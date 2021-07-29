"Геть російського крота", - под Офисом президента требовали расследования срыва операции по "вагнеровцам"

Активисты провели у Офиса президента Зеленского акцию под лозунгом "Геть російського крота" с требованием провести расследование и вычистить предателей из Офиса.

Активисты отметили, что это вопрос национальной безопасности, потому что информация из самых высоких кабинетов государства становится известной стране-агрессору, которая ведет войну против Украины. По мнению участников акции, в частности, произошла утечка информации между 25 июля 2020 года, когда состоялось совещание у президента, и 29 июля, когда "вагнеровцев" задержали в Беларуси, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы подозреваем, что российский "крот" в окружении президента "слил" не только дело "вагнеровцев", но и много другой секретной информации. Мы думаем, что он привел на должности в Офисе президента много озлобленных российских крыс, и это место давно требует очистки", - заявил активист, участник акции Александр Махиня.

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Он также сообщил, что по завершении акции крота, которого назвали "Андреем", и крыс передадут президенту Зеленскому как напоминание о проблеме, которая существует у него в Офисе.

"Почему именно сегодня эту акцию мы проводим у Офиса президента? Потому что 29 июля 2020 года наша власть позорно провалила, позорно "слила" спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Этим кротом Андреем и этими вредителями мы хотели показать и сказать Зеленскому, что в его окружении есть кроты, есть крысы. И мы требуем зачистить Офис президента, мы требуем зачистить административный аппарат от вредителей", - отметил активист.

Александр Махиня надеется, что президент отреагирует на эту акцию, хотя он и не очень активно реагирует на все события, происходящие в стране, и в частности на фронте.

Он также подчеркнул, что в вопросе расследования срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинское руководство делает недостаточно. "Этой инсталляцией мы также хотели показать, что этот крот Андрей и его крысы пытаются зачистить Офис президента, зачистить аппарат разведки от людей, которые напрямую участвовали в подготовке операции по задержанию "вагнеривцев". То есть они хотят помешать объективному расследованию этой спецоперации", - сказал Александр Махиня.

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