от людей, которые напрямую участвовали в подготовке операции по задержанию "вагнеривцев". То есть они хотят помешать объективному расследованию этой спецоперации", - сказал Александр Махиня.

Также читайте: Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

Геть російського крота, - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по вагнеровцам 03


Автор: 

ЧВК Вагнер (1335) Ермак Андрей (1277) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+31
Сарказм тут нєумєстєн!! Порошенко зміг зробити те, що до нього не міг жоден президент - створити Україну!! І вже за це йому можна поставити пам'ятник!!
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29.07.2021 19:41 Ответить
+28
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5421
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29.07.2021 19:50 Ответить
+28
Порошенку дісталася не країна, а руїни і купа лайна. І з цього він зміг створити країну, з якою рахувалися всі. Навіть ***** поважав Порошенка. А шмаркля вае це знищив!!
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29.07.2021 19:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зрада,зрада. Поверніть Гетьмана
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29.07.2021 19:35 Ответить
Сарказм тут нєумєстєн!! Порошенко зміг зробити те, що до нього не міг жоден президент - створити Україну!! І вже за це йому можна поставити пам'ятник!!
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29.07.2021 19:41 Ответить
Порошенку респект ! Но и у него были увесистые косяки !
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29.07.2021 19:46 Ответить
Порошенку дісталася не країна, а руїни і купа лайна. І з цього він зміг створити країну, з якою рахувалися всі. Навіть ***** поважав Порошенка. А шмаркля вае це знищив!!
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29.07.2021 19:58 Ответить
Мародеру Слава! Тричі!
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29.07.2021 20:07 Ответить
ти сьогодні ще не кричав зєлєнському імпічмент.
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29.07.2021 20:11 Ответить
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 9143
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29.07.2021 20:52 Ответить
Вот, правильно! Кто если не ты защитит свой выбор! Вперёд ЗЕ! Насыпь лошарам под хвост! Я правильно поддерживаю твоего ЗЕ?
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29.07.2021 23:53 Ответить
Мені більше всього подобається ось це: "Навіть ***** поважав Порошенка" ! Ось так!
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29.07.2021 22:31 Ответить
ну когда поток двухсотых ихтамнетов пошел на десятки тысяч, то да.
поинтересуйся одних Точек-У сколько было применено по скоплениям кацапов?
а была еще дальнобойная артиллерия, которая работала сутки на пролет
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30.07.2021 10:19 Ответить
" Десятки тисяч їхтамнетов"- це в вашій голові від переможних, але далеких від обєктивності, реляцій і забаганок декого із тодішнього керівництва. Так, що, обнімаю, жму руку! Пока.
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30.07.2021 17:45 Ответить
Ну ти вилизав, аж зализав. А тепер розкажи, ВІД КОГО саме Порошенко, цей вічний державний чиновник при всіх владах на найвищих посадах, який в убогій країні став мільярдером, цей міністр торгівлі Януковича, голова правління Нацбанку, міністр іноземних справ, голова РНБО при Юшенку і т.д. і т.п. - ВІД КОГО, ЯК НЕ ВІД СЕБЕ КОХАНОГО ЗЛОДІЯ, ВІН ДІСТАВ РУЇНИ І КУПУ ЛАЙНА?
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30.07.2021 00:46 Ответить
тепер я зрозумів: ти навіть не пдляковий бот. Ти - пригожинський ольгінський бот. Тільки такий бот може ставити під сумнів Україну як державу з дня її Незалежності.
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30.07.2021 11:08 Ответить
Ти б конкретно відповів людині на його закид! Чи не має слів?
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30.07.2021 17:47 Ответить
да ***** мочится на зелоха. ***** действительно считает, что порох пацан, а зеля **дар, потому что зеля недоговороспособен
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30.07.2021 19:13 Ответить
Ти хотів собі Президентом Ісуса Христа?
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29.07.2021 21:58 Ответить
Хібоа що у вигляді свині!
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29.07.2021 20:13 Ответить
уже , вместе со свинярчуками
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29.07.2021 20:07 Ответить
Дерьмак будет править еще два года краиной, так решено ничего не поделать надо терпеть
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29.07.2021 19:36 Ответить
Боюсь, Украины может не стать раньше. Благодаря кловуну и дерьмаку.
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29.07.2021 19:37 Ответить
не дождетесь
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29.07.2021 19:39 Ответить
Ага, останется Галиция и писец, все по плану фуйла
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29.07.2021 19:40 Ответить
Пуйло зрозумів, що навіть Галіція - легка здобич. Тому він відміряв собі Україну до західних кордонів в останньому зверненні до росіян. Зєлю терплять, аж гай шумить
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29.07.2021 20:14 Ответить
Ми всі зрозуміли, що ти дол6о№об. Як поживає злодійка з косою?
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29.07.2021 20:54 Ответить
впала в клімакс
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30.07.2021 10:20 Ответить
Не терпіти, а працювати треба! Працювати!!!
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29.07.2021 22:32 Ответить
а ты не бойся,будь уверен - не дождешся и ты и твои потомки.
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29.07.2021 23:19 Ответить
Да какой он крот? Уже каждая домохозяйка и школьники знают, что больших открытых врагов Украины, как в нынешней власти, еще не было.
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29.07.2021 19:37 Ответить
Да всем пкуй, ибо 73% кретинов будут молчать в тряпочку, пока
нарик сливает кацапам неню
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29.07.2021 19:38 Ответить
Зеопольд, выходи. Выходи, подлый трус!
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29.07.2021 19:38 Ответить
"Геть російського крота", - під Офісом президента вимагали розслідування зриву операції щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6762
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29.07.2021 23:54 Ответить
ой и шож это за Андрей ))))
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 6024

...
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29.07.2021 19:42 Ответить
агенти кремля вже в офісі нелоха ! а що вони качають ?
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29.07.2021 19:46 Ответить
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 1575
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29.07.2021 19:44 Ответить
Нікіфорова "підсиджує", отаке відношення.
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29.07.2021 19:52 Ответить
почему это крот андрей?
зеленский же сам признался что слил операцию лично
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29.07.2021 19:46 Ответить
Там ціле кубло кротів русофілів.
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29.07.2021 19:47 Ответить
А самый главный - клоун - пианист.
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30.07.2021 23:03 Ответить
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5006
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29.07.2021 19:48 Ответить
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5421
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29.07.2021 19:50 Ответить
Свинарчуки нервно курят в сторонке, правда Зермак?
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29.07.2021 19:51 Ответить
миша отработал пайку в Ольгино- получай свою баланду в корыте ,бегом-бегом к руцким свиньям, твоим братьям !
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29.07.2021 23:20 Ответить
кто требовал? поименный список в студию.
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29.07.2021 19:53 Ответить
может сначала кацапскую жабу нужно прибрать ...
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29.07.2021 19:55 Ответить
жабу это в смысле гражданку сатановскую по кличке гонтарева?
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29.07.2021 19:58 Ответить
ножки зажили уже у гонтаревой?
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29.07.2021 20:09 Ответить
Головний кріт - Зєля. Треба Зєлю геть. Але українці досі не визначились - хто натомість?(мародерським тролям прохання проходити далі)
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29.07.2021 20:02 Ответить
пральна и вернуть сыво носого
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29.07.2021 20:10 Ответить
Це його поплічник. Він його і привів. Люди голосувати не "За", а "Проти". Нам треба узгодити когось нормального нарешті, а не чекати подачі від олігархів
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29.07.2021 20:17 Ответить
Спасибо. Посмеялся. Так опустить "мудрый нарид" как вы, я б, не смог
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29.07.2021 23:56 Ответить
Детсад который может вызвать только улыбку. Как будто никогда никакого Майдана и не было. Общество импотентов.
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29.07.2021 20:09 Ответить
время сейчая тяжелое, скольким проплатили столько и вышли.
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29.07.2021 20:13 Ответить
Людей поділили. В кожного свій "през". На Майдані ще й штовханина почнеться. Треба гамувати амбіції і визначатись з кимсь одним
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29.07.2021 20:26 Ответить
...в кого нема клімаксу
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30.07.2021 10:22 Ответить
Не ляльки, а шини треба нести під ОП.
На ці перфоманси вони ложили з прибором.
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29.07.2021 20:12 Ответить
ОП - это вчерашний день. Сегодня надо выжыгать вредителей в конче заспе. Там их целое кубло.
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29.07.2021 20:16 Ответить
де там Гадя з мінометами ?
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29.07.2021 20:19 Ответить
Нєфіг по тій Банковій шаритись. Виходимо в Неділю о 12-00 на віче і голосуємо ЄДИНОГО кандидата в президенти з його командою на дострокові цієї осені. Коли визначимось - Зєля щезне сам
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29.07.2021 20:22 Ответить
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/generalskaya-mafiya-ili-signal-zapadu-pochemu-zelenskiy-provodit-chistku-v-rukovodstve-vsu-1566231.html
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29.07.2021 20:25 Ответить
Так и пишите: зеленского геть.
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29.07.2021 20:29 Ответить
ватные крысы в АП.
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29.07.2021 20:53 Ответить
Масштабная акция
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29.07.2021 20:59 Ответить
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 2666
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29.07.2021 21:02 Ответить
"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 4281
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29.07.2021 21:03 Ответить


Правда, смешно!
Забудьте, вам просто не откроют! Ваши хотелки теперь можете засунуть себе в #опы!
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29.07.2021 21:38 Ответить
А если крот - весь Офис ПреЗедента?
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29.07.2021 21:55 Ответить
"Геть російського крота", - під Офісом президента вимагали розслідування зриву операції щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8750
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29.07.2021 22:05 Ответить
"Активисты" это чучело крота, гипсовые фигурки и бородатый типок?
Ну и конечно же съёмочная группа Кривого (куда ж без них)!
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29.07.2021 22:24 Ответить
Их там было ДВОЕ! Один правда плюшевый....
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29.07.2021 23:02 Ответить
оно молчит 2 года. оно успело положить на наши 27% и на свои 73. вот так молча досидит свое, соберет пару-тройку ярдов зелени и будет привлечен к ответу так же как все его папередники. вот если не снесут как яника, то так оно и будет
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29.07.2021 23:11 Ответить
А АМЕРИКА НЕ ЗНАЛА, ЩО ВІН ТІПА "ЗРАДНИК" І ВАПШЕ НЕШОКОЛАД...

Палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Также американские парламентарии поддержали поправки к санкциям против "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году.

"Из указанного сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн долларов больше, чем в 2021", - уточнили в посольстве.
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29.07.2021 23:40 Ответить
За 2 роки президентства Зеленського понад 30 кварталівців та їхніх знайомих отримали держпосади.

Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) - керівник Офісу президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - перший заступник голови Офісу президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - заступник керівника Офісу президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - керівниця департаменту інформаційної політики Офісу президента.
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сівохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтерки «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці зі «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Борзової, ексдиректор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівниця прес-служби «Студії Квартал 95») - членкиня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - членкиня Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Романа Стефанчука)
Микола Тищенко (шоумен, кум керівника Офісу президента Єрмака)
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»)
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ «Квартал-Концерт»)
Олена Хоменко, (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»)
Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»)
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським)
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН)
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом»)
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху»)
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства зі «Студією Квартал 95»)
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30.07.2021 11:44 Ответить
Не много пришло на акцию. А жаль. Поэтому и сидят изменники во властных кабинетах из-за пасивности граждан. В нормальной стране этот ОП уже активные граждане снесли бы у чертовой матери.
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30.07.2021 12:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z4rB1tx1BnA Цікаві висновки фокус-групового дослідження "Хто ми? Портрет українців очима українців", яке Український інститут майбутнього провів спільно із соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" . За цією наведеною силлю - відео
******
https://www.dsnews.ua/ukr/section/issledovanie Об'єктивні коментарі журналістів - отут , за цією ссиллю.
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30.07.2021 13:46 Ответить
 
 